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Эстонская армия вооружится бывшими в использовании корейскими САУ

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Эстония заказала поставку в Южной Корее 18 САУ K9 Thunder («Гром»), которые должны поступить в течение ближайших трех лет. Шесть таких самоходных гаубиц уже прибыли в Прибалтику и даже прошли испытания.


О том, что эстонская армия вооружится корейскими САУ, сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

При этом о закупке снарядов калибра 155 мм для новой техники информации пока нет. Правда, согласно сообщению Посольства США в Эстонии, США в рамках программы военной поддержки этого прибалтийского государства передали ему продукции оборонного назначения на сумму 17,6 млн долларов. Среди прочего, в эту поставку включены артиллерийские снаряды общей стоимостью почти 15 миллионов долларов. Калибр переданных боеприпасов не раскрывается, но украинский портал Defense Express предполагает, что речь идет именно о калибре 155 мм, то есть они могут предназначаться для САУ K9 Thunder.

Следует заметить, что Южная Корея поставляет в Эстонию самоходные гаубицы не новые, а бывшие в использовании. Их выпускают при участии корпорация Samsung. Корейские инструкторы уже провели обучение эстонских военных ремонту и обслуживанию «новой» техники.


Самоходная гаубица на гусеничном ходу K9 Thunder имеет массу 47 тонн. Она способна развивать скорость по шоссе до 67 километров в час. На данной технике установлен двигатель мощностью 1 тысяча лошадиных сил. Численность ее экипажа составляет 5 человек. Запас хода САУ по шоссе – около 480 километров.

Как шутят в сети, выстрел из K9 Thunder может привести к тому, что боеприпас «случайно вылетит за пределы Эстонии».
Использованы фотографии:
Силы обороны Эстонии
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18 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:16
    +1
    Следует заметить, что Южная Корея поставляет в Эстонию самоходные гаубицы не новые, а бывшие в употреблении
    . Т.е. б/у, показательно.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 17:21
      +2
      Из истории вопроса:
      Новость YLE: [i]Семерых эстонцев-велосипедистов взяли в Ливане в заложники!
      Самый добрый коммент под новостью:
      Это эстонская армия ! Вся эстонская армия - верните нам нашу армию !! laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:25
        +1
        Их дела. Была техника, а по рулить, пострелять, найдутся от куда то ещё ...
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 17:31
          +1
          Как шутят в сети, выстрел из K9 Thunder может привести к тому, что боеприпас «случайно вылетит за пределы Эстонии».

          Может и вылетит, но обязательно вернётся, и не один а с друзьями.
          1. антивирус
            антивирус Сегодня, 17:46
            +1
            Гл для естонцев -иметь дивизию понтонеров с мостами на 200 км -для бегства в Стокгольм.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 18:04
              0
              Для своих ВС могли б полезное, нужное дело найти ... рытьё тоннеля к соседям ... тем, которые примут, если что.
              Хотя, нам ведь в той стороне ничего больше не нужно ... ответчик заслать и на этом всё.
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:01
            0
            Это да, такую практику надо вводить и следовать ей неукоснительно!
  2. Gado
    Gado Сегодня, 17:17
    +1
    Целых 18 единиц САУ - это сила. Только сумеют ли хотя бы залп произвести в случае реального замеса?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Gado
      Только сумеют ли хотя бы залп произвести в случае реального замеса?

      А тогда будет как в "Свадьбе в Малиновке" Помните, как Попандопуло описывал работу пулеметов? Ну в 21 веке уже на САУ перешли, но результат будет такой же
    2. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:40
      +1
      Дивизион подобных САУ это сила в случае локального замеса.

      В случае войны их раскатают тонким слоем.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:21
    +1
    Если снаряд вылетит за пределы Эстонии,это будет самый мощный выстрел в истории вооруженных сил прибалтов,но он будет и последним для Эстонии.Так что пусть стреляютна запад и на юг ,от греха подальше. laughing
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:24
    +1
    Их выпускают при участии корпорация Samsung.

    Это что, по ней и звонить можно будет? ))
    1. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Сегодня, 18:05
      +2
      А еще у неё есть фотоаппарат и фонарик.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 19:04
        0
        Это ширпотреб - Харьковский Паровозо-строительный Завод тоже "паровозы" выпускал, которые на гусеничном ходу аж до Берлина дошли.
  5. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 17:29
    +1
    Может ещё и ядерные заряды к ним в придачу? Вот это будет сюрприз! Ну, Россия, держись - заторможенные русофобы ползут с ядерной дубинкой...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:06
      0
      155 мм, ядрён батонов никто не делал и вряд ли будет морочиться вообще.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 18:57
        0
        ХМ-785 1,5 кт, М-454 0.08 кт снят с вооружения, но на складах ещё хранится (так, на всякий пожарный)
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 18:05
    -1
    Б/у САУ, которые будут стрелять б/у снарядами и обслуживаться б/у артиллеристами. laughing
    А вообще, конечно, интересно, на какие купилки эсты приобретают эти весьма хорошие и весьма дорогие установки? Впрочем, про "случайный вылет снаряда за пределы эстонии" тоже весьма вероятно.