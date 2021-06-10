Военное обозрение
Войти Регистрация

Швейцарские ВВС склоняются к закупке французских истребителей Rafale

15

Французский Rafale может стать основным истребителем швейцарских ВВС. Как пишут местные СМИ, командование вооруженных сил республики склоняется к выбору французского самолета.


Швейцарский тендер на поставку новых истребителей может завершиться победой Dassault Rafale и французский самолет на длительное время станет основой ВВС Швейцарии. Хотя окончательное решение по победителю тендера еще не принято, но в парламенте страны уже во всю обсуждают закупку именно французских истребителей. Впрочем, ждать осталось недолго, 23 июня 2021 года Федеральный совет огласит свое решение.

По версии швейцарских изданий, за закупку Rafale выступает большинство политических партий страны, требующих улучшать отношения с ЕС, а не с США. Кроме того, против американских самолетов категорически выступают "левые", требуя закупки европейских истребителей.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, в тендере на замену 30 истребителей F/A-18C/D Hornet и 24 истребителей F-5E/F Tiger II ВВС Швейцарии участвуют США с F/A-18E/F Super Hornet Block III и Lockheed Martin F-35А, Франция с Dassault Rafale и Германия с Eurofighter Typhoon. Всего Швейцария намерена закупить 35-40 истребителей с поставкой в 2025-2030 годах.

В случае выбора истребителя Dassault Rafale, французов можно поздравить с очередной победой. На данный момент французские истребители закупили ВВС Египта, Индии, Катара и Хорватии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +1
    Если победят французы,из небытия опять появятся "желтые " жилеты.США такую наглость не потерпят.Залезли в американскую вотчину.
  2. Stena
    Stena Сегодня, 15:16
    +1
    А зачем швейцарским BBC (би-би-си) какие то Рафали? Пусть по старинке работают wink
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 16:05
      0
      На лясиках пусть воют против агрессивной России, в своем регионе а с кем именно не понятно наверно им самим.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:35
    +4
    Как демонстрация дружбы между Швейцарией и соседом - Францией?
    - хорошее решение. good
  4. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 15:37
    0
    Интересно узнать стоимость сделки. Насколько Индусы влетели. recourse
  5. Световит
    Световит Сегодня, 15:37
    +1
    Из европейцев выбор у них невелик, Еврофайтер или Рафаль, и французы им походу ближе. А лёгкий Гриппен чет не котируется, хоть и дешевле раза в 2.
    1. nks
      nks Сегодня, 15:55
      0
      Европейский выбор вполне норм -- 3 варианта, но грипен попросили из конкурса, тк шведы не выполняют обещаний. А так по слитому отчету еще прошлого тендера рафаль в оперативно-техническом плане был абсолютно лучшим.
    2. Kurare
      Kurare Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Световит
      А лёгкий Гриппен чет не котируется, хоть и дешевле раза в 2.

      Шверйцарцы богатые, они Гриппен на начальном этапе тендера отклонили.
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:54
    +1
    Зачем вообще, этой нейтральной стране свои ВВС? С кем она собирается воевать в ЕС? ))
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:57
      -1
      Цитата: Canecat
      Зачем вообще, этой нейтральной стране свои ВВС? С кем она собирается воевать в ЕС? ))

      У швейцарцев одна из лучших армий Европы.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: Арон Заави
        У швейцарцев одна из лучших армий Европы.

        Это вот сейчас местные бандерлоги обидятся laughing
  7. Kurare
    Kurare Сегодня, 15:59
    +1
    Если Швейцария купит - это будет огромной победой для Dassault. Вытеснить американцев - это очень непросто. Будем подождать.
  8. Shahno
    Shahno Сегодня, 16:03
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Canecat
    Зачем вообще, этой нейтральной стране свои ВВС? С кем она собирается воевать в ЕС? ))

    У швейцарцев одна из лучших армий Европы.

    Я бы еще добавил: и именно поэтому она ни с кем не собирается воевать.
  9. Волк
    Волк Сегодня, 16:04
    0
    А Грипен ? Выдимо Дасо нажал на кнопке . Ранше тоже сами парламент " Швейцарии голотко отбыл Рафал иза ЦЕНИ , сейчас принимает без вапросов ?
    И Хорватия купила и Египет и Индия ! wink
    Как я вижу " Дасо " в финансових проблемах а собственики так имеет " хороших" связи международных по родственной линии .
    Если бы честно воени выбирали ( Швецарии) , думаю что бы Грипен был выбор или иза американского двигательа не хотели ? smile
    Ничего Как то скрестить Миг и Грипен и иметь сами лучши самолётики в мире , не было би плохо? smile
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:13
    0
    Цитата: Световит
    Из европейцев выбор у них невелик, Еврофайтер или Рафаль, и французы им походу ближе. А лёгкий Гриппен чет не котируется, хоть и дешевле раза в 2.


    Почему в России 5 истребителей на выбор ??