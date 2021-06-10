В компании Airbus назвали сроки перевода гражданской авиации на водород

Еще не решено, на какой сегмент рынка будет ориентирован первый самолет с нулевым уровнем выбросов.

В ближайшее время мировой воздушный флот продолжит использование традиционных реактивных двигателей. Но в компании Airbus уже назвали сроки перевода гражданской авиации на водород.Согласно сообщению агентства Reuters , об этом руководство авиапроизводителя уведомило на брифинге официальных представителей стран Евросоюза.Там считают, что массовый переход на водород произойдет не ранее 2050 года. А до этого времени с 2035 года ряд авиакомпаний начнут эксплуатировать средне- и ближнемагистральные самолеты, выпускаемые Airbus, с двигателями на этом топливе.На данный момент эта компания-производитель является лидером разработки водородных двигателей. Ее руководство анонсировало создание первого коммерческого самолета, обладающего нулевым уровнем вредных выбросов. Нет точной информации, связано ли это заявление с заменой самого массового продукта компании, среднемагистрального А320, на более современный самолет, которая тоже намечена на 2030-е годы, но такой вариант развития событий не исключается.- заявил представитель Airbus.Осенью прошлого года компания представила три образца водородных самолетов. Они были названы ZEROe, что означает «нулевые выбросы».