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Дипмиссия РФ в Вашингтоне прокомментировала появление стратегического бомбардировщика ВВС США у границ России над Балтикой

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Появление американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над Балтийским море в ходе проведения учений НАТО Baltops 2021 прокомментировали российские власти. Речь идёт о боевых самолётах, которые на своём борту способны нести ядерное оружие. Один из таких американских бомбардировщиков появлялся в ходе упомянутых учений неподалёку от российских границ.


Российское посольство в США прокомментировало действия Пентагона по отправке стратегических ракетоносцев к границам РФ над Балтикой. В дипмиссии Российской Федерации в Вашингтона отметили, что само появление B-52H ВВС США в непосредственной близости от российских границ является провокацией и откровенным бряцанием оружием.

В заявлении дипмиссии РФ указано на то, что действия США нацелены на обострение ситуации в Европе и одновременно на ухудшение атмосферы в преддверии встречи президентов двух стран в Женеве. Представители российского посольства призвали США отказаться от практики эскалации и прекратить провокационную военную деятельность у российских границ.

Российские военные эксперты тем временем напоминают США об их реакции, когда российская дальняя авиация осуществляет полёты в районе Аляске. В таких случаях США заявляют о «безответственном поведении России», а часто и о якобы непрофессиональных и опасных действиях российских лётчиков. В случае со своими полётами стратегической авиации у Пентагона всегда всё «профессионально, ответственно и безопасно», а в случае возникновения вопросов у США всегда есть ответ следующего характера: «Мы защищаем своих союзников от вероятной агрессии».

Напомним, что ранее над Балтикой российский Су-30СМ сближался с F-35A ВВС Италии, который был задействован в учениях Baltops 2021 и осуществлял мониторинг российских систем ПВО в Калининградской области.
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9 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:01
    0
    Надо нанести превентивный удар по США, Англии и ЕС.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:07
      +2
      Отправить парочку-другую ТУ-160 на Кубу с дружеским визитом
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 06:32
        +1
        Цитата: aleks neym_2
        Отправить парочку-другую ТУ-160 на Кубу с дружеским визитом

        По маршруту Куба - Никарагуа - Венесуэла!
        Вместе с Петей и Устиновым.
        С учебными стрельбами!
  2. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 06:05
    +2
    Долетаются когда нибудь.
  3. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 06:28
    +1
    Да ладно, как будто наши тоже самое не делают. И возле Аляски наши бомбардировщики летают и огибая Скандинавию всегда имитируют атаку на базу американцев в Исландии.
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:29
    0
    О каких переговорах России и сша можно идти речь если продолжаются со стороны сша угрозы с том или ином виде . Жаль , что СССР распался .. Очень жаль ... Сейчас ни одна американская шавка не могла б даже взвизгнуть в сторону нашей страны .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:50
      0
      При СССР ,было и по круче.На Дальном Востоке ,толпами к границам приближались.И не только приближались но и залазили за "забор".
  5. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 06:31
    0
    Вопрос в том где ответ? где Ту-160 возле побережья Флориды? а выражать озадаченность или озабоченность это у нас умеют. Можем только в мечтах ляпнуть ( а вот отправить бы Ту-160) ..... отправьте ... Только вот с Кубой вряд ли получится она уже в другом русле движется .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    0
    является провокацией и откровенным бряцанием оружием
    Желание показать своим союзникам, что Сша не только держат руку на пульсе, но и готовы в любой момент "защитить" Европу, как и положено гегемону толкает американцев на прямую конфронтацию с Россией. По всей видимости скоро наши стратеги совершат полет над Атлантическим и Тихим океанами вблизи границ Сша.