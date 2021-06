Японские зенитные ракетные комплексы эпохи холодной войны

Зенитный ракетный комплекс MIM-3А Nike Ajax



Стартовая позиция ЗРК MIM-3А



Радиолокаторы обнаружения и наведения ЗРК MIM-3А



ЗУР MIM-3А Nike Ajax на пусковой установке



Стартовая позиция японского ЗРК MIM-3А Nike Ajax

Зенитный ракетный комплекс MIM-14 Nike-Hercules



ЗУР MIM-14 (на переднем плане) и ЗУР MIM-3А



Радиолокационные средства стационарного ЗРК MIM-14 Nike Hercules



Радиолокационные средства ЗРК MIM-14В



Зенитные ракеты Nike J на огневой позиции



ЗУР TLRM-2



РЛС сопровождения воздушных целей ЗРК Nike J в мемориальном комплексе Центра общественной информации Сил самообороны в Хамамацу



Зенитная ракета Nike-J в мемориальном комплексе Центра общественной информации Сил самообороны в Хамамацу. Белый шар – радиолокатор наведения, в прицепе находится аналоговое вычислительное устройство, рассчитывавшее оптимальную траекторию наведения

Маловысотный зенитный ракетный комплекс MIM-23 Hawk



Пусковая установка японского ЗРК «Хок»



РЛС подсвета и наведения японского ЗРК «Усовершенствованный Хок»



Грузовики Type 73 буксируют РЛС Type III и Type I



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Хок» на военной базе Симошизу в Токио, 2006 год

Мобильный ЗРК малой дальности Туре 81



СПУ ЗРК Туре 81 с выносным пультом управления



Мобильный пункт боевого управления ЗРК Туре 81



ЗУР Туре 81

ПЗРК FIM-92А Stinger



Военнослужащий японских Сил самообороны с ПЗРК FIM-92А Stinger

ЗРК PAC-2 Patriot



Многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN / MPQ-53 Воздушных сил самообороны Японии



Пусковая установка M901 Воздушных сил самообороны Японии



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК PAC-2 Patriot в учебном центре Воздушных сил самообороны в Хамамацу



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК PAC-2 Patriot в Нандзё

Параллельно с созданием Воздушных сил самообороны, в конце 1950-х началось планомерное развитие наземной компоненты японской системы ПВО. Помимо сети радиолокационных постов и автоматизированной системы управления, она включала в себя зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, прикрывавшие от ударов с воздуха стратегически важные гражданские объекты и крупные военные базы. В 1980-е годы сухопутные войска получили мобильные зенитные ракетные комплексы малой дальности японского производства и американские переносные зенитные ракетные комплексы, а незадолго до окончания холодной войны – ЗРК большой дальности PAC-2 Patriot.Зенитный ракетный комплекс MIM-3 Nike Ajax, успешно прошедший испытания в 1953 году, был первым ЗРК, принятым на вооружение американской армией. Хотя «Найк-Аякс» имел ряд существенных недостатков, данный ЗРК массово развертывался на территории США и поставлялся ближайшим союзникам. Серийное производство «Найк-Аякс» велось до 1958 года. За это время компания производитель Douglas Aircraft поставила 110 комплексов и более 13000 зенитных ракет.Этот комплекс был чисто стационарным, и при его развертывании в США, как правило, велось строительство хорошо оборудованных в инженерном отношении позиций, зданий и капитальных сооружений. Центральный пункт управления комплексом обычно располагался в защищённом бункере, в котором монтировалась аппаратура управления и связи, а также счётно-решающие устройства. Неподалеку от пункта управления находились громоздкие радиолокаторы обнаружения и наведения. На технической позиции имелись хранилища ракет, цистерны с ракетным топливом и окислителем и 4–6 пусковых установок.В зенитной ракете первого американского серийного ЗРК был использован маршевый двигатель, работающий на жидком топливе и окислителе. Запуск происходил при помощи отделяемого твердотопливного ускорителя. Наведение на цель – радиокомандное.Данные, поставляемые радарами, обрабатывались счётно-решающим устройством, построенным на электровакуумных приборах. Устройство высчитывало расчётную точку встречи ракеты и цели и автоматически корректировало курс ракеты. Подрыв боевой части ЗУР производился радиосигналом с земли в расчётной точке траектории.Уникальной особенностью зенитной ракеты «Найк-Аякс» было наличие трёх осколочно-фугасных боевых частей. Первая (массой 5,44 кг) размещалась в носовой секции, вторая (81,2 кг) – в средней, и третья (55,3 кг) – в хвостовой. Предполагалось, что использование нескольких БЧ позволит увеличить вероятность поражения цели за счёт более протяжённого облака осколков.Масса снаряженной ракеты составляла 1120 кг. Длина – 9,96 м. Максимальный диаметр – 410 мм. Максимальная дальность стрельбы – 48 километров. Ракета, разогнавшись до 750 м/с, могла достать цель, летящую на высоте 21 км.Для средины 1950-х ЗРК «Найк-Аякс» обладал неплохими характеристиками и мог быть вполне эффективным против дальних бомбардировщиков. Однако процесс заправки топливом и окислителем зенитных ракет был очень трудоёмким и опасным делом. После работы с ракетами скафандры требовалось обработать специальным раствором и смыть с них компоненты реактивного топлива.При подготовке ЗУР к несению боевого дежурства технический персонал должен был пользоваться изолирующими скафандрами. Утечки топлива и окислителя могли привести к пожару, взрыву и отравлению. Технические неисправности ракет и оборудования стали причинами ряда инцидентов, в которых погибли люди.Всё это стало причиной того, что американская армия к 1964 году сняла с вооружения все ЗРК MIM-3 Nike Ajax, заменив их комплексами MIM-14 Nike-Hercules, в составе которого использовались зенитные ракеты с твердотопливным двигателем. Часть снятых с вооружения армии США зенитных комплексов не утилизировали, а поставили союзникам: Греции, Италии, Голландии, ФРГ, Турции и Японии. В некоторых странах они использовались до начала 1970-х.В 1963 году США безвозмездно передали Японии четыре батареи ЗРК MIM-3А Nike Ajax по 6 пусковых установок и 80 зенитных ракет. Согласно японским источникам, комплексы «Найк-Аякс», расположенные в префектуре Сайтама на о. Хонсю несли боевое дежурство до 1973 года.Первоначально ЗРК «Найк-Аякс» поступили в распоряжение Сухопутных сил самообороны, но в 1965 году после освоения маловысотного ЗРК MIM-23А Hawk их передали в Воздушные силы самообороны.В отличие от США, в Японии не уделяли такого внимания оборудованию позиций зенитных ракетных батарей, и вся аппаратура комплекса располагалась в быстровозводимых зданиях и контейнерах.В середине 1950-х годов в США были созданы рецептуры эффективного твёрдого топлива, пригодного для применения в зенитных ракетах большой дальности. Это, в свою очередь, позволило разработать новый ЗРК с твердотопливными ракетами, в котором использовалась система наведения ЗРК MIM-3А Nike Ajax.По сравнению с зенитной ракетой комплекса MIM-3А новая твердотопливная ЗУР стала гораздо крупней и тяжелей. Масса полностью снаряженной ракеты составляла 4860 кг, длина – 12 м. Максимальный диаметр первой ступени – 800 мм, второй ступени – 530 мм. Размах крыла 2,3 м. Поражение воздушной цели осуществлялось подрывом неконтактного взрывателя мощной осколочно-фугасной БЧ, массой 502 кг, содержавшей 270 кг взрывчатого вещества. Максимальная скорость ракеты составляла 1150 м/с.Комплекс, получивший впоследствии обозначение MIM-14 Nike Hercules, поступил на вооружение армии США в 1958 году и строился большой серией. Всего на территории США к середине 1960-х было развернуто 145 батарей «Найк-Геркулес» (35 – сооружены заново и 110 – переоборудованы из батарей «Найк-Аякс»). В США выпуск ЗРК «Найк-Геркулес» продолжался до 1965 года, они состояли на вооружении в 11 странах Европы и Азии. Помимо США, лицензионное производство ЗРК MIM-14 Nike Hercules осуществлялось в Японии. Всего было построено 393 батареи и около 25000 зенитных ракет.По сравнению с «Найк-Аякс» твердотопливные ракеты ЗРК «Найк-Геркулес» стали гораздо проще и безопасней в обслуживании. Дальность стрельбы последних вариантов ЗУР MIM-14 удалось довести до 150 км, при максимальной досягаемости по высоте 30 км, что является очень хорошим показателем для твердотопливной ракеты, созданной в 1960-е годы. В то же время стрельба на большие расстояния могла быть эффективна только при применении ядерной боевой части.Так, при стрельбе одной ракетой, оснащённой конвенционной БЧ, по не маневрирующей цели типа Ил-28, летящей на высоте 8 км со скоростью 720 км/ч на дальности 70 км, вероятность поражения не превышала величины 0,6. На большей дистанции «Найк-Геркулес» был способен бороться с такими крупными и маломаневренными самолётами, как Ту-16 и Ту-95. С увеличением дальности стрельбы радиокомандная схема наведения давала большую погрешность, что к тому же усугублялось одноканальной системой наведения. Также возможности комплекса по поражению низколетящих целей были недостаточны. Минимальная дальность и высота поражения цели, летящей со скоростью до 800 м/с, составляли 13 и 1,5 км соответственно.Система обнаружения и наведения «Найк-Геркулес» первоначально базировалась на стационарной РЛС обнаружения от ЗРК «Найк-Аякс», работающей в режиме непрерывного излучения. Система имела средства опознавания государственной принадлежности воздушных целей, а также средства целеуказания.Вскоре после принятия на вооружение стационарный вариант размещения комплекса перестал устраивать военных, и они потребовали улучшить помехозащищённость системы наведения. В 1960 году на испытания была предъявлена модификация Improved Hercules – «Усовершенствованный Геркулес». В состав модернизированного ЗРК Improved Hercules (MIM-14В) ввели новые радары обнаружения и усовершенствованные радары сопровождения, что повысило помехозащищённость и возможность отслеживания высокоскоростных целей.Использование дополнительного радиодальномера позволило осуществлять постоянное определение дистанции до цели и выдавать дополнительные поправки для счетно-решающего устройства. На модификации MIM-14С значительную часть элементной базы перевели на твердотельную электронику, что повысило надёжность, снизило габариты, и энергопотребление аппаратной части. Модернизированный ЗРК уже можно было перебазировать на новую позицию в разумные сроки, и мобильность модификаций MIM-14В/С Nike Hercules была сравнима с подвижностью советского комплекса большой дальности С-200.В зенитном ракетном дивизионе было от трёх до шести батарей. Батарея ЗРК «Найк-Геркулес» могла действовать самостоятельно при потере централизованного управления. В составе батареи имелись все радиолокационные средства и две стартовые площадки по четыре пусковых установки. Зенитные батареи обычно размещались на удалении 50–60 км от защищаемого объекта и по возможности располагались так, чтобы взаимно перекрывать зоны обстрела.В 1970 году Воздушные силы самообороны Японии получили первую батарею ЗРК MIM-14С Nike Hercules. В том же году компания Mitsubishi Heavy Industries начала лицензионное производство комплекса. Японский вариант, известный как Nike J, имел ряд существенных отличий от американского прототипа. Японцы, используя свою элементную радиоэлектронную базу, сумели существенно улучшить служебно-эксплуатационные характеристики комплекса. Так как на японские ракеты не устанавливались ядерные боевые части, максимальная дальность стрельбы не превышала 130 км. На такой дальности ракета комплекса Nike J в простой помеховой обстановке могла с вероятностью 0,5 перехватить бомбардировщик Ту-95.Развёртывание батарей Nike J началось в 1971 году. Через пять лет ими были оснащены шесть ракетных групп (дивизионов), дислоцированных в северном, центральном и южном районах страны. Большую часть комплексов развернули на островах Хоккайдо и Хонсю. В 1976 году воздушное пространство Японии защищали 18 зенитных ракетных батарей, в составе которых имелось 108 пусковых установок.В ходе эксплуатации японские ЗРК Nike J были дважды модернизированы. Улучшениям подверглись радиолокаторы сопровождения и наведения, а также счётно-решающее устройство. Командные пункты батарей могли получать целеуказание напрямую от региональных узлов японской автоматизированной системы ПВО BADGE. В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, не удалось существенно снизить минимальную высоту поражения и точность наведения.Научно-исследовательский институт японского министерства обороны TRDI (Technical Research and Development Institute) в начале 1970-х с использованием ЗРК Nike J разрабатывал ЗУР TLRM-2.Предполагалось, что при достижении дальности стрельбы около 60 км (реальная дальность стрельбы Nike J по малоразмерным скоростным целям) удастся примерно в два раза снизить стартовый вес и длину зенитной ракеты, что, в свою очередь, позволит использовать буксируемую мобильную пусковую установку. Однако дальше прототипов дело не продвинулось.Служба ЗРК Nike J в японских Силах самообороны завершилась в 1994 году. В настоящее время несколько зенитных ракет, радиолокационные и аппаратные части комплекса выставлены рядом с учреждениями японского оборонного ведомства и в музейных экспозициях.Япония стала одной из первых стран, получившей маловысотные ЗРК MIM-23А Hawk. Для своего времени это был весьма продвинутый мобильный противовоздушный комплекс с полуактивной радиолокационной системой наведения. В отличие от фактически стационарных ЗРК MIM-3А Nike Ajax и MIM-14 Nike Hercules, он мог бороться со скоростными целями, действующими на малых высотах. К достоинствам комплекса относились: высокая помехозащищенность РЛС подсвета и наведения, способность самонаведения ЗУР на источник помех, малое время реакции, высокая мобильность.Ракета длиной 5080 мм и диаметром 370 мм имела размах крыла 1210 мм и несла осколочную боевую часть массой 54 кг. Минимальная дальность стрельбы составляла 2 км, максимальная – 25 км. Минимальная высота поражения – 60 м, максимальная высота поражения – 11000 м.В конце 1960-х компании Mitsubishi Electric и Toshiba приступили к лицензионному производству элементов ЗРК и зенитных ракет, что впоследствии позволило создать собственные модификации американского комплекса.По состоянию на 1975 год в Сухопутных силах самообороны Японии имелось семь зенитных групп (дивизионов) ЗРК «Хок». К 1982 году все они были модернизированы до уровня MIM-23В Improved Hawk. «Усовершенствованный Хок» мог поражать сверхзвуковые воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км и в диапазоне высот 0,03–18 км.Основной огневой единицей комплекса MIM-23В являлась зенитная батарея двухвзводного состава. В огневом взводе имелась РЛС подсветки цели, три пусковых установки с тремя зенитными управляемыми ракетами на каждой.В первом огневом взводе имелась РЛС подсвета и наведения, пункт обработки информации и командный пункт батареи, а во втором – пост управления, РЛС подсвета и наведения. Обзорная радиолокационная станция AN / MPQ-50, работающая в частотном диапазоне 500 до 1000 МГц, с импульсной мощностью 450кВт – может обнаруживать цели на дальности 100 км. РЛС AN / MPQ-48 предназначена для руководства действиями батареи в ближней зоне и выдачи целеуказания станциям подсвета и наведения.В модификации Hawk Type I, появившейся в 1987 году, значительная часть американских электронных блоков была заменена японскими. При этом удалось повысить устойчивость комплекса к активным помехам. На модификации Hawk Type II РЛС AN / MPQ-50 заменили японской станцией Type I, а РЛС AN / MPQ-48 – станцией Type III.Модификация Hawk Type III получила компьютеризированный универсальный командный пункт с собственным радиолокатором ближней зоны, способным видеть одновременно несколько маловысотных целей на удалении 60 км.Формально ЗРК «Хок» до сих пор находится на вооружении японских Сил самообороны, но фактически он уже почти вытеснен современными самоходными противоздушными комплексами японского производства.Развёрнутые комплексы этого типа в 2020 году имелись на Хоккайдо. В других районах Японии сохранившиеся ЗРК «Хок» боевого дежурства уже не несут и находятся на базах хранения.В конце 1960-х командование Сухопутных сил самообороны инициировало разработку собственного мобильного ЗРК малой дальности, которым предполагалось заменить в войсках 75-мм и 40-мм зенитные автоматы. Новый комплекс малой дальности должен был заполнить нишу между ПЗРК и ЗРК средней дальности и предназначался для защиты от маловысотных ударов важнейших гражданских объектов страны, военных аэродромов, военно-морских баз, а также для использования в войсковой ПВО.В 1978 году компании Kawasaki Heavy Industries и Toshiba Electric представили на испытания комплекс, получивший рабочее название Tan-SAM. В 1980 году первая батарея мобильного ЗРК поступила в опытную эксплуатацию в подразделение ПВО, дислоцированное в северной части Хоккайдо. После официального принятия на вооружение данному ЗРК присвоили обозначение Туре 81.В состав комплекса входят: пункт боевого управления собственной РЛС с ФАР и аппаратурой государственного опознавания, две самоходные пусковые установки на шасси грузовика повышенной проходимости Туре 73 с четырьмя ракетами на каждой, транспортная и машина связи.Комплекс обслуживает 15 человек. Боевой расчет состоит из командира, оператора РЛС обнаружения и двух операторов пусковых установок. Пусковые установки могут быть вынесены от пункта боевого управления на 300 м. Связь между ними осуществляется по кабелю или по радиосети.На каждой СПУ имелся свой пульт управления с оптическим прицелом, что позволяло осуществлять стрельбу самостоятельно при выходе пункта управления из строя.Время развертывания комплекса на новой позиции – 30 мин. Элементы ЗРК могут быть демонтированы с автомобильных шасси и использоваться стационарно или передислоцироваться с помощью вертолетов CH-47J.Дальность обнаружения РЛС пункта боевого управления на первой модификации ЗРК Туре 81 составляла 30 км. Скорость вращения фазированной антенны – 10 об/мин. За один оборот просматривается область пространства по углу места от 0 до 15°. При секторном режиме обзора пространства РЛС просматривает по азимуту 110°, по углу места – от 0 до 20°.Первоначально для стрельбы по воздушным целям использовалась только управляемая ракета с тепловой головкой самонаведения, имевшая зону поражения 500–7000 м, в диапазоне высот 15–3000 м.Длина ракеты – 2,7 м. Диаметр – 16 мм. Размах крыла – 600 мм. Стартовая масса ракеты – 100 кг, масса осколочной БЧ – 9 кг. Максимальная скорость полёта ракеты – 780 м/с. Неконтактный радиовзрыватель обеспечивал подрыв при промахе 3 м.ЗУР загружаются на пусковую установку с помощью двух гидравлических платформ, размещенных по бортам машины. Ракета в транспортном контейнере помещается на загрузочную платформу, вручную извлекается из контейнера и устанавливается на направляющие. Время заряжания СПУ силами расчёта – 3 мин.В общей сложности Силы самообороны получили 93 комплекса и около 2000 ракет. Впоследствии ЗРК Туре 81 был кардинально модернизирован, но речь об этом пойдёт в части, посвященной современному состоянию системы ПВО Японии.В 1985 году Япония приобрела 50 пусковых установок переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92А Stinger и 400 ракет к ним. Американский ПЗРК рассматривался в качестве временной меры до принятия на вооружение японского комплекса аналогичного назначения, разработка которого велась фирмой Toshiba с 1979 года.ПЗРК FIM-92А Stinger, используемый в Сухопутных силах самообороны, являлся ранней модификацией, с простой ИК-ГСН, помехозащищённость которого при применении тепловых помех оставляла желать лучшего. Зона поражения составляла 500–4500 метров по дальности и 3500 метров по высоте. Комплект в боевом положении весил 15,7 кг. Длина ракеты – 1500 мм, диаметр ее корпуса – 70 мм, размах стабилизаторов – 91 мм. Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.Японцы эксплуатировали «Стингеры» в сухопутных подразделениях до 2009 года, после чего они были заменены собственными ПЗРК Туре 91.В 1989 году Япония получила первую батарею ЗРК PAC-2 Patriot. Этот мобильный комплекс был закуплен для замены устаревшего полустационарного ЗРК большой дальности Nike J.В состав ЗРК PAC-2 Patriot входит: многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53, пункт управления огнем AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты MIM-104C, источники энергоснабжения AN/MSQ-26, средства связи, технологическое оборудование,средства радиотехнической и инженерной маскировки.Многофункциональная РЛС AN/MPQ-53 смонтирована на двухосном седельном полуприцепе массой 15 т и транспортируется колесным тягачом. Работа РЛС в значительной степени автоматизирована – ее обслуживают два оператора.Станция обеспечивает в заданном секторе обнаружение, опознавание, сопровождение до 125 воздушных объектов и управление полетом наводимых на цели ЗУР. Максимальная дальность обнаружения цели при обзоре по углу места от 0 до 90° и по азимуту в секторе 90° составляет 35–50 км (при высоте полета цели 50–100 м) и до 170 км (1000–10000 м). Это достигается применением фазированной антенной решетки и быстродействующей ЭВМ, управляющей режимами работы станции на всех этапах.Зенитные ракеты MIM-104C поставляются в алюминиевых ТПК прямоугольного сечения. Спереди контейнер закрывается резиновой крышкой, армированной стеклопластиком, которая пробивается ракетой при пуске, а сзади – крышкой из твёрдого стеклопластика, которая полностью удаляется истекающими из РДТТ газами.Управление полетом ЗУР осуществляется с помощью комбинированной системы наведения. На начальном этапе полета реализуется программное управление, на среднем –радиокомандное, на конечном – радиокомандное с визированием через ракету (радиокомандное наведение второго рода).В процессе наведения ракеты на цель с помощью РЛС AN/MPQ-53 осуществляется одновременное сопровождение цели и ЗУP. Отраженные от цели сигналы РЛС принимаются аппаратурой зенитной ракеты, и определенные ею угловые координаты линии визирования цели передаются по ВЧ каналу на специальную антенну РЛС и поступают в ЭВМ пункта управления огнем. Также на ЭВМ поступают сигналы, полученные РЛС непосредственно от цели, которые сравниваются с сигналами, поступающими от ЗУР. На основе анализа, производимого в процессе сравнения этих сигналов, вырабатываются команды наведения для ракеты и передаются на нее по главному лучу РЛС. После преобразования на борту ЗУР эти команды передаются на привод управления рулями, а также на приводы антенны зенитной ракеты для обеспечения непрерывного слежения за целью.По своим возможностям по борьбе с воздушными целями ЗРК PAC-2 Patriot, в составе которого использовалась ЗУР MIM-104C, был сравним с советскими С-300ПС/ПТ-1 с ЗУР 5В55Р (дальность стрельбы 75 км), но при этом обладал ограниченными возможностями по борьбе с оперативно-тактическими ракетами. Советские же комплексы С-300ПС/ПТ-1 были чисто противосамолётными.Первая батарея ЗРК большой дальности американского производства PAC-2 Patriot была поставлена в учебный центр ПВО, расположенный в окрестностях военно-воздушной базы Хамамацу. В настоящее время на этой базе складированы элементы ЗРК PAC-2 Patriot, снятые с боевого дежурства и находящиеся в резерве.Следующие две батареи были развернуты в окрестностях Нагума на Хоккайдо и в Нандзё на Окинаве. Здесь эти комплексы несут боевое дежурство до сих пор.Всего на территории Японии к 1996 году было развёрнуто 6 зенитных групп, в составе которых имелось 24 зенитные ракетные батареи. Каждой батарее по штату полагалось 5 пусковых установок с четырьмя ЗУР MIM-104C на каждой. Но в реальности на боевой позиции обычно находилось по 3–4 пусковые установки.