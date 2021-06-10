«Заминировали границу с Крымом»: ВСУ провели учения по отражению морского десанта «агрессора»

Украинская армия продолжает отрабатывать отражение высадки российского морского десанта. Очередные учения по данной тематике были проведены рядом с границей Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.
На этот раз российский морской десант "отражали" инженерно-саперные подразделения из состава ООС. Задачей тренировки было создание минно-взрывных заграждений на пути вероятного наступления "агрессора". Учения прошли на одном из полигонов, расположенных рядом с российской границей. Как заявили в штабе ООС: "рядом с административной границей временно оккупированной территории Автономной республики Крым".
Инженерно-саперные подразделения отработали установку минного поля и маскировку рубежей развертывания подвижного отряда заграждения. Установка мин осуществлялась как в грунт, так и на поверхность земли.
По словам командующего ООС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, задачи учений были выполнены полностью.
Отметим, что учения ВСУ рядом с границей Крыма проходят с завидной регулярностью. За последнее время украинские военные отработали отражение атаки "российского агрессора" с помощью артиллерии и РСЗО, танков, десантников и даже ударных беспилотников, закупленных в Турции.
Все это прикрывается утверждениями о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В Киеве приводят в пример фантастические сценарии захвата украинской территории, например, захвата дамбы Северо-Крымского канала или пробития "сухопутного коридора" в Приднестровье.