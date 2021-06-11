Shenyang FC-31 как будущее палубной авиации ВМС НОАК

Опытный FC-31 (слева, у надстройки) на "бетонном авианосце". Фото Twitter.com/RupprechtDeino

В процессе развития

Первый опытный FC-31. Фото Wikimedia Commons

Попытки анализа

Самолет в воздухе. Фото Airwar.ru

Технические преимущества

Второй опытный образец на испытаниях. Фото Chinatimes.com

Тот же самолет в полете. Фото Weibo.com

Самолет для флота

Макета авианосца с самолетами FC-31. Фото Mil.news.sina.com.cn

Ситуация проясняется