Минск анонсировал показ нового отечественного бронетранспортёра БТР-V2 8Х8

Белоруссия продолжает разработку собственной военной техники. Очередную новинку представил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), разработавший бронетранспортер БТР-V2.
МЗКТ анонсировал показ нового белорусского бронетранспортера БТР-V2 на выставке MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня. Как сообщается на сайте Госкомвоенпрома, бронетранспортер является инициативной разработкой предприятия в интересах Минобороны Белоруссии и в перспективе должен заменить имеющийся парк БМП-1 и БМП-2, а также БТР-70 и БТР-80, стоящих на вооружении белорусской армии.
В пресс-релизе указывается, что в качестве прототипа для БТР-V2 использован российский БТР-82А, машина создана с учетом требований к современной бронетехнике и с максимальным использованием белорусских комплектующих.
Полная масса новой машины - 19.900 кг, дизель Weichai Power WP13.480А0 мощностью 480 л.с. с гидромеханической 6-ступенчатой коробкой передач обеспечивает скорость по шоссе - до 110 км/ч, на плаву – до 10 км/ч. Для движения на воде установлены два водометных движителя. Экипаж три человека + десант 8 человек. Заявлена защита от стрелкового оружия и ОМП.
В базовом варианте на БТР устанавливается боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 с двухленточным питанием, спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и установкой ПТРК. Однако вооружение может меняться в зависимости от заказчика, предусмотрена установка дистанционно управляемого модуля или иного вооружения.