Читатели в китайском медиа: Недавно в США говорили, что гиперзвуковые «Авангарды» русских - вымысел, теперь собираются им противостоять

В китайской прессе комментирует заявление представителей американского военного ведомства о необходимости рассмотреть вопросы увеличения финансирования стратегической авиации для «реагирования на угрозу российского и китайского гиперзвукового оружия».
На слушаниях в конгрессе представитель командования ВВС США Дэвид С.Нахом заявил о том, что сейчас необходимо пересмотр подход к списанию самолётов B-1B. По его словам, выводить эти бомбардировщики из эксплуатации, наряду с B-2 Spirit, будет целесообразно только в том случае, когда в войска начнут поступать новейшие средства стратегической авиации B-21 Raider. Но «Рейдеры» окажутся в составе американских ВВС не ранее 2026 года.
На этом фоне представители Пентагона призывают увеличить финансирование работ в рамках стратегической авиации, указывая на то, что у России уже стоят на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы. В первую очередь указывается на «опасность развития стратегических ракетных комплексов РФ и КНР».
В китайском издании Sina обращают внимание на заявления представителей американского генералитета, указывая на то, что «противодействие гиперзвуковому оружию вдруг оказалось в числе первоочередных потребностей в США». В США, как пишет китайский автор, «проблемы с логикой, если они собираются противодействовать гиперзвуковому оружию увеличением финансирования стратегической составляющей ВВС».
Обращают на себя внимание комментарии читателей китайского медиа:
Я прекрасно помню, что ещё совсем недавно в США говорили, что никаких гиперзвуковых ракет у русских, а также у Китая, нет. Говорили, что все «Кинжалы», «Авангарды» и наши новейшие «Дунфэны» - вымысел пропагандистов. И вот они уже просят денег на противодействие этим гиперзвуковым вооружениям.
Действительно, замечательная логика: «В мире ещё нет полноценного гиперзвукового оружия, но нам нужны деньги, чтобы противостоять такому оружию России и Китая».
Правильно ли я их понимаю: они просят лишний миллиард долларов на стратегический бомбардировщик, который почему-то должен стать ответом на гиперзвуковое оружие Москвы?
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Джо Байден собирается 16 июня в Женеве обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь новейшие и перспективные вооружения, которые появились (появляются) на вооружении российской армии. Байден хочет подвести это оружие под одну из статей о сокращении наступательных вооружений (СНВ).