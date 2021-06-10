Военное обозрение
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В США показали новую мобильную систему перехвата небольших беспилотников

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Проблема перехвата малых разведывательных и ударных дронов стоит перед армиями всех государств, поэтому разработка систем, позволяющих нейтрализовать беспилотники, находится в самом разгаре. При чем разработчики стремятся создать эффективную, но относительно дешевую систему перехвата.


В США возможно решили данную проблему. 7 июня этого года Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) сообщило об окончании разработки недорогой мобильно системы перехвата. Разработанные американскими военными перехватчики выстреливают в дроны клейкой лентой, заставляя их падать на землю.

Как следует из заявления Пентагона, разработка мобильной системы перехвата дронов стартовала четыре года назад. Ее задачей было создать комплекс, способный перехватывать беспилотники без использования оружия, поскольку применять его планировалось в местах с гражданским населением. В итоге был разработан новый комплекс, использующий перехватчики, стреляющие клейкой лентой.


Новая система располагается на транспортном средстве, она оснащена радаром X-диапазона, способным в автоматическом режиме определять потенциально опасные цели. После засечки дрона, система дает команду на запуск перехватчика, который выстреливает в дрон клейкой лентой, тем самым выводя его из строя. При этом комплекс работает без вмешательства оператора.

Отмечается, что сами перехватчики двух типов - вертолетного и самолетного, они могут использоваться многократно. Пр этом система самостоятельно определяет какое количество перехватчиков запустить в зависимости от засеченных целей.

Испытания новой системы проводились на авиабазе Эглин и продемонстрировали успешность примененного решения. В настоящее время DARPA прорабатывает вопрос серийного производства комплекса для нужд армии США, а также, возможно, полиции и других силовых ведомств.
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20 комментариев
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  1. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 14:06
    +5
    А, перехватчик, случайно, не фирмы Scotch? wassat
    1. Страшный_Л.
      Страшный_Л. Сегодня, 14:20
      0

      а так сию систему в свободное от "службы" время можно использовать, чтоб доблестных американских воюнов мухи с комарами не одолевали)
      1. Например
        Например Сегодня, 14:31
        +1
        Есть древнее решение этой современной проблемы.



        Раздайте воинам.
        Пусть сбивают.
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 14:36
          +1
          есть и проверенные временем снаряды против дронов) и тренировочные симуляторы для армии))
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:20
      0
      Надо им подсказать про ленту, на которую у нас мух ловят... может зайдет с реализацией ))
  2. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 14:08
    +2
    Для охраны объектов в мирное время, для жилой или промышленной (аэропорты, посольства, административные здания и тд) застройки хоть как-то пойдёт. Для Армии лажа полная.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: OgnennyiKotik
      Для охраны объектов в мирное время, для жилой или промышленной (аэропорты, посольства, административные здания и тд) застройки хоть как-то пойдёт. Для Армии лажа полная.

      А рой дронов они этой мухобойкой перебьют или будут выбирать из стаи и ловить самых "жирных"?
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 14:09
    +4
    Главное попасть, а там хоть липкой лентой, хоть дробью, хоть сапогом...
    К стати липкие ленты можно просто развешивать вокруг охраняемого объекта - сами прилипнут. winked
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: mark1
      ленты можно просто развешивать вокруг охраняемого объекта - сами прилипнут.

      А эти "сами"...на что реагируют ? На запах ,на блесну ? what
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 14:46
        0
        На муляж самки "сами" laughing
  4. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 14:14
    +9
    Кстати, о беспилотниках... В результате авиаударов ВКС РФ утром 10 июня был ликвидирован официальный военный спикер "Хайят Тахрир-аш-Шам" Абу Халид Шами и координатор по работе с западными СМИ Абу Мусаб аль-Хомис. Также сообщается об уничтожении главы службы безопасности ХТШ Муатаза ан-Насира и еще 5 боевиков. Отмечается, что в ударах были задействованы ударные БПЛА. Это "за пацанов".
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 14:34
      +2
      Это ответочка за вчерашнее, работайте братья! ВКС России ускорят долгожданную встречу каждого муджахеда в белых тапках с белой ослицей.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:24
    +1
    В США возможно решили данную проблему
    . Интэрэсно, а производители Дронов знают, что проблему с ними, решили???
  6. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 14:33
    0
    Не проще простую сетку с грузиками?
  7. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:42
    0
    Комплекс от "Марвел", на основе слюны Спайдермена..кто бы сомневался в эффективности. wassat
  8. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 14:55
    0
    Это какие бпла и на какой высоте он перехватывает? Ударные барражирующие тоже?
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:05
    -1
    Интересный термин этот в русском языке "перехватить". Самолёт к другому подлетел поближе - перехватил. И дрон дрона СБИЛ - тоже, пишут, перехватил. М.б. военным подумать над совершенствованием терминологи. А то как-то коряво получается.
  10. Keeper
    Keeper Сегодня, 15:10
    0
    Им надо облако сиропа распылить и все дроны ласты, то есть лопасти склеят laughing
  11. Prax1
    Prax1 Сегодня, 15:13
    -2
    Молодцы, тут они нас опередили !
  12. eklmn
    eklmn Сегодня, 16:07
    0
    Для любознательных:
    “Разработка этого недорогого многоразового системного перехватчика дронов началась четыре года назад с целью создания интегрированной системы для отражения атак с помощью самоуправляемых небольших беспилотных летательных аппаратов. Цель состоит в том, чтобы защитить ценные конвои, движущиеся через потенциально населенные районы, где есть требование избегать использования взрывного защитного оружия и уменьшать сопутствующий ущерб.
    Радар обнаруживает угрозы БПЛА и сопоставляет беспилотные цели с перехватчиками через автоматизированный механизм принятия решений, связанный с системой управления и контроля, который направляет и запускает перехватчики с неподвижным и винтокрылым крылом с двумя типами средств противодействия БПЛА.
    «Поскольку мы сосредоточились на защите мобильных ресурсов, в программе особое внимание уделялось решениям, занимающим мало места с точки зрения размера, веса и мощности», - сказал менеджер программы MFP Грегори Авикола из отдела тактических технологий DARPA. «Это также позволяет использовать более доступные системы и меньше операторов.