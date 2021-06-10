Арктический аэродром Нагурская на Земле Франца-Иосифа превратят в полноценную авиабазу

Российское Минобороны продолжит работы по строительству самого северного аэродрома Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба Военного ведомства.
Министерство обороны привлекло дополнительные средства для строительства инфраструктуры самой северной российской базы. Работы, начавшиеся в феврале этого года, планируется завершить к концу 2023. По итогам аэродром Нагурская превратится в полноценную авиабазу, способную круглогодично принимать все типы самолетов, а также позволит разместить на ней фронтовые бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС, пишут "Известия" со ссылкой на военное ведомство.
Арктический аэродром Нагурское закончил реконструкцию в прошлом году, там была построена и введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, что позволяет принимать самолеты круглогодично. Ранее аэродром эксплуатировался только в зимнее время. Аэродром расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа рядом с самой северной российской военной базой "Арктический трилистник". На острове дислоцируется тактическая группа Северного флота.
Ранее в Минобороны подтвердили размещение в Арктике Су-34 с дислокацией на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Аэродромы Нагурская на земле Александры и "Темп", расположенный на острове Котельный, готовят к размещению самолетов. В настоящее время для бомбардировщиков подготавливается необходимая инфраструктура, включая строительство закрытых теплых ангаров. Кроме того, предусматриваются места стоянки самолетов-заправщиков Ил-78, которые должны будут обеспечивать боевое дежурство Су-34.
Постоянное размещение в Арктике Су-34 особо актуально в связи с планами США активизировать свое присутствие в данном регионе на фоне заявлений о признании Севморпути "международными водами". Противостояние в Арктике будет только усиливаться, поэтому Минобороны не жалеет средств на укрепление обороны северных рубежей.