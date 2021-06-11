Бомбардировщик Xian H-20. Новые штрихи к портрету

Секретный самолет из ролика от ВВС НОАК

«Добро пожаловать в будущее»

Самолет будущего в отражении. Кадр из рекламы ВВС НОАК

По данным прессы…

Бомбардировщик на обложке "Современного вооружения"

Виды самолета из журнала от NORINCO

Новые версии

Еще пара видов из журнала

Один из более старых неофициальных концептов H-20. Графика South China Morning Post

Засекреченное будущее

Нехарактерный концепт, отличающийся от прочих. Графика Vpk.name

Подогретый интерес