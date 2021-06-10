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В компании Airbus назвали сроки перевода гражданской авиации на водород

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В ближайшее время мировой воздушный флот продолжит использование традиционных реактивных двигателей. Но в компании Airbus уже назвали сроки перевода гражданской авиации на водород.


Согласно сообщению агентства Reuters, об этом руководство авиапроизводителя уведомило на брифинге официальных представителей стран Евросоюза.

Там считают, что массовый переход на водород произойдет не ранее 2050 года. А до этого времени с 2035 года ряд авиакомпаний начнут эксплуатировать средне- и ближнемагистральные самолеты, выпускаемые Airbus, с двигателями на этом топливе.


На данный момент эта компания-производитель является лидером разработки водородных двигателей. Ее руководство анонсировало создание первого коммерческого самолета, обладающего нулевым уровнем вредных выбросов. Нет точной информации, связано ли это заявление с заменой самого массового продукта компании, среднемагистрального А320, на более современный самолет, которая тоже намечена на 2030-е годы, но такой вариант развития событий не исключается.

Еще не решено, на какой сегмент рынка будет ориентирован первый самолет с нулевым уровнем выбросов.

- заявил представитель Airbus.

Осенью прошлого года компания представила три образца водородных самолетов. Они были названы ZEROe, что означает «нулевые выбросы».
Использованы фотографии:
Airbus
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78 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 13:28
    +12
    забытое старое
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:31
      +5
      сейчас наглосаксофилы прибегут и минусов натыкают) мол "советские самолеты летали на тоталитарном водороде")))
      1. Например
        Например Сегодня, 14:38
        +1
        - 250 градусов.
        Случись что, сгорят все в пять сек.

        Я на такой хреновине не полечу.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 15:09
          0
          Цитата: Например
          - 250 градусов.
          Случись что, сгорят все в пять сек.

          Я на такой хреновине не полечу.

          этт демонстратор, к тому же ещё советский, на новом водорода как такового вряд ли будет
          1. Например
            Например Сегодня, 15:10
            0
            Цитата: poquello
            на новом водорода как такового вряд ли будет

            Самолёт на водороде без водорода.
            Это как?
            1. poquello
              poquello Сегодня, 15:13
              0
              Цитата: Например
              Цитата: poquello
              на новом водорода как такового вряд ли будет

              Самолёт на водороде без водорода.
              Это как?

              выделение в процессе, засыпят мешок алюминия и полетели или на батарейках
              1. Например
                Например Сегодня, 15:15
                0
                Вот на водороде ребята слетали:



                Может ну его на фиг?
                1. poquello
                  poquello Сегодня, 15:22
                  0
                  Цитата: Например
                  Может ну его на фиг?

                  да вообще получается если кпд будет достаточный то безопасней керосинового, сам процесс выделения изолирован, а люминь он и в Африке люминь
                  1. Например
                    Например Сегодня, 15:26
                    +1
                    Ну может быть...

                    Прогресс не остановить.

                    Главное людьми оставаться.
                    1. Например
                      Например Сегодня, 15:30
                      +1
                      Цитата: poquello
                      выделение в процессе, засыпят мешок алюминия и полетели...


                      Тогда обязательно нужно напильники на борту в НЗ иметь.

                      В случае утечки из мешка алюминия можно по-быстрому сточить напильником не критичную деталь фюзеляжа. laughing
              2. Комментарий был удален.
          2. faiver
            faiver Сегодня, 15:15
            +1
            чем "старый" водород отличается от "нового"?
            1. poquello
              poquello Сегодня, 15:17
              0
              Цитата: faiver
              чем "старый" водород отличается от "нового"?

              старый - демонстратор, читайте внимательнее
              1. faiver
                faiver Сегодня, 15:25
                0
                прошу прощения, не так прочитал hi
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:27
      +4
      Цитата: poquello
      забытое старое

      Этот вроде бы на газе работал
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:34
        +1
        Цитата: Piramidon
        Цитата: poquello
        забытое старое

        Этот вроде бы на газе работал

        НК-88 тоже газотурбинный, но у него, к примеру, вместо обычного насоса высоконапорный турбонасос, как у ракетных двигателей. Сначала жидкий водород идёт в теплообменник, где нагревается и переходит в газообразное состояние, а уж потом в камеру сгорания.
        https://life.ru/p/1346897
    3. Kuroneko
      Kuroneko Сегодня, 14:49
      +4
      Цитата: poquello
      забытое старое

      Вот именно. Мы - пробовали. Проект был признан нецелесообразным по ряду причин.
      Что сейчас-то изменилось? Ну, кроме повесточки, понятно? Или дело именно в ней?
      И кстати, если в крушениях традиционных лайнеров порой ещё кто-то выживает, пусть и чудом - то на водородных такого досадного упущения уже не будет. Там станут покойниками все, и без вариантов.
      Ну и реальное недоумение вызывает тот факт, что для производства водорода нужна прорва электроэнергии. А её может дать лишь ядерная энергетика. От которой ЕС так же отказывается.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:10
        0
        Цитата: Kuroneko
        Проект был признан нецелесообразным по ряду причин.

        денег на него не было просто
        1. Kuroneko
          Kuroneko Сегодня, 15:16
          +1
          Цитата: poquello
          денег на него не было просто

          Нет, там был целый ворох причин. Начиная от безопасности, кончая экономичностью (водород дорог в получении по энергетическим затратам, керосин в разы дешевле) и обеспечением (всю инфраструктуру переделывать?).
          1. poquello
            poquello Сегодня, 15:18
            -1
            Цитата: Kuroneko
            Цитата: poquello
            денег на него не было просто

            Нет, там был целый ворох причин. Начиная от безопасности, кончая экономичностью и обеспечением (всю инфраструктуру переделывать?).

            вот денег не было эти проблемы мозговать
            1. Kuroneko
              Kuroneko Сегодня, 15:23
              +1
              Цитата: poquello
              вот денег не было эти проблемы мозговать

              А сейчас они у всех резко появились? Особенно когда все ещё неясно, когда мировая экономика от коронабесия очухается? Нет, этот бред - сугубо от ПОВЕСТОЧКИ. Но опять же: какой, нахрен, водород, если вы, уважаемые западные сэры, ещё и от ядерной энергетики отказываетесь? Ветряки, геотермалка и солнечные панели? Три раза ХА.
              1. poquello
                poquello Сегодня, 15:29
                0
                Цитата: Kuroneko
                А сейчас они у всех резко появились?

                Цитата: Kuroneko
                какой, нахрен, водород,

                )
                1. Kuroneko
                  Kuroneko Сегодня, 15:38
                  +1
                  И? Подсчитаем, например, сколько в мире машин на батарейках (те же тесла-кары, но они не единственные, смею заметить), и сколько - на обычном ДВС. Разница - не на порядок, не на два, и даже не на три (и можно продолжить). Единичные недоразумения клепать можно без проблем. Почему весь автопарк мира на водород не спешат и не собираются переводить? Это означало бы энергетический коллапс (а газа ещё очень много, и доля авто на газе медленно, но лишь увеличивается). Ну и с тесла-карами пакая же петрушка. Где взять такую прорву энергии и сотни тонн нефти лития для аккумуляторов? Поэтому эти побрякушки так и останутся относительно штучным товаром. НЕТ у нас на шарике Грязь таких ресурсов, дабы подобный выпендрёж сделать массовым и повсеместным.
      2. astepanov
        astepanov Сегодня, 15:41
        +3
        А теперь давайте поговорим по сути.
        1. Водород можно производить множеством способов, любой химик назовет вам десятки - но более-менее рентабельными остаются два: электролиз воды и конверсия метана (или любых других углеводородов):
        1) СxНy + xH2O = хСО + (х+0,5y)H2 — реакция парового риформинга;
        2) CH4 + H2O = CO + 3H2 — реакция парового риформинга;
        3) СО + H2O = CO2 + H2 — реакция конверсии СО
        Суммируя последние две реакции, получаем:
        4) CH4 + 2H2O = CO2 + 2H2
        Водород предполагается использовать в качестве авиационного топлива: 5) 2Н2 + О2 = 2 Н2О
        Но легко видеть, что сумма реакций 4) и 5) дает в итоге
        CH4 + 2 О2 = CO2 + 2 Н2О
        Что это означает на практике? А на практике это означает, что выбросы СО2 одинаковы - что при использовании "конверсионного" водорода, что при сжигании углеводородов, с теми лишь отличиями, что СО2 будет выделяться у производителя, а не в небе, и стоимость топлива вырастет за счет всяческих потерь при переработке. Вырастет и стоимость полетов, в том числе за счет инфраструктуры для транспортировки водорода, бортовой криогенной техники и т.д. Да, теплотворная способность водорода выше, чем метана - вот только плотность жидкого метана 0,41 кг/л, температура кипения - минус 162 0С, а плотность жидкого водорода - всего 0,071 кг/л при температуре кипения минус 252 С. И это намертво перечеркивает любые преимущества водорода. Так что нам в очередной раз пудрят мозги.
        Что касается электролизного способа производства водорода: напряжение на ячейке электролизера практически составляет не менее 2 В при термодинамическом напряжении 1,24 В, откуда следует, что КПД электролизера не превосходит 62%. С учетом этой цифры, если КПД атомной электростанции составляет где-то в районе 30 - 40%, то при производстве водорода КПД составит только 18 - 24%. Вот такие пироги.
        1. Kuroneko
          Kuroneko Сегодня, 15:44
          +1
          Я собсно, об этом и говорил. Но общими словами. Спасибо, что подкрепили мой тезис практическими выкладками.
          Этот бред - тупо повесточка. Опять глобальные распилы и сверхприбыль для мегакорпораций.
          P.S. Электролиз на деле мог бы стать выгодным, даже несмотря на очень высокие энергетические затраты (электроэнергия от атомных электростанций предельно дёшева, а запасов радиоактивных элементов нам хватит ещё не на один век), но для этого надо продвигать атомную энергетику. А страны Запада её как раз и сворачивают.
          1. Артем76
            Артем76 Сегодня, 16:13
            +1
            Поддерживаю ваши слова, тоже неоднократно уже об этом говорил (на "топкоре").... Водород - тот еще подарок, помимо "прелести" по добыче, идут "радости" по транспортировке-хранении, а он тот еще гад...
            а если говорить про водородные ячейки - то там еще и требования к чистоте водорода высокие, а бы какой не "пойдёть"
        2. askort154
          askort154 Сегодня, 16:11
          0
          astepanov.....А теперь давайте поговорим по сути.

          Браво, Алексей ! Президент 12-го будет вручать Государственные премии, вас включаем в список от имени диванных завсегдаев на ВО. drinks hi
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:50
      +4
      Цитата: poquello
      забытое старое

      Забытое старое, говорите?
      Пусть вспоминают 1937 год - катастрофа дирижабля «Гинденбург»:
      1. Kuroneko
        Kuroneko Сегодня, 15:02
        +2
        Цитата: ROSS 42
        Пусть вспоминают 1937 год - катастрофа дирижабля «Гинденбург»:

        Ну это жадность во имя более высоких ТТХ. Гелий - единственный разумный выбор для дирижабля. И кстати очень зря, что дирижаблями все практически перестали заниматься. Это пусть и небыстрый, но поразительно экономичный и дешёвый в производстве ЛА для той же перевозки грузов. Не требующий к тому же вообще никакой ВПП.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:06
          0
          Цитата: Kuroneko
          И кстати очень зря, что дирижаблями все практически перестали заниматься. Это пусть и небыстрый, но поразительно экономичный ЛА для той же перевозки грузов.

          Согласен. Какие-то попытки возродить дирижаблестроение в России были, но дальше воздушных шаров с гелием дело не пошло...
          1. Kuroneko
            Kuroneko Сегодня, 15:15
            0
            Цитата: ROSS 42
            Какие-то попытки возродить дирижаблестроение в России были, но дальше воздушных шаров с гелием дело не пошло...

            Когда-то ещё советские проекты изучал на эту тему, времён 80-х годов. С линзоподобным газовым мешком и короткими крыльями по прикидкам, обеспечивалась бы уже вполне неплохая скорость, при неизмеримо меньшей мощи и прожорливости двигателей. Им ведь не надо поднимать аппарат - им надо лишь толкать его в горизонтальной плоскости. А а за подъемную силу отвечает молекулярная разница между гелием и составом атмосферы. =3
      2. Seaslon
        Seaslon Сегодня, 15:46
        0
        Да сгорел. А как горели фашистские танки под Москвой, под Прохоровкой и в Сталинграде? У фашистов всегда такой бесславный конец.
    5. Seaslon
      Seaslon Сегодня, 15:38
      +1
      Абсолютно с Вами согласен. Сейчас начнётся пиар-компания по восхвалению западных достижений. Да, согласен. Хвалить себя, они умеют и любят.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:28
    +3
    Обычным пассажирам всё равно выгоды никакой не сулит, цены на билеты останутся прежними, просто авиакомпании сэкономят и больше заработают. Вон пиарили 787 с его топливной экономичностью, а простым пассажирам с этого что, цены на билеты на 787 боинг не ниже.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:34
      0
      На чём сэкономят?
    2. dauria
      dauria Сегодня, 13:38
      +9
      просто авиакомпании сэкономят и больше заработают


      На чём ? Водород в чистом виде вроде не валяется на дороге. Его ещё "выковырять" надо из того же природного газа . Не из воды ж его "добывать". Тут скорее другое - раньше блокировали полёты чужих самолётов по "уровню шума ". Теперь вот будут по "чистоплотности и зелёности " . Для "экономичности" полёта на водороде должна нефть закончиться на планете....
      1. Например
        Например Сегодня, 14:43
        +3
        Кто-то желает заработать на авиакомпаниях.
        Заставят их покупать новые самолёта и утилизировать старые.
        Оплатят всё это безусловно пассажиры.

        Во всю зеленые кудахчат.

        Это как озоновой дырой, когда весь мир заставили купить американские технологии.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:17
      +5
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Обычным пассажирам всё равно выгоды никакой не сулит, цены на билеты останутся прежними, просто авиакомпании сэкономят и больше заработают. Вон пиарили 787 с его топливной экономичностью, а простым пассажирам с этого что, цены на билеты на 787 боинг не ниже.

      Тут всё также как с электроавто - много понта а цены кусаются.
      До 2050 года ещё столько воды утечёт, что к тому году эти прожекты забудутся и появятся новые.

      Население держат за дураков и рассказывают сказки по чистую экологию, забывая упомянуть, что любой вид транспорта изготавливается из металла, который в свою очередь производится из руды, а большинство внутренней отделки средств передвижения производное от нефтехимии, ну и так далее.
      1. Runoway
        Runoway Сегодня, 14:57
        0
        Тут всё также как с электроавто - много понта а цены кусаются.

        Кусаются прежде всего наши поборы,растаможка и тп.
        Щас запас хода у большинства(Tesla Model Y и Ford Mustang much E~500км(на 350р дома от разетки заправиться)стоимость от 3млн р(это как вездесущие Toyota rav4 Honda CR-V KIA Sorento Santa Fe)
        Nissan Leaf и того дешевле 2-2.5млн.
        Экономия 150-200тр в год на бензине и ТО.
        Батареи хватает на 8лет, стоимость её на тот же leaf ~300тр= 2года эксплуатации автомобиля с ДВС
        1. кредо
          кредо Сегодня, 15:10
          0
          Цитата: Runoway
          Тут всё также как с электроавто - много понта а цены кусаются.

          Кусаются прежде всего наши поборы,растаможка и тп.
          Щас запас хода у большинства(Tesla Model Y и Ford Mustang much E~500км(на 350р дома от разетки заправиться)стоимость от 3млн р(это как вездесущие Toyota rav4 Honda CR-V KIA Sorento Santa Fe)
          Nissan Leaf и того дешевле 2-2.5млн.
          Экономия 150-200тр в год на бензине и ТО.
          Батареи хватает на 8лет, стоимость её на тот же leaf ~300тр= 2года эксплуатации автомобиля с ДВС

          Ну надо же, оказываются это наши сопротивляются такому экологическому транспорту?
          А как же и по какой цене продаются эти замечательные авто в самих США и каков на них спрос?

          Вот выдержка из статьи по США:
          "...Топ-10 электромобилей-лидеров по продажам в США в 2020 году выглядит следующим образом:

          Tesla Model 3: 95 135 шт.;
          Tesla Model Y: 71 344 шт.:
          Chevrolet Bolt EV: 19 664 шт.;
          Tesla Model X: 19 652 шт.;
          Tesla Model S: 14 430 шт.;
          Nissan Leaf: 8972 шт.;
          Audi E-tron: 7089 шт.;
          Porsche Taycan: 3943 шт.;
          Hyundai Kona EV: 2964 шт.;
          Kia Niro EV: 2807 шт.
          В 2020 году продажи электромобилей в США выросли на 11 %. Хотя это не так уж и много, на самом деле это неплохой результат, учитывая падение автомобильного рынка в целом из-за глобальной пандемии. Впрочем, электромобили по-прежнему составляют лишь 1,8 % американского автомобильного рынка...".

          Особенно впечатляет процент, и это при том, что на электромобили в США введена федеральная льгота при покупке.
          1. Runoway
            Runoway Сегодня, 15:29
            0
            Ну надо же, оказываются это наши сопротивляются такому экологическому транспорту?

            Наши просят 20% НДС на ввоз электрокара
            Не совсем корректно сравнивать рынок США (больших любителей двигателей 4-5-6л)
            Средняя зп в США за 2021 3620$
            В РФ официально 600$(по факту 300%)
            Стоимость АИ-95 в США 0.7$/л в принципе как у нас, стоит ли загоняться топливом при таких доходах?????? Причем кВт у них на быстрых зарядках подскочил и стоит 0.25$\кВт
            В нашей же стране, очень выгодно (пока ещё) не платить транспортный налог за двигатель более 285л.с в 50 000р, и ежемесячно 10тр на бензин(120тр/год) +ТО
            ИТОГО: за 5лет владения электрокаром экономишь ~1млн р, очень существенно
        2. N.O.M.A.D.E.
          N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:47
          0
          Это всё красиво, пока машины новые.. Что касается лифа, вы его эксплуатировали зимой?) там реальный запас хода ооочень сильно сокращается, даже во Владивостоке (молчу про Якутию). Да и батареи там так себе, очень быстро деградируют (уточните кстати их стоимость). В итоге, вы имеете седан с малым размером, передним приводом по конской цене. Экономия мнимая на бензине и то, до первых проблем с заменой батареи, цена : расход бензина - не окупятся
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:20
      +3
      Взлетает красивый-экономичный-распиаренный лайнер...

      А внизу на аэродроме или где-то еще сожгли несколько тонн того же керосина для получения заправленного в этот самолет водорода. Ну или электричества от ТЭЦ или АЭС. Не бесплатный водород, в природе в нужной концентрации не встречается. Водород еще очень летучий, утекает. Транспортировать его непросто, в отличие от керосина.

      Это как с электромобилями. Экологический вред от них суммарно не меньше из-за генереации электроэнергии на станции, с учетом технологий производства и утилизации батарей даже несколько больше, чем от машин с ДВС.
      Но жителям городов дышать будет легче.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: RealPilot
        ...Но жителям городов дышать будет легче.


        А если населению земли перейти к натуральному хозяйству дышать станет легче повсеместно.
      2. rotfuks
        rotfuks Сегодня, 14:57
        +4
        Я бы сказал, что жителям не всех городов. Для примера электроавтомобиль это спасение для города Алма-Ата, он стоит в ущелье и там совсем нету ветра. И там даже листья с деревьев не падают. И их ветром не сдувает, потому что полное безветние. Но в других городах такие ветра и сквозняки что угарный газ просто не задерживается. Но «зеленые технологии» навязывают всем в принудительном порядкке. А чем эти «зеленые технологии» часто оборачиваются для людей это показали зимние события в штате Техас США. Ни один замерзающий американец не полез отогреваться в новомодную «Теслу», но многие согревались в самых обычных автомобилях.
    5. Runoway
      Runoway Сегодня, 14:48
      -2
      Обычным пассажирам всё равно выгоды никакой не сулит

      Аналогично СП-2, зато суеты то суеты по всем СМИ, всей страной переживают
      1. Световит
        Световит Сегодня, 15:12
        +1
        Интерес вызывает не сам газопровод, коих у нас и так много, а сопровождающая проект истерика америкосов, поляков, укров и прочих неровнодышущих.
        1. Runoway
          Runoway Сегодня, 15:38
          +1
          Истерика?! wassat никакой истерики, ну захотели американцы рынок у нас отжать ну не вышло, остались при своём. Что касается соседей, то это стыд нашей державы, что у границ такой срач развели (даже представить невозможно, чтобы на США какая нибудь Мексика вякала и палки в колёса вставляла)
          От истерии помогают польские яблочки, латвийские шпроты, украинские конфетки, чешское пиво, кока-кола, макдональдс и вся бытовая химия с айфонами
          1. Световит
            Световит Сегодня, 16:18
            0
            В том и дело, что уж очень хотели, даже с евровассалами рассорились, и по-моему это главный плюс от СП-2. А так бы я им лучше спг продавал с хорошей добавленной стоимостью. Отдельное удовольствие доставляют причитания русофобов, как соседских, так и отечественнных, тоже потоку в плюс, лично от меня.
            Проблемы с соседями, кстати, начались сразу с развала Союза, и приводом там Завадом своих марионеток в руководство. И я говорю не за страны полностью, в той же Прибалтике, Украине, Грузии, Польше хватает нормальных людей, не видящих в России врага, несмотря на повсеместное промывание мозгов. А так хорошо, что успели восстановиться и разобраться с белоруским майданом и в Средней Азии не даём амерам закрепиться.
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 13:31
    +7
    В компании Airbus назвали сроки перевода гражданской авиации на водород

    what

    crying
    Что-то как-то навеяло....
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 13:35
      0
      Ну, тут как бы есть разница. На самолете он будет храниться в сжиженном виде однозначно. И вот такого вот не будет.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:00
        +4
        На самолете он будет храниться в сжиженном виде однозначно.

        А утечка?
        Он же зараза не пахнет, а взрывается куда лучше паров бензина.
        К тому же он под давлением.
        1. Wedmak
          Wedmak Сегодня, 14:08
          0
          Датчики в помощь, 2-3 на баллон хватит с избытком. В принципе это решаемо, но возникает вопрос, где взять водород в таких количествах? Не получиться ли, что после перехода мы будем из луца воду делать?
        2. вадим dok
          вадим dok Сегодня, 14:45
          0
          Почти все мощные генераторы на тепловых/ атомных электростанциях имеют охлаждение обмоток водородом и нет никаких взрывов генераторов!Вообще то,водород не взрывоопасен,опасна только смесь водород-кислород /гремучий газ/ в соотношении 2,5 к 1!
          1. BrTurin
            BrTurin Сегодня, 14:57
            0
            Цитата: вадим dok
            Почти все мощные генераторы на тепловых/ атомных электростанциях

            Но это стационарные объекты, а автомобили и самолеты это "движимое имущество" - тут и земные и воздушные ямы. повороты, заносы с одной стороны динамика, а с другой габариты...
          2. bk316
            bk316 Сегодня, 15:32
            0
            ,опасна только смесь водород-кислород

            Само собой, Вы знаете бензин тоже без кислорода не горит laughing
            Но вот беда в воздухе 20% кислорода.
      2. Ив762
        Ив762 Сегодня, 14:29
        0
        Да будь он 10-ть раз "сжиженый", а утекать и испаряться, создавая взрывоопасные смеси в мало-мало замкнутых объёмах, будет таки за милую душу. Тем более, что КПВ ширше, чем утех же углеводородных газов.
        В любом случае при НУ это газ.
        Так что что-нить типа такого:

        - таки будет "частым гостем"
        Или такого :
      3. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 14:48
        0
        Цитата: Wedmak
        Ну, тут как бы есть разница. На самолете он будет храниться в сжиженном виде однозначно. И вот такого вот не будет.

        Да как бэ, уже есть способы хранения водорода в твердом виде легко разлагаемых гидридов металлов.
        Никаких утечек, никаких пожаров.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 15:47
          0
          Да как бэ, уже есть способы хранения водорода в твердом виде легко разлагаемых гидридов металлов.

          Есть но это ж самолет ему каждый кило лишнего веса смерть....
    2. Бшкаус
      Бшкаус Сегодня, 13:35
      -1
      Что-то как-то навеяло....

      Не корректно сравнивать дережабль с негерметичной конструкцией и баллоны под давлением, где водород дозированно поступает в камеру сгорания- это принципиально разные технологии
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:02
        +4
        Не корректно сравнивать дережабль

        дИрИжабль
        Собрались спецы блин....
        1. Сергей Куликов_3
          Сергей Куликов_3 Сегодня, 14:23
          +1
          Так проверочное слово "деребан" :)
        2. Бшкаус
          Бшкаус Сегодня, 14:35
          +1
          дИрИжабль
          Собрались спецы блин....
          я же не каждый день это слово пишу, тут даже крыть нечем. В следующий раз буду говорить "сратостат" hi
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 16:16
            0
            я же не каждый день это слово пишу,

            Так я именно про это а не про русский язык.
            Я слово программист и во сне правильно напишу, потому что тысячи раз писал.
            А по поводу водорода, я не говорю что это все туфта.
            Просто есть сложности.
    3. Voletsky
      Voletsky Сегодня, 13:58
      +1
      водород растворяют в диз-топливе или другом абсорбенте
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:54
      -1
      Цитата: Ив762
      Что-то как-то навеяло....

      good Не успел дойти до вашего сообщения и выложил почти такое же мнение. Но вас отметил (+).
      Водород - такая непредсказуемая вещь.
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:31
    +4
    При Союзе в конце 80годов летал ту155, один мотор которого работал на водороде. С распадом страны тему похерели.опять мы будем в роли догоняющих??
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: алекс самолетов
      При Союзе в конце 80годов летал ту155, один мотор которого работал на водороде. С распадом страны тему похерели.опять мы будем в роли догоняющих??

      в роли догоняющих не будем, аирбасс заявился для галочки а у него в общем все планируемые системы старые со старыми проблемами, может рассчитывают что со временем у нас слижут, но чуют что времена меняются
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: алекс самолетов
      мы будем в роли догоняющих??

      А куда спешить? Нужно посмотреть что у арбузов получится, где шишек себе набьют, сколько такие полеты стоить будут. "Зеленая" энергетика пока дорого обходится.
  5. Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 13:31
    +1
    Что тут сказать? Молодцы: дорогу осилит идущий. Забота об экологии это мышление развитой цивилизации. Не в каменном веке живем, нас уже слишком много, а шарик всего один - его беречь надо любыми способами, а не эксплуатировать на износ. Жить же нашим же внукам придется
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    0
    А водород где брать будут,опять в России,Достали уже,то газ у нас грязный,водород тоже будет тоталитарный!2050 году может будут расплачиваться все рублями и юанями!Причем по специальному курсу! bully
    1. Комментарий был удален.
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А водород где брать будут,опять в России

      Так наше дело предложить... В ближайшее время мы представим первый образец водорода, полученного путем плазмохимического разложения, который будет адаптирован под водородные заправочные станции. Главный плюс метода заключается в том, что углерод получается в конденсированной форме: он не нуждается в захоронении, а значит, он бы нашел практическое применение. Сейчас такой водород называют "бирюзовым", и он может стать дешевле "голубого", получаемого классическими способами работы с метаном" - руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе Института проблем химической физики (ИПХФ) РАН Юрий Добровольский - "Необходимо довести стоимость водородной заправки до 3-5 долларов за килограмм, чтобы водородный транспорт начал выигрывать даже у дизельного. Нынешняя цена позволяет выигрывать только у электробусов: цена водорода, поставляемого в баллонах, может доходить до 30-40 долларов за килограмм" https://nauka.tass.ru/nauka/11594161
  7. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 13:47
    +5
    Цитата: tralflot1832
    А водород где брать будут,опять в России,Достали уже,то газ у нас грязный,водород тоже будет тоталитарный!2050 году может будут расплачиваться все рублями и юанями!Причем по специальному курсу! bully

    Северный Поток 3 wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:02
      0
      Ввиду того что Китай повернулся к Эйрбасу лицом,а к Боингу задом,европейцы полетят первыми на нашем водороде.
  8. mark1
    mark1 Сегодня, 14:04
    0
    На картинке самолет похожий на Ту-404(на втором плане), а ведь не признаются - скажут сами додумались (как А400 и Ан-70)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    0
    . Но в компании Airbus уже назвали сроки перевода гражданской авиации на водород
    Не скоро, это факт. К тому времени либо либо, есть варианты.
  10. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 14:26
    +2
    Не вижу в водороде ничего "зелёного". При его производстве выделяется углерод, при сжигании бедной смеси нет экономической выгоды, а оптимальная смесь горит с такой температурой, что побочно получается прорва окислов азота!
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:51
    0
    А что, Аэрбас начал двигатели делать?
    Вроде нет.
    Если ему Хьюлет или Ролс движок водородный подгонят, тогда мож и самолет будет.
  12. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:58
    0
    А так то тему раскрутили, в водород сейчас много денюжки инвестируют, разработки продвигаются.
    Недавно вон проект авто рекламировался на твердом водороде, гидрид металлов в форме пасты.
    Из бака дозированно выдавливается в реактор, где катализаторами выделяется чистый водород и сразу в топку. Никаких тебе тяжеленных баллонов, никаких утечек, никаких, соответственно, пожаров.
    И процесс заправки как в офисном принтере - пустую коробку вынул, новую полную вставил.
    Если что-то подобное доведут до реально работающего, то , пожалуй, и раньше 2050го на водороде полетим.