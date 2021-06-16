Военное обозрение
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Музей военной и автомобильной техники в Пышме

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Сходил я снова в музей в Верхней Пышме. Сказать, что я удивился, значит – ничего не сказать. Был музей большой, стал – просто огромный. Добавились павильоны автотехники и «Парадного расчёта», где стоит техника, участвующая в парадах на 9 мая в Пышме.


Кстати, сегодня там незадолго до моего прихода прогревали то ли БТ-7, то ли Т-60, так что аромат в помещении был незабываемый. Да и синяя дымка там еще не рассеялась, когда я пришел.

Плюс к этим павильонам добавился еще павильон с самолётами «Крылья Победы». А также в процессе заполнения сейчас вдобавок несколько стеклянных павильонов на улице, куда пока доступ закрыт красной веревочкой.

Нафотографировал я около 300 снимков, но потом фотоаппарат сел, и в павильоне «Парадный расчёт» я был уже с убранным фотоаппаратом. Про возможность фотографировать на телефон я вспомнил, уже стоя на остановке в ожидании автобуса в город.

Кстати, Козицын громко кричал, что никогда в этом музее не будет фашистской техники. Сегодня я там встретил Bf.109G, FW-190A-6, авиапушку MG-151/20, кое-что из «брони».

В общем, я сделал вывод, что ехать туда надо на пару дней. Ведь, кроме павильонов, и наружная экспозиция выросла раза этак в три.

А сейчас немного фото:


Так теперь выглядит памятник. Его перенесли и увеличили.


А так теперь выглядит вход.

Вот линейка разных Т-34, заканчивающаяся Т-44М:



















Прямо у входа из газонных кустиков выглядывает САУ:




Дальше попробую выложить «квартал ленд-лиза» и прочую иностранщину:


















































































































На хвост – немцы:




















Ну и из «светлого бущего»:





















За забором – это, по-моему, Ан-8. Во всяком случае, хвостовая пушечная установка есть. Но толком сфотографировать не удалось – щёлка в заборе узкая.

Вот, кстати, фото «страшно заградительной» веревочки («Ангара» и павильоны за ней спрятаны):


На этом пока всё.

Настоятельно рекомендую заехать посмотреть лично, взяв с собой 1200 рублей (4 павильона по 300 рублей за вход), полные карманы аккумуляторов и карт памяти для фотоаппаратов и видеокамер. Понадобится много сил – ходить придется немало. Ну и хорошее настроение не помешает.
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4 комментария
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  1. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 03:43
    +1
    Очень интересно. Некоторые образцы увидел впервые.
  2. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 04:31
    0
    Спасибо за интересные и качественные фотографии!
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:33
    0
    Очень представительная коллекция, просто не верится! Автор настоящий молодец! Это вам не важничать по поводу "доступа к архивам только для настоящих историков".
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:20
    0
    Автору можно позавидовать.
    Побывал в этом замечательном музее.
    Часть экспонатов ранее была освещенна на ВО, а некоторые вот увидели впервые.
    Спасибо, автор!