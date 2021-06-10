Читатели в китайском медиа: Недавно в США говорили, что гиперзвуковые «Авангарды» русских - вымысел, теперь собираются им противостоять

Я прекрасно помню, что ещё совсем недавно в США говорили, что никаких гиперзвуковых ракет у русских, а также у Китая, нет. Говорили, что все «Кинжалы», «Авангарды» и наши новейшие «Дунфэны» - вымысел пропагандистов. И вот они уже просят денег на противодействие этим гиперзвуковым вооружениям.

Действительно, замечательная логика: «В мире ещё нет полноценного гиперзвукового оружия, но нам нужны деньги, чтобы противостоять такому оружию России и Китая».

Правильно ли я их понимаю: они просят лишний миллиард долларов на стратегический бомбардировщик, который почему-то должен стать ответом на гиперзвуковое оружие Москвы?