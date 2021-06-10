Американский эксперт «признал» российский Су-57 «худшим истребителем пятого поколения на планете».

Су-57 может и не стать лидером среди истребителей-невидимок, но в этом нет необходимости, чтобы представлять угрозу

В США российский Су-57 "признали" "худшим" из всех существующих истребителей пятого поколения на планете. К такому выводу пришел очередной американский эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.В своей статье для блога Sandboxx Холлингс написал, что в настоящее время только три страны имеют истребители пятого поколения - это США, Китай и Россия. Соответственно у американцев - F-22 Raptor и F-35 Lightning II, у китайцев - J-20 и у России - Су-57.По мнению эксперта, лучшие истребители пятого поколения, конечно же, у США. У Китая еще "так себе", а у русских -"худший". По его словам, лучший истребитель - это F-22 Raptor, китайский J-20 ему уступает из-за двигателей, но когда получит новые, то "приблизится". F-35 Lightning II эксперт назвал "невероятно хитрым летающим суперкомпьютером", но уступающим F-22 и J-20 по маневренности и дальности.Российский Су-57 он назвал самым "малозаметным", но подчеркнул, что "истребитель - это не только эффективная площадь рассеяния". Объясняя, почему российский Су-57 "худший", Холлингс мешает все в одну кучу. Здесь у него и Индия, недовольная стелс-характеристиками истребителя, и санкции, которые якобы не позволили установить на самолет современную авионику, отсутствие двигателя второго этапа и даже крушение первого серийного Су-57.В то же время, называя российский истребитель "худшим среди пятого поколения", он признает, что как простой истребитель он "действительно хорош" и по крейсерской скорости уступает только F-22 Raptor.- подводит он итог.