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Читатели в китайском медиа: Недавно в США говорили, что гиперзвуковые «Авангарды» русских - вымысел, теперь собираются им противостоять

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В китайской прессе комментирует заявление представителей американского военного ведомства о необходимости рассмотреть вопросы увеличения финансирования стратегической авиации для «реагирования на угрозу российского и китайского гиперзвукового оружия».


На слушаниях в конгрессе представитель командования ВВС США Дэвид С.Нахом заявил о том, что сейчас необходимо пересмотр подход к списанию самолётов B-1B. По его словам, выводить эти бомбардировщики из эксплуатации, наряду с B-2 Spirit, будет целесообразно только в том случае, когда в войска начнут поступать новейшие средства стратегической авиации B-21 Raider. Но «Рейдеры» окажутся в составе американских ВВС не ранее 2026 года.

На этом фоне представители Пентагона призывают увеличить финансирование работ в рамках стратегической авиации, указывая на то, что у России уже стоят на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы. В первую очередь указывается на «опасность развития стратегических ракетных комплексов РФ и КНР».

В китайском издании Sina обращают внимание на заявления представителей американского генералитета, указывая на то, что «противодействие гиперзвуковому оружию вдруг оказалось в числе первоочередных потребностей в США». В США, как пишет китайский автор, «проблемы с логикой, если они собираются противодействовать гиперзвуковому оружию увеличением финансирования стратегической составляющей ВВС».

Обращают на себя внимание комментарии читателей китайского медиа:

Я прекрасно помню, что ещё совсем недавно в США говорили, что никаких гиперзвуковых ракет у русских, а также у Китая, нет. Говорили, что все «Кинжалы», «Авангарды» и наши новейшие «Дунфэны» - вымысел пропагандистов. И вот они уже просят денег на противодействие этим гиперзвуковым вооружениям.

Действительно, замечательная логика: «В мире ещё нет полноценного гиперзвукового оружия, но нам нужны деньги, чтобы противостоять такому оружию России и Китая».

Правильно ли я их понимаю: они просят лишний миллиард долларов на стратегический бомбардировщик, который почему-то должен стать ответом на гиперзвуковое оружие Москвы?

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Джо Байден собирается 16 июня в Женеве обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь новейшие и перспективные вооружения, которые появились (появляются) на вооружении российской армии. Байден хочет подвести это оружие под одну из статей о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
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15 комментариев
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  1. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 17:42
    +6
    Пять стадий неизбежного:
    1) отрицание
    2) гнев
    3) торг
    4) депрессия
    5) принятие
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 17:50
      +4
      Даже если бы у нас не было гиперзвуковых ракет, то ради миллиарда их бы придумали...
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 19:14
        0
        противостоять вымыслу тоже нужное дорогое дело
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:00
      0
      Ну, я к примеру, очень хочу чтобы байден в очередной раз шваркнулся с трапа самолета, и желательно кувырком! Возможно, после такого божьего наказания старикан начнет думать сам, и своей полупустой башкой!
    3. Умник
      Умник Сегодня, 18:53
      0
      Б2 ведь совсем старье. Он же только свободнопадающие бомбы возит. Пусть до крыма попытается долететь
  2. demo
    demo Сегодня, 17:45
    +1
    В китайском издании Sina обращают внимание на заявления представителей американского генералитета, указывая на то, что «противодействие гиперзвуковому оружию вдруг оказалось в числе первоочередных потребностей в США». Отмечается, что в США «проблемы с логикой, если они собираются противодействовать гиперзвуковому оружию увеличением финансирования стратегической составляющей ВВС».
    Китайцам логика европейцев и американцев также не понятна, как и наоборот.
    Впрочем можно рассмотреть иное.
    Сначала американцы выступили с идиотским заявлением - у русских этого нет и быть не может.
    Типа "а-ля мультики" (помните вопли украинцев о рисованном Крымском мосте?).
    А потом спохватились! Это же такая лафа! Есть такое или нет у русских - это не важно. Важно то, что под это можно немного (миллиард) попросить.
    И ведь дадут же!
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 17:50
    +1
    Всё сводится пока что к одному - подвести под договор о сокращении наступательного оружия...своего-то, пока что нет, и противоядия тоже нет.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:51
    +3
    Мало ли что в США говорят... Их сенатор печенюшками чубатых кормила. Это ведь не означает что она их так любит, что подкармливает, как дворовых собачек.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 17:57
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Это ведь не означает что она их так любит

      Не любит?
      -Любит, любит! - чертяк проказников, именно так!
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 18:01
    +5
    Теперь понятно, чья школа: "мост построить невозможно! Это не стройка, а снято на мосфильме. Мост вот-вот упадёт. Мост нарушает экологию и границы страны. Отдайте нам этот мост!" laughing
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:32
      +1
      Плохие, никудышное ученики.
      Янки со всего умеют денюшку поиметь, а у кукуевских одни скачки ...
      хотя, есть там отдельные экземпляры, которые с любой субстанции гривну выколачивают.
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 19:04
        +1
        Так это холопы скачут без портков. А у вальцманов там все в ожуре
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    +2
    Читатели в китайском медиа: Недавно в США говорили, что гиперзвуковые «Авангарды» русских - вымысел, теперь собираются им противостоять
    . Наверно в их кругах много почитателей "Мосфильма" ... впрочем, после триумфального шествия "Маши и медведя" по планете, ничего удивительного.
  7. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 18:45
    +1
    Когда-то штаты придумали СОИ. В ответ СССР придумал много крутых ништяков. СОИ оказалась блефом, а советские ништяки остались. Теперь наша оборонка с успехом ими пользуется.
    А хватит ли у США денег на все ответки? Не факт!
    1. ВАМ
      ВАМ Сегодня, 19:00
      0
      Денег у США хватит на всё. Станку всё равно, что печатать. Вопрос поможет, ли это "Всё". Отсюда вывод, можно торговаться, по поводу многих штатовских систем, ихних баз и т.д. Надеюсь здесь ВВП найдет "компромис".