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Воздушное пространство Белоруссии не стало «белым пятном» на карте авиаперевозок

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Воздушное пространство Белоруссии не стало «белым пятном» на карте авиаперевозок

Спустя несколько дней после многочисленных заявлений зарубежных «партнёров» Белоруссии о том, что они как минимум не рекомендуют своим авиаперевозчикам осуществлять полёты над территорией РБ, стоит обратить внимание, как сегодня обстоят дела с трафиком через белорусское воздушное пространство. Напомним, что заявления о необходимости игнорировать воздушное пространство РБ стали появляться после вынужденной посадки в Минском аэропорту самолёта авиакомпании Ryanair. Тогда в воздушной гавани Минска был арестован экс-главред «Нехты» Роман Протасевич.


Если взглянуть на карту полётов в реальном времени, то можно констатировать следующее: Беларусь точно не стала на этой карте «белым пятном», хотя ей предрекали потерю до 90% трафика. Многочисленные рейсы следуют через воздушное пространство РБ в различных направлениях, включая европейское.

При этом стоит констатировать, что полёты через воздушное пространство осуществляет на данный момент ограниченный круг авиаперевозчиков. Основная их часть – авиакомпании из России и стран Восточной Азии.

Например, через воздушное пространство РБ сегодня проследовал борт из китайского Цзинаня в Милан. Авиакомпания «Китайские восточные авиалинии» направила рейс из Праги в Сиань. Китайская компания «Сычуань Эйрлайнс» осуществляет перелёт в Брюссель через белорусское воздушное пространство.



Активно использует белорусский «воздух» российский «Аэрофлот», отправив сегодня рейсы из Москвы в Гамбург, в Будапешт, в Прагу, Франкфурт-на-Майне, Париж и другие города Европы. Самолёты авиакомпании «Победа» осуществляют перелёты из Калининграда в Москву и обратно через РБ.

Через Беларусь проследовал рейс «Авиалиний Эфиопии» из бельгийского Льежа в китайский Гуанчжоу.
Использованы фотографии:
Flightradar 24
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +13
    Америкаеский Федех,вообще злостный "нарушитель".Да и крюк в Москву получается не хилый.И так пассажирские перевозки на ладан дышат с ковидом,лишние 500 км ,для компании не мало.Оплачивает хотелки политиков,обыкновенный пассажир.
    1. Например
      Например Сегодня, 11:46
      +15
      Европейцы сами себе наложили в штаны.
      Затраты выросли.

      Но виноват в этом конечно Лука. laughing good

      С другой стороны небо стало свободнее.
      Китайцы и Аэрофлот думаю не в обиде.
      1. С Смирнов
        С Смирнов Сегодня, 11:53
        +16
        Судя по приведенному скрину, над половиной Украины вообще не летают
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 11:59
          +12
          Цитата: С Смирнов
          Судя по приведенному скрину, над половиной Украины вообще не летают

          Авиакомпанию не обманешь. У них своя реальная информация, где опаснее. yes
        2. den3080
          den3080 Сегодня, 12:11
          +2
          Цитата: С Смирнов
          Судя по приведенному скрину, над половиной Украины вообще не летают

          Над кастрюлеголовыми скакунами летать себе дороже. Кто знает, что у них в кастрюлях варится или протухло, под крышкой не видно.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:34
        +2
        Цитата: Например
        Европейцы сами себе наложили в штаны.
        Затраты выросли.

        Но виноват в этом конечно Лука. laughing good

        С другой стороны небо стало свободнее.
        Китайцы и Аэрофлот думаю не в обиде.

        Китайцы и Аэрофлот получили конкурентное преимущество: экономия топлива.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
      +4
      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 11:44
      НОВЫЙ
      +1
      Америкаеский Федех,вообще злостный "нарушитель".Да и крюк в Москву получается не хилый.И так пассажирские перевозки на ладан дышат с ковидом,лишние 500 км ,для компании не мало.Оплачивает хотелки политиков,обыкновенный пассажир.
      Таки да. Но видимо им всем нравится, раз молчат. Хотя, слабые попытки в некоторых государствах что то промямлить на эту тему, были. Посмотрим на сколько хватит их кошельков. wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:53
        +8
        Пару дней назад считал ,в небе Белоруссии находилось 12 иностранцев,на украине 10.Как то так.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 11:56
          +1
          tralflot1832 (Андрей С.)
          Сегодня, 11:53

          +1
          Пару дней назад считал ,в небе Белоруссии находилось 12 иностранцев,на украине 10.Как то так
          Зацаревали укронацики! laughing Ну да это их национальная забава - пляска на граблях с завязанными глазами! laughing
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:14
            +3
            УЕФА потребовало убрать слоган Героям слава.С футбольной формы Украины.Да что ж за непруха такая,а тут еще над Белорусией летают все кому не лень! laughing
            1. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
              +1
              tralflot1832 (Андрей С.)
              Сегодня, 12:14

              +1
              УЕФА потребовало убрать слоган Героям слава.С футбольной формы Украины.Да что ж за непруха такая,а тут еще над Белорусией летают все кому не лень! laughing
              Что то я просохатил эту новость. Сейчас посмотрю в инете.... request
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 12:17
                +1
                Только что!Тема в фоворе! good
              2. a.s.zzz888
                a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
                +2
                Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг «Героям слава». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

                Подробнее на РБК:
                https://sportrbc.ru/news/60c1d26d9a7947bb25128b5f?ruid=NaN
                Точно!!! good Вот это отличная новость!!! good Да простят меня модераторы сайта! а если нет ВСЁ РАВНО good
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:13
      +1
      "оплачивает хотелки политиков" реструктуризация долгов авиакомпаний перед банками, это в лучшем варианте)
    4. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:24
      0
      Главное, что бы разница была в $ в перелете через РБ и в обход......
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 12:26
        0
        а ведь над Рф тоже не густо.. кому не лень сделайте "скрин". гейропа-улей, а у нас только у Москвы и Питера.
  2. prior
    prior Сегодня, 11:47
    +4
    Похоже на то, что европейские санкции сделали воздушное пространство на Белоруссией только безопаснее, а воздух чище. tongue
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
      +2

      prior (Влад)
      Сегодня, 11:47
      +3
      Похоже на то, что европейские санкции сделали воздушное пространство на Белоруссией только безопаснее, а воздух чище. tongue
      Вот и РБ вносит свой вклад в экологию! good
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:47
    -2
    Остальные "херои" идут в обход, по заветам Фашингтонского обкома... и тратят горючку, которую этот самый обком не компенсирует.
    В прочем и так было понятно, что закрыть небо над РБ не получится. России в свою очередь, надо бы увеличить обходной трафик через Гейропу, сторонним авиакомпаниям. Может создание аварийно опасной обстановки в их небе вразумит горячие европейские головы.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:03
      -1
      Цитата: Canecat
      Остальные "херои" идут в обход, по заветам Фашингтонского обкома... и тратят горючку,

      Так angry а где Грета Тумберг с джавелином?
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 12:10
        +2
        Помилуйте... она и без Джавелина танк остановит... Или это свет неправильно поставлен?
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 12:18
          +5
          Цитата: Canecat
          Помилуйте... она и без Джавелина танк остановит... Или это свет неправильно поставлен?

          А, вот они последователи Тумберг в Европе, Яна Шостак и еще один при...бамбаснутый депутат со своими перфоманс fool

          1. Kurare
            Kurare Сегодня, 12:53
            0
            Цитата: Ясная
            А, вот они последователи Тумберг в Европе, Яна Шостак и еще один при...бамбаснутый депутат со своими перфоманс

            А я всё голову ломал, где же я этот КРИК видел? laughing Отличный мультик!
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
    0
    А какой крюк дают теперь укронацисты, они ведь в очередной раз прострелили себе ногу ( и когда уже голову?!) laughing
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:48
    +2
    Воздушное пространство Белоруссии не стало «белым пятном» на карте авиаперевозок
    . Бум посмотреть.
  6. Bubuzon
    Bubuzon Сегодня, 12:01
    +1
    Рейс Киев-Хельсинки летит через Польшу. Нехилый такой крюк.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:09
      0
      А перерасход топлива компенсируют ценой на билет? Нет данных о стоимости до и после?
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:11
      +1

      Bubuzon (Константин)
      Сегодня, 12:01
      +1
      Рейс Киев-Хельсинки летит через Польшу. Нехилый такой крюк.
      Для дурной собаке это не крюк! wink
  7. Bubuzon
    Bubuzon Сегодня, 12:08
    0
    В сторону Крыма опять Посейдон прется.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:12
    +1
    Судя по приведенной выше схеме, бандерлянд в этом смысле гораздо "белее". Кроме бортов летящих конкретно в Куев и Харьков, других вообще нет)))
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:44
      0
      бандерлянд в этом смысле гораздо "белее".

      Дурних немае там летать, гражданские борта приземлять там умеют... stop
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:18
    +1
    Чепуха, авиаперевозчики умеют считать деньги. Перебесятся, и заново массово станут летать через Белоруссию.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Бережливый
      Чепуха, авиаперевозчики умеют считать деньги.

      wassat wassat
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:23
    +1
    Цитата: Ясная
    Цитата: Canecat
    Остальные "херои" идут в обход, по заветам Фашингтонского обкома... и тратят горючку,

    Так angry а где Грета Тумберг с джавелином?


    Дык Джавелин это ПТРК, для того чтобы сбить самолет ЗРК нужен.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:40
      0

      а где Грета Тумберг

      Дура не дура а с несколькими миллионами евро легла на дно... laughing
  11. профессор
    профессор Сегодня, 12:34
    -1
    Через Беларусь проследовал рейс «Авиалиний Эфиопии» из бельгийского Льежа в китайский Гуанчжоу.

    Эфиопия это конечно ПОБЕДА. wassat А сколько доходов лишился белорусский бюджет из-за отказа буржуинв летать над страной?

    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: профессор
      Эфиопия это конечно ПОБЕДА

      Так она из Бельгии в Китай летит... Явно не голодранцы летят...
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 12:38
    0
    Китайцам пофиг на дурь гейропы, если так короче так и летают. А у "цивилизованных" духу не хватит на Китай с санкциями лезть... bully
  13. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:57
    0
    Западные политики это отдельное явление , а Западные бизнесмены сейчас убытки посчитают и скажут "да ну вас на фиг" .
    Так же , как с "Северным потоком" ,как политики не злобствуют , бизнес продолжает строить трубу .
  14. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 13:04
    0
    Летают на Белоруссией те у кого на борту ни одного Протасевича!