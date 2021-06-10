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США заявили о планах наращивания военного присутствия в Арктике

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Соединенные Штаты уже не скрывают своих планов на Арктику, в ближайшие годы Вашингтон намерен нарастить в данном регионе не только военную, но и коммерческую активность с привлечением других стран НАТО.


Как заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, у НАТО имеются планы увеличения военного присутствия в Арктике. В первую очередь, альянс, а вернее США, желают обеспечить "безопасное судоходство" в международных водах. Судя по последним высказываниям, этими "международными водами" США и НАТО считают Северный морской путь.

По мнению американского генерала, Россия и Китай якобы нарушают международные правила свободного судоходства, к тому же Россия "милитаризирует Арктику". Этого же мнения придерживаются и в Пентагоне, где прямо заявляют, что Арктика - это регион, где США ведет борьбу с Россией за ресурсы. Учитывая, что таяние льдов освобождает все больше водного пространства, в Вашингтоне прогнозируют усиление этой борьбы.

Не откладывая дел в долгий ящик, Пентагон уже создал региональный центр по исследованию проблем безопасности в Арктике, который будет изучать проблемы, связанные с арктическим регионом. В сообщении говорится, что центр станет новым местом "для сотрудничества и продвижения общих интересов ради мирной и процветающей Арктики".

В российском Минобороны отмечают возросшую активность США и НАТО в Арктике у российских границ. Как заявили в Генштабе, Россия готова к защите своих интересов в данном регионе.
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30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 11:56
    +1
    Пентагоне, где прямо заявляют, что Арктика - это регион, где США ведет борьбу с Россией за ресурсы.

    А наше правительство понимает, что с нами ведут эту борьбу? Или, до сих пор считают США партнером?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:06
      +5
      hi

      Если они хотят себе что то отморозить то пусть начинают , пока только хотелки и страшилки...
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:09
        +3
        Интересно у них белый низ, камуфляжный летний верх, низ вот для маскировки или что бы было видно кто испачкался? :))
        1. cniza
          cniza Сегодня, 12:18
          +2
          Может это они неправильно оделись belay lol
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 12:49
            0
            Может это они неправильно оделись belay lol

            То есть у них правильно штаны на голову одевать?
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:09
        +1
        Цитата: cniza
        hi

        Если они хотят себе что то отморозить то пусть начинают , пока только хотелки и страшилки...

        Виктор, hi а ведь попрутся по типу - назло бабушке отморожу себе уши.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 12:17
          +3
          Сомневаюсь , что их задора хватит на долго , потом их спасать придется и за это они нам заплатят. yes
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 12:23
            +1
            Цитата: cniza
            Сомневаюсь , что их задора хватит на долго , потом их спасать придется и за это они нам заплатят. yes

            Наймут типа из "самой сильной армии" Европы или прибалтов с поляками.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:15
      -1
      Ясная -после беседы путина с байденом янкия для кремля станет "суперпартнерами " , ибо навешают там нашему лапши на уши, а делать и дальше будут все нам во вред.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:21
        +1
        Цитата: Бережливый
        ибо навешают там нашему лапши на уши, а делать и дальше будут все нам во вред.

        То, что навешают... я не сомневаюсь. И точно уж не во благо России. Они же враги. Чего не понятного?
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 12:16
      +1
      вскоре, письмо натовского солдата маме домой...))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    США заявили о планах наращивания военного присутствия в Арктике
    . Заявили и заявили ... посмотрим, какие реальные дела они будут делать.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: rocket757
      Заявили и заявили ...

      Если тендера на закупку арктических памперсов в Пентагоне нет, значит это все бла-бла-бла... ))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:48
        0
        Их дела ... там тоже ухарей хватает, свою копеечку не упустят.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 12:04
      +1
      Пусть тужатся , посмотрим...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:49
        0
        Увидим, то что на виду будет ... там и скрытых телодвижений, процессов, могут быть, могут быть.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:57
    +1
    Дык ведь Северных морских путей два. Один вдоль нашего побережья. Другой вдоль канадского и штатовского. Расстояние от Берингова пролива до запада Норвегии одинаковое.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:58
    0
    Ни кто не запрещает проводить высокоширотные рейсы.Но спасение обойдется в дикую копеечку.Подождем когда американский кораблик льды раздавят,экипаж снимем со льдины.Заверения США для своего пипла.Они и не знают ,что на севере льды.У них из окна море всегда теплое.Да хоть через северный полюс пусть ходють,а по СМП раскошеливайтесь в Российский бюджет!
  5. cniza
    cniza Сегодня, 12:04
    +1
    В первую очередь, альянс, а вернее США, желают обеспечить "безопасное судоходство" в международных водах.


    Так и обеспечивайте , а СМП здесь не причем , это наше...
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    0
    В первую очередь, альянс, а вернее США, желают обеспечить "безопасное судоходство" в международных водах. Судя по последним высказываниям, этими "международными водами" США и НАТО считают Северный морской путь.
    мерикатосня много чего "желает". Но на самом деле - Се́верный морско́й путь, "Севморпуть (СМП), Се́верный морско́й коридо́р — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике»."
  7. prior
    prior Сегодня, 12:05
    -1
    А как же заявление Путина "дать по зубам"?
    Имеют наглость игнорировать предупреждение российского президента?
    Американцев в Арктике никогда "не лежало".
    Аляска и та ими незаконно присвоена. А других территорий граничащих с Арктикой у Америки нет.
    Так, что "лесом-лесом", хотя леса в Арктике тоже нет.
    Или "По тундре, по широкой дороге...." в пешее эротическое путешествие?!
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:09
    +2
    ***
    Не ходите, yankee,
    В Арктику гулять...
    ***
  9. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 12:13
    0
    ради мирной и процветающей Арктики

    Какие слова, заценили, да? Можно подумать, сейчас Арктика без охраны США является регионом где бушует война и белые медведи доедают последнего тюленя.
    для сотрудничества и продвижения общих интересов

    А еще мне интересно, каких таких общих интересов и сотрудничества, если ни сотрудничество, ни интересы России, как страны имеющий самую протяженную арктическую границу, не только не принимаются в расчет, но еще и подвергаются сомнениям и нападкам?
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:16
    +1
    США заявили о планах наращивания военного присутствия в Арктике


    Да кто там служить будет, у янки бургеры и кола в лед превратится, а памперсы к бубенцам примерзнут))
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
      0

      Генерал Песчаных Карьеров (Жора)
      Сегодня, 12:16
      +1
      США заявили о планах наращивания военного присутствия в Арктике


      Да кто там служить будет, у янки бургеры и кола в лед превратится, а памперсы к бубенцам примерзнут))
      Жора, hi ! С Аляски начнут набирать рекрутов! wink А там до сих пор имеются родственные отношения с нашими чукчами и эвенками.
  11. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 12:18
    0
    Вашингтон намерен нарастить в данном регионе не только военную, но и коммерческую активность- всё напрокат, более никак.Кто в аренду чагой-то сможет предоставить силу сопоставимую с Российской в Арктике. Распишите: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут»
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:25
    0
    Как заявили в Генштабе, Россия готова к защите своих интересов в данном регионе.

    Да что толку заявлять? Пора отдавать американцам «чёрную метку». Охренели в корень. Мало того, что обложили Россию базами, лабораториями, «членами» и «кружкáми» НАТО; пытались залезть в Среднюю Азию и выйти нахрапом на Россию с юга; постоянно «дрючат и науськивают» японцев на востоке, обещая им «молочные реки и кисельные берега островов Курильской гряды» так теперь им захотелось поиграть в снежки... lol
    Следующий раз, как американская лодка всплывёт во льдах Арктики недалеко от берегов РФ, надобно её там и «уконтропупить»...А янкам сказать, что мы всё время так тренируем РВ и А.
    request
  13. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:38
    0
    ближайшие годы Вашингтон намерен нарастить в данном регионе не только военную, но и коммерческую активность с привлечением других стран НАТО.

    Аналогично, России начать вести военную активность в Карибском бассейне. Из коммерческой деятельности - разрешить поставить ярмарку на Новосибирских островах.
    Торговым судам по СМП, Россия не препятствует ходить...

    Пентагон уже создал региональный центр по исследованию проблем безопасности в Арктике,
    ..... центр станет новым местом "для сотрудничества и продвижения общих интересов ради мирной и процветающей Арктики"

    Как будто из сценария очередного голливудского блокбастера..., еще в этот список включить Латверию, Либертарию, Деркадеркастан, и т.п.
  14. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 12:47
    0
    Тактика сша: все моё, моё. Всё ваше или моё или общее, а потом все-равно моё.
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 12:51
    0
    Надо дать им возможность во льдах встрять, что б осознали свою никчёмность... wassat