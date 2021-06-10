В США показали новую мобильную систему перехвата небольших беспилотников

Проблема перехвата малых разведывательных и ударных дронов стоит перед армиями всех государств, поэтому разработка систем, позволяющих нейтрализовать беспилотники, находится в самом разгаре. При чем разработчики стремятся создать эффективную, но относительно дешевую систему перехвата.
В США возможно решили данную проблему. 7 июня этого года Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) сообщило об окончании разработки недорогой мобильно системы перехвата. Разработанные американскими военными перехватчики выстреливают в дроны клейкой лентой, заставляя их падать на землю.
Как следует из заявления Пентагона, разработка мобильной системы перехвата дронов стартовала четыре года назад. Ее задачей было создать комплекс, способный перехватывать беспилотники без использования оружия, поскольку применять его планировалось в местах с гражданским населением. В итоге был разработан новый комплекс, использующий перехватчики, стреляющие клейкой лентой.
Новая система располагается на транспортном средстве, она оснащена радаром X-диапазона, способным в автоматическом режиме определять потенциально опасные цели. После засечки дрона, система дает команду на запуск перехватчика, который выстреливает в дрон клейкой лентой, тем самым выводя его из строя. При этом комплекс работает без вмешательства оператора.
Отмечается, что сами перехватчики двух типов - вертолетного и самолетного, они могут использоваться многократно. Пр этом система самостоятельно определяет какое количество перехватчиков запустить в зависимости от засеченных целей.
Испытания новой системы проводились на авиабазе Эглин и продемонстрировали успешность примененного решения. В настоящее время DARPA прорабатывает вопрос серийного производства комплекса для нужд армии США, а также, возможно, полиции и других силовых ведомств.