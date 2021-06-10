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Американский эксперт «признал» российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»

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В США российский Су-57 "признали" "худшим" из всех существующих истребителей пятого поколения на планете. К такому выводу пришел очередной американский эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.


В своей статье для блога Sandboxx Холлингс написал, что в настоящее время только три страны имеют истребители пятого поколения - это США, Китай и Россия. Соответственно у американцев - F-22 Raptor и F-35 Lightning II, у китайцев - J-20 и у России - Су-57.

По мнению эксперта, лучшие истребители пятого поколения, конечно же, у США. У Китая еще "так себе", а у русских -"худший". По его словам, лучший истребитель - это F-22 Raptor, китайский J-20 ему уступает из-за двигателей, но когда получит новые, то "приблизится". F-35 Lightning II эксперт назвал "невероятно хитрым летающим суперкомпьютером", но уступающим F-22 и J-20 по маневренности и дальности.

Российский Су-57 он назвал самым "малозаметным", но подчеркнул, что "истребитель - это не только эффективная площадь рассеяния". Объясняя, почему российский Су-57 "худший", Холлингс мешает все в одну кучу. Здесь у него и Индия, недовольная стелс-характеристиками истребителя, и санкции, которые якобы не позволили установить на самолет современную авионику, отсутствие двигателя второго этапа и даже крушение первого серийного Су-57.

В то же время, называя российский истребитель "худшим среди пятого поколения", он признает, что как простой истребитель он "действительно хорош" и по крейсерской скорости уступает только F-22 Raptor.

Су-57 может и не стать лидером среди истребителей-невидимок, но в этом нет необходимости, чтобы представлять угрозу

- подводит он итог.
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67 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:31
    +6
    Американский эксперт признал российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»
    . Ха, ха, только после вас с с.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 17:35
      +8
      Сначала "эксперты" из-за океана не признавали Су-57 в качестве истребителя 5 поколения. Теперь признали,но призрительно назвали его худшим.Процесс прозрения пошел. Со временем Су-57 назовут лучшим истребителем 5 поколения.

      В своей статье для блога Sandboxx Холлингс написал, что в настоящее время только три страны имеют истребители пятого поколения - это США, Китай и Россия. Соответственно у американцев - F-22 Raptor и F-35 Lightning II, у китайцев - J-20 и у России - Су-57.
      1. Световит
        Световит Сегодня, 17:44
        +8
        Эксперд жжёт, не знает как ещё соврать) Сверхзвуковая крейсерская скорость: Ф-22 - 1800 км/ч, Су-57 - 2100 км/ч. И пытаться сравнивать авионику старенького полуслепого Ф-22 с новейшим Су-57 это конечно надо уметь good
      2. sir.jonn
        sir.jonn Сегодня, 17:47
        +2
        Цитата: OrangeBigg
        Со временем Су-57 назовут лучшим истребителем 5 поколения.

        И так колбасит от мнений разных "экспертов", то он лучший то он худший или где то по серёдке.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 17:50
        +4
        Аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами». На соответствующую публикацию специалистов обратил внимание блог bmpd LiveJournal.

        Что-то я их(американцев) не пойму. Кто кого обманывает, или они все вруны.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:15
          0
          Пора принять меры, для улучшения понимания ... выбор широк, от пол литры, до кучи специальной литературы. Ваш выбор.
          Хотя, можно ведь и на поступки их генералов посмотреть ... чего то они не спешат менять проверенную технику на новинки их авиастроителей!
        2. bk316
          bk316 Сегодня, 18:23
          +2
          Кто кого обманывает, или они все вруны.

          Конечно вруны. Это национальная идея: не обманешь не продашь.
          История с f-35 просто феерична.
          Сначала заставить весь мир платить за самолет для своих ВВС.
          Потом выпустить сырую модель, что бы она облеталась на союзниках.
          И только потом спокойно выпустить серию для себя.
          И ведь прокатило!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:25
            0
            Пока не прокатило ... Пентагон не спешит покупать самолёт для себя, пока не спешит.
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 18:29
              0
              Пока не прокатило ...

              Ну евреи уже повыловили кучу проблем и даже пофиксили.
              Думаю в 23-24 году пойдет серия в США, а все что есть сейчас просто спишут.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 18:52
                0
                Предположим, у израильской авиации свои, специфические задачи ... вряд ли у них получится довести "недоделка" до кондиций универсального самолёта на все случаи, ситуации и прочее ...
                У них такой цели, просто, нет, да и возможностей поменьше, чем у разработчика/ производителя.
                Мое мнение, не есть абсолют, поэтому спорить с кем то не собираюсь.
                Посмотрим, когда Пентагон начнет/ не начнет закупать сей образец.
        3. 1976AG
          1976AG Сегодня, 18:36
          +2
          Учитывая что боевые возможности Су-57 изаестны пока только его создателям и тем, кто на них летает, то врут все эксперты.
      4. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:11
        0
        Стоит признать, что они были "законодатели мод", в этом вопросе и критерии оценки могут подгонять под свои хотелки.
        В общем то пф-е на них! Делаем то что НАМ нужно и как, считаем, нужно.
        Время расставит все по своим местам ... если ранее, не дай боже, не случится реальной проверки кто кого и зачем!
      5. venik
        venik Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: OrangeBigg
        Сначала "эксперты" из-за океана не признавали Су-57 в качестве истребителя 5 поколения. Теперь признали,но призрительно назвали его худшим.

        ========
        Забавно! Даже характеристик его не знают..... Но зато сразу "объявил - худшим"..... Ну а как же иначе? Есте-с-с-сно, самые "крутые" - это "америкосы"! А как же иначе?
        Ну-ну! "Циплят - по восемь считают!". bully
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:36
      +3
      Цитата: rocket757
      Американский эксперт признал российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»

      Попробовал бы он сказать что другое! Не заплатят ведь!
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 17:50
        +3
        Каждый кулик хвалит свое болото .
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:17
        +1
        Им для пробуждения хоть какой то объективности, надо скопить на черный день и на пенсию уйти ... вот тогда, у некоторых, оно просыпается ...
    3. cniza
      cniza Сегодня, 17:54
      +3
      Цитата: rocket757
      Американский эксперт признал российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»
      . Ха, ха, только после вас с с.


      Видимо , они так себя успокаивают...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:20
        +2
        Ну да, в свете того, что из Пентагона, строителям самых лучших пепелацев, плюха прилетела, такие успокоилки теперь валом валят ...
        На днях, уничтожитель С 500, расхваливали.
        Ждём-с, скоро ещё чего ни будь расскажут, расхвалят.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 18:38
          +1
          На том и держится их современный мир - на иллюзиях и прошлом могуществе...
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:40
        -1
        Цитата: cniza
        Цитата: rocket757
        Американский эксперт признал российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»
        . Ха, ха, только после вас с с.


        Видимо , они так себя успокаивают...

        А мы себя. Ведь по большому счёту СУ-57 нет в войсках и видимо не предвидится.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:56
      +1
      Ну, прочли бред от очередного слабоумного б/у из янкии, и что? Они же пупы земли, только как бы не развязался этот пуп от непосильной ноши!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:22
        0
        Надо отдать писарчуку експерту должное, он нас по веселил.
        1. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 18:30
          +1
          К такому выводу пришел очередной американский эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.Морской пехотинец рассуждает о авиации,класс.Псаки ещё не дала свою оценку самолётам?
          1. Dimy4
            Dimy4 Сегодня, 19:04
            0
            ...ветеран Корпуса морской пехоты...

            Он наверно самолеты видел по телевизору и сразу же составил свое "объективное" мнение.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:34
    -2
    Пока есть лучший Ф22 в количестве 200шт......как дойдём до этой цифры , то и будем мерить см
    1. Световит
      Световит Сегодня, 17:55
      +3
      Ну если бы он их сравнивал по количеству в войсках, тогда другое дело, и претензий к "эсперту" бы не было никаких. Но ведь он говорит про ТТХ.
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 18:26
      0
      Пока есть лучший Ф22 в количестве 200шт

      Если говорить о суммарной ударной мощности , конечно из этих самолетов лучший f-22.
      Это сейчас, а что будет в 28 году, когда у нас их будет 80, а 22 в основном спишут - посмотрим.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:32
        0
        Цитата: bk316
        а что будет в 28 году, когда у нас их будет 80,

        Когда будет, тогда и скажем. Армат тоже планировалось 2000 к 2020-му году...
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 18:43
        0
        Вы забыли про компот - почти 700 Ф-35 и план увеличения выпуска до 180 машин в год.

        Lockheed Martin sees F-35 production rising to 180 units per year, despite high flying costs

        В 2018 году - 91 машина
        В 2019 году - 134 машины
        В 2020 году - 123 несмотря на карантин и каникулы на производстве.
        На 22 год план 175-180 машин.

        1. bk316
          bk316 Сегодня, 19:01
          +1
          увеличения выпуска до 180 машин в год

          Обратите внимание в 21 - 0 машин.
          Думаю и в 22 будет около 0.
          Серия пойдет в 23.
          Но сколько их нее делай они пятым поколением не станут.
          А речь то о самолетах пятого поколения.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:36
    +2
    Ага. Себя похвалить надо, потому что никто другой тебя не похвалит.
    А сами же признали провал фу-35.

    Сра.ные ковбои.
  4. Prax1
    Prax1 Сегодня, 17:36
    -22
    Ну на счет того, что у су-57 хуже малозаметность спорить бессмысленно. Это действительно так. Жаль столько денег потратили, а нормальный планер так и не получили.
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 17:45
      +5
      "Эксперту" с такой аватаркой, грех не поверить. wink
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:45
      +1
      Цитата: Prax1
      Ну на счет того, что у су-57 хуже малозаметность спорить бессмысленно. Это действительно так. Жаль столько денег потратили, а нормальный планер так и не получили.

      Планер в первую очередь проектируют, а уже потом всё остальное. Планер Су-57 прорабатывали, если он такой значит на это есть причины.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 17:49
      +1
      Это ж надо - чуть было не повелся, уже ответ бросился писать... тьфу,тьфу,тьфу... -брысь!
    4. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:59
      +3
      Цитата: Prax1
      Ну на счет того, что у су-57 хуже малозаметность спорить бессмысленно. Это действительно так.

      Ай-яй-яй... Вы что - не доверяете американскому эксперту, ветерану Корпуса морской пехоты США Алексу Холлингсу?
      Российский Су-57 он назвал самым "малозаметным"

      Да за такие слова можно и партбилет грант на стол положить! smile
    5. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:23
      0
      Цитата: Prax1
      Ну на счет того, что у су-57 хуже малозаметность спорить бессмысленно. Это действительно так. Жаль столько денег потратили, а нормальный планер так и не получили.

      Слышь, утюг с головы сними!
  5. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 17:38
    0
    Каждый кулик хвалит своё болото, а матрасников от осознания своего превосходства аж захлёстывает - так недолго и собственными слюнями захлебнуться.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    +2
    Сразу вспомнился анекдот от Жириновского про три унитаза и бабушку Меркель в Берлине в мае 45 го. laughing Унитазы меняем на американские самолеты в анекдоте,и нормально.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:45
    +3
    Есть разные подходы к истребителям.....это как сравнивать Мустанг и МШ109 или Ла5.....на каких то высотах хорош один, на других его выпотрошат другие...
  8. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 17:46
    +4
    В США российский Су-57 "признали" "худшим" из всех существующих истребителей пятого поколения на планете.


    более высокого признания того что в России создан действительно хороший самолет трудно себе и представить.
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 17:52
      +3
      Раз вас ругают ваши враги, значит вы всё делаете правильно! good
    2. cniza
      cniza Сегодня, 17:53
      +1
      Вот уж в точку. good
  9. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 17:49
    +3
    очередной американский эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.
    Где же страна такая, где одни эксперты, ветеран морской пехоты, стал лучшим экспертом по авиастроению!
    Остановите землю, я сойду!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:14
      +1
      Цитата: Fantazer911
      ветеран морской пехоты

      ну правды ради он и летчиком может быть бо как написали не морпех, а ветеран корпуса
  10. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:51
    +3
    а я худший эксперт признаю ф 35 худшим истребителем 5 поколения в галактике!!!!))))))))))
  11. cniza
    cniza Сегодня, 17:52
    +3
    Су-57 может и не стать лидером среди истребителей-невидимок, но в этом нет необходимости, чтобы представлять угрозу


    Несколько раз прочитал , но так и не понял смысла...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:12
      +2
      Цитата: cniza
      но так и не понял смысла...

      не ищите мозга в седалище, там совсем другая субстанция
      в оригинале конечно звучит лучше, но забанят
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:54
    +2
    Цитата: Prax1
    Ну на счет того, что у су-57 хуже малозаметность спорить бессмысленно. Это действительно так. Жаль столько денег потратили, а нормальный планер так и не получили.

    Перестали оплакивать гульфикфюрера, и взялись за "экспертные" оценки планеров?
  13. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 17:57
    +2
    Таких "экспертов" у нас по ночам на остановках бобик забирает и в вытрезвитель увозит. wassat
  14. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:59
    +1
    Предельно ясно, если критикуют, значит наш нехудщий точно.
  15. Glad
    Glad Сегодня, 17:59
    +2
    называя российский истребитель "худшим среди пятого поколения", он признает, что как простой истребитель он "действительно хорош"

    М-да... Раздвоение истребителя... Интересный симптом. С этим либо к наркологу, либо к психиатру...
  16. loki565
    loki565 Сегодня, 18:00
    0
    Мнение эксперта? Судя по его выводам, он не далеко ушел от диванных экспертов)))
  17. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 18:01
    0
    Всё перепутал эксперд, к Сушке претензии как раз из-за высокой заметности, а он его самым малозаметным обозвал. Хотя.... за что заплатили, то и написал.
    В следующий раз заплатят лоббисты из какой-нить авиафирмы, и окажется, что наш Су-57 самый-самый суперпупер и надо срочно ещё ахренилион долларов на разработку нового.
  18. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 18:05
    0
    Если враг хвалит-это подозрительно!Если ругает-это здорово!
  19. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:05
    0
    А эксперд имеет отношение к авиации? Я тоже могу всякого написать.
  20. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 18:07
    0
    Очередной бред "икспёрда", который нос от хвоста отличить не может.
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:10
    0
    Американский эксперт «признал» российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете»
    война план покажет
  22. bar
    bar Сегодня, 18:13
    0
    Американский иксперд наковырял каках из помойки и вывалил. А ВО это откопало и запостило. Стыдоба...
  23. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:17
    0
    Насколько я знаю - и даже в статье написано - пусть даже по оценочному взгляду - наш истребитель занимает топ-3 в мире belay good Вот когда мы скатимся на уровень хуже, чем Буркина-Фасо или Зимбабве построят СВОИ истребители и наш окажется хуже, чем ихний - тады да, тады ой = мы будем самыми худшими в мире laughing
  24. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:26
    0
    Что тут можно признавать когда самолет не поступил в серийное производство и не пришел даже на войсковые испытания в количестве эскадрильи ? Будь-то нашим или американским экспертам.
    В том то и дело что НИЧЕГО!!! Это только проект, не больше на сегодня пока.
    Про F-35 и F-22 как и впрочем по Су-35С уже можно и нужно какие-то выводы делать ибо машин построено много, эксплуатируются давно. Что положительного, что отрицательного можно поднимать и обсуждать.
    Например на Су-35С резервный баллон кислорода внедрили , так как при отказе БКДУ на чужом аэродроме машина становилась непригодной к эксплуатации.
    Устранены ли такие проказы в Су-57 пока неизвестно. Ничего нельзя сказать. Самолета нет в серийном производстве и вряд-ли будет в количестве больше чем несколько десятков. Это мощности завода не позволят. А там еще и Су-35С и Суперджет делают.
    Это все равно что про ребенка который только-только родился говорить что он плохой и вредный.
    Надо время. Тогда и выводы будут. Но по эксплуатации нескольких машин в ГЛИЦ ничего не скажешь. Вот поступят его десятки в полки - тогда и оценят его. Но это под вопросом.
    Не случайно занялись уже однодвигательным самолетом 5-го поколения. Но там можно планер Як-141 за основу взять. Они с F-35 во многом похожи.
  25. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:27
    0
    Американский эксперт признал.
    Дальше читать не стал.

    А что, например, по этому вопросу скажет начальник транспортного цеха?
  26. Rageee
    Rageee Сегодня, 18:45
    +1
    уже более 20 лет прошло как F-22 в строю, а равных ему соперников до сих пор не появилось. Самолет буквально опередивший свое время и до сих пор выглядящий как пришелец из будущего. Технологический задел Сша конечно впечатляет. Вот что бывает когда страна будучи 1-ой экономикой мира - может позволить себе тратить гигантские суммы на ниокр и притягивает к себе как магнит лучшие умы со всего мира..
    прогресс Китая в последние годы впечатляет, но должно пройти еще наверное лет 20 чтобы они смогли существенно сократить свое технологическое отставание от Сша. Поэтому веры в J-20 особо нет, более чем уверен что он по всем параметрам уступает американским аналогам.
    То же касается и су-57, нету никаких объективных предпосылок к тому, чтобы Россия со своей деградирующей экономикой и отсталостью в технологиях ( на фоне Сша) смогла со своим су-57 приблизиться или превзойти американские аналоги, чудес не бывает..
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 18:51
      0
      А причем тут качество или характеристики Су-57 если самолета нет в серийном производстве спустя 11 лет после первого полета ?
      Ведь F-22 и F-35 уже сотни выпущены. И большой опыт их эксплуатации есть.
    2. Prax1
      Prax1 Сегодня, 18:59
      -1
      Все верно расписали, мы в самом хвосте, уступаем даже Китаю...
  27. ikrut
    ikrut Сегодня, 18:52
    0
    Всё по единому сценарию. Тут похоже на то, как было с Крымским мостом. Сперва - "построить невозможно", потом -" построить Россия не сможет", потом - "построят, но развалится". потом - "построили, но он проседает", и наконец - "Путин проехал по мосту - непристегнутый ремнем безопасности". Клоуны.
  28. Эррр
    Эррр Сегодня, 19:09
    0
    Американский эксперт «признал» российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете».
    Если перевести с американского на натовский, то получится:
    Американский эксперт «признал» российского «Уголовника» («Felon») «худшим истребителем пятого поколения на планете».
    Ну а коли так, то зачем было присваивать ему кодовое обозначение НАТО «Felon»? Назвали бы его тогда уж лучше, к примеру, «Fuflo»! laughing