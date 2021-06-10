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На Украине собрались закупить израильский комплекс ПРО «Железный купол»

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На Украине собрались закупить израильский зенитный ракетный комплекс "Железный купол". Противоракетную систему планируют установить в аэропорту Мариуполя. Об этом пишет украинское издание Focus.ua со ссылкой на заявление заместителя мэра города.


Издание пишет, что о закупке израильской системы ПРО задумались не в Минобороны Украины, а в мэрии города Мариуполя, расположенного недалеко от линии разграничения в Донбассе. Власти города заявили, что аэропорт Мариуполя находится всего в 40 км от зоны военного конфликта, что делает полеты авиации небезопасными. Поэтому в мэрии нашли способ обеспечить надежную воздушную защиту.

В качестве опыта украинские власти Мариуполя решили применить израильский, где "Железный купол" прикрывает все важные объекты инфраструктуры, включая аэропорты.

Минобороны и международные сообщества пока не признают безопасным полеты в Мариуполь, поэтому город хочет приобрести "Железный купол" дабы обезопасить полеты

- заявил зам мэра Сергей Захаров.

Он пояснил, что у города уже есть наработки в этом направлении, они знают стоимость комплекса в 50 млн. евро и уже связались с израильской компанией для обсуждения условий размещения комплекса ПРО в аэропорту Мариуполя. Захаров подчеркнул, что в конце июня в город для переговоров якобы приедет израильская делегация.

Ранее в Минобороны Украины заявляли о желании приобретения израильской противоракетной системы "Железный купол", но признали, что это дорого. Украинские военные пока намерены искать "аналог израильской системы".
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14 комментариев
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  1. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 16:05
    +6
    "Что бы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." (с)
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:18
      0
      Не считаю,,железный купол,,ненужным . Но соседям с Краины даже не могу представить что надо продать!?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: Aleksandre
      "Что бы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." (с)

      Это что-то "новаторское" в "центре мировой цивилизации" под названием Украина - городские власти решают вопрос с закупкой импортной системы ПВО.
  2. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:05
    0
    Завтра эти чудные звезду смерти закажут для защиты от москалей. Вообще в этот бред хоть кто-то кроме них самих верит? И ПОЧЕМУ я должен это тут читать???
    1. Aleksandre
      Aleksandre Сегодня, 16:11
      +2
      Цитата: Marachuh
      И ПОЧЕМУ я должен это тут читать???

      Ну, как почему ? Странный вопрос. Что бы в полной мере ценить собственную родину, разумеется. Все ведь познается в сравнении, как говаривал старина Ницше, поэтому и сравнивать выгоднее с тем, что похуже.
    2. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 16:13
      0
      Технически уже можно собрать все озвученные тамошними "рукойводителями" хотелки в сборник "Как нажиться (украсть) на несчастье своей страны под благовидным предлогом". И, к слову, нифига не смешно. Вроде славяне, а идиотов к власти допустили.
  3. Shahno
    Shahno Сегодня, 16:07
    +1
    Цитата: Marachuh
    Завтра эти чудные звезду смерти закажут для защиты от москалей. Вообще в этот бред хоть кто-то кроме них самих верит? И ПОЧЕМУ я должен это тут читать???

    Ну, почему чудные. Это вообще чуть ли не стандарт, "лакмусовая бумага" в определенном сегменте ПВО. Лучшие системы хотят превзойти наши ттх. Разве это не показатель.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:07
    +1
    Ключевое слово - закупить. Подразумевается наличие того, на что "закупить"... А я в это не верю. Кто нибудь верит?
  5. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 16:07
    0
    Власти города заявили, что аэропорт Мариуполя находится всего в 40 км от зоны военного конфликта, что делает полеты авиации небезопасными.

    Очень напоминает момент из к/ф "Операция Ы":
    — Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
    — Нет, пока ещё ни одного не было...
    — Будут!
  6. poquello
    poquello Сегодня, 16:07
    0
    "Украинские военные пока намерены искать "аналог израильской системы". "
    национальное, будут ждать пока американцы слепят что-то подобное и попросят даром
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:11
      -1
      А чё ждать-то? Попросить можно у богоизбранных даром и сейчас! laughing
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:08
    0
    laughing Закупить? Украина? У Израиля?! laughing laughing laughing А зачем?
  8. Комментарий был удален.
  9. Андрей Кириленко_2
    Андрей Кириленко_2 Сегодня, 16:13
    0
    Заберите у них наркотики. А то от дури, совсем крыша поехала. Как будто колбасу покупают.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:15
    +1
    Я чёт не понял, у них решение о закупках систем ПРО принимается на уровне сельсовета?