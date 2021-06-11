Бомбардировщик Xian H-20. Новые штрихи к портрету

Секретный самолет из ролика от ВВС НОАК
В течение нескольких последних лет китайская авиастроительная организация Xi'an Aircraft Industrial Corporation занимается разработкой перспективного стратегического бомбардировщика H-20. Проект пока остается секретным, и о нем почти ничего не сообщается. Однако в последние месяцы в серьезных источниках дважды показали возможный внешний вид такой машины. Вероятно, это позволяет рассчитывать, что в ближайшем будущем новый бомбардировщик представят официально.
«Добро пожаловать в будущее»
В начале января ВВС НОАК опубликовали рекламный ролик, призывающий молодежь поступать на учебу и пополнять ряды военных летчиков. Короткометражка рассказывает о молодом курсанте, который проходит все этапы обучения и попадает на службу в одну из строевых частей. Отличнику боевой и политической подготовки доверяют новейший истребитель J-20, на котором он – помня подвиги отцов и дедов – побеждает врага.
В финале главный герой получает новое назначение, его переводят в дальнюю авиацию. Летчик приходит в ангар, где встречает новейший самолет необычного облика, спрятанный под чехлом. Затем главный герой раскрывает бомбардировщик, и тот эффектно отражается в светофильтре его шлема. «Добро пожаловать в будущее!» – приглашают субтитры.
Самолет будущего в отражении. Кадр из рекламы ВВС НОАК
Неизвестный новый бомбардировщик появляется буквально в двух кадрах, и подробно рассмотреть его не удастся. Однако под чехлом явно просматривается стреловидное «летающее крыло» с выступающим фюзеляжем, а также верхними выступающими воздухозаборниками. Сдернув чехол, пилот показал в отражении заостренный обтекаемый нос машины со стойкой шасси. Остекление кабины рассмотреть не удастся – его скрыл эффектный кинематографический блик.
По данным прессы…
Недавно вышел июньский номер журнала «Современное вооружение», издаваемого китайской корпорацией NORINCO. На его обложке показан новый бомбардировщик H-20 в полете. Кроме того, издание представило несколько других изображений этого самолета в разных ракурсах.
Бомбардировщик на обложке "Современного вооружения"
В журнале показан самолет схемы «летающее крыло» с выступающим вверх обтекаемым фюзеляжем и прямоугольными консолями, задняя кромка которых не соединена с кромкой центроплана. По бокам от фюзеляжа имеются выступающие обтекатели воздухозаборников. Сопловые аппараты двигательной установки смещены к центру конструкции. По бокам от них находятся два разваленных киля. Внешние обводы бомбардировщика образованы ровными и изогнутыми линиями. Имеются многочисленные лючки, панели и т.д. с прямыми и ломаными гранями.
Самолет выполнен пилотируемым, и в носовой части фюзеляжа расположена кабина на неизвестное число рабочих мест. В центре самолета предусмотрен объемный грузовой отсек. По бокам от него помещается, вероятно, двухдвигательная силовая установка. Очевидно, что большая часть прочих объемов рудиментарного фюзеляжа и крыла отдана под топливные баки, обеспечивающие высокую дальность полета.
Виды самолета из журнала от NORINCO
Какие-либо подробности технического характера, такие как состав бортового оборудования, летные характеристики и т.д., «Современное вооружение» не приводит. Кроме того, не уточняются сроки выполнения опытно-конструкторской работы, планы по производству и развертыванию и т.д.
Новые версии
О разработке нового китайского бомбардировщика стало известно достаточно давно, но его облик до сих пор официально не раскрывался. В связи с этим регулярно появлялись различные версии, догадки и спекуляции на теме. Известен целый ряд вариантов облика нового самолета – но пока только в ВВС НОАК знают, какая из них и насколько соответствует реальному проекту.
Известные варианты внешнего вида и компоновки H-20 заметно отличались друг от друга. Наиболее популярными оказались разнообразные версии «летающего крыла» с теми или иными особенностями. Однако предлагались и другие версии, в т.ч. конструкции с плоским удлиненным фюзеляжем и V-образным оперением в хвосте. Любопытно, что все или почти такие версии в целом соответствовали известным отрывочным данным о перспективном проекте.
Еще пара видов из журнала
Два новейших варианта H-20 из рекламы ВВС НОАК и из журнала NORINCO представляют особый интерес. Дело в том, что на этот раз информация поступает не из неизвестных источников, а от официальных структур. Вряд ли военно-воздушные силы Китая, рекламируя службу, будут зазывать молодежь несуществующими образцами – при наличии реального интереснейшего проекта.
Схожим образом обстоит дело с журналом «Современное вооружение». Он регулярно пишет об интересных новинках китайской разработки и старается поддерживать хорошую репутацию. Таким образом, новые изображения от этого издания могут соответствовать реальному проекту. Впрочем, нельзя исключать те или иные намеренные «ошибки» для сокрытия определенной информации.
Один из более старых неофициальных концептов H-20. Графика South China Morning Post
Необходимо отметить, что последние два варианта облика H-20, показанные в этом году, вступают в противоречие друг с другом. Так, в ролике ВВС явно просматривается «летающее крыло» без вертикального оперения, которое присутствует на изображениях от «Современного вооружения». Также самолет из рекламы отличается более крупными воздухозаборниками. Некоторые отличия имеются и в профиле носовой части.
Засекреченное будущее
По данным зарубежной прессы, Китай планировал представить новый бомбардировщик еще в прошлом году на своей главной авиационной выставке в Чжухае. Однако известные события прошлого года привели к пересмотру планов – и выставка Airshow China 2020 обошлась без громкой премьеры. О новых планах по демонстрации Xian H-20 пока не сообщалось. Впрочем, до очередного авиасалона остается всего несколько месяцев, и вскоре должны появиться первые новости о его программе.
По всей видимости, первый показ самолета не придется ждать долго. Несколько лет назад иностранные СМИ рассказали, что H-20 должен поступить на вооружение в 2025 г. Соответственно, к настоящему времени могли запустить строительство опытной машины или даже довести ее до испытаний. Готовый опытный самолет, прошедший часть испытаний, можно будет представить широкой общественности.
Нехарактерный концепт, отличающийся от прочих. Графика Vpk.name
Вряд ли Китай станет в течение длительного времени скрывать свою новую разработку, поскольку она имеет особое значение для развития ВВС и ядерных сил. Xian H-20 должен стать новым инструментом стратегического сдерживания, и потому его нужно представить как можно раньше – чтобы подать понятный сигнал вероятному противнику.
Подогретый интерес
Вероятность скорой демонстрации самолета H-20 постоянно растет. И с этим можно связать недавние материалы от официальных структур. Нельзя исключать, что кадры из рекламного ролика и публикация в журнале призваны подогреть интерес к перспективному проекту. Возможно, это связано именно с готовящейся премьерой на одном из будущих мероприятий.
До ближайшего крупного авиасалона, достойного стать площадкой для главной премьеры нескольких последних лет, остается несколько месяцев. Это значит, что в любой момент могут появиться новые материалы, раскрывающие те или иные особенности нового проекта. Впрочем, самым важным и громким событием станут не очередные утечки или официальные публикации, а полноценный показ первой машины нового типа.