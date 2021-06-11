Дипмиссия РФ в Вашингтоне прокомментировала появление стратегического бомбардировщика ВВС США у границ России над Балтикой

Появление американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над Балтийским море в ходе проведения учений НАТО Baltops 2021 прокомментировали российские власти. Речь идёт о боевых самолётах, которые на своём борту способны нести ядерное оружие. Один из таких американских бомбардировщиков появлялся в ходе упомянутых учений неподалёку от российских границ.
Российское посольство в США прокомментировало действия Пентагона по отправке стратегических ракетоносцев к границам РФ над Балтикой. В дипмиссии Российской Федерации в Вашингтона отметили, что само появление B-52H ВВС США в непосредственной близости от российских границ является провокацией и откровенным бряцанием оружием.
В заявлении дипмиссии РФ указано на то, что действия США нацелены на обострение ситуации в Европе и одновременно на ухудшение атмосферы в преддверии встречи президентов двух стран в Женеве. Представители российского посольства призвали США отказаться от практики эскалации и прекратить провокационную военную деятельность у российских границ.
Российские военные эксперты тем временем напоминают США об их реакции, когда российская дальняя авиация осуществляет полёты в районе Аляске. В таких случаях США заявляют о «безответственном поведении России», а часто и о якобы непрофессиональных и опасных действиях российских лётчиков. В случае со своими полётами стратегической авиации у Пентагона всегда всё «профессионально, ответственно и безопасно», а в случае возникновения вопросов у США всегда есть ответ следующего характера: «Мы защищаем своих союзников от вероятной агрессии».
Напомним, что ранее над Балтикой российский Су-30СМ сближался с F-35A ВВС Италии, который был задействован в учениях Baltops 2021 и осуществлял мониторинг российских систем ПВО в Калининградской области.