Военное обозрение
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Сообщается о планах на поставки истребителей пятого поколения Су-57 в войска в текущем году

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Продолжается принятие в составе воздушно-космических сил (ВКС) России новейших истребителей Су-57, разрабатывавшихся по программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Поставки истребителей в войска начались в прошлом году.


В текущем году, как сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой источник, планируется поставить в ВКС России два истребителя Су-57. Речь о втором и третьем серийных истребителях пятого поколения.

Отмечается, что их направят в Ахтубинск, где располагается ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательных центр).

На данный момент продолжаются различные виды испытаний поставленных в войска новейших истребителей. Один из вариантов испытаний – задействование Су-57 в качестве воздушного пункта управления деятельностью беспилотных летательных аппаратов. Уже несколько раз Су-57 поднимался в воздух вместе с тяжёлым ударным российским дроном «Охотник». Сообщалось, что с борта истребителя можно управлять несколькими такими дронами в формате проведения единой операции.

Рассматриваются варианты вооружения истребителей Су-57 гиперзвуковым оружием. В первую очередь речь идёт о ракетах, относящихся к комплексу «Кинжал». Сегодня такие ракеты являются основой вооружения самолётов МиГ-31К. Ранее указывалось на то, что такие гиперзвуковые комплексы в скором времени начнут поступать на вооружение частей Западного военного округа. На сегодняшний день они стоят на вооружении в ЮВО.
Использованы фотографии:
компания "Сухой"
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5 комментариев
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  1. Бар1
    Бар1 Сегодня, 06:23
    +1
    это уже прогресс ,а то я думал ,что сообщение о поставках будет только в следующем году.
  2. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 06:24
    +2
    Темпы поставок впечатляют))
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:28
      +1
      Цитата: Из Томска
      Темпы поставок впечатляют))

      Маловато будет!
      (А это уже мои аппетиты!) laughing wassat
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 06:35
    +1
    В сообщении ТАСС от 2.11.20 говорилось о 4-х самолетах на 21 год .
    - а в новостях опять все врут, как маленькие дети...
  4. kutuz
    kutuz Сегодня, 06:51
    0
    "Это песня хороша начинай с начала"