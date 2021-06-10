В компании Airbus назвали сроки перевода гражданской авиации на водород

В ближайшее время мировой воздушный флот продолжит использование традиционных реактивных двигателей. Но в компании Airbus уже назвали сроки перевода гражданской авиации на водород.
Согласно сообщению агентства Reuters, об этом руководство авиапроизводителя уведомило на брифинге официальных представителей стран Евросоюза.
Там считают, что массовый переход на водород произойдет не ранее 2050 года. А до этого времени с 2035 года ряд авиакомпаний начнут эксплуатировать средне- и ближнемагистральные самолеты, выпускаемые Airbus, с двигателями на этом топливе.
На данный момент эта компания-производитель является лидером разработки водородных двигателей. Ее руководство анонсировало создание первого коммерческого самолета, обладающего нулевым уровнем вредных выбросов. Нет точной информации, связано ли это заявление с заменой самого массового продукта компании, среднемагистрального А320, на более современный самолет, которая тоже намечена на 2030-е годы, но такой вариант развития событий не исключается.
Еще не решено, на какой сегмент рынка будет ориентирован первый самолет с нулевым уровнем выбросов.
- заявил представитель Airbus.
Осенью прошлого года компания представила три образца водородных самолетов. Они были названы ZEROe, что означает «нулевые выбросы».