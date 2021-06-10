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Минск анонсировал показ нового отечественного бронетранспортёра БТР-V2 8Х8

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Белоруссия продолжает разработку собственной военной техники. Очередную новинку представил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), разработавший бронетранспортер БТР-V2.


МЗКТ анонсировал показ нового белорусского бронетранспортера БТР-V2 на выставке MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня. Как сообщается на сайте Госкомвоенпрома, бронетранспортер является инициативной разработкой предприятия в интересах Минобороны Белоруссии и в перспективе должен заменить имеющийся парк БМП-1 и БМП-2, а также БТР-70 и БТР-80, стоящих на вооружении белорусской армии.

В пресс-релизе указывается, что в качестве прототипа для БТР-V2 использован российский БТР-82А, машина создана с учетом требований к современной бронетехнике и с максимальным использованием белорусских комплектующих.

Полная масса новой машины - 19.900 кг, дизель Weichai Power WP13.480А0 мощностью 480 л.с. с гидромеханической 6-ступенчатой коробкой передач обеспечивает скорость по шоссе - до 110 км/ч, на плаву – до 10 км/ч. Для движения на воде установлены два водометных движителя. Экипаж три человека + десант 8 человек. Заявлена защита от стрелкового оружия и ОМП.

В базовом варианте на БТР устанавливается боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 с двухленточным питанием, спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и установкой ПТРК. Однако вооружение может меняться в зависимости от заказчика, предусмотрена установка дистанционно управляемого модуля или иного вооружения.
Использованы фотографии:
МЗКТ
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:24
    +2
    Дизель китайский?На китайский рынок замахнулись,похвально! good
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:27
      +6
      У них завод стоит китайский по дизелям.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:27
      +1
      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 12:24
      НОВЫЙ
      +1
      Дизель китайский?На китайский рынок замахнулись,похвально! good
      тов. Си, и Бацька в хороших отношениях. Да и для РБ пошли неплохие совместные дела.
      1. Kurare
        Kurare Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        тов. Си, и Бацька в хороших отношениях. Да и для РБ пошли неплохие совместные дела.

        Тов. Си дал Бацьке такие кредиты, которые РБ, скорее всего, никогда не сможет вернуть. А возвращать придётся тем, что китайцы захотят.
        Вот как нужно работать и дружить, тогда МЗКТ уже давно был бы в собственности России.
        1. Например
          Например Сегодня, 12:41
          0
          Цитата: Kurare
          Вот как нужно работать и дружить...

          Вогнать в кабалу и отобрать собственность?

          1.
          Цитата: Kurare
          кредиты, которые РБ, скорее всего, никогда не сможет вернуть

          2.
          Цитата: Kurare
          тогда МЗКТ уже давно был бы в собственности России.


          С такими друзьями как ты и врагов не нужно.
          Таких друзей нужно гнать ссаными тряпками.

          По тому-то Белоруссия отдельно от современной России, ибо в российском руководстве предлагают дружить так, как ты написал.

          Нашу страну обобрали, так еще и белорусов хотят обобрать.
          Я говорю о тех, кто переписал на себя промышленность и недра страны нашей.
          1. Kurare
            Kurare Сегодня, 12:45
            +2
            Цитата: Например
            Вогнать в кабалу и отобрать собственность?

            Китайцы это отлично практикуют например в Африке.
            Цитата: Например
            По тому-то Белоруссия отдельно от современной России, ибо в российском руководстве предлагают дружить так, как ты написал.

            Я и не говорю, что это "красивая дружба". С другой стороны, Бацька за деньгами регулярно к ВВП приезжает, а вот даже Крым российским считать не соизволит.
            Цитата: Например
            С такими друзьями к ты и врагов не нужно.

            Хочешь потерять друга - одолжи у него деньги. (с)
            Ничего личного, только бизнес. (с) hi
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:52
      +1
      Дизель китайский?На китайский рынок замахнулись,похвально! "

      Что похвально? У нас есть дизель такой мощности, весьма надёжный. Большая серия могла бы снизить цену. Китай не покупает бронетехнику. И сам замахнулся на наш рынок. Вы очень наивны. ВВП должен срочно вызвать Бацьку на ковер! Мы же ОДКБ, ШОС, Союзное государство!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:57
        +1
        За чем батьку на ковер,мы и сами БТР делать умеем.
  2. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 12:25
    +2
    Хорошая экспортная машина.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 12:43
      +1
      Думаю, что белорусы в первую очередь для себя делают, вместо того, что бы где-то на стороне покупать. Платформу МЗКТ, я думаю, сделает хорошую. А экспорт - это как получится.
  3. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 12:26
    0
    ну так Эвропа не даст.....реально оценивают возможности....поэтому Китай....
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:26
    +1
    Странно , что не поставили башню или от бмп3 или от модернизированной БМП 2М
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 12:34
      -1
      ну как бы..а кто им продаст?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 13:00
        0
        Сняли с старых бмп2...модернизировать и поставили сюда. Ещё у них на Сталкере была своя башня
    2. Ваўкалак
      Ваўкалак Сегодня, 12:52
      +1
      Еще неизвестно что там в итоге будет стоять.Может новый боевой модуль от нашего белорусского КБ "Дисплей"

  5. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 12:31
    0
    БТР еще никто не видел, как он защищен - неизвестно. Ясно только, что на нем стоит китайский дизель и башня от БМП-2, которой сто лет в обед, но "хорошая машина".... Прям как "икспёрды" NI сравнивают фу-35 и Су-57, ничего не зная ни о том, ни о другом. Посмотрим, что белорусы сделают, тогда уже можно будет оценивать.
  6. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 12:34
    -1
    В базовом варианте на БТР устанавливается боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 с двухленточным питанием,


    С таким вооружением (согласно договорам) это скорее колесная боевая машина пехоты, чем БТР.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 12:41
      0
      БТР-82А аналог. Сейчас калибром 30 мм уже БМП не убедишь.
      1. Кonstanty
        Кonstanty Сегодня, 12:53
        0
        Помимо российских БМП-3, БМД-4 и некоторых других, подавляющее большинство БМП вооружены 30-мм пушкой. В ДОВСЕ определена боевая машина пехоты :

        Термин "бронетранспортер" означает боевую бронированную машину сконструированную и оборудованную для транспортировки боевого пехотного отделения которая как правило , вооружена встроенным или штатно устанавливаемым оружием калибра менее 20 миллиметров
        .
        Термин "боевая машина пехоты" означает боевую бронированную машину сконструированную и оборудованную главным образом для транспортировки боевого пехотного отделения ,которая
        обычно oбеспечивает десанту возможность вести огонь из машины под прикрытием брони и которая
        вооружена встроенной или штатно устанавливаемой пушкой калибра не менее 20 миллиметров и
        иногда пусковой установкой противотанковых ракет
        .
        1. Kurare
          Kurare Сегодня, 12:55
          +1
          Цитата: Кonstanty
          В ДОВСЕ определена боевая машина пехоты :

          Какого года это пояснение? Думаю, с тех пор много воды утекло и многое изменилось.
  7. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 12:39
    0
    В стране, в которой 80 процентов площади занимают болота, рациональна ли колёсная схема национального БТР?Да ещё и массой почти в 20 тонн..
    1. Ваўкалак
      Ваўкалак Сегодня, 12:54
      +1
      Ну про 80% болот занимающих территорию РБ вы ересь конечно сморозили полнейшую. А так в данном БТР предусмативается возможность плавать. Перейдите на сайт ГВПК и прочитайте. https://vpk.gov.by/news/comm_news/prezentatsiya-printsipialno-novoy-razrabotki-oao-mzkt-proydet-na-vystavke-milex-2021.html
    2. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 13:03
      0
      не просмотрел свой же коммент...18 процентов..
  8. prior
    prior Сегодня, 12:44
    0
    Почему-то у меня есть уверенность, что Белоруссия этот БТР создаст и будет иметь возможность его экспортировать.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:57
    0
    Да у белорусов любой трактор можно в БТР переделать, на случай войны. Это не считая припрятанного оружия, партизан. Воевать с ними-самоубийство.)