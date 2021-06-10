Военное обозрение
Войти Регистрация

Арктический аэродром Нагурская на Земле Франца-Иосифа превратят в полноценную авиабазу

13

Российское Минобороны продолжит работы по строительству самого северного аэродрома Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба Военного ведомства.


Министерство обороны привлекло дополнительные средства для строительства инфраструктуры самой северной российской базы. Работы, начавшиеся в феврале этого года, планируется завершить к концу 2023. По итогам аэродром Нагурская превратится в полноценную авиабазу, способную круглогодично принимать все типы самолетов, а также позволит разместить на ней фронтовые бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС, пишут "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Арктический аэродром Нагурское закончил реконструкцию в прошлом году, там была построена и введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, что позволяет принимать самолеты круглогодично. Ранее аэродром эксплуатировался только в зимнее время. Аэродром расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа рядом с самой северной российской военной базой "Арктический трилистник". На острове дислоцируется тактическая группа Северного флота.

Ранее в Минобороны подтвердили размещение в Арктике Су-34 с дислокацией на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Аэродромы Нагурская на земле Александры и "Темп", расположенный на острове Котельный, готовят к размещению самолетов. В настоящее время для бомбардировщиков подготавливается необходимая инфраструктура, включая строительство закрытых теплых ангаров. Кроме того, предусматриваются места стоянки самолетов-заправщиков Ил-78, которые должны будут обеспечивать боевое дежурство Су-34.

Постоянное размещение в Арктике Су-34 особо актуально в связи с планами США активизировать свое присутствие в данном регионе на фоне заявлений о признании Севморпути "международными водами". Противостояние в Арктике будет только усиливаться, поэтому Минобороны не жалеет средств на укрепление обороны северных рубежей.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 16:57
    -6
    Сырьё наше всё. И не надо про Севморпуть. всё меньше становится!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:14
      0
      Как то неожиданно в начале июня нарисовались инвесторы в Сочи.Будут воостанавливать 11 "мертвых" саноториев от Сталинских времен до брежневских.Только по гастиннице Приморская ,будет вложено 27 млрд.рублей.Даже если по 200 рабочих мест на санаторий,это уже больше 2000 рабочих мест.И деньги подозреваю с северов.Так что Север надо защищать,что при СССР он был кормильцем,что сейчас.
    2. север 2
      север 2 Сегодня, 17:19
      0
      при чём здесь сырьё . Что, Крым и Калининград Россия тоже в форпост обороны превращает из за сырья ?
      А что Север так укрепляет , это очень правильно . И страшно даже представить , что укрепление Севера было бы фактически ни к чему , если в Крыму сейчас стоял флот США и там были бы базы США с ракетами . До Центральной России подлётное время ракетам из Крыма всего несколько минут. Так что возвращение Крыма в состав России дало полноценный смысл укреплять и Арктику.
      А крепкие форпосты в Арктике , в Крыму и в Калининграде выдвигает задачи и обязанности в тоже самое превратить и Дальний Восток ! А вы всё - сырьё да сырьё ...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:34
        -2
        Цитата: север 2
        А что Север так укрепляет , это очень правильно .

        А дальний восток. Сегодня аж три корабля на рубежи вышли. Или ну его нахрен?
      2. Ворон-95
        Ворон-95 Сегодня, 17:46
        +2
        Цитата: север 2
        в Крыму сейчас стоял флот США и там были бы базы США с ракетами . До Центральной России подлётное время ракетам из Крыма всего несколько минут

        Допустим.
        Тогда, чисто интересно Ваше мнение вот по какому вопросу:
        Почему под Нарвой в Эстонии, в Рунденах в Латвии до сих пор не стоят такие ракеты? Оттуда до Кремля гораздо ближе чем от Крыма. И почему поляки до сих пор не выкатили Большую Берту для обстрела Калининграда прямой наводкой? И от Видяево до НАТО менее 80 км. Весь наш стратегический флот на дистанции пушечного выстрела!
        Почему, по-вашему мнению, именно в Крыму натовцы разместили бы свой ударный кулак?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:04
    0
    Отличное решение для американской хотелки свободы мореплавания!Молодец Шойгу!
  3. URAL72
    URAL72 Сегодня, 17:04
    +1
    Вот и ответ тем кто давеча ратовал за авианосную баржу. Я же говорил что вход с запада мы можем прикрыть с аэродромов, есть ведь ещё Новая Земля.
    Надеюсь это будет модернизированный Су-34, хотя я там вижу Су-30СМ2, а затем и Су-57. А вот для Темпа, Су-34 вполне подойдёт.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:15
    0
    Арктический аэродром Нагурская на Земле Франца-Иосифа превратят в полноценную авиабазу
    . Дело не простое, но ... дан приказ ему, на север!
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:19
    0
    Арктический аэродром Нагурская на Земле Франца-Иосифа превратят в полноценную авиабазу

    Архипелаг достаточно большой и при современных способах и методах строительства, как и, исходя из наличия материалов, брезговать стратегически важной территорией нерационально.
    Осваивать можно и нужно. good
  6. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 17:20
    0
    ...в связи с планами США активизировать своё присутствие в данном регионе на фоне заявлений о признании Севморпути "международными водами".


    и после этого у бабки олбрайт хватает наглости отпираться от своих слов, что «Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать одному государству», но наш секретарь Совбеза лучше знает что говорила и думала эта мизантропка.
    сколько ресурсов улетает в трубу из-за безумной деятельности наглосаксов.
  7. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:56
    0
    Построить в ключевых точках Северного морского пути аэродромы и В\Ч, хрен янки туда сунутся))
  8. markant1970
    markant1970 Сегодня, 18:04
    +1
    Ох и" повезет "кому-то из летунов переносить тяготы и лишения
    1. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:01
      0
      Ой, да ладно, тишина и спокойствие, плюс платят больше, плюс выслуга.