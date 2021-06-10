Эстонская армия вооружится бывшими в использовании корейскими САУ

Эстония заказала поставку в Южной Корее 18 САУ K9 Thunder («Гром»), которые должны поступить в течение ближайших трех лет. Шесть таких самоходных гаубиц уже прибыли в Прибалтику и даже прошли испытания.О том, что эстонская армия вооружится корейскими САУ, сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.При этом о закупке снарядов калибра 155 мм для новой техники информации пока нет. Правда, согласно сообщению Посольства США в Эстонии, США в рамках программы военной поддержки этого прибалтийского государства передали ему продукции оборонного назначения на сумму 17,6 млн долларов. Среди прочего, в эту поставку включены артиллерийские снаряды общей стоимостью почти 15 миллионов долларов. Калибр переданных боеприпасов не раскрывается, но украинский портал Defense Express предполагает, что речь идет именно о калибре 155 мм, то есть они могут предназначаться для САУ K9 Thunder.Следует заметить, что Южная Корея поставляет в Эстонию самоходные гаубицы не новые, а бывшие в использовании. Их выпускают при участии корпорация Samsung. Корейские инструкторы уже провели обучение эстонских военных ремонту и обслуживанию «новой» техники.Самоходная гаубица на гусеничном ходу K9 Thunder имеет массу 47 тонн. Она способна развивать скорость по шоссе до 67 километров в час. На данной технике установлен двигатель мощностью 1 тысяча лошадиных сил. Численность ее экипажа составляет 5 человек. Запас хода САУ по шоссе – около 480 километров.Как шутят в сети, выстрел из K9 Thunder может привести к тому, что боеприпас «случайно вылетит за пределы Эстонии».