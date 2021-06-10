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Россия проводит крупнейшие с советских времён военно-морские учения в Тихом океане

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В соответствии с планом мероприятий по подготовке личного состава Тихоокеанского флота, Россия проводит крупнейшие с советских времен военно-морские учения в Тихом океане. Местом их проведения стала центральная часть океанской акватории.


Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

К маневрам подключилось до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно столько же различной летающей техники (самолёты, вертолёты, БПЛА). Среди военных кораблей, участвующих в учениях, можно назвать флагман Тихоокеанского флота РФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев». Авиацию представляют истребители-перехватчики МиГ-31БМ, дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ и другая техника.

Российские военнослужащие проведут тренировочные мероприятия по поиску подводных лодок и охране морских коммуникаций.

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования.

- сообщили в пресс-службе Минобороны.

Командование маневрами Тихоокеанского флота поручено его командующему адмиралу Сергею Авакянцу.

А с 4 июня ВМС США проводят в тихоокеанской акватории учения подводных сил Agile Dagger 2021. Их целью является демонстрация силы и боеготовности.

Таким образом, Тихий океан на ближайшее время превратился в аренду крупномасштабных военных учений как США, так и России.

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5 комментариев
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  1. Маркони41
    Маркони41 Сегодня, 15:49
    +1
    До советской операции "Океан" ещё далековато, но всё же!
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 16:12
      0
      до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно столько же различной летающей техники (самолёты, вертолёты, БПЛА).
      жуть... 6йфлот юсэй-топись !
  2. хрыч
    хрыч Сегодня, 15:51
    +3
    Таким образом, Тихий океан на ближайшее время превратился в аренду крупномасштабных военных учений как США, так и России.

    Лучше в лизинг wassat
    1. Артём Карагодин
      Артём Карагодин Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: хрыч
      Лучше в лизинг

      Бесспорно, коллега laughing good
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    0
    Для понимания что происходит в ВМФ России.Северный флот уже отрабатывает задачи в Баренцухе.Тоже состав 20 кораблей и подводных лодок.Но поименно не перечислена эскадра.Задействованы авиация и береговые подразделения.Учения под управлением зама Командуещего флотом.16 июня уже близко! lol