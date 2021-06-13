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Революция цен и угроза новой русской смуты

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Фото: ИА «Версия-Саратов»


Российский олигарх О. Дерипаска сообщил, что у В. В. Путина карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года. Однако фон у этого сильного заявления явно негативный. 2020 год – операция «пандемия», мировой локдаун и падение почти всех ведущих экономик.

Чем ознаменовался 2021 год?

Пандемия продолжается, но уже есть и новые угрозы – кибертерроризм и революция цен на 200–300 %. ООН предупреждает о масштабной угрозе голода. Богатые на фоне «чумы» стали ещё богаче, бедные обеднели, средний класс активно уничтожается.

Кризис капитализма


Надежды людей, что кризис заканчивается, напрасны. Кризис капитализма и всей нынешней глобальной системы только набирает обороты. Его заливают деньгами, продолжая надувать пузырь нефтедолларовой системы. Когда он лопнет, нынешние проблемы покажутся цветочками.

Экономический и финансовый кризис перерастает в социально-политический, цивилизационный и кризис человечества. На самом деле очередной этап кризиса капитализма начался ещё в середине 1990-х годов, Запад не спасло даже грандиозное разграбление СССР-России и большей части стран соцлагеря. Этот грабеж отодвинул кризис, который уже назревал в 70–80-е годы, только на несколько лет. В это же время начался процесс безумного роста фондовых рынков, в целом это был спекулятивный рост. Спекуляции на фондовых рынках стали единственным источником дохода, а промышленность из США и Европы переводят в страны глобального Юга.

В 1997–1998 годах прозвенел первый звоночек – Азиатский финансовый кризис. Зацепило и другие страны, в частности, Россию. С 2001 года Запад организовал суррогат мировой войны – борьбу с международным терроризмом, который во многом породили англосаксонские и союзные им спецслужбы (Саудовская Аравия, Пакистан и пр.). Экономики ведущих держав снова заливают деньгами, огромные вложения делают в ВПК. Плюс грабеж Ирака, Афганистана (нефть, исторические и культурные бесценные сокровища и пр.). Также англосаксы создают афганскую наркофабрику.

Но фундаментальные причины не разрешены. В 2007–2008 годах разразился финансовый кризис. Хозяева Запада снова заливают экономики деньгами, ставки ЦБ почти нулевые. Одновременно открывают ближневосточный фронт четвёртой мировой войны (третья мировая закончилась разгромом СССР-России). «Арабская весна». Разгром Ливии и грабёж её активов. Войны в Йемене, Ираке и Сирии. «Чёрный халифат». Создана «воронка хаоса», в которую втянуты не только крупнейшие региональные державы, но и мировые. В 2014 году создан фронт в Европе – развал Украины, гражданская война. Россия возвращает Крым, но не решается бросить вызов Западу и вернуть другие русские города – Донецк, Харьков, Одессу и Киев. Образуется кровоточащая рана, которая отравляет Украину, РФ и Европу по настоящий день.

Прежний мир начинает ломаться буквально на глазах. Р. Эрдоган строит новую турецкую империю, бросает вызов России на Кавказе, в Северном Причерноморье (включая Крым) и Средней Азии. Турецкие радикалы рисуют карты, на которых в состав «Великого Турана» включены южные области России и Украины. США лихорадит. Американское общество и элита расколоты. «Чёрная революция», белые закупаются оружием и боеприпасами. Правоохранительная система начинает ломаться: некоторые города и районы контролируют не власти с полицией, а фактически бандформирования негров и левых радикалов, анархистов. Обвал долларовой системы, который на фоне новых рекордов финансового пузыря может произойти в любой момент, вызовет раскол Америки, смуту. Далее возможен распад США на несколько государственных образований.

2020 год – новый этап мирового кризиса (Великой депрессии – 2). Операция «вирус». Инфекционную вспышку, для борьбы с которой есть стандартные протоколы действий, с помощью информационный истерики, действий ООН, ВОЗ и ведущих СМИ превратили практически в Т-вирус из «Обители зла». Обрушили ведущие экономики мира. Чёрная Африка, которая особо никому не нужна (кроме ресурсов) и уже на нужном уровне развития – то есть на дне и не рыпается, продолжает жить так, как будто никакой мировой пандемии и нет. Люди гибнут от пневмонии, гриппа, от рук бандитов, под колесами автомобилей, от рака, алкоголя, табака и наркотиков. Никакой паники и локдаунов по этому поводу! При этом операцию «вирус» предварительно обкатали на бешенстве коров, свином, птичьем гриппе и пр. Мировые фармацевтические и биофармацевтические компании получили огромные прибыли и соответствующий опыт.

Новый Вавилон


Операция «пандемия» сделала то, что обычно делает большая война – резко отбросила рынок назад, нанесла мощный удар по мировой инфраструктуре. К примеру, авиаперевозки, мировой туризм, сфера услуг. Особенно сильно пострадал средний класс. Кто-то должен оплатить этот праздник (войну). Олигархи и мультимиллионеры стали ещё богаче, средний класс сократился и продолжает скукоживаться, простые люди обеднели ещё больше. Мир трансформируется в глобальный неорабовладельческий Вавилон, с двумя основными кастами – сверхбогачей и бедняков-рабов. В новой цифровой оболочке. Об этом уже давно предупреждали великие писатели: О. Хаксли – «О дивный новый мир», Д. Оруэлл – «1984», Иван Ефремов – «Час быка».

В 2020–2021 гг. в мировую экономику выброшено огромное количество денег, их нельзя переварить. Следом началась инфляция и революция цен. Как следствие – новое обнищание людей, крах финансовых институтов и банков, новые социальные взрывы и ослабление государств. ООН предупреждает об угрозе острого голода во многих странах. Агрессия и насилие. Обычный обстрел Израиля вызывает буквально шквал ракетных ударов с обеих сторон (на горизонте война Израиля и Ирана). Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана из-за доступа к воде едва не вызывает войну. Мир явно перегрет.

Революция цен


Россияне уже столкнулись с революцией цен. Рубль сильно обесценился за последние годы. Зарплаты и пенсии практически стоят на месте. Продукты питания, средства гигиены, одежда и прочее дорожают. Особенно это касается продуктов питания. Ботинки можно носить несколько лет, а кушать надо каждый день. Это касается практически всех категорий расходов. Рост цен на отдых на русском Юге – от 80 до 200 %! Значительная часть россиян теперь лишена возможности традиционного отдыха – нужно выбирать между отпуском, заменой (ремонтом) автомобиля или ремонтом жилья. Заметно подорожали автомобили. Теперь практически любой автомобиль – это роскошь. Плюс бензин, запчасти. А что происходит со строительными материалами? Пиломатериал подорожал за полгода в 2 раза, плита ОСП – в 3 раза, металлопрокат – в 2 раза, кровельное железо – в 3 раза и т.д. Рост практически по всем категориям. Дорожает металл, дерево, цемент, утеплитель, лаки, краски, товары для проводки электричества, инструмент и прочее.

И рост продолжается! Так не только у нас, по всему миру. Так, по всему миру цены на продукты питания растут невиданными темпами (не зря ВОЗ и ООН предупреждают об угрозе голода). В России не отстают от общемировых тенденций.

С чем связан этот процесс?

Во-первых, все ведущие страны во время пандемии выбросили невиданное количество необеспеченных денег. А экономика просела, производство упало.

Во-вторых, мировая долларовая система начала сыпаться (продолжение кризиса капитализма), по причине необоснованного роста индексов и акций, надутых за последние десятилетия финансовых, ипотечных и прочих пузырей. Это мировая инфляция. Доллар (де-факто бумага, за которой стоит военная мощь США) сейчас держится на честном слове, пока его ещё признают мировой валютой. Но его крах уже очевиден. Крупные производители устраивают «пир во время чумы», оплачивают праздник обыватели.

Угроза России


С учётом того, что мы с 90-х годов являемся сырьевой периферией стран «золотого миллиарда», «трубой», нам во время очередного этапа Великой депрессии будет очень больно. «Цивилизованный мир» (США и ЕС) постараются сбросить большую часть проблем на периферию. Латинская Америка (кризис в Аргентине, Венесуэле, Бразилии и т.д.), Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия и Россия. Запад же попытается за счёт ресурсов остального мира прорваться в новый техноуклад, новый «дивный мир». Оплатит этот прорыв, как и идущую гибридную (информационную, иррегулярную) войну, мировой средний класс, который пускают под нож, и страны, и государства-цивилизации, которые не входят в ядро западной метрополии.

Так, стремительный рост цен наносит удары по РЖД, масштабным строительным проектам, реконструкции БАМа, военно-промышленному комплексу, по строительству нового русского флота, аэродромов, военных городков, жилищному строительству и множеству других. Но в правительстве тишина. Хотя разумный протекционизм вполне напрашивается, как и защита собственного рынка и граждан. Однако такой шаг явно рвёт финансово-экономическую зависимость России от Запада, что противоречит всему курсу верхушки РФ, ориентированному всецело на западный мир.

Это удар по Вооруженным силам РФ. Это не только программы по перевооружению и модернизации РВСН, ВВС, флота и армии. Но и содержание ВС, включая провиант, обмундирование, топливо. Прежде народная армия почти уже трансформировалась в наёмную с небольшим числом призывников. Но такой армии постоянно нужно повышать довольствие, поддерживать его на сравнительно высоком уровне, иначе бегство кадров в гражданскую сферу (или даже за границу) неизбежно. В эту же сферу входит МВД, Росгвардия, ФСБ и прочие силовые структуры. А казна будет пустеть.

Другая угроза – нарастание недовольства глубинного народа. Инфляция в условиях постоянного удорожания продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств, кредитов, роста тарифов ЖКХ вымоет у граждан России последние деньги. При этом богатые продолжают богатеть. По данным российской версии Forbes, за год пандемии (с марта 2020 года по март 2021 года) совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 207 млрд, до рекордных 663 млрд долларов США.

Также несколько сотен богатейших россиян владеют 40 % всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это 640 млрд долларов США. Российские миллиардеры значительно приумножили свое состояние в пандемию. При этом по неравномерности распределения богатств Россия уступает только США. То есть богатые перераспределяют национальное богатство в свою пользу за счёт остальных. Это ключевая причина нищеты четверти населения РФ и бедности половины (плюс-минус). По факту РФ принадлежит нескольким сотням богатейших семей.

Что сделает правительство при продолжении прежнего либерального курса?

ЦБ снова девальвирует рубль, чтобы обеспечить интересы крупного капитала. Властям нужны поступления в бюджет от продажи сырья и нужно снижать внутреннюю цену и издержки. То есть народ продолжит нищать. Политика «люди – новая нефть» будет продолжена. Будет и ответная реакция. Пока «телевизор» ещё побеждает. Но молодежь и среднее поколение уже в интернете, а там лидируют оппозиционные настроения. «Холодильник» делает запрос в обществе, а «телевизор» ответить уже не может. Бесконечно врать нельзя.

Поэтому карт-бланш от Дерипаски до 2030 года – это весьма сомнительно. Пропаганда проиграет спаду потребления и благосостоянию народа. Как известно, действие равно противодействию. Отчуждение между народом и верхушкой будет расти. При одновременном росте внешней угрозы. Мы получим сценарий 1917 или 1991 года. Обязательно созреет заговор элиты. К экономическим проблемам добавятся миграционные, межэтнические и криминальные. Также классовая (кастовая) ненависть бедных к богатым. Таким образом, клубок проблем всё хуже и хуже, а времени всё меньше и меньше. Рано или поздно количество перейдёт в качество, и мы снова получим смуту. Запад же постарается решить свои проблемы за счёт нового грабежа и развала России.
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34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:06
    +8
    Запад же постарается решить свои проблемы за счёт нового грабежа и развала России
    . Наши местные .... ж/Л/ обы делают это гораздо успешнее, они никак не лучше, тамошних.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 15:50
      -2
      А жлобы тут причем? Воры-согласен, а жлобы нечто другое hi
      Что-то в кучу смешались люди,кони?
      Александр, скажите честно, вы праздник вчера отмечали? laughing
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:08
    +4
    и мы снова получим смуту
    только в том случае если её будет кому возглавить, в противном - ни чего не будет
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:42
      +6
      В результате - мы снова получим социализм и СССР. Потому что альтернатива - окончательный крах России и исчезновение нас как народа. Выбор за нами.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: paul3390
        В результате - мы снова получим социализм и СССР.

        не факт

        все зависит от того кто возглавит, а то может и остатки потеряем если придут такие
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:53
          +4
          Такие - очень разрушительны по своему воздействию, но к счастью - на короткое время в масштабах истории. Ибо слишком быстро всё загаживают. Другое дело - восстанавливать после них придётся опять трудно и долго..
          1. Косм22
            Косм22 Сегодня, 16:02
            0
            Все относительно.
            Например, срок существования СССР в масштабах истории вообще был ничтожен. Хотя бы в сравнении со сроком правления династии Романовых.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 16:06
              0
              Естественно. СССР - был самым первым опытом в очередной смене общественной формации. Причём - запредельно удачным. Сколько столетий понадобилось капитализму чтобы извести феодализм? Сколько было феодальных контрреволюций? А вы - хотите чтобы в этот раз уходящий в небытиё класс отдал всё сразу и моментом? Так не бывает..
        2. VORON538
          VORON538 Сегодня, 16:12
          0
          Если вдруг начнется,надеюсь вот эта русофобская жирная рожа отправится не в Лондон,а на один из заброшенных урановых рудников времен ГУЛАГа в Якутии! hi Вместе с подельниками с эха мацы,новой газеты и...татупедов из госдумы вместе с прочими сенаторами-министрами.И тогда снова лет через 50 их потомки будут вопить и визжать о "незаконносужденных" дедах.А можно ли просто,отбросив всю эту либерастню,не допуская подников прозападных к власти,построить Великую Россию.Достаточно начать с малого.Как говорится-с себя.И перестать устраивать своих родственников на госслужбу.Набирать достойных.Но кто же в России,заняв хоть мало-мальскую должность,не будет устраивать своих родственников,пусть и бездарей?Кумовство Россию конечно не погубит,кумовство-многовековая наша традиция,к сожалению. hi И это касается любой "династии":артистов,военных,депутатов,медиков,чиновников,всякий родитель тянет свое чадо,или родню.
      2. Antonio_Mariarti
        Antonio_Mariarti Сегодня, 15:57
        +1
        Цитата: paul3390
        В результате - мы снова получим социализм и СССР. Потому что альтернатива - окончательный крах России и исчезновение нас как народа. Выбор за нами.

        Нет предпосылок для социализма в РФ, социализм хотят люди за 40. Молодежь в большинстве своей представляет либеральные и западные ценности.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:01
          -1
          Сомнительный тезис. Ибо либерастные ценности хорошо и приятно разделять когда на них есть деньги..

          И не стоит судить о всей России по кучке сытых мажоров в городах-миллионниках..
  3. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 15:13
    -3
    23, 24 годы. Пик глубочайшего кризиса под названием раковая опухоль. Это когда количество миллиардов растет пропорционально обнищанию населения. Заканчивается это всегда одним и тем же: голод, коллапс, смена власти. Мой совет: иметь хотя бы на год запас круп, тушенки (российская не годится, так как в ней напрочь отсутствует мясо), подсолнечного масла, сахара и соли.

    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:17
      +2
      Цитата: Иванушка Иванов
      российская не годится, так как в ней напрочь отсутствует мясо

      а в какой есть?!!! wassat
      1. Иванушка Иванов
        Иванушка Иванов Сегодня, 15:22
        +4
        Белорусская. Хорошая тушенка, мясная
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:23
          +3
          Цитата: Иванушка Иванов
          Хорошая тушенка, мясная

          вы уверены, видели как её готовят?!!
          если нет, то лучше не утверждать (во всяком случае продукты белорусского птицепрома редкая коричневая субстанция), я знаю только ОДНУ тушенку из мяса, ту что готовим сами, сам вырастил, сам зарезал, сам сделал, ТОЧНО ИЗ МЯСА
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 15:52
      +1
      . Пик глубочайшего кризиса под названием раковая опухоль.

      Согласен, коллега.
      А минусы ставят вот такие клиенты.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:16
    +1
    Что же делать? Пишу я из Анапы....отдыхая на российских курортах? Пью Шато Тамань и задаю "Коровкой из Кореновки"?
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:19
    +6
    ЦБ снова девальвирует рубль, чтобы обеспечить интересы крупного капитала.

    Всё-таки интересно, почему в начале года доллар стоил 74,39, а на сегодня - 71, 68?
    Странная такая арифметика. В «Ленте» картофель импортный мытый 146 рублей за кило, а на рынке арбузы по 100 рублей за кг...Эпидерсия какая-то.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:22
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Всё-таки интересно, почему в начале года доллар стоил 74,39, а на сегодня - 71, 68?

      на это вопрос вам ни кто не ответит
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:46
      +1
      Потому что нет пределов алчности капиталиста..

      На самом деле - всё просто. У нас - та самая инфляция, которая вообще-то должна быть в США из-за вышедшего из под контроля печатного станка. Но Америка до сих пор умудряется сбрасывать свою инфляцию в колонии, и благодаря мудрому руководству нашего гаранта - к нам в том числе..
  6. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 15:20
    0
    Что-то Самсонова крепко пробрало...

    Обычный обстрел Израиля вызывает буквально шквал ракетных ударов с обеих сторон (на горизонте война Израиля и Ирана).

    Маловато ХАМАСу врезали. Надо было бы покрепче и побольше, да гражданских жалко. Они там уже и так от власти бандюковской очумели, а их ещё и в живой щит мерзавцы превратили.

    Горизонт, как известно, имеет обыкновение удаляться по мере приближения к нему.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:21
    -2
    Американское общество и элита расколоты. «Чёрная революция», белые закупаются оружием и боеприпасами. Правоохранительная система начинает ломаться: некоторые города и районы контролируют не власти с полицией, а фактически бандформирования негров и левых радикалов, анархистов.

    Сначала США пришли на Украину, а теперь Украина пришла в США. Бумеранг вернулся!
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:44
      +2
      Цитата: Егоза
      Сначала США пришли на Украину, а теперь Украина пришла в США. Бумеранг вернулся!

      Да плевать на США, с таким экономическим и внутриполитическим курсом она к нам придет гораздо скорее. Как говорят, пока толстый сохнет, худой сдохнет.
  8. Amur
    Amur Сегодня, 15:34
    +3
    Все верно! Бесконечно вбивать карманы нельзя. Разрушили СССР, думали будет лучше и не ошиблись. Лучше стало, но не всем , а только"избранным".
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 15:58
      0
      Верно. Так за то и боролись..
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:36
    +3
    Запад не спасло даже грандиозное разграбление СССР-России и большей части стран соцлагеря. Этот грабеж отодвинул кризис, который уже назревал в 70–80-е годы, только на несколько лет.

    Ну я бы сказал не разграбление, а завоевание огромного рынка сбыта своей продукции, соответственно они избежали кризиса перепроизводства. И западный мир стал другим, взять ФРГ 80-х и современную Германию, там уже не моют тротуары с шампунем. Уровень жизни немцев понизился, несмотря на объединение европейских стран с целью образования новых рынков сбыта немецких товаров, Великобритания это все-таки поняла и сдристнула из Евросоюза. Объединение стран с разным уровнем жизни и экономическим развитием только усугубило отставание бедных стран от богатых. Греческим пенсионерам отменили немецкие по размерам пенсии....
  10. U-58
    U-58 Сегодня, 15:49
    0
    Хороший, достоверный анализ.
    Жаль, что выводы приведены автором нарочито расплывчато.
    Хорошо понятно, кто виноват. Но что делать?
    Похоже, автор намеренно увильнул от ответа, чтобы не попасть в списки оппозиционеров- подстрекателей со всеми вытекающими...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:55
      0
      Но что делать?

      Известно чего..

  11. Antonio_Mariarti
    Antonio_Mariarti Сегодня, 15:54
    +1
    Тяжелые ждут времена Россию эти 10 лет. Думаю, в них многое решится. Но радужных перспективы не видится.
  12. eklmn
    eklmn Сегодня, 16:01
    0
    При этом по неравномерности распределения богатств Россия уступает только США.

    Автор, я понимаю твою неприязнь к США, но выставлять их первыми по неравномерности распределиения богатств - это уже слишком!
    Гордится Россией надо, так что не стесняйтесь гордится тем, что Россия по неравномерности распределения богатств таки да на первом месте!
    “...что на долю самых состоятельных людей России (около 120 человек) приходится около 35% от ВВП.
    В рейтинге, составленном на основе списка миллиардеров Forbes, вторую позицию занимает Швеция (состояние миллиардеров оценивается в 30% от ВВП страны), следом идет Индия (20% от ВВП), далее США (19%) и Франция (17%).”
    Как видите, Россия впереди планеты всей, а вами ненавидимые США на скромном четвёртом месте.
  13. багатур
    багатур Сегодня, 16:02
    0
    А разве Запад виноват что Россия по сути, сьревой придаток ? Не только западу,а уже и Китай ... Запад, Китай...они гонят свои интереси, руководство России надо думат как сделат то самое,что сделал Китай начиная с реформи Дън Сяопин в 1979... Почему Китай сделал свой большой рьйвок , а Россия после 1991 нет? И где ответственост люди правящие Россия уже боле 20 лет?
  14. Magnat231
    Magnat231 Сегодня, 16:02
    0
    По читал это парня, такое чувство накрыло, взять лопату, белую простынь, и идти в лес похоронить себя, блин ну реально, как в кино: Лелик, все пропало
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:03
    0
    Что бы обеспечить 1% населения России,яхтами,дворцами,заграничными счетами и прочими ништяками остальные 99% россиян,должны быть патриотами.
  16. Рядовой89
    Рядовой89 Сегодня, 16:09
    0
    Цены ползут вверх - ну так понятно когда вор чувствует что наступит серьезный кризис он ворует как в последний раз, а монополист видя куда все идёт и видя неадекватность власти - завышает цены как в последний раз.

    А что нам делать простым людям во время смуты: вот некий товарищ Сергей Есенин нам предлагает:

    «Была пора жестоких лет,
    Нас пестовали злые лапы.
    На поприще крестьянских бед
    Цвели имперские сатрапы.

    Монархия! Зловещий смрад!
    Веками шли пиры за пиром.
    И продал власть аристократ

    Промышленникам и банкирам.
    Народ стонал, и в эту жуть
    Страна ждала кого-нибудь…
    И он пришел.

    Он мощным словом
    Повел нас всех к истокам новым.
    Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
    Берите всё в рабочьи руки.
    Для вас спасенья больше нет —
    Как ваша власть и ваш Совет    »…»

    И мы пошли под визг метели,
    Куда глаза его глядели:
    Пошли туда, где видел он
    Освобожденье всех племен…