Когда нет своего – все головная боль

Проблемы в военно-промышленном комплексе – это действительно изрядная головная боль для той страны, у которой есть свой ВПК. Когда нет – тут и проблем нет, объявляй тендеры на закупку, сталкивай лбами разных производителей и выбирай по соотношению цена/качество то, что тебе приемлемо и выгодно.
Но здесь получается не совсем приятные моменты.
Во-первых, надо иметь деньги. Причем, реальные и сразу. Ну или почти сразу, можно и с кредитом или рассрочкой договориться.
Во-вторых, этими деньгами ты кормишь чужих граждан. А тут свои кушать хотят по полной программе. Да плюс не стоит забывать о политических моментах. Например, Украина перестала дружить с Россией, и теперь с обслуживанием и ремонтом боевых самолетов там проблемы. Большие. Свои негде и некому обслужить, что там говорить о чужих…
Впрочем, скандал с хорватскими Миг-21бис всех позабавил в 2018 году. «Не бит, не крашен, один хозяин, мамой клянусь!» - это вот точно про украинцев.
Но мы сейчас посмотрим на другой конец мира, где есть страна, у которой вроде бы не должно было быть таких проблем, но они, тем не менее, имеются.
Как ни странно, речь пойдет о Китае.
Казалось бы: космическая держава, разрабатывает и строит современную боевую технику и так далее. Да, все так. И КБ есть, и заводы есть. Но есть и нюансы.
Мы сейчас не станем трогать китайские танки и корабли, это вообще отдельные песни, а поговорим про самолеты.
Самолеты у китайской армии есть. И с их выпуском вроде бы все нормально, но… Но есть проблема. И она – в двигателях.
То, что в Китае разрабатывают вполне современные самолеты, будет спорить только глупец. Вообще эта страна совершила огромный скачок в развитии. Каких-то 50 лет назад кто бы мог сказать, что Китай освоит не только выпуск, но и разработку собственных танков, самолетов и кораблей? Да, с помощью извне, «передирая» все, что можно, но трудно здесь только первым.
И ничего такого в копировании и заимствовании нет. Наш первый стратегический бомбардировщик тоже не совсем Ту-4 был, а таки очень даже В-29. До гаечки. Ничего, дальше было проще.
Поэтому никто и не делает секрета из того, что фактически все китайские разработки в авиации – это плоды заимствования у других стран, причем, не всегда с их согласия. «Помогали» многие, причем, например, мы – и без кавычек. Просто помогали чертежами и технологиями. Украинцы тоже помогли, когда продали «Варяг» со «случайно» завалявшимися в трюмах Су-33… Много кто помогал.
Ну и разведке китайской надо аплодировать. Молодцы. Умеют работать.
Но главная проблема в том, что авиация – очень сложная вещь. И далеко не все там можно просто взять и запихнуть в ксерокс. Увы. Например, реактивные двигатели.
Ведь доходило до смешного. Китай давно предлагает соседям по региону свои самолеты. Да, очень неплохая авионика. Хорошие ЛТХ. А цена – просто шедевр. Ну как все китайское. Но вот беда – отказываются покупатели. Говорят – русские двигатели ставьте – с руками оторвем. А с вашими как-то нет желания.
Есть проблема у китайских двигателей. Хоть и говорят (сами китайцы, правда) что по ТТХ они вполне хорошо и «ничем не уступают» ни российским, ни американским, но проблема есть. Это моторесурс. Он настолько низкий, что позволить эксплуатировать такие самолеты может… Китай. Потому что этих двигателей может наштамповать, как «Черри-Тигго» и даже больше. И менять как перчатки.
А вот за деньги, да в другой стране… Нет, не выгодно.
Ведь самолет, как и танк, особенно купленный за живые деньги, он ломаться вообще не должен. По идее, конечно.
Потому и есть проблема у китайских производителей, и проблема эта чисто технологическая. И заключается она исключительно в отсутствии у китайских инженеров необходимого опыта и знаний.
Например, в производстве лопаток для турбин.
Казалось бы, какая простая штучка, а вот нет! Именно эта «простая» компонента и является камнем преткновения для китайцев. Не выходит из ксерокса нормально, хоть ты тресни.
Это технологии, да. Был бы на территории КНР завод – было бы проще. Это знаете, как только Canon построил завод по производству объективов в Китае, так очень быстро через дорогу встал такой же завод, но Yongnuo. И объектив от Canon, скажем, 50 мм стоит у нас 10 тысяч рублей, а «такой же», но Yongnuo – 6,5. А так и не отличишь, как на одном конвейере собирали.
А вот, например, объективы с изменяемым фокусным расстояние в КНР пока не делают. Понятно почему? Не умеют.
Вот то же самое и с двигателями. Не умеют. И виноваты в этом партнеры, соседи, союзники, кто умеет, но делится не хочет. Например, Россия.
Да, Россия не желает делиться секретами производства АЛ-31Ф. Покупайте, господа, Су-35 с этими двигателями, и будет вам счастье. Нет – ну есть же у вас WS-10С. Который «не хуже».
На самом деле сильно хуже именно в плане ресурса. И почему-то их истребитель J-16 с этим двигателем ну всем хорош по сравнению с Су-35. Кроме дальности и надежности.
Действительно, J-16 прекрасный самолет поколения 4 с кучей плюсов.
И авионика, и радары, и навигация, все красиво. Кроме двигателя. И вся работа, которую проделали китайские инженеры над Су-30МКИ, пошла вниз. Штопором.
Нужны именно технологии, которые позволят сделать двигатели производства КНР действительно не хуже, чем российские или американские. Но тут очевидно, что всей структуре, отвечающей за новые разработки для НОАК, не хватает элементарного опыта и знаний.
Между тем проблема отражается и на Chengdu J-20, истребителе завтрашнего дня. «Великий дракон» - это действительно прекрасный самолет. Реально показатель того, что Китай скоро сможет претендовать на то, чтобы заявить о себе, как о стране, способной разрабатывать и продавать военную технику мирового уровня.
И ситуация с J-20 примерно такая же, как у нас с Су-57. Двигатель есть, но… но он все тот же WS-10, хоть и модернизированный. Потому что WS-15, на котором строился весь расчет по J-20, испытания не просто провалил, а со спецэффектами.
Да, взрыв двигателя во время наземных испытаний показал, что WS-15 откровенно ненадежен, и китайские инженеры пока не могут решить эту проблему. С одной стороны, проблема проста: «недостаточный контроль качества монокристаллических лопаток турбины».
Вот уж уверен, с контролем у китайцев порядок полный. А пробелам в другом, в том, что они просто не научились выращивать монокристаллы нужного качества. Технология, во всей своей красе.
Именно качество, так-то растить монокристаллы в Китае умеют. Вопрос только в технологическим уровне кристалла, и отсюда в долговечности лопаток, которые изготавливаются из монокристаллических трубок.
Впрочем, о трубках мы обязательно поговорим отдельно, тема того стоит.
Учитывая вечные проблемы Китая с соседями (что неплохо показала демонстрация клыков с Индией) и отправка J-20 в качестве демонстрации куда-то в Гималаи и на побережье, поближе к Японии, становится понятной ставка на этот самолет. Отсюда вытекает просто лютая необходимость в надежном и мощном двигателе. Которого пока у КНР нет.
Понятно, что в китайских предприятиях и организациях соответствующего характера работают над проблемой денно и нощно, но здесь время играет против наших соседей.
И здесь мало что можно сделать быстро. Да, Китай преуспел в копировании и улучшении скопированного, но здесь у нас тупик. Если бы на том уровне инженеров и конструкторов, который сегодня есть в КНР, можно было бы просто скопировать российские технологии на основе того же Су-30, китайцы конечно это сделали бы максимально быстро и четко.
Но здесь такой уровень технологий, что увы. Надо сказать, примерно с такой же проблемой в свое время столкнулось КБ Яковлева, когда американцы не поделились технологией выпекания крыла к МС-21. И «отечественный» лайнер встал без американского крыла.
Три года группа инженеров сидит в Воронеже на ВАСО и переводит тоннами смолу, загустители и отвердители вместе с киловаттами, пытаясь достичь нужного результата. Но пока крыла нет и не понятно, когда будет.
Тонкое это дело. Слишком много факторов играет. Потому у китайских разработчиков тоже не получается.
Ну а почему наши не горят желанием делиться – тоже понятно. Соседи, союзники – это сегодня. А как там сложится завтра – не ясно. Так что трубопровод – это прекрасно, голосование в ООН – тоже, а вот технологии выпекания лопаток для турбин лучше придержать.
Потому Россия предпочитает навязывать покупку своих лучших двигателей внутри своих же самолетов. Это и дороже, и копирование затрудняет. Да и вообще, кто сказал, что умение копировать и умение создавать новое – это одно и то же?
Между тем, Shenyang WS-10, который вроде бы «не хуже» АЛ-31Ф, что собой представляет? Это копия американо-французского двигателя CFM56, который в свою очередь дальнейшее развитие двигателя «Дженерал Электрик» F101, разработанный для В-1 Lancer. Это хороший двигатель, который исправно носит бомбардировщики с 1970 года.
И CFM56 не может быть плохим двигателем. Он с 1982 года кого только в небо не поднимал. Но насколько их китайская копия WS-10 лучше – это, знаете, тот еще вопрос. И то, что китайцы утверждают, что он не хуже АЛ-31Ф… Ну вообще утверждать можно все, что угодно. У нас тоже говорят, что «Сухой Суперджет» - российский самолет, а на деле несколько иначе все обстоит.
Так что мало скопировать чертежи. Надо еще до заклепочки знать, что из чего сделано и иметь возможность это повторить. Авиационный двигатель – очень непростая вещь, повторюсь. Не зря всего четыре страны (США, Россия, Великобритания и Франция) могут выпускать авиадвигатели от начала и до конца технологической цепочки. Да, Китай претендует на то, чтобы стать пятой страной. Но для этого надо преодолеть ряд проблем, на который придется убить немало времени и мозгов.
Китай будет и дальше стремиться решить свои проблемы всеми доступными для этого методами. От честной покупки до откровенного шпионажа. Это понятно, это нормально. Но честно не всегда получится, это подтверждается фактами. Например, США по своим каналам сорвали сделку китайской государственной компании «Skyrizon» по приобретению контрольного пакета акций украинской «Мотор Сич».
Наработки «Мотор Сич» могли бы здорово пригодиться китайцам, но… далеко не все в мире желают наблюдать на рынке те же китайские самолеты.
Так что остается всеми силами доводить до кондиции WS-15, устанавливать его на J-20 и тогда, возможно, этот самолет сможет составить конкуренцию (как утверждают китайцы) F-22 и F-35. Но для этого придется решить проблемы с монокристаллами и сложных операций связанных обработкой металлов.
Но самая большая проблема в том, что с Китаем сегодня (и завтра) вряд ли кто-то захочет делиться технологическими секретами. Издержки большой политики, основанной на излишней предприимчивости китайцев, копирующих все подряд.