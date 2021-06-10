Находит своё продолжение ситуация со спортивной формой украинской национальной сборной по футболу. Напомним, что ранее в УЕФА перед чемпионатом Европы утвердили украинский запрос на форму, на которой был нанесён контур Украины с российским Крымом, а также бандеровское приветствие. В Киеве посчитали это очередной «перемогой», но случилось то, чего не ожидали.
Российская сторона подала запрос в УЕФА на проверку формы украинских футболистов в связи с её явно политизацией. В частности, было отмечено, что разрешение украинской федерации футбола использовать политические мотивы на спортивной форме может послужить прецедентом, который подхватят другие футбольные сборные. В результате турнир может превратиться в чересчур политизированный.
Как выяснилось, в комитет УЕФА стали поступать и многочисленные жалобы от отдельных болельщиков и общественных организаций, в том числе из стран Западной Европы. В частности, было указано на то, что украинская федерация футбола использует на футбольной форме своей сборной лозунг, который активно применялся пособниками нацистов в годы Второй мировой войны.
В УЕФА не смогли пройти мимо многочисленных обращений. В итоге было принято решение, на основании которого украинскую сторону обязали убрать со спортивной формы надпись «Героям слава». Европейские футбольные чиновники отметили, что когда одобряли внешний вид формы сборной Украины, не учли контекст сочетания двух слоганов, которые на ней используются.
В пресс-службе УЕФА отметили, что сочетание слоганов имеет «негативный исторический контекст». Также добавлено, что эти слоганы (лозунги) придают футболу чрезмерный военный оттенок, что противоречит духу спорта.
На Украине в решении УЕФА нашли конспирологический оттенок, заявив, что европейские спортивные чиновники приняли решение после интервью Путина, где тот высказался и по вопросу украинской футбольной формы.
Также стоит отметить, что сайт УЕФА и связанные с ним интернет-ресурсы после решения обязать Киев убрать бандеровский лозунг с футболок оказались атакованы неизвестными, в которых нетрудно угадать представителей и сторонников майданной Украины.