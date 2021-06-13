Группировка «Сетам-е мелли» и убийство посла США в Афганистане



Тахир Бадахши



Мохаммед Дауд



Хафизулла Амин



Адольф Дабс



Мохаммед Тараки



Президент Джимми Картер с семьёй Адольфа Дабса во время его похорон на Арлингтонском кладбище



Могила Адольфа Дабса

Убийство посла любого государства – отвратительное событие во всех отношениях. К сожалению, происходят они и в наше время: ещё живы в памяти трагедии американца Кристофера Стивенсона 2012 года и россиянина Андрея Карлова 2016 года. Однако именно США удерживают печальное лидерство среди всех государств мира по числу убитых послов, находившихся в должности на момент убийства.Афганская политическая группировка «Сетам-е мелли» («Национальный гнёт») была основана в 1968 году этническим таджиком Тахиром Бадахши, который ранее являлся членом Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана, но разошёлся во взглядах с руководством этой партии. «Сетам-е мелли» возникла как политическая платформа туркмен, таджиков и узбеков в их противодействии пуштунскому доминированию. В 1978 году Бадахши был арестован секретной службой Мохаммеда Дауда (пуштун). Бадахши содержался в одиночном заключении и подвергался жестоким пыткам. Освобождённый в ходе Апрельской революции 1978 года, вскоре он был вновь арестован по обвинению в антигосударственном заговоре и 6 декабря 1979 года расстрелян по приказу ставшего к тому времени премьер-министром Хафизуллы Амина (пуштун).Группировка «Сетам-е мелли» стала широко известна в связи с гибелью американского посла Дабса. 27 июня 1978 года 57-летний Адольф Дабс был назначен послом США в Афганистане. Интересно отметить, что Дабс – сын бывших поволжских немцев: его отец Александр Дубс (фамилия в немецком произношении) происходил из Самарской губернии. Вместе со своей невестой Региной Симон, которая была также из Самарской губернии, он в 1913 г. эмигрировал в США, где они поженились, и там родились их дети. Адольф был третьим из четверых детей.14 февраля 1979 года около 9 часов утра Дабс следовал из своей резиденции в посольство США. Четверо мужчин остановили его автомобиль. В некоторых сообщениях говорилось, что мужчины были одеты в форму афганской полиции, в то время как другие утверждали, что только один из четырех был одет в полицейскую форму. Мужчины жестом показали водителю посла, чтобы он открыл пуленепробиваемые окна, и тот подчинился. Затем боевики, угрожая водителю пистолетом, заставили его вместе с ними ехать в гостиницу «Кабул» в центре города. Дабса закрыли в номере 117, на первом этаже гостиницы, а водителя отправили в посольство США, чтобы он сообщил о похищении.По воспоминаниям сотрудника Главного разведывательного управления Генерального Штаба Советской Армии полковника Закиржона Кадырова (по отцу – таджик), ставшего очевидцем тех событий, в гостинице похитители потребовали, чтобы правительство Афганистана освободило религиозных или политических узников, в том числе находящегося в тюрьме лидера радикального крыла группировки «Сетам-е мелли» Абхаруддина Баэса (таджик; в 1975 году поднял на севере страны вооружённое восстание, был разбит, схвачен и заключён в тюрьму), а также чтобы им была предоставлена возможность выступить с политическими заявлениями перед зарубежными СМИ. Никаких требований к американскому правительству не предъявлялось.Представители США рекомендовали подождать и не предпринимать какие-либо активные действия, чтобы не подвергать опасности жизнь Дабса, но афганская полиция проигнорировала эти рекомендации и пошла на штурм. Дабс был найден убитым выстрелами в голову. В перестрелке также погибли двое похитителей. Двое других были схвачены живыми, но вскоре после этого были застрелены. Их тела были показаны официальным лицам США. Правительство Мохаммеда Тараки (пуштун) отказало американской стороне в просьбе предоставить помощь в расследовании смерти её посла.США во главе с Джимми Картером были возмущены убийством посла и поведением афганского правительства. Инцидент ускорил свёртывание американо-афганских отношений, заставив США пересмотреть их политику в этой стране. Так, после убийства Дабса США сократили гуманитарную помощь Афганистану наполовину и полностью прекратили военно-техническое сотрудничество с афганским правительством. Государственный департамент объявил об отзыве из Афганистана большинства американских дипломатов, и к концу 1979 года в Кабуле у США оставалось всего около 20 сотрудников. Новый посол США в Афганистане, Роберт Финн, был назначен лишь в 2002 году.Правительство Афганистана со своей стороны стало ограничивать присутствие США в Афганистане и поэтому сократило численность добровольцев американского федерального агентства «Корпус мира».Ответственность за похищение и убийство Дабса приписывается группировке «Сетам-е мелли», в том числе по названным требованиям похитителей, но многими специалистами эта версия считается сомнительной.