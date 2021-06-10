Воздушное пространство Белоруссии не стало «белым пятном» на карте авиаперевозок

Спустя несколько дней после многочисленных заявлений зарубежных «партнёров» Белоруссии о том, что они как минимум не рекомендуют своим авиаперевозчикам осуществлять полёты над территорией РБ, стоит обратить внимание, как сегодня обстоят дела с трафиком через белорусское воздушное пространство. Напомним, что заявления о необходимости игнорировать воздушное пространство РБ стали появляться после вынужденной посадки в Минском аэропорту самолёта авиакомпании Ryanair. Тогда в воздушной гавани Минска был арестован экс-главред «Нехты» Роман Протасевич.Если взглянуть на карту полётов в реальном времени, то можно констатировать следующее: Беларусь точно не стала на этой карте «белым пятном», хотя ей предрекали потерю до 90% трафика. Многочисленные рейсы следуют через воздушное пространство РБ в различных направлениях, включая европейское.При этом стоит констатировать, что полёты через воздушное пространство осуществляет на данный момент ограниченный круг авиаперевозчиков. Основная их часть – авиакомпании из России и стран Восточной Азии.Например, через воздушное пространство РБ сегодня проследовал борт из китайского Цзинаня в Милан. Авиакомпания «Китайские восточные авиалинии» направила рейс из Праги в Сиань. Китайская компания «Сычуань Эйрлайнс» осуществляет перелёт в Брюссель через белорусское воздушное пространство.Активно использует белорусский «воздух» российский «Аэрофлот», отправив сегодня рейсы из Москвы в Гамбург, в Будапешт, в Прагу, Франкфурт-на-Майне, Париж и другие города Европы. Самолёты авиакомпании «Победа» осуществляют перелёты из Калининграда в Москву и обратно через РБ.Через Беларусь проследовал рейс «Авиалиний Эфиопии» из бельгийского Льежа в китайский Гуанчжоу.