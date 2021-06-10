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«Заминировали границу с Крымом»: ВСУ провели учения по отражению морского десанта «агрессора»

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Украинская армия продолжает отрабатывать отражение высадки российского морского десанта. Очередные учения по данной тематике были проведены рядом с границей Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.


На этот раз российский морской десант "отражали" инженерно-саперные подразделения из состава ООС. Задачей тренировки было создание минно-взрывных заграждений на пути вероятного наступления "агрессора". Учения прошли на одном из полигонов, расположенных рядом с российской границей. Как заявили в штабе ООС: "рядом с административной границей временно оккупированной территории Автономной республики Крым".

Инженерно-саперные подразделения отработали установку минного поля и маскировку рубежей развертывания подвижного отряда заграждения. Установка мин осуществлялась как в грунт, так и на поверхность земли.

По словам командующего ООС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, задачи учений были выполнены полностью.

Отметим, что учения ВСУ рядом с границей Крыма проходят с завидной регулярностью. За последнее время украинские военные отработали отражение атаки "российского агрессора" с помощью артиллерии и РСЗО, танков, десантников и даже ударных беспилотников, закупленных в Турции.

Все это прикрывается утверждениями о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В Киеве приводят в пример фантастические сценарии захвата украинской территории, например, захвата дамбы Северо-Крымского канала или пробития "сухопутного коридора" в Приднестровье.
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33 комментария
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 13:20
    +3
    "Заминировали", это подразумевается, что зacpaли границу?)))
    негодники))
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:37
      +3
      Цитата: Анахорет
      "Заминировали", это подразумевается, что зacpaли границу?)))
      негодники))

      Не забыть бы потом мордой тех же в эти... мины. А, это будет ни одна пятая статья НАТО им не поможет.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 13:46
        0
        "Отметим, что учения ВСУ рядом с границей Крыма проходят с завидной регулярностью". А Российская армия один маневр небольшой произвела так вся Украина обделалась! Мины они там ставят - подали, поди, в Африку, а сейчас активно списывают! laughing
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 14:02
          +1
          одесские катакомбы и метро кыева надо охранять............................выйдут.... трыдцать три богатыря... чешуей как жар горя.....и сразу в раду --там "Ляшки" под дулами быстро примут о присоединении к Белгородской и Ростовской обл
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:43
      0
      Зачем России прорываться из Крыма, через узкий перешеек, в Херсонскую область, ума не приложу.
      Может это хитрый план укростратегов, который никому не разгадать?
      1. Gato
        Gato Сегодня, 15:10
        0
        Может это хитрый план

        В смысле? Заминировать, а потом продавать карты минных полей местным контрабандистам? Хитро...
        1. кредо
          кредо Сегодня, 15:13
          0
          Цитата: Gato
          Может это хитрый план

          В смысле? Заминировать, а потом продавать карты минных полей местным контрабандистам? Хитро...

          За такую смекалку не лишне поднять бокал drinks
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 13:22
    +2
    Сами минируют, сами потом на этих минах подрываются.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:27
      +2
      Цитата: Piramidon
      Сами минируют, сами потом на этих минах подрываются.

      Хоть в этом что то положительное присутствует.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:31
        +2
        Мне представляются , что это все было учебное , а если боевое то их надо в дурку всех...
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 13:37
          +1
          Мы до Киева дойдем, а они все продолжат учиться минировать рубежи высадки. )))
          1. Комментарий был удален.
          2. cniza
            cniza Сегодня, 15:43
            0
            Вот это нас меньше всего заботит , мы должны сделать своё дело... yes
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 13:39
          +5
          Цитата: cniza
          а если боевое то их надо в дурку всех...

          Они и есть там winked
          1. cniza
            cniza Сегодня, 15:42
            0
            Де факто - да , осталось сделать де юре... yes
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:56
          +1
          Цитата: cniza
          это все было учебное , а если боевое то их надо в дурку всех...

          Да от них всего можно ожидать.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 15:48
            0
            Это уже круто , это все равно , что повесить на себя пояс шахида...
        4. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:59
          0
          В дурку там всех надо давно и не только за это.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Piramidon
      сами потом на этих минах подрываются.

      а обвинят петрова и баширова
  3. cniza
    cniza Сегодня, 13:29
    +3
    Все это прикрывается утверждениями о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В Киеве приводят в пример фантастические сценарии захвата украинской территории, например, захвата дамбы Северо-Крымского канала или пробития "сухопутного коридора" в Приднестровье.


    Всё в мечтах пребывают , так на здоровье...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: cniza
      Все это прикрывается утверждениями о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В Киеве приводят в пример фантастические сценарии захвата украинской территории, например, захвата дамбы Северо-Крымского канала или пробития "сухопутного коридора" в Приднестровье.


      Всё в мечтах пребывают , так на здоровье...

      Мечты у них реальные, особенно после последнего проекта закона о дискриминации русских на Украине. Надо четко заявить, по базам НАТО на Украине будут нанесены удары Россией! И все!
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:46
        0
        Что Президент уже и сделал , только дипломатическим языком...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:21
      +1
      Им чем то своего обывателя пугать надо ... не на всех это действует, ну так они новое поколение скакуасов-бандерлогов воспитать мечтают.
      К сожалению, хоть части молодежи они мозги зас с сгрузят этой "отравой".
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:49
        0
        Есть такое , уже многих сдвинули с нормального пути , но это не значит , что нельзя поправить или вправить...
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:24
      +1
      Цитата: cniza
      Всё в мечтах пребывают , так на здоровье...

      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не скакало.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 15:52
        0
        У них это не срабатывает , будут скакать пока не приземлишь... lol
  4. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 13:37
    0
    например, захвата дамбы Северо-Крымского канала

    Хорошая идея. Перекроют Днепр. Главное, на зло России wassat
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:41
    0
    Ну как дети малые. ,, отражают,, ,, минируют,, А вот наступать- кишка тонка.)))
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:52
      -2
      Почему тонка? Ведь часто наступют.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:25
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        Ведь часто наступют.

        И всё на грабли, на грабли
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +1
    «Заминировали границу с Крымом»: ВСУ провели учения по отражению морского десанта «агрессора»
    . То шо сами, регулярно, подрываются, это их проблемы ... то шо мирные граждане могут пострадать, уже никого не волнует.
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 16:06
      0
      Читали новость? УЧЕНИЯ... На ПОЛИГОНЕ.... Чего нагнетать-то?!
  7. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:39
    0
    УМЗ эти ещё Советский Союз делал..Эх, больные люди..И действия из категории "Назло мамаше отморожу уши".
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:43
    0
    Все это прикрывается утверждениями о том, что Россия готовится к нападению на Украину.

    Да кому вы упали? Россия, видя, как украинские власти задумывали обратить Крым в американский авианосец, просто была обязана вернуться с исходное состояние.
    Сегодня вся украинская власть исходит на визг в антироссийской истерии, а власти России всё выжидают, всё надеются. А какой расклад возможен в ситуации, когда соседняя страна готова вступить в любой военный союз, чтобы начать войну с Россией? Нам остаётся только прекратить спонсирование украинской экономики и ограничить подачу ресурсов в пышущую злобой нацистскую сторону. Пусть добывают прокорм где и как придётся. Авось страсти по военному реваншу утихнут сами собой.
    ==========
    Честно говоря, за последнее время от власти Украины не поступало ни каких разумных предложений в урегулировании споров и конфликтов. На кой нам эта «агрессивная» собака?