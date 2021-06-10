США заявили о планах наращивания военного присутствия в Арктике

Соединенные Штаты уже не скрывают своих планов на Арктику, в ближайшие годы Вашингтон намерен нарастить в данном регионе не только военную, но и коммерческую активность с привлечением других стран НАТО.Как заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, у НАТО имеются планы увеличения военного присутствия в Арктике. В первую очередь, альянс, а вернее США, желают обеспечить "безопасное судоходство" в международных водах. Судя по последним высказываниям, этими "международными водами" США и НАТО считают Северный морской путь.По мнению американского генерала, Россия и Китай якобы нарушают международные правила свободного судоходства, к тому же Россия "милитаризирует Арктику". Этого же мнения придерживаются и в Пентагоне, где прямо заявляют, что Арктика - это регион, где США ведет борьбу с Россией за ресурсы. Учитывая, что таяние льдов освобождает все больше водного пространства, в Вашингтоне прогнозируют усиление этой борьбы.Не откладывая дел в долгий ящик, Пентагон уже создал региональный центр по исследованию проблем безопасности в Арктике, который будет изучать проблемы, связанные с арктическим регионом. В сообщении говорится, что центр станет новым местом "для сотрудничества и продвижения общих интересов ради мирной и процветающей Арктики".В российском Минобороны отмечают возросшую активность США и НАТО в Арктике у российских границ. Как заявили в Генштабе, Россия готова к защите своих интересов в данном регионе.