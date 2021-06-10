Nord Stream 2AG анонсировал заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»

Морская часть первой нитки технически завершена (...) сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой

Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена, секции трубопровода соединены. На данной нитке начинаются пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.Как сообщили в компании, 10 июня 2021 года осуществлено соединение двух морских секций газопровода со стороны России и Германии. С 11 июня на первой нитке начинаются пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом, которые займут "несколько месяцев".- говорится в сообщении. При этом в компании подчеркнули, что укладка второй нитки идет по графику в соответствии со всеми имеющимися разрешениями.О завершении работ на первой нитке 4 июня сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В ответ на Украине заявили, что российский президент блефует и так быстро завершить прокладку труб технологически невозможно. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.В то же время в США признали, что не могут помешать окончанию строительства газопровода, и пообещали Украине компенсировать трансферные потери из-за запуска "Северного потока-2".