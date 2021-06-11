Shenyang FC-31 как будущее палубной авиации ВМС НОАК

Опытный FC-31 (слева, у надстройки) на "бетонном авианосце". Фото Twitter.com/RupprechtDeino
С 2012 г. китайские авиастроители из Shenyang Aircraft Corporation проводят летные испытания перспективного истребителя FC-31. Этот самолет развивается и совершенствуется, но его будущее все еще остается неизвестным. В ближайшее время ситуация может измениться. Последние новости показывают, что проект получает необходимую поддержку и переходит на новые важные стадии.
В процессе развития
Корпорация SAC разрабатывала самолет FC-31 в инициативном порядке, без заказа и поддержки со стороны ВВС или ВМС НОАК. Это значительно повлияло на ход работ и предопределяло будущее проекта. Однако в 2018 г. стало известно, что проект получил государственную поддержку, причем от военно-воздушных и военно-морских сил одновременно.
Около года назад в зарубежных СМИ появились сообщения о разработке новой модификации FC-31, имеющей ряд характерных отличий и более полно соответствующей требованиям НОАК. Этот вариант самолета нередко фигурирует в новостях под обозначением J-35. Используется ли такое название на официальном уровне – неизвестно.
Считалось, что FC-31 разрабатывался для авианосцев. На выставках фигурировали макеты палубной версии такого самолета, в т.ч. вместе с моделью корабля. В дальнейшем появилась информация о поддержке проекта китайским флотом. На днях были опубликованы новые любопытные сведения о текущих работах по истребителю, прямо подтверждающие палубное будущее истребителя.
Первый опытный FC-31. Фото Wikimedia Commons
В свободный доступ попало несколько фотографий авиабазы вблизи г. Ухань, где построен полноразмерный макет авианосца. На фото запечатлен практически весь спектр палубных самолетов китайской разработки, а кроме того, на «бетонном корабле» впервые замечен новейший истребитель FC-31 или его макет.
Дата съемки неизвестна. В зарубежных СМИ и блогах отмечается, что фотографии могли быть сделаны не ранее весны или лета 2019 г. – в этот период публиковались предыдущие снимки «авианосца» и его авиационной группы, и на них FC-31 отсутствовал. В каких именно мероприятиях участвует самолет нового типа, неясно. Однако это не мешает появлению самых смелых предположений и прогнозов.
Попытки анализа
К сожалению, новые фотографии сделаны с большого расстояния и потому не отличаются высоким качеством. Кроме того, перспективный самолет или его макет присутствует только на одном снимке. Тем не менее, и это говорит о многом. Как минимум, это позволяет понять текущую стадию работ.
Одновременно в кадр попали несколько летательных аппаратов на палубе «авианосца». Перспективный FC-31 или J-35 в момент съемки стоял рядом с надстройкой, носом к корме. Перед ним, ближе к носу «корабля», находился некий навес. Недалеко от самолета были размещены два истребителя и один вертолет известных типов – их поставили поперек палубы.
Самолет в воздухе. Фото Airwar.ru
По всей видимости, авиационная техника была запечатлена во время перерыва в испытаниях или иных мероприятиях. Подобное ее расположение исключает возможность выполнения тренировочных взлетов или посадок. Впрочем, специалисты ВМС могли отрабатывать особенности базирования и эксплуатации техники на авианосце. В частности, это могли быть опыты с буксировкой и швартовкой самолета, имитирующими процедуры перед вылетом и после посадки.
Также можно сделать глобальный вывод. Судя по присутствию FC-31 или J-35 на «бетонном авианосце», ВМС НОАК всерьез заинтересовались новым самолетом от SAC и намерены провести весь спектр испытаний, включая эксплуатационные. Такие испытания определят возможность использования новой техники в палубной авиации; также корпорации-разработчику должны выдать список рекомендуемых доработок.
После исправления выявленных недостатков и подтверждения всех характеристик новый FC-31 / J-35 может получить рекомендацию к принятию на вооружение. Впрочем, нельзя исключать и негативный исход. Самолет разрабатывался в инициативном порядке, без технического задания ВМС. Вследствие этого он может не соответствовать всем пожеланиям и требованиям флота, а целесообразность переработки проекта требует отдельного изучения.
Технические преимущества
SAC FC-31 позиционируется как многоцелевой истребитель 5 поколения с высокими тактико-техническими характеристиками и возможностью применения разнообразных вооружений. При этом точные параметры и возможности машины официально не оглашались, а известные зарубежные оценки могут не соответствовать действительности.
Второй опытный образец на испытаниях. Фото Chinatimes.com
J-35 или FC-31 имеет длину порядка 18 м при размахе крыла более 11 м. Максимальный взлетный вес оценивается в 25-28 т. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой WS-19, позволяющими развивать скорость 2000-2200 км/ч. Истребитель имеет характерный внешний вид, показывающий применение стелс-технологий и сокращение заметности во всех спектрах. Предусматриваются некоторые решения и агрегаты, характерные для палубной авиации.
Считается, что FC-31 несет современную бортовую РЛС с активной ФАР и имеет ОЛС. Предполагается наличие комплекса обороны, датчики которого распределены по всему планеру. Самолет может нести до 8 т средств поражения; порядка 2 т помещается во внутреннем отсеке. Номенклатура вооружений должна включать все современные ракеты и управляемые бомбы китайской разработки.
Следует отметить, что развитие проекта продолжается до сих пор и приводит к различным изменениям. К настоящему времени построено не менее 2-3 опытных самолетов и, как показывают доступные фотографии, они имеют некоторые внешние отличия. Вероятно, изменяется и внутреннее оснащение техники, что влияет на характеристики и потенциал.
Тот же самолет в полете. Фото Weibo.com
Самолет для флота
Текущее положение дел и перспективы самолета FC-31 пока остаются неизвестными, а разработчик и заказчик не спешат уточнять их. Прорывающиеся отдельные сведения, в свою очередь, демонстрируют проведение неких работ, которые могут иметь самый интересный результат.
Известно и подтверждено, что проект FC-31 / J-35 более не является инициативной разработкой SAC, и теперь работы осуществляются с помощью и под надзором реальных заказчиков в лице ВВС и ВМС. Более того, в интересах флота уже осуществляются некие испытания, направленные на отработку эксплуатации техники на авианосце. В связи с этим нельзя исключать, что в ближайшем будущем новейший истребитель, пройдя необходимые доработки, будет принят на вооружение морской авиации.
Следует отметить, что FC-31 действительно имеет хорошие шансы поступить в эксплуатацию и представляет реальный интерес для ВМС. Его перспективы определяются как общим уровнем характеристик и достигнутым потенциалом, так и специфическим состоянием палубной авиации ВМС НОАК.
Прямо сейчас Китай строит третий свой авианосец, которому вскоре потребуются самолеты и вертолеты разных классов. Основой палубной авиации на данный момент являются истребители 4 поколения J-15. Этот китайский самолет восходит к советским Су-27 и Су-33, что ограничивает потенциал для его дальнейшего развития. Очевидно, что в будущем J-15 придется дополнить, а затем и заменить техникой следующего поколения.
Макета авианосца с самолетами FC-31. Фото Mil.news.sina.com.cn
На данный момент достоверно известно только об одном китайском истребителе 5 поколения, пригодном для эксплуатации на авианосце, – это FC-31 или J-35. Если существуют и другие проекты такого класса, то их пока не раскрывали, а для их реализации необходимо время. Соответственно, FC-31 оказывается в более выгодном положении и имеет все шансы продвинуться дальше и даже поступить на вооружение. Процессы, предшествующие началу эксплуатации в войсках, можно наблюдать прямо сейчас.
Ситуация проясняется
Таким образом, один из китайских проектов истребителя следующего поколения, разработанный SAC в инициативном порядке, получил поддержку вооруженных сил, а вместе с нею шансы на успешное завершение. Одновременно с этим ВМС НОАК получает реальную возможность обновить палубную авиацию и начать переход на 5 поколение.
Следует отметить, что Китай, в отличие от других стран, проводит работы с соблюдением секретности и не хвастает каждым новым шагом в перспективных программах. Кроме того, распространению мешает языковой барьер. Однако время от времени публикуются официальные сообщения, имеют место слухи и утечки. Несмотря на ограниченный объем, все эти факторы позволяют составить достаточно подробную картину. Насколько она соответствует действительности – станет известно позже, когда НОАК примет и огласит решение о будущем нового самолета.