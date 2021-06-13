Революция цен и угроза новой русской смуты

Российский олигарх О. Дерипаска сообщил, что у В. В. Путина карт-бланш на управление Россией как минимум до 2030 года. Однако фон у этого сильного заявления явно негативный. 2020 год – операция «пандемия», мировой локдаун и падение почти всех ведущих экономик.
Чем ознаменовался 2021 год?
Пандемия продолжается, но уже есть и новые угрозы – кибертерроризм и революция цен на 200–300 %. ООН предупреждает о масштабной угрозе голода. Богатые на фоне «чумы» стали ещё богаче, бедные обеднели, средний класс активно уничтожается.
Кризис капитализма
Надежды людей, что кризис заканчивается, напрасны. Кризис капитализма и всей нынешней глобальной системы только набирает обороты. Его заливают деньгами, продолжая надувать пузырь нефтедолларовой системы. Когда он лопнет, нынешние проблемы покажутся цветочками.
Экономический и финансовый кризис перерастает в социально-политический, цивилизационный и кризис человечества. На самом деле очередной этап кризиса капитализма начался ещё в середине 1990-х годов, Запад не спасло даже грандиозное разграбление СССР-России и большей части стран соцлагеря. Этот грабеж отодвинул кризис, который уже назревал в 70–80-е годы, только на несколько лет. В это же время начался процесс безумного роста фондовых рынков, в целом это был спекулятивный рост. Спекуляции на фондовых рынках стали единственным источником дохода, а промышленность из США и Европы переводят в страны глобального Юга.
В 1997–1998 годах прозвенел первый звоночек – Азиатский финансовый кризис. Зацепило и другие страны, в частности, Россию. С 2001 года Запад организовал суррогат мировой войны – борьбу с международным терроризмом, который во многом породили англосаксонские и союзные им спецслужбы (Саудовская Аравия, Пакистан и пр.). Экономики ведущих держав снова заливают деньгами, огромные вложения делают в ВПК. Плюс грабеж Ирака, Афганистана (нефть, исторические и культурные бесценные сокровища и пр.). Также англосаксы создают афганскую наркофабрику.
Но фундаментальные причины не разрешены. В 2007–2008 годах разразился финансовый кризис. Хозяева Запада снова заливают экономики деньгами, ставки ЦБ почти нулевые. Одновременно открывают ближневосточный фронт четвёртой мировой войны (третья мировая закончилась разгромом СССР-России). «Арабская весна». Разгром Ливии и грабёж её активов. Войны в Йемене, Ираке и Сирии. «Чёрный халифат». Создана «воронка хаоса», в которую втянуты не только крупнейшие региональные державы, но и мировые. В 2014 году создан фронт в Европе – развал Украины, гражданская война. Россия возвращает Крым, но не решается бросить вызов Западу и вернуть другие русские города – Донецк, Харьков, Одессу и Киев. Образуется кровоточащая рана, которая отравляет Украину, РФ и Европу по настоящий день.
Прежний мир начинает ломаться буквально на глазах. Р. Эрдоган строит новую турецкую империю, бросает вызов России на Кавказе, в Северном Причерноморье (включая Крым) и Средней Азии. Турецкие радикалы рисуют карты, на которых в состав «Великого Турана» включены южные области России и Украины. США лихорадит. Американское общество и элита расколоты. «Чёрная революция», белые закупаются оружием и боеприпасами. Правоохранительная система начинает ломаться: некоторые города и районы контролируют не власти с полицией, а фактически бандформирования негров и левых радикалов, анархистов. Обвал долларовой системы, который на фоне новых рекордов финансового пузыря может произойти в любой момент, вызовет раскол Америки, смуту. Далее возможен распад США на несколько государственных образований.
2020 год – новый этап мирового кризиса (Великой депрессии – 2). Операция «вирус». Инфекционную вспышку, для борьбы с которой есть стандартные протоколы действий, с помощью информационный истерики, действий ООН, ВОЗ и ведущих СМИ превратили практически в Т-вирус из «Обители зла». Обрушили ведущие экономики мира. Чёрная Африка, которая особо никому не нужна (кроме ресурсов) и уже на нужном уровне развития – то есть на дне и не рыпается, продолжает жить так, как будто никакой мировой пандемии и нет. Люди гибнут от пневмонии, гриппа, от рук бандитов, под колесами автомобилей, от рака, алкоголя, табака и наркотиков. Никакой паники и локдаунов по этому поводу! При этом операцию «вирус» предварительно обкатали на бешенстве коров, свином, птичьем гриппе и пр. Мировые фармацевтические и биофармацевтические компании получили огромные прибыли и соответствующий опыт.
Новый Вавилон
Операция «пандемия» сделала то, что обычно делает большая война – резко отбросила рынок назад, нанесла мощный удар по мировой инфраструктуре. К примеру, авиаперевозки, мировой туризм, сфера услуг. Особенно сильно пострадал средний класс. Кто-то должен оплатить этот праздник (войну). Олигархи и мультимиллионеры стали ещё богаче, средний класс сократился и продолжает скукоживаться, простые люди обеднели ещё больше. Мир трансформируется в глобальный неорабовладельческий Вавилон, с двумя основными кастами – сверхбогачей и бедняков-рабов. В новой цифровой оболочке. Об этом уже давно предупреждали великие писатели: О. Хаксли – «О дивный новый мир», Д. Оруэлл – «1984», Иван Ефремов – «Час быка».
В 2020–2021 гг. в мировую экономику выброшено огромное количество денег, их нельзя переварить. Следом началась инфляция и революция цен. Как следствие – новое обнищание людей, крах финансовых институтов и банков, новые социальные взрывы и ослабление государств. ООН предупреждает об угрозе острого голода во многих странах. Агрессия и насилие. Обычный обстрел Израиля вызывает буквально шквал ракетных ударов с обеих сторон (на горизонте война Израиля и Ирана). Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана из-за доступа к воде едва не вызывает войну. Мир явно перегрет.
Революция цен
Россияне уже столкнулись с революцией цен. Рубль сильно обесценился за последние годы. Зарплаты и пенсии практически стоят на месте. Продукты питания, средства гигиены, одежда и прочее дорожают. Особенно это касается продуктов питания. Ботинки можно носить несколько лет, а кушать надо каждый день. Это касается практически всех категорий расходов. Рост цен на отдых на русском Юге – от 80 до 200 %! Значительная часть россиян теперь лишена возможности традиционного отдыха – нужно выбирать между отпуском, заменой (ремонтом) автомобиля или ремонтом жилья. Заметно подорожали автомобили. Теперь практически любой автомобиль – это роскошь. Плюс бензин, запчасти. А что происходит со строительными материалами? Пиломатериал подорожал за полгода в 2 раза, плита ОСП – в 3 раза, металлопрокат – в 2 раза, кровельное железо – в 3 раза и т.д. Рост практически по всем категориям. Дорожает металл, дерево, цемент, утеплитель, лаки, краски, товары для проводки электричества, инструмент и прочее.
И рост продолжается! Так не только у нас, по всему миру. Так, по всему миру цены на продукты питания растут невиданными темпами (не зря ВОЗ и ООН предупреждают об угрозе голода). В России не отстают от общемировых тенденций.
С чем связан этот процесс?
Во-первых, все ведущие страны во время пандемии выбросили невиданное количество необеспеченных денег. А экономика просела, производство упало.
Во-вторых, мировая долларовая система начала сыпаться (продолжение кризиса капитализма), по причине необоснованного роста индексов и акций, надутых за последние десятилетия финансовых, ипотечных и прочих пузырей. Это мировая инфляция. Доллар (де-факто бумага, за которой стоит военная мощь США) сейчас держится на честном слове, пока его ещё признают мировой валютой. Но его крах уже очевиден. Крупные производители устраивают «пир во время чумы», оплачивают праздник обыватели.
Угроза России
С учётом того, что мы с 90-х годов являемся сырьевой периферией стран «золотого миллиарда», «трубой», нам во время очередного этапа Великой депрессии будет очень больно. «Цивилизованный мир» (США и ЕС) постараются сбросить большую часть проблем на периферию. Латинская Америка (кризис в Аргентине, Венесуэле, Бразилии и т.д.), Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия и Россия. Запад же попытается за счёт ресурсов остального мира прорваться в новый техноуклад, новый «дивный мир». Оплатит этот прорыв, как и идущую гибридную (информационную, иррегулярную) войну, мировой средний класс, который пускают под нож, и страны, и государства-цивилизации, которые не входят в ядро западной метрополии.
Так, стремительный рост цен наносит удары по РЖД, масштабным строительным проектам, реконструкции БАМа, военно-промышленному комплексу, по строительству нового русского флота, аэродромов, военных городков, жилищному строительству и множеству других. Но в правительстве тишина. Хотя разумный протекционизм вполне напрашивается, как и защита собственного рынка и граждан. Однако такой шаг явно рвёт финансово-экономическую зависимость России от Запада, что противоречит всему курсу верхушки РФ, ориентированному всецело на западный мир.
Это удар по Вооруженным силам РФ. Это не только программы по перевооружению и модернизации РВСН, ВВС, флота и армии. Но и содержание ВС, включая провиант, обмундирование, топливо. Прежде народная армия почти уже трансформировалась в наёмную с небольшим числом призывников. Но такой армии постоянно нужно повышать довольствие, поддерживать его на сравнительно высоком уровне, иначе бегство кадров в гражданскую сферу (или даже за границу) неизбежно. В эту же сферу входит МВД, Росгвардия, ФСБ и прочие силовые структуры. А казна будет пустеть.
Другая угроза – нарастание недовольства глубинного народа. Инфляция в условиях постоянного удорожания продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств, кредитов, роста тарифов ЖКХ вымоет у граждан России последние деньги. При этом богатые продолжают богатеть. По данным российской версии Forbes, за год пандемии (с марта 2020 года по март 2021 года) совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 207 млрд, до рекордных 663 млрд долларов США.
Также несколько сотен богатейших россиян владеют 40 % всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это 640 млрд долларов США. Российские миллиардеры значительно приумножили свое состояние в пандемию. При этом по неравномерности распределения богатств Россия уступает только США. То есть богатые перераспределяют национальное богатство в свою пользу за счёт остальных. Это ключевая причина нищеты четверти населения РФ и бедности половины (плюс-минус). По факту РФ принадлежит нескольким сотням богатейших семей.
Что сделает правительство при продолжении прежнего либерального курса?
ЦБ снова девальвирует рубль, чтобы обеспечить интересы крупного капитала. Властям нужны поступления в бюджет от продажи сырья и нужно снижать внутреннюю цену и издержки. То есть народ продолжит нищать. Политика «люди – новая нефть» будет продолжена. Будет и ответная реакция. Пока «телевизор» ещё побеждает. Но молодежь и среднее поколение уже в интернете, а там лидируют оппозиционные настроения. «Холодильник» делает запрос в обществе, а «телевизор» ответить уже не может. Бесконечно врать нельзя.
Поэтому карт-бланш от Дерипаски до 2030 года – это весьма сомнительно. Пропаганда проиграет спаду потребления и благосостоянию народа. Как известно, действие равно противодействию. Отчуждение между народом и верхушкой будет расти. При одновременном росте внешней угрозы. Мы получим сценарий 1917 или 1991 года. Обязательно созреет заговор элиты. К экономическим проблемам добавятся миграционные, межэтнические и криминальные. Также классовая (кастовая) ненависть бедных к богатым. Таким образом, клубок проблем всё хуже и хуже, а времени всё меньше и меньше. Рано или поздно количество перейдёт в качество, и мы снова получим смуту. Запад же постарается решить свои проблемы за счёт нового грабежа и развала России.