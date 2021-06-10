Швейцарские ВВС склоняются к закупке французских истребителей Rafale

Французский Rafale может стать основным истребителем швейцарских ВВС. Как пишут местные СМИ, командование вооруженных сил республики склоняется к выбору французского самолета.Швейцарский тендер на поставку новых истребителей может завершиться победой Dassault Rafale и французский самолет на длительное время станет основой ВВС Швейцарии. Хотя окончательное решение по победителю тендера еще не принято, но в парламенте страны уже во всю обсуждают закупку именно французских истребителей. Впрочем, ждать осталось недолго, 23 июня 2021 года Федеральный совет огласит свое решение.По версии швейцарских изданий, за закупку Rafale выступает большинство политических партий страны, требующих улучшать отношения с ЕС, а не с США. Кроме того, против американских самолетов категорически выступают "левые", требуя закупки европейских истребителей.Как сообщалось в ноябре прошлого года, в тендере на замену 30 истребителей F/A-18C/D Hornet и 24 истребителей F-5E/F Tiger II ВВС Швейцарии участвуют США с F/A-18E/F Super Hornet Block III и Lockheed Martin F-35А, Франция с Dassault Rafale и Германия с Eurofighter Typhoon. Всего Швейцария намерена закупить 35-40 истребителей с поставкой в 2025-2030 годах.В случае выбора истребителя Dassault Rafale, французов можно поздравить с очередной победой. На данный момент французские истребители закупили ВВС Египта, Индии, Катара и Хорватии.