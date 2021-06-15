Ракетная служба доставки армии США

Потенциальный доставщик грузов для военных США. Spaceship от SpaceX. Источник: techcrunch.com

60 лет назад планировали запускать ракеты с морскими пехотинцами даже с авианосцев. Источник: thedrive.com

Примерно так видят в США использование Rocket Cargo. Источник: thedrive.com

У американских военных, оказывается, тоже есть «девочки-дизайнеры». Колонна грузовиков подозрительно похожа на российские КамАЗы. Или это намёк? Источник: afresearchlab.com