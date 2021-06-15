Ракетная служба доставки армии США

Ракетных дел пехотинцы
Если баллистические ракеты способны нести ядерные боеголовки, то почему они не могут забрасывать во вражеский тыл морскую пехоту? Этой справедливой проблемой озаботились в Соединенных Штатах ещё в начале 60-х годов прошлого столетия. В 1963 году свежеиспечённый шеф морской пехоты генерал Уоллес Грин-младший предложил президенту Джону Кеннеди построить ракету-носитель для элитных спецподразделений армии. В фантазиях военного вооруженные силы получали невиданную ранее возможность переброски целого батальона морских пехотинцев в любую точку планеты. От момента посадки в ракету до приземления по расчётам требовалось не более 60 минут. Ракетный транспорт был очень хорош – гиперзвуковая скорость на большей части траектории, полёт на высотах, недосягаемых для ПВО того времени, и возможность десантирования в стратегически важных районах СССР и Китая.
60 лет назад планировали запускать ракеты с морскими пехотинцами даже с авианосцев. Источник: thedrive.com
За практическую реализацию отвечал инженер Филип Боно из Douglas Aircraft. По его идее 1200 бойцов грузились в 20-этажную ракету где-нибудь на базе Ванденберг или на мысе Канаверел и на скорости до 27 тыс. километров в час отправлялись покорять мир. Высота полёта ракет составляла почти 200 километров. Сейчас запуск тысячи с лишним живых людей в такое путешествие кажется сумасшествием, а в 60-е на подобное вполне могли возлагать определённые надежды. Время было такое – совсем недавно закончилась война, появилось ядерное оружие, и многие просто не знали, что с этим всем делать. Посмотрите на американский автопоезд LeTourneau TC-497 и поймёте, что ракетный транспорт для Корпуса морской пехоты вполне в тренде того времени.
Самое интересное, что, несмотря на крайнюю опасность самого полёта, Филип Боно решил в качестве топлива выбрать водород. Окислителем выступал кислород, и эта схема обещала большую энергетическую выгоду. Но вот 1200 бойцам это не обещало ничего хорошего, и, честно говоря, требовалась недюжинная отвага, чтобы согласиться на такую авантюру. Инженеры-разработчики ещё предусмотрели для каждого пехотинца индивидуальный реактивный ранец. Мало на борту нескольких десятков тонн водорода, ещё и килограммы ракетного топлива добавляют огнеопасного антуража. Понимали это и в Пентагоне, когда отвергли проект Douglas Aircraft, посетовав на недостаточное развитие технологий. Впрочем, была и другая причина схода с дистанции революционного проекта. Летящий на нескольких десятков махов объект вполне могли принять за боевую баллистическую ракету. Никто же не объяснит заранее Москве и Пекину, что американцы запустили транспортник с 1200 морскими пехотинцами для помощи войскам во Вьетнаме, а не для ядерного удара. Хотя даже если бы и предупредили, никто бы и не поверил. В общем, проект закрыли и обещали к нему больше не возвращаться.
100 тонн за час
Ренессансом идеи Douglas Aircraft стали разработки компаний SpaceX и Virgin Orbit, фактически освоившие коммерческие космические перевозки. В 2018 году генерала ВВС Карлтона Эверхарта очень впечатлили слова руководства SpaceX о возможности облететь весь земной шар всего за полчаса. Если технологии настолько совершенные и относительно бюджетные, то почему бы не воспользоваться этим в интересах вооруженных сил? Тем более подобная техника позволяет экономить до 24 часов на оперативное развёртывание войск США в любой точке планеты. Три года назад генерал Эверхарт предсказал, что в течение 10 лет транспортные ракеты «земля – земля» появятся в армии. И, надо сказать, был недалёк от истины. Пентагон на 2022 год просит бюджетные деньги на Rocket Cargo – материальное воплощение ракетной службы доставки армии США. Деньги, кстати, требуются совсем небольшие – всего 50 миллионов для продления контрактов с SpaceX и Exploration Architecture Corporation. Но у Илона Маска уже есть вполне рабочая многоразовая ракета Starship, и на переделку её в военную много средств не потребуется. Грузоподъёмность аппарата как раз соответствует 100-тонным критериям военных. На снижение расходов играет и готовность армии США оставить посадку ракеты опционной. По новому плану, если нет возможности посадить ракету, содержимое транспортных отсеков будет просто сбрасываться с парашютами. В проекте также спускаемая грузовая капсула, катапультируемая в нужной точке траектории. Пока речи о переброски таким способом десантников не идёт. Однако с уверенностью можно сказать, что после первых удачных опытов с военными грузами, подойдёт очередь людей. Тем более реактивные ранцы уже апробированы и активно используются.
Проект Rocket Cargo не стоит рассматривать как очередную пустышку Пентагона, на которой налогоплательщики зря потратят деньги. Программа входит в четвёрку приоритетных направлений развития ВВС США до 2030 года. Помимо ракетной службы доставки, в список вошли программа интеграции искусственного интеллекта в беспилотники Skyborg, проект боеприпасов воздушного базирования Golden Horde и Navigation Technology Satellite – 3 (NTS-3). Последняя является творческим переосмыслением GPS, только на новом, более совершенном уровне.
В текущем году на проект ракеты-доставщика грузов потратили чуть меньше 10 миллионов, и очевидно – где-то случился прорыв. Теперь программу Rocket Cargo возвели в ранг приоритетных и с сентября 2021 (в США финансовый год стартует в день знаний) просят в пять раз больше. В проекте рассматривается возможность предварительной заброски грузов на околоземную орбиту. Здесь они в режиме ожидания будут до прибытия грузовика Starship, который получит свои 100 тонн груза и отчалит к цели. Это позволит значительно снизить стартовый запас топлива на ракете – нет необходимости поднимать с поверхности планеты многотонную нагрузку. Правда, в любом случае первоначально придётся потратиться на подъём грузов к орбитальному складу.
Маск под прицелом
Забавно, как американцы рекламируют возможности будущей системы. На иллюстрациях многоразовые ракеты Starship… доставляют гуманитарный груз и медикаменты! Миссия, конечно, благая, но абсолютно ложная – где и в какой точке земного шара может экстренно понадобится 100 тонн продовольствия и лекарств? Нельзя подождать 18-20 часов, пока не прибудет пара С-17?
У американских военных, оказывается, тоже есть «девочки-дизайнеры». Колонна грузовиков подозрительно похожа на российские КамАЗы. Или это намёк? Источник: afresearchlab.com
Кстати о С-17, точнее, обо всех транспортных самолётах. В среднем переброска нескольких десятков тонн груза на другой конец мира стоит около 500 тыс. долларов, а запуск Starship – 2 млн. Это в будущем и по самым скромным прикидкам Илона Маска. Все остальные ракеты, способные садиться на задницу, в десятки раз дороже. Стоит ли 17-19 часов выигранного времени переброски многомиллионных потерь для налогоплательщиков? Вопрос риторический, но он не один. Проблема снова с противоракетными системами России и Китая. Во-первых, нет гарантии, что полёт Starship по баллистической траектории не будет воспринят как начало ядерной войны. Если над Россией в космосе летит «транспортный» Starship, зафрахтованный Пентагоном, что с ним делать? По официальной легенде, он через Северный Полюс перебрасывает груз куда-нибудь в Израиль или Пакистан. Во-вторых, нет гарантии, что американцы не оснастят ракеты Маска ядерными боеголовками и втихаря не ударят ими по Москве и Пекину. Всё-таки 100 тонн полезной нагрузки – это солидный потенциал размещения ядерной боеголовки. Сама идея милитаризации Starship делает эти ракетоносители потенциальными целями для превентивного удара со стороны ВКС России.