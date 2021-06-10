Россия проводит крупнейшие с советских времён военно-морские учения в Тихом океане

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке личного состава Тихоокеанского флота , Россия проводит крупнейшие с советских времен военно-морские учения в Тихом океане. Местом их проведения стала центральная часть океанской акватории.Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.К маневрам подключилось до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно столько же различной летающей техники (самолёты, вертолёты, БПЛА). Среди военных кораблей, участвующих в учениях, можно назвать флагман Тихоокеанского флота РФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев». Авиацию представляют истребители-перехватчики МиГ-31БМ, дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ и другая техника.Российские военнослужащие проведут тренировочные мероприятия по поиску подводных лодок и охране морских коммуникаций.- сообщили в пресс-службе Минобороны.Командование маневрами Тихоокеанского флота поручено его командующему адмиралу Сергею Авакянцу.А с 4 июня ВМС США проводят в тихоокеанской акватории учения подводных сил Agile Dagger 2021. Их целью является демонстрация силы и боеготовности.Таким образом, Тихий океан на ближайшее время превратился в аренду крупномасштабных военных учений как США, так и России.