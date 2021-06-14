Россия и монархия



Николай II и Георг V

«Так как господствуют у них различные мнения, они либо не приходят к согласию, либо, даже если и соглашаются, то решённое тотчас же нарушают другие, поскольку все думают противоположное друг другу и ни один не желает уступить другому.»

«Король же находится у них в меньшем почёте по сравнению с жрецом [бога Святовида].»



Иван III на фоне герба РСФСР. Памятник в Калуге. Скульптор А. Коробцов



Памятник Ивану Сусанину. Кострома. Скульптор Н. Лавинский

«Россия, – писал Ф. Бродель, – даже великолепно приспособилась к промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в.»

«Зато, – продолжил Ф. Бродель, – когда придёт подлинная промышленная революция ХIХ в., Россия останется на месте и мало-помалу отстанет.»

«Что за странный этот правитель, – писала М.Д. Нессельроде о Николае I, – он вспахивает своё обширное государство и никакими плодоносными семенами не засевает.»



Памятник Александру III. Скульптор П. Трубецкой