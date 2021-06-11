Сообщается о планах на поставки истребителей пятого поколения Су-57 в войска в текущем году

Продолжается принятие в составе воздушно-космических сил (ВКС) России новейших истребителей Су-57, разрабатывавшихся по программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Поставки истребителей в войска начались в прошлом году.
В текущем году, как сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой источник, планируется поставить в ВКС России два истребителя Су-57. Речь о втором и третьем серийных истребителях пятого поколения.
Отмечается, что их направят в Ахтубинск, где располагается ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательных центр).
На данный момент продолжаются различные виды испытаний поставленных в войска новейших истребителей. Один из вариантов испытаний – задействование Су-57 в качестве воздушного пункта управления деятельностью беспилотных летательных аппаратов. Уже несколько раз Су-57 поднимался в воздух вместе с тяжёлым ударным российским дроном «Охотник». Сообщалось, что с борта истребителя можно управлять несколькими такими дронами в формате проведения единой операции.
Рассматриваются варианты вооружения истребителей Су-57 гиперзвуковым оружием. В первую очередь речь идёт о ракетах, относящихся к комплексу «Кинжал». Сегодня такие ракеты являются основой вооружения самолётов МиГ-31К. Ранее указывалось на то, что такие гиперзвуковые комплексы в скором времени начнут поступать на вооружение частей Западного военного округа. На сегодняшний день они стоят на вооружении в ЮВО.