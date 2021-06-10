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Построенные для ТОФ дизель-электрические подлодки провели учения в Балтийском море

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В Балтийском море прошли учения дизель-электрических подводных лодок. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в маневрах приняли участие субмарины "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".


В рамках подготовки к межфлотскому переходу на Тихоокеанский флот, экипажи подлодок в акватории Балтийского моря отработали плановые мероприятия боевой подготовки с условными торпедными атаками и стрельбой ракетным комплексом "Калибр".

Также в рамках выхода в море экипажи провели внутрикорабельные учения по различным видам подготовки.

Отмечается, что данный выход подлодок на полигоны Балтийского моря не первый. В конце марта этого года обе субмарины в рамках учений отработали атаку надводного корабля с последующим уклонением от поисковых групп условного противника, а также провели глубоководные погружения для проверки работы всех систем и механизмов в условиях погружения на большую глубину.

ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первой и второй подлодками проекта 636.3 "Варшавянка" из шести для ТОФ, контракт на строительство которых подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Вошли в состав ВМФ в 2019 и 2020 годах соответственно.

Субмарины должны совершить переход к месту постоянной дислокации на Тихоокеанский флот. Когда начнется переход пока неизвестно, но имеющимся данным он пройдет по южному маршруту через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан. В пути их должны будут сопровождать суда обеспечения - буксиры и танкер. Хотя и не исключен переход подлодок по Северному морскому пути в летние месяцы.
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4 комментария
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  1. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 18:34
    +2
    Видимо сейчас на Балтике они нужнее.
  2. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 18:35
    +1
    Пусть число погружений у "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский" всегда равняется числу всплытий!КТОФ с пополнением!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:05
    0
    Вообще, даже эти 6 дизелюх для любого флота мало, тем более что у нас флоты по сути флотилии расширенного состава.
  4. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 19:07
    0
    А чегой стрельбы условные?
    Настоящими стрелять не умеют?