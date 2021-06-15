Боевые корабли. Крейсера. Идущие на смерть, приветствуют тебя… микадо!

Легкие крейсера типа «Нагара» стали прямым продолжением проекта «Кума».
В отличие от предшественника, крейсерам типа «Нагара» планировалось усилить корпус, так как предусматривались действия в северных водах, создать более массивную носовую надстройку и убрать кормовую. Вместо кормовой надстройки планировали установить катапульту для запуска гидросамолетов.
Водоизмещение так и осталось в районе 5 500 тонн, размеры практически остались прежними, за исключением ширины, которую увеличили на 0,5 м.
Внешний вид крейсеров почти не изменился, за исключением более высокого мостика, позволявшего поместить взлетную платформу для самолета над орудием №2. Позже эта платформа была заменена катапультой. Но почти со всех крейсеров указанного типа катапульту с этой позиции убрали и поместили между орудиями №5 и 6.
Еще одно существенное отличие – замена 533-мм торпедных аппаратов на 610-мм.
Всего было построено шесть кораблей. Все крейсера погибли во время Второй Мировой войны.
Бронирование
Бронирование было схожим с «Кума». По меркам Второй Мировой – недостаточным. Когда разрабатывались корабли, основным орудием главных противников крейсеров, американских эсминцев, было 102-мм орудие. Но к началу Второй Мировой войны основным калибром американских эсминцев стал 127-мм, что несколько осложнило проблему защиты крейсеров.
Бронепояс имел протяженность от носового котельного до кормового машинного отделения, высота 4,88 м, толщиной 63,4 мм.
Отсеки с главными механизмами прикрывала сверху бронированная палуба толщиной 28,6 мм. Над артиллерийскими погребами палуба имела толщину 44,6 мм.
Боевая рубка в носовой надстройке имела бронирование 51 мм.
Элеваторы подачи боеприпасов защищались 16-мм броней, а погреба имели защиту 32 мм. Орудия главного калибра защищались в лобовой проекции броней 32 мм, по бокам и сверху 20 мм.
В целом, если сравнивать с «Кума», то несколько усилили бронирование орудий главного калибра, в остальном все осталось на прежнем уровне. Назвать достаточным бронирование крейсеров типа «Нагара» было нельзя.
Энергетическая установка
Четыре ТЗА Mitsubishi-Parsons-Gihon мощностью 22500 л.с. суммарно выдавали до 90 000 л.с. на четыре винта. Пар для ТЗА вырабатывали 12 котлов Kampon RO GO. Шесть больших и четыре малых котла питались от нефти, два малых могли работать на смешанном топливе.
Максимальная скорость крейсеров составляла 36 узлов.
Дальность плавания составляла: 1 000 миль на 23 узлах, 5 000 миль на 14 узлах, и 8 500 миль на 10 узлах. Запасы топлива: 1284 т. нефти, 361 т. угля.
Экипаж
Экипаж, как и на предшественнике, насчитывал около 450 человек, из них 37 офицеров. Освещение и вентиляция жилых помещений оставались естественными, то есть, через иллюминаторы. По сравнению с «Кума», экипажи «Нагара» имели лучшие условия обитаемости. Именно на крейсерах «Нагара» впервые в японском флоте появились холодильники. Унтер-офицеры размещались на стационарных койках, а не в подвесных.
Вооружение
Главный калибр крейсеров типа «Нагара» состоял из семи 140-мм орудий в одноорудийных башенных установках.
Пять орудий располагались в диаметральной плоскости корабля: два на носу и три на корме, еще два орудия были установлены по бокам носовой надстройки.
Зенитная артиллерия изначально была представлена двумя 80-мм орудиями и двумя пулеметами 6,5-мм.
В процессе модернизаций на корабли устанавливались 25-мм автоматы, количество стволов которых доходило до 36.
Минно-торпедное вооружение
Четыре двухтрубных торпедных аппарата калибром 610-мм.
Это еще не «Лонг Лэнсы», но их предшественники. Аппараты устанавливались попарно на бортах, перед и после дымовых труб. На борт каждый крейсер мог выпустить 4 торпеды. Боекомплект состоял из 16 торпед.
Каждый крейсер нес дополнительно 48 морских мин заграждения и 36 глубинных бомб.
Авиационное вооружение
Первоначально платформу для запуска самолетов разместили над башней №2.
Затем ее заменили на катапульту, но на этой позиции она не прижилась. Катапульту с башни убрали и разместили между орудиями №5 и 6.
На вооружении крейсера типа «Нагара» имелся один истребитель Mitsubishi 1MF.
В целом «Нагара» стали весьма хорошим продолжением «Кума». Небольшое увеличение ширины корпуса на 0,5 м положительно сказалось на остойчивости корабля, были улучшены условия обитания экипажа. Но в принципе, эти корабли можно смело назвать второй серией «Кума».
Крейсера получили имена «Нагара», «Исудзу», «Натори», «Юра», «Абукума» и «Кину».
Модернизации
Перед тем, как принять участие во Второй Мировой войне, крейсера прошли ряд модернизаций. Вместо стартовой платформы корабли получили катапульту и новый истребитель: «Накадзима 90 Модель 2».
Во время войны четыре из пяти крейсеров («Юра» был потоплен в 1942 году) получили следующую конфигурацию вооружения:
- 5 орудий 140-мм;
- 2 универсальных орудия 127-мм на спаренном лафете;
- 22 зенитных автомата 25-мм;
- 2 зенитных пулемета 13,2-мм.
Кроме того, двухтрубные торпедные аппараты были заменены на четырехтрубные. Количество торпедных аппаратов 610-мм было доведено до 16.
Были демонтированы два орудия 140-мм. Вместо орудия №6 установили башню с 127-мм орудиями, орудие №7 просто убрали для экономии веса.
Пятый крейсер, «Исудзу», был переоборудован в крейсер ПВО в 1944 году. Конфигурация его вооружения выглядела следующим образом:
- 6 орудий 127-мм в трех установках на носу, у миделя и на корме;
- 38 автоматов 25-мм (11 трехствольных и 5 одноствольных).
Для установки этого комплекта вооружения были сняты все орудия 140-мм и два торпедных аппарата.
Боевое применение
«Нагара»
Первой операцией для корабля стала высадка десанта на острове Лусон 12 декабря 1941 года. Операция закончилась успешно, дальше были десанты на Манилу и другие острова Филиппинского архипелага.
Далее была целая череда десантных операций: острова Менадо и Кема, остров Целебес, Бали.
В июне 1942 года «Нагара» принял участие в битве у Мидуэя. Сражение было проиграно, крейсер принял участие в спасении экипажей разбитых авианосцев.
С августа 1942 года «Нагара» в качестве лидера флотилии эсминцев принял участие в битвах у Соломоновых островов, островов Санта-Крус, у Гуадалканала
Звездный час крейсера «Нагара» пришелся на третий бой у Соломоновых островов 14 ноября 1942 года. «Нагара» и 4 эсминца столкнулись с отрядом американских кораблей. Был дан залп торпедами по противнику. В результате эсминец «Уок» был поврежден торпедой и добит снарядами, эсминцу «Бенхэм» оторвало носовую часть и он затонул, эсминец «Престон» был изуродован снарядами, загорелся и в итоге тоже затонул. Эсминец «Гуин» получил тяжелые повреждения, но смог оторваться от японцев в темноте.
15 июля 1943 г. при заходе в гавань Кавиенг (остров Новая Ирландия) «Нагара» подорвался на мине, поставленной австралийским гидросамолетом, но повреждения были быстро устранены.
В конце 1943 г. крейсер поддерживал японские гарнизоны на Маршалловых островах и у атолла Кваджелейн. Был поврежден в результате налета авиации ушел на ремонт.
7 августа 1944 г. «Нагара» находился в 35 км южнее Нагасаки, идя из Кагосимы в Сасебо, когда его обнаружила американская подводная лодка «Крокер». Крейсер шел противолодочным зигзагом, потому командир «Крокера» Ли просто дал четырехторпедный залп в надежде на то, что хоть одна торпеда да попадет. Торпеды шли мимо, но капитан «Нагара» еще раз изменил курс корабля и одна торпеда попала в корму. «Нагара» затонул.
«Исудзу»
Войну крейсер начал у Гонконга, патрулируя воды вместе с 15-й эскадрой эсминцев.
В 1942 году переведен на юг и выполнял транспортные перевозки, нес патрулирование в водах
Сурабайи, Балкапанана и Макассара.
Принимал участие в обстрелах аэродрома на Гуадалканале в октябре 1942 года. В третьем рейде к Гуадалканалу 14 ноября 1942 года получил попадания двух авиабомб, которые нанесли тяжелые повреждения. Полгода находился в ремонте.
Вернулся в центральную часть Тихого океана и занимался доставкой пополнений и грузов на различные острова в этой части океана. 5 декабря 1943 года у атолла Кваджалейн снова получил попадание бомбы и ушел на ремонт сперва на Трук, а потом в Японию. В метрополии «Исудзу» переделали в крейсер ПВО.
Все 140-мм орудия были демонтированы, а взамен поставлены три спаренных 127-мм универсальных установка и 38 зенитных автоматов 25-мм в трехствольных и одноствольных вариантах. Крейсер получил радар обнаружения воздушных целей и новую гидроакустическую станцию.
Принял участие в операции у мыса Энгано, где был поврежден огнем американских крейсеров, когда снимал людей с тонущих авианосцев «Читозе» и «Чиода». Расчеты крейсера сбили два самолета.
Участвовал в снабженческих конвоях на Бруней. В одном из походов получил в нос торпеду от американской подводной лодки «Хэйк». Ремонтировался в Сингапуре.
В ночь на 7 апреля 1945 года крейсер «Исудзу» с эскортом шел в Купанг. Ночью конвой обнаружила подводная лодка «Габиан» и выпустила по конвою пять торпед, одна из которых попала в «Исудзу». Был сильно поврежден нос, скорость упала до 10 узлов. Экипаж справился с повреждениями и с креном, но продолжил путь.
Еще через два часа подводная лодка «Чэрр» дала залп из шести торпед, две из которых попали в «Исудзу» в районе машинного отделения. Корабль разломился и затонул в течении 5 минут.
Крейсер «Исудзу» стал последним японским легким крейсером, потопленным во Второй Мировой войне.
«Натори»
В первые дни войны «Натори» оперировал у Малайских островов. Участвовал в операции по захвату Аппари и переброске войсковых частей в залив Лингаен.
В начале 1942 года сопровождал конвои в Камрань, Мако и Гонконг. В феврале включен в состав сил вторжения на Яву. Во время вторжения участвовал в бою с тяжелым крейсером «Хьюстон» и австралийским легким крейсером «Перт».
Участвовал в оккупации о. Танимбар. Прикрывал конвои между Макассаром, Новой Гвинеей и островами в море Тимор.
10 января в 18 милях от о. Амбоин американская подводная лодка «Таутог» («Чернорыбица») выпустила по крейсеру шесть торпед, одна из которых попала в корму. Вообще, для крейсеров этих типов корма была каким-то несчастливым местом.
Корма надломилась в 20 метрах от своей оконечности, были выведены из строя рули, повреждены валы и винты. Экипаж с трудом смог дать ход в 12 узлов и искалеченный корабль пополз к Амбоину. «Таутог» выпустила еще три торпеды, которые прошли мимо. В порту на Амбоине экипаж своими силами отрезал оконечность и загерметизировал корпус.
Во время проведения работ прилетели американские бомбардировщики, которые попытались добить крейсер. Взрыв 500-кг бомбы возле борта убил 20 человек и повредил котельное отделение №2.
Однако упорный экипаж преодолел и эту проблему и в итоге 1 июня корабль притащился в Майдзуру, где встал на капитальный ремонт, который был закончен только в марте 1944 года. Заодно была проведена модернизация корабля.
В июле 1944 года занимался эвакуацией гарнизона острова Палау. Снова получил попадание торпеды, но повреждения оказались незначительными, торпеда шла под острым углом.
18 августа 1944 года крейсер шел к Палау. К востоку от острова Самар его атаковала американская подводная лодка «Хардхэд». Сперва лодка выпустила 5 торпед, которые прошли мимо. Перезарядив аппараты, американцы дали четырехторпедный залп, и две торпеды попали в борт «Натори».
Крейсер затонул через 10 минут. На следующий день британская подводная лодка спасла одного офицера и трех матросов.
«Юра»
Боевое крещение крейсер принял в январе 1932 года при оккупации Шанхая. 20 марта при подавлении китайских береговых батарей получил повреждения и на полгода встал на ремонт.
С началом Второй Мировой войны обеспечивал переходы конвоев к Малайскому архипелагу. Патрулировал различные районы возле островов Борнео, Суматра и Ява.
Участвовал в оккупации Палембанга и южного побережья острова Суматра. 13 февраля 1942 года артиллерийским огнем топит британское судно, 14 февраля – британскую канонерскую лодку «Скорпион» (совместно с эсминцами «Фубуки» и «Асагири»), 15 февраля – голландский транспорт (совместно с ЭМ «Амагири»).
С 1 по 4 апреля находясь на патрулировании в Бенгальском заливе топит три судна.
Участвует в сражении за атолл Мидуэй, в рейде на Гуадалканал. У острова Шортленд получил две бомбы 225-кг от американских самолетов, лишился носовой артиллерийской башни.
18 октября 1942 года во время очередного рейса с армейскими частями к Гуадалканалу, подвергся атаке американской подводной лодки «Грампус». Одна торпеда попала в кормовую часть, но повреждения оказались незначительными. Есть данные, что взрыватель сработал преждевременно.
25 октября 1942 г, имея на борту части 2-го артиллерийского дивизиона, крейсер направлялся к Гуадалканалу для обстрела аэродрома Хэндерсон Филд и высадке десанта. Крейсер сопровождали эсминцы 2-го Ударного флота эсминцев контр-адмирала Такамы. В проливе Индиспенсейбл соединение артиллерийским огнем топит американский буксир «Семинол» и патрульное судно YP-284.
Далее прилетели бомбардировщики с аэродрома Хэндерсон на Гуадалканале. В «Юра» попадают две бомбы, которые повреждают машинные отделения. Ход падает до 14 узлов, но крейсер продолжает следовать дальше. Через три часа прилетают бомбардировщики В-17 с аэродрома на острове Эспириту Санто.
В «Юра» попадают сразу три бомбы: в носовую часть, надстройку и машинное отделение. Крейсер получает сильные повреждения. Экипаж справляется с течью, но командир соединения, опасаясь новых атак с воздуха, приказал эсминцам принять экипаж крейсера и добить поврежденный корабль торпедами.
«Юра» стал первым японским легким крейсером, погибшим во Второй мировой войне. Но не последним.
«Кину»
Первые боевые действия – поддержка десантных операций в Центральном Китае и Гонконге в 1937 году.
В начале Второй мировой войны обеспечивает вторжение в Малайю и на остров Борнео. 8 декабря именно самолет-разведчик «Кину» обнаружил британское соединение «Z» из линкора «Принц Уэльский» и линейного крейсера «Рипалс» с четырьмя эсминцами, после чего британские корабли были потоплены японской авиацией.
Весь 1942 год «Кину» провел в операциях по захвату территорий. Принимает участие в захвате островов Борнео, Ява, Сабанг, Мергуй, Пенанг.
В 1943 и 1944 году крейсер занимается патрулированием различных акваторий и переброской грузов для гарнизонов различных островов.
С началом Филиппинской кампании в октябре 1944 года участвует в ней вместе с тяжелым крейсером «Аоба» в качестве транспортов. Буксирует «Аоба» в Манилу после повреждения тяжелого крейсера американской подводной лодкой.
26 октября 1944 года во время возвращения в Манилу после очередного рейса, подвергся нападению американский палубных самолетов. Два часа крейсер успешно отбивался от самолетов, прямых попаданий не получил, но большое количество взрывов рядом с бортами вызвало расхождение швов, в результате чего образовались множественные течи в корпусе. Образовался крен в 12 градусов, вода постепенно затопила машинные и котельные отделения. Корабль лишился хода, электричества и в итоге затонул.
«Абукума»
Первый боевой поход - участие в походе соединения вице-адмирала Нагумо к Перл-Харбору.
Далее крейсер базировался на остров Трук, принимал участие в десантных операциях по захвату Рабаула и Кавиенга. Участник рейдов на Алеутские острова. Вместе с крейсером «Кисо» эвакуировал гарнизон острова Кыска в июле 1943 года.
Участвовал в Филиппинской кампании, 25 декабря 1944 года, во время операции обеспечения гарнизона острова Панаон был торпедирован американским торпедным катером РТ-137. Торпеда попала в левый борт, вызвал затопление котельного отделения и машинного отделения №2. Ход упал до 20 узлов.
Однако «Абукума» вышел из боя и дошел до бухты Дапитан. Там экипаж окончательно справился с пробоиной и откачал воду. Крейсер направился в Бруней.
Утром 26 декабря в 10 милях к югу от острова Негросс корабль подвергся атаке американских бомбардировщиков, базировавшихся на острове Биак. В-24 практически сразу добились четырех прямых попаданий в крейсер. Одна бомба разрушила носовое орудие, две попали в корму и вызвали пожар в машинном отделении, а четвертая пробила палубу и вызвала детонацию торпед в складе боезапаса. После этого взрыва корабль был обречен и затонул почти с половиной экипажа.
Легкие крейсера типа «Нагара» можно и нужно считать весьма удачными кораблями для своего водоизмещения. Быстрый ход, приличная дальность, хорошее вооружение, особенно в плане ПВО во второй половине войны.
Единственное, что было недостаточным – это живучесть корабля и его бронирование. Если внимательно посмотреть на то, от чего гибли крейсера типа «Тенрю», «Кума» и «Нагара» - это попадание торпеды в кормовую часть корабля.
В остальном стоит признать конструкцию кораблей весьма успешной. Эти крейсера справились с теми задачами, для которых они были задуманы, несмотря на то, что все они погибли во время войны.