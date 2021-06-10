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«Придаёт футболу чрезмерный военный оттенок»: в УЕФА обязали убрать бандеровский лозунг с формы сборной Украины

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Находит своё продолжение ситуация со спортивной формой украинской национальной сборной по футболу. Напомним, что ранее в УЕФА перед чемпионатом Европы утвердили украинский запрос на форму, на которой был нанесён контур Украины с российским Крымом, а также бандеровское приветствие. В Киеве посчитали это очередной «перемогой», но случилось то, чего не ожидали.


Российская сторона подала запрос в УЕФА на проверку формы украинских футболистов в связи с её явно политизацией. В частности, было отмечено, что разрешение украинской федерации футбола использовать политические мотивы на спортивной форме может послужить прецедентом, который подхватят другие футбольные сборные. В результате турнир может превратиться в чересчур политизированный.

Как выяснилось, в комитет УЕФА стали поступать и многочисленные жалобы от отдельных болельщиков и общественных организаций, в том числе из стран Западной Европы. В частности, было указано на то, что украинская федерация футбола использует на футбольной форме своей сборной лозунг, который активно применялся пособниками нацистов в годы Второй мировой войны.

В УЕФА не смогли пройти мимо многочисленных обращений. В итоге было принято решение, на основании которого украинскую сторону обязали убрать со спортивной формы надпись «Героям слава». Европейские футбольные чиновники отметили, что когда одобряли внешний вид формы сборной Украины, не учли контекст сочетания двух слоганов, которые на ней используются.

В пресс-службе УЕФА отметили, что сочетание слоганов имеет «негативный исторический контекст». Также добавлено, что эти слоганы (лозунги) придают футболу чрезмерный военный оттенок, что противоречит духу спорта.

На Украине в решении УЕФА нашли конспирологический оттенок, заявив, что европейские спортивные чиновники приняли решение после интервью Путина, где тот высказался и по вопросу украинской футбольной формы.

Также стоит отметить, что сайт УЕФА и связанные с ним интернет-ресурсы после решения обязать Киев убрать бандеровский лозунг с футболок оказались атакованы неизвестными, в которых нетрудно угадать представителей и сторонников майданной Украины.
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24 комментария
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  1. dzvero
    dzvero Сегодня, 15:41
    +3
    УЕФА? Так обломать лепших дружков самого демократического президента? "Не верю" (с)
    Надо было слоган и карту внутри трусов вышивать... Что спереди, а что сзади - на выбор.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 15:43
      +9
      Каждый уважающий себя бандеровец, после такого вопиющего демарша УЕФА, просто обязан на лбу сделать татуировку "Слава Украине!", крупными буквами, на подбородке "Героям слава!", а вокруг носа набить несводимые контуры Крыма! laughing
  2. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 15:44
    +6
    Так это же не форма, а жалкая пародия! Надо было одевать оригинальную форму: красивые чёрные сапоги, китель со свастикой, фуражку и веревочную петлю на шею. Полный комплект!
  3. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:45
    0

    Давайте наслаждаться европейцами в мире. Наилучшие пожелания для вашей группы
    1. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 15:49
      0
      Вы правы, соперники не Айс. Но, побеждает сильнейший.
      1. Комментарий был удален.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 16:00
        +2
        Ух, сейчас синим пламенем шаровары горят! УЕФА, уже считай, всем составом на *Миротворце* wassat
  4. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 15:46
    +1
    Доскакались??? Лживые твари...поддержали упырей, а теперь руки умывают!
  5. Околоточный
    Околоточный Сегодня, 15:49
    +4
    Сейчас Авиоры и другие будут доказывать, что данный слоган - это....ну "историческая ценность" Украины.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:59
      -1
      Цитата: Околоточный
      Сейчас Авиоры и другие будут доказывать, что данный слоган - это....ну "историческая ценность" Украины.

      В подобных "пьянках" Авиор замечен не был
      В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду (с)

      wassat
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 15:49
    +2
    У них есть резервная национальная форма - косоворотки-вышиванки и шаровары. good
  7. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:49
    +1
    Хм... а кто то еще бабла хапнет за повторный пошив формы ))))
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 16:09
      0
      причем с хорошей наценкой "за срочность" профит.
  8. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:51
    +1
    придает мысль что тому кто это придумал нужно в голову гвоздь забить...
  9. Wisley
    Wisley Сегодня, 15:54
    -9
    Мда, и тут русским не нравится
    Какая разница это просто форма и все
    1. слава1974
      слава1974 Сегодня, 16:00
      +1
      Мда, и тут русским не нравится
      Какая разница это просто форма и все

      Если без лозунгов, то просто форма.
      А если хотят кому-то нагадить, пусть хоть испражняются на поле.Только штаны не надо снимать.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Wisley
      Мда, и тут русским не нравится
      Какая разница это просто форма и все

      К слову сказать, даже на Украине это многим не нравится, особенно зато, что она с нацистским приветствием.
    3. Dym71
      Dym71 Сегодня, 16:03
      +3
      Цитата: Wisley
      Мда, и тут русским не нравится
      Какая разница это просто форма и все

      Ага, англичанам в 1936 тоже пофиг было, их убедили, что это всего лишь приветствие.

      Чем закончилось всем известно
  10. cniza
    cniza Сегодня, 15:57
    +3
    В пресс-службе УЕФА отметили, что сочетание слоганов имеет «негативный исторический контекст». Также добавлено, что эти слоганы (лозунги) придают футболу чрезмерный военный оттенок, что противоречит духу спорта.


    Очень бы не хотелось , что бы футбол окончательно стал политизированным...
  11. Димка75
    Димка75 Сегодня, 16:07
    -1
    Так эта надпись и так была с ВНутренней стороны.
    Победа над здравым смыслом. :-)
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: Димка75
      Так эта надпись и так была с ВНутренней стороны.

      Цитата: х/ф "ДМБ"
      В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:07
    0
    Вот, так. А ещё вчера у свидомых радости было полные шаровары. Сколько же счастья было в этих "лицах". Но "радость" неожиданно начала пованивать.
    1. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 16:18
      0
      Налицо очередной пример превращения перемоги в зраду! lol
  13. NF68
    NF68 Сегодня, 16:09
    +1
    Есть все же в Европе нормальные люди.
  14. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 16:16
    0
    Надо же, хероев разжаловали, а силуэт Крыма остался, как фантомная боль в давно отрезанных ногах.