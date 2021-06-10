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Nord Stream 2AG анонсировал заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»

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Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена, секции трубопровода соединены. На данной нитке начинаются пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.


Как сообщили в компании, 10 июня 2021 года осуществлено соединение двух морских секций газопровода со стороны России и Германии. С 11 июня на первой нитке начинаются пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом, которые займут "несколько месяцев".

Морская часть первой нитки технически завершена (...) сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой

- говорится в сообщении. При этом в компании подчеркнули, что укладка второй нитки идет по графику в соответствии со всеми имеющимися разрешениями.

О завершении работ на первой нитке 4 июня сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В ответ на Украине заявили, что российский президент блефует и так быстро завершить прокладку труб технологически невозможно. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время в США признали, что не могут помешать окончанию строительства газопровода, и пообещали Украине компенсировать трансферные потери из-за запуска "Северного потока-2".
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87 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Avior
    Avior Сегодня, 19:48
    -13
    Кажется, американцы с немцами нашли компромисс.
    Американцы не препятствуют пуску СП2 больше, чем уже есть, взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 19:50
      0
      И сохранение транзита и строительство LNG
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 19:50
      +11
      Кажется, американцы с немцами нашли компромисс.
      Американцы не препятствуют пуску СП2 больше, чем уже есть, взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину
      .
      Вопрос в количестве газа в этом транзите, можно оставить минимум для формальности. Зачем Европе платить больше за газ, с учетом транзитных стран.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 20:02
        -11
        Затраты а транспортировку возлагаются на продавца
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 20:12
          +8
          Затраты а транспортировку возлагаются на продавца

          Да и входит в расчетную стоимость продажи газа. Даже в Германии посчитали что газ без посредников будет дешевле.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 20:37
            0
            не входят, цена продаж контрактовых рассчитывается без привязки к стоимости транзита и может плавать- а стоимость транзита неизменная и от формулы расчета стоимости газа не зависит.
            Стоимость на спотовом рынке вообще от транзита не зависит- там главное- соотношение спроса и предложения.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 20:19
          +4
          А вы в курсе что 70 % поставок газа Газпромом оплачивается по цене на спотовом рынке.А она такая веселая,с каких деньгов труба до забора у нас теперь бесплатно, у меня минус 500 000 руб с плеч долой.
        3. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 21:18
          +1
          Цитата: Avior
          Затраты а транспортировку возлагаются на продавца

          Только и транзитер не может установить тариф "от балды".
          1. Avior
            Avior Сегодня, 21:32
            0
            не может.
            Только вот снижение объемов транзита автоматически ведет к увеличению стоимости тарифа на транзит, любое разбирательство в арбитраже это подтвердит.
            1. BrTurin
              BrTurin Сегодня, 21:45
              0
              Но в данном контракте тариф на весь срок, а вот когда будет новый так и будет торг....
              1. Avior
                Avior Сегодня, 21:49
                0
                именно так.
                только последнее слово будет за немцами- они все равно поддержат реально справедливую безубыточную цену транзита по Украине..
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 20:06
        +1
        Цитата: loki565
        Вопрос в количестве газа в этом транзите, можно оставить минимум для формальности

        Если вспомнить экономику, то с уменьшением транзита, увеличивается цена при прочих равных затратах.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 20:14
          -1
          Если вспомнить экономику, то с уменьшением транзита, увеличивается цена при прочих равных затратах.

          Уже сейчас прокачивают намного меньше, а в дальнейшим возможно вообще прекратить, сославшись на техническое состояние газопровода, утечки, воровство и тд.)))
          1. Сергей Сфыеду
            Сергей Сфыеду Сегодня, 20:30
            0
            Нельзя. Согласно договору мы платим по принципу - "качай или плати". Можем прокачать меньше договорного обьема - но заплатим все равно столько же.. Можем прокачать больше - тогда, однако, заплатим больше. И вряд ли условия нового договора через три года будут мягче - за "братьями" с Украины стоят немцы..
            1. Avior
              Avior Сегодня, 20:39
              -1
              именно так.
              А на немцев давят американцы, и немцы не хотят обострять, отстаивая прибыли или убытки Газпрома.
            2. Горный стрелок
              Горный стрелок Сегодня, 21:00
              -2
              Цитата: Сергей Сфыеду
              И вряд ли условия нового договора через три года будут мягче - за "братьями" с Украины стоят немцы..

              Не будет нового контракта. ИМХО. По крайней мере на таких условиях. Никаких немцев же "небратьями" не стоит. Полосатоухие стоят. Двигали и двигают ее, как таран, на Россию. Обломились - тут же скинули, как использованный...
            3. MaikCG
              MaikCG Сегодня, 21:10
              +1
              Можно заплатить и не прокачивать.
              Цена на споте рванет в небеса (это отобьет транзитные расходы), а УГТС и большая часть вообще всей газовой системы дУкраины, давление в которой держится на транзитной, рванет на дно с последующей утилизацией руками предприимчивых старателей самородного трубопроводного железа.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 21:23
                0
                Фантастика! Как раньше не додумались?
                Если не качать то что по контракту- придется платить неустойку.
                Наверное, поэтому?
                А спотовый рынок- он для всех. При росте цены начнут продавать запасы в хранилищах, у кого они есть и повезут сжиженный газ, да и какое- нибудь расследование антимонопольное или еще какое будет.
                Результат- все заработают на этом, вам убытки.
                hi
            4. loki565
              loki565 Сегодня, 21:35
              0
              Нельзя. Согласно договору мы платим по принципу - "качай или плати". Можем прокачать меньше договорного обьема - но заплатим все равно столько же.. Можем прокачать больше - тогда, однако, заплатим больше. И вряд ли условия нового договора через три года будут мягче - за "братьями" с Украины стоят немцы..

              Какие контракты и договоры в современном мире? Попадут под очередные ответные санкции и все, а повод всегда найдется.
        2. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 20:57
          -1
          Цитата: Canecat
          Цитата: loki565
          Вопрос в количестве газа в этом транзите, можно оставить минимум для формальности

          Если вспомнить экономику, то с уменьшением транзита, увеличивается цена при прочих равных затратах.

          Урякалкам - этот момент категорически не понятен...
          математика для них - не является основанием для мозговой деятельности (ведь это не методичка)
          1. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 21:29
            +1
            Цитата: SovAr238A
            ведь это не методичка

            Сказал адепт методички всепропальщика.
            1. SovAr238A
              SovAr238A Сегодня, 21:44
              0
              Цитата: Dart2027
              Цитата: SovAr238A
              ведь это не методичка

              Сказал адепт методички всепропальщика.


              Я в отличие от вас, косвенно, занимаюсь обслуживанием и заменой труб Транснефти и Газпрома по ХМАО....
              И прекрасно понимаю затраты, за данное мероприятие.
              И если у вас хватит ума, посмотреть на мои посты последниъ 5 лет, то вы это увидите.
              Но вам - это невдомек.

              Вы же, явно не в теме.
              А я вам скажу, замена одного километра трубы стоит прядка 1 млрд рублей.
              А труба изнашивается по сроку, а не по количеству прокачки.
              может сейчас извинитесь перед тем. кто знает про трубу больше, чем "всепропальщик" ???
              Иначе, буду считать вас просто унылым дегенератом...
          2. loki565
            loki565 Сегодня, 21:39
            0
            Урякалкам - этот момент категорически не понятен...
            математика для них - не является основанием для мозговой деятельности (ведь это не методичка)

            Вот как раз скакунам и всепропальщикам это и не понятно, им то методички в лучшем случаи поляки пишут, а то и подальше)))
            1. SovAr238A
              SovAr238A Сегодня, 21:44
              0
              Цитата: loki565
              Урякалкам - этот момент категорически не понятен...
              математика для них - не является основанием для мозговой деятельности (ведь это не методичка)

              Вот как раз скакунам и всепропальщикам это и не понятно, им то методички в лучшем случаи поляки пишут, а то и подальше)))

              и вам напишу так же...
              Я в отличие от вас, косвенно, занимаюсь обслуживанием и заменой труб Транснефти и Газпрома по ХМАО....
              И прекрасно понимаю затраты, за данное мероприятие.
              И если у вас хватит ума, посмотреть на мои посты последниъ 5 лет, то вы это увидите.
              Но вам - это невдомек.

              Вы же, явно не в теме.
              А я вам скажу, замена одного километра трубы стоит прядка 1 млрд рублей.
              А труба изнашивается по сроку, а не по количеству прокачки.
              может сейчас извинитесь перед тем. кто знает про трубу больше, чем "всепропальщик" ???
              Иначе, буду считать вас просто унылым дегенератом...
      3. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 20:06
        +4
        Где-то загрустил пианист(не лох в 42 года), а Петруха Ляксеич бухнул от зрады. Немцы спрашивают у Зелебобика:"Как на мойве будет губозакаточная машинка, вместе или раздельно?" А мы покупаем попкорн и наблюдаем в ночном небе салют из пылающих входных отверстий военов-свита.
        1. Aleksandre
          Aleksandre Сегодня, 20:12
          +3
          Цитата: Silver bullet
          Как на мойве будет губозакаточная машинка, вместе или раздельно?

          Lippenaufrollenmaschine. Вот у немцев всегда все слитно, пробелы экономят так, что хрен выговоришь.
      4. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 20:55
        0
        Цитата: loki565
        Кажется, американцы с немцами нашли компромисс.
        Американцы не препятствуют пуску СП2 больше, чем уже есть, взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину
        .
        Вопрос в количестве газа в этом транзите, можно оставить минимум для формальности. Зачем Европе платить больше за газ, с учетом транзитных стран.


        У европы цега одна.
        Заключенная на 10 лет вперед...
        они ничего не переплатят.
    3. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 20:00
      +6
      Цитата: Avior
      взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину.

      Ну сохранят им после 25 года в транзите 10-15млрд м³ для Словакии, чтобы потом Украинцы у них-же могли покупать типа европейский газ laughing
      А по сути, с такими объёмами украинская гтс обречена на полную утилизацию.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 20:15
        0
        Да, думаю реально будет 15, но договор будет с запасом на 25-30
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 21:40
          0
          Фиксированного объема прокачки просто не будет в контракте однозначно. Зачем это нам? Тем более к концу контракта, т.е. 2024 год включительно, пробросят еще пару веток Турецкого потока-2 это еще мощность в 32 млрд кубов в год. Поэтому если сохранить польский транзит, то на укратранзит придется ... абсолютный ноль wassat Если конечно не вырастут объемы закупки газа странами ЕС.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 21:42
            0
            Будет бери или плати. И привязка транзита по СП2.
            Немцы об этом давно говорят прямо, как решенный вопрос.
            Это их компромисс с американцами.
            И я согласен с вами- Газпрому это невыгодно.
            Но немцы не пойдут на другие условия- для них это будет конфликт с американцами по их инициативе.
            Американцы же в случае , если немцы сами полезут на конфликт, выставят санкции покупателям.
    4. poquello
      poquello Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: Avior
      взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину.

      выставлять то они могут что угодно )
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 20:14
        0
        Это фото известное. Пуковое отверстие М.Гайдар после встречи с бывшим губером Одессы Микаилом Николозовичем Хохлоэбидзе
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:23
      +2
      Ук-роина просто обязана за обман ввести санкции против сша! Россия протянула трубу, а это значит, что ук-роинской трубе скоро придет труба crying !Это же кашмар, кашмар wassat
    6. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 20:55
      -1
      Цитата: Avior
      Кажется, американцы с немцами нашли компромисс.
      Американцы не препятствуют пуску СП2 больше, чем уже есть, взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину.

      Не знаю зачем Глупцы (для редакции - это медицинский термин а не оценочное суждение и поэтому удалять недопустимо) вас заминусовали, но по факту так и есть...
      Фактически по двум трубам СП-2 будет прокачиваться не более 24 млрд кубометров газа.
      И факт действительно в том, что работа СП-2 привязана 4 40 млрд кубов по Украине.

      А если учесть требования блинкена к тому, что будут санкции против страховщиков и прочих контрагентов, СП-2, может получиться так, что СП-2 и не запустится...
      К самим строителям и эксплуатантам СП-2 санкций не дают, а вот к обеспечению - дают...
      И не запустишься в итоге...
    7. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 21:00
      0
      Каждыц истинный свидомый украинец должен сделать себе традиционное японское харакири! Ведь всем известно, что японцы, впрочем как и другие этносы, произошли от древних укров! laughing
    8. Marachuh
      Marachuh Сегодня, 21:33
      0
      Украинскую трубу давно штопать пора, а денег нет. Без российского газа растащат на металлолом или сгниет. Есть ещё вариант наполнять пердежным газом, этого добра на Украине в избытке.
    9. lucul
      lucul Сегодня, 21:44
      -1
      Кажется, американцы с немцами нашли компромисс.
      Американцы не препятствуют пуску СП2 больше, чем уже есть, взамен немцы выставляют требование сохранения транзита через Украину.

      Пффффф ))))
      Хранилища газа в/на Украине это 20% хранилищ газа всей Европы ,поэтому полностью транзит не прекратят , 4 года по 40млрд.кубов , а дальше меньше ,для поддержания давления в трубе )))
  2. хрыч
    хрыч Сегодня, 19:48
    +1
    Перемога и зрада соединены в перезраду laughingБуква Зэ по традиции заменима с буквой Сэ.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 21:00
      -4
      Цитата: хрыч
      Перемога и зрада соединены в перезраду laughingБуква Зэ по традиции заменима с буквой Сэ.

      40 млрд кубов так и будут течь ближайшите 10 лет....
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 21:24
        +1
        До 2024 года включительно. Но Газпром качает через Украину больше. И именно поляки в печали. Сейчас будут грызть друг-друга за транзит. По Польше вообще нет фиксированной цифры и может быть ноль. РФ обязуется 40 млрд в год, но если не подорван газопровод укратранзита, о чем запел Аваков. Есть ведь еще Турецкий поток.
  3. Xlor
    Xlor Сегодня, 19:49
    +5
    Оккупантский газ больше не будет проходить по территории Незалежной!
    Слава Украине!
    Прыг-скок, прыг-скок wink
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 19:51
      +4
      3 млрд. долларов уже проскакали! Надо скакать еще больше!
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 19:59
      +1
      Цитата: Xlor
      Слава Украине!
      Хероям сала!
      Только скачите побыстрее!
      Согреетесь.
      Заодно аппетит нагуляете.
      На $3*10^9!
    3. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 21:01
      -2
      Цитата: Xlor
      Оккупантский газ больше не будет проходить по территории Незалежной!
      Слава Украине!
      Прыг-скок, прыг-скок wink

      40 млрд кубов так и будут течь ближайшие 10 лет....

      Ничего они особо и не потеряли...
      с 55 до 40 ...

      3-5 млрд долларов они всегда будут получать...

      А вы, продолжайте нести ахинею, которая никоим образом не связана с реальностью...
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 21:41
        0
        Цитата: SovAr238A
        3-5 млрд долларов они всегда будут получать...

        Это за какой период....
        "За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. По договору от 31.12.2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд кубометров годовых мощностей - $2,1 млрд" - "Нафтогаз Украины" https://tass.ru/ekonomika/10458489
        Но при этом...
        Украинская ГТС — это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно $1 млрд в год», — гендиректор компании Оператор ГТС Макогон.
        Получить они получили, но... в маршрутке водитель оже собирает плату, но не все же ему достается - бензин, масло, шины... так и здесь.... В этом году уже меньше, а тариф прописан к контракте на весь срок....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:50
    +5
    Как там говорят американцы,началась обыкновенная рутина.10 июня Фортуна закончила во время.Премию для экипажа Фортуны в студию!!! Молодцы!Ждем поляков с пересечением потоков своим Балтийским Пипкой.Но мыши такие не предсказуемые,особенно Ореховые Сони.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 20:08
      0
      Черский разогнался до чуть меньше километра в сутки по второй нитке, осталось менее 70 км. Раз Фортуна сегодня высвободилась, то самое время пойти навстречу Черскому. Ее скорость укладки может дойти до 1,5 километров в сутки. Если так, то теоретически осталось полтора месяца до окончания строительства СП-2.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:22
        0
        У Черского глубина под ним уменьшается,да и часть персонала Фортуны освободилась.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 21:09
          +1
          Черский способен жахнуть 2 км в сутки, а Фортуна 1,5 км в сутки. Эти 70 км в идеале можно пройти за 20 дней. Но вмешивается погода и Черский укладывает меньше километра, а Фортуна чуть больше. При повышенном волнении Фортуна кладет 400 метров в сутки. А Черский по началу тупил. Поэтому если в сутки будет совокупно ближе к 2 км, то полтора месяца - реальный срок. Бандерики и ляшки рассчитывали на конец года при худших раскладах, наши их не пугали. Укладчики хитро маневрировали и тут намедни грянул гром из уст Верховного. И мы понимаем, что к началу отопительного сезона СП-2 будет в строю.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 21:46
            0
            А газпром по прежнему душит европу.В тендерах на свободную мощность укринской ГТС не участвует.Все строго по кантракту.
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 21:02
        -2
        Цитата: хрыч
        Черский разогнался до чуть меньше километра в сутки по второй нитке, осталось менее 70 км. Раз Фортуна сегодня высвободилась, то самое время пойти навстречу Черскому. Ее скорость укладки может дойти до 1,5 километров в сутки. Если так, то теоретически осталось полтора месяца до окончания строительства СП-2.

        Датчане снова вернули свое разрешение?
        Которое ранее отозвали?
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 21:14
          +2
          Цитата: SovAr238A
          Датчане снова вернули свое разрешение?

          А Дания поставила крест на Балтик Пипе, газопровод между Данией и Польшей, а на СП-2 запретов нет. Черский движется по плану.
  5. usr01
    usr01 Сегодня, 19:53
    +1
    США ... пообещали Украине

    Обещать - не значит жениться... (с)
    Будет - как всегда...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:58
    -1
    Эх такая тема уходит ,но торопися не будем!Еще пообсуждаем,повод поляки с укранцами дадут!!!А 40 млрд кубов через украину до 25 года европе мало.Хранилища заполняются в европе в день по чайной ложке.
  7. Ватный Колорад
    Ватный Колорад Сегодня, 20:01
    0
    "В то же время в США признали, что не могут помешать окончанию строительства газопровода, и пообещали Украине компенсировать трансферные потери".
    За ушком почешут и кость дадут?
  8. алексей алексеев_2
    алексей алексеев_2 Сегодня, 20:05
    +2
    Пообещали компенсировать..Ага.. потом ..может быть половину..ушами дохлого осла... wink
  9. Canecat
    Canecat Сегодня, 20:08
    +3
    Цитата: Ватный Колорад
    За ушком почешут и кость дадут?

    Понюхать...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:24
      0
      Вы что ,понюхать это расплата за долги перед украиной.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:11
    +3
    Nord Stream 2AG анонсировал заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»
    . Какие уж тут "сказки" и мультики, газовики ребята серьезные, сказано, сделано.
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Сегодня, 20:35
      0
      Пока что серьезные ребята нехило обогатились на строительстве всех этих северных, турецких и сибирских потоков. А как оно для страны будет - посмотрим, понятно, что работу СП-2 обязательно увяжут с Украиной.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:44
        +4
        Цитата: Сергей Сфыеду
        понятно, что работу СП-2 обязательно увяжут с Украиной
        . Кому понятно, что понятно, зачем понятно?
        Вы всерьез думаете, что гейропейцев заботит, что там с Украиной будет? Им нужен газ,много газа, взять его ещё где-то, по адекватной цене, они не найдут. Значит будут покупать у "Газпрома".

        Цитата: Сергей Сфыеду
        Пока что серьезные ребята нехило обогатились на строительстве всех этих северных, турецких и сибирских потоков

        Где, когда и как? Трубы проложены, газ идёт или вскоре пойдёт. В чем проблема то?
        По ходу дела, по независимым от них причинам, изменили конфигурацию, маршруты, но ведь сделали.
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду Сегодня, 20:50
          -2
          Вы читать умеете? Почитайте договор о транзите через Украину. Потом кричите, что гейропейцев заботит, а что нет. И подумайте, с чего это вдруг США смягчили позицию по СП-2.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 21:47
            0
            Договор как договор, качают газ и получают денюшку ... кстати, договор скоро заканчивается и в свете того, что потребности гейропы в поставках газа нарастают, а никто, кроме Газпрома его поставить не может, договор или продлят или заключат другой. Также будет и с Польшей, по тем же объективным причинам и потребностям их потребителей.
            Так в чем вопрос то? Что не так? Или учились читать, считать, на разных планетах?
        2. Avior
          Avior Сегодня, 21:26
          -1
          Вы всерьез думаете, что гейропейцев заботит, что там с Украиной будет?

          в принципе доходы Газпрома их тоже мало заботят. Се ля ви!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 21:49
            0
            Есть продавец, есть покупатель ... иногда в промежутке имеется промежуточное звено, транзитер. У всех свои интэрэсы ... что не так?
        3. Petro_tut
          Petro_tut Сегодня, 21:44
          0
          Вы всерьез думаете, что гейропейцев заботит, что там с Украиной будет
          судьба конкретно украинцев их может и не волнует, а вот судьба этих территорий весьма hi
    2. cniza
      cniza Сегодня, 20:58
      +1
      Цитата: rocket757
      Nord Stream 2AG анонсировал заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»
      . Какие уж тут "сказки" и мультики, газовики ребята серьезные, сказано, сделано.


      Главное не шуметь , а спокойно доводить планы до реализации...
  11. Волк
    Волк Сегодня, 20:28
    +7
    Большая ПОБЕДА !!! Самое важно диверсификации ЛОГИСТИКЕ!!! Как там потом будет сколко через СП, ЮП и Украински ГТС это вапрос ДОГОВОРОВ но РЕШАЮТСЯ РОЛ РУСИЕ !!!
    БРАВО !!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 20:32
      +3
      ТУПИЕ Японци могли уже построить нитку к Японии , но раби не выдет и не могут. Даже Немци поступили на МНОГО УМНИЕ ОД ЯПОНЦОВ, они осудили свою Промишльеност на медленную гибель !
      1. Волк
        Волк Сегодня, 20:44
        +2
        Кроме этого ЦЕНЕ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ДОСТИГЛЕ ВЕРХНЕЙ УРОВЕНЬ, склади газа почти пустие , по этом США и перестала давить на окончание газопровода , а каса ( буджет) Русие начнет завальатся денгами . И армия и все остальные смогут толко радоваться. Прорив. wink
        1. Волк
          Волк Сегодня, 21:10
          +1
          Если кто то думает что Немци умни, силно ошибаетесь. Они потеряли свой РОДНИ язик , новоннмецки язик искуствена творевина 19 века и на много бедние чем родной Пруски и Сербски . Могут работат дисциплинировано но это их максимум . Дальше этого тежело .
  12. Правдаруб
    Правдаруб Сегодня, 20:35
    0
    Матрасы матрасами компенсируют :)
  13. xorek
    xorek Сегодня, 20:37
    +2
    Морская часть первой нитки технически завершена (...) сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой


    Если Русские что то задумали их никто не сможет остановить..!
    Пора уже понять это господа .. hi
    Теперь уже по этим трубам ,можно дивизию ВДВ перебросить в тыл НАТО в случае чего ! ШУТКА .. wassat laughing bully
    В Киеве уже запели свое тягучее "Ще нэ вмерла Украина..и хероям слава " Чемоданы пакуют уже ..
    Ну ну ...Кто успеет и то налегке ..
    1. cniza
      cniza Сегодня, 20:57
      +2
      Виталий hi , но успокаиваться и тем более останавливаться не стоит...
      1. xorek
        xorek Сегодня, 21:03
        +4
        Цитата: cniza
        Виталий hi , но успокаиваться и тем более останавливаться не стоит...

        Нужно идти до конца Виктор,вы правы ! И условия уже Россия должна ставить ,после всех санкций и унижнний понесенных нами ..Выдержали все же и запад переговоры запросил . hi
        А пока живем ,хлеб жуем .. wink
        1. cniza
          cniza Сегодня, 21:07
          +1
          Так по другому не бывает , или мы их или они нас...
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 21:34
          0
          Надеюсь, наш бизнес вытянет из супостатов мешавших строительству, все соки. Хоть мы и жили в одной стране, но это было давно и при социализме. Сейчас- капитализм и старые басни о ,, Братском народе,,- не катят. Может быть и прокатили, если бы не надевали кастрюли на головы и не зиговали.... Но сейчас- категорическое- НЕТ.
  14. BAI
    BAI Сегодня, 20:41
    +2
    пообещали Украине компенсировать трансферные потери из-за запуска "Северного потока-2"

    За чей счет? Завета Бжезинского : "Против России, на развалинах России, за счет России" никто не отменял.
    1. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: BAI
      Завета Бжезинского

      Пока работает. Все ошибаются, не мог не ошибиться и ярый русофоб. Где?...время покажет, историю можно переписать, но не отменить. Уверен.
  15. cniza
    cniza Сегодня, 20:56
    +2
    С 11 июня на первой нитке начинаются пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом, которые займут "несколько месяцев".


    Где то рвануло , а так , пусть позже но сделали...
    1. xorek
      xorek Сегодня, 21:06
      +2
      Цитата: cniza
      Где то рвануло

      "Пуканы" у многих .. laughing
      Цитата: cniza
      а так , пусть позже но сделали...

      Работаем и караван идет дальше .. hi .
      1. cniza
        cniza Сегодня, 21:08
        +3
        А то , главное не успокаиваться и молча решать свои проблемы...
        1. xorek
          xorek Сегодня, 21:22
          +2
          Цитата: cniza
          А то , главное не успокаиваться и молча решать свои проблемы...

          Именно молча Виктор !!!! А то как начинаем оправдываться официально ,то еще сильней вой подымается ,особенно внутренних либеров .. Караван идет ,собаки с шакалами воют . hi
  16. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 21:22
    +1
    и пообещали Украине компенсировать трансферные потери из-за запуска "Северного потока-2". Хороший повод для дальнейшей колонизации Украины. США в очередной раз ставят "незалежность" в зависимость.
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:28
    +2
    Можно только поздравить акционеров и строителей, за их труд и выдержку. Так же, можно поздравить и наших налогоплательщиков с теоретическим исключением одного хамовитого народа. Нам-транзит без шантажа. Им- ещё большую зависимость от европейских унитазов и автобанов. Каждому- своё.
  18. 123456789
    123456789 Сегодня, 21:42
    0
    Цитата: SovAr238A
    Цитата: Xlor
    Оккупантский газ больше не будет проходить по территории Незалежной!
    Слава Украине!
    Прыг-скок, прыг-скок wink

    40 млрд кубов так и будут течь ближайшие 10 лет....

    Ничего они особо и не потеряли...
    с 55 до 40 ...

    3-5 млрд долларов они всегда будут получать...

    А вы, продолжайте нести ахинею, которая никоим образом не связана с реальностью...

    На самом деле, 1,2 млрд долларов, Газпром по контракту платит за транзит 40 млрд кубометров газа через украинскую ГТС. И будет платить до конца 2024 года даже после запуска «Северного потока – 2».