На Украине собрались закупить израильский комплекс ПРО «Железный купол»

Минобороны и международные сообщества пока не признают безопасным полеты в Мариуполь, поэтому город хочет приобрести "Железный купол" дабы обезопасить полеты

На Украине собрались закупить израильский зенитный ракетный комплекс "Железный купол". Противоракетную систему планируют установить в аэропорту Мариуполя. Об этом пишет украинское издание Focus.ua со ссылкой на заявление заместителя мэра города.Издание пишет, что о закупке израильской системы ПРО задумались не в Минобороны Украины, а в мэрии города Мариуполя, расположенного недалеко от линии разграничения в Донбассе. Власти города заявили, что аэропорт Мариуполя находится всего в 40 км от зоны военного конфликта, что делает полеты авиации небезопасными. Поэтому в мэрии нашли способ обеспечить надежную воздушную защиту.В качестве опыта украинские власти Мариуполя решили применить израильский, где "Железный купол" прикрывает все важные объекты инфраструктуры, включая аэропорты.- заявил зам мэра Сергей Захаров.Он пояснил, что у города уже есть наработки в этом направлении, они знают стоимость комплекса в 50 млн. евро и уже связались с израильской компанией для обсуждения условий размещения комплекса ПРО в аэропорту Мариуполя. Захаров подчеркнул, что в конце июня в город для переговоров якобы приедет израильская делегация.Ранее в Минобороны Украины заявляли о желании приобретения израильской противоракетной системы "Железный купол", но признали, что это дорого. Украинские военные пока намерены искать "аналог израильской системы".