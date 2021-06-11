В Китае воодушевлены решением Тайваня о переносе масштабных военных учений

Сегодня важно отдавать приоритет противопандемийным мерам, заботиться о здоровье людей, включая наших военнослужащих.

Министерство обороны Тайваня решило перенести масштабные военные учения, которые должны были проводиться в первой половине лета текущего года. В учениях помимо тайваньских военнослужащих должны были участвовать американские «союзники», что вызывало особое раздражение со стороны Пекина. В КНР отмечали, что такие военные учения станут новой провокацией и будут направлены на эскалацию в регионе.Теперь в китайских СМИ по поводу решения тайваньского Минобороны царит воодушевление. Военное ведомство острова, который в КНР считают своей неотъемлемой частью, сообщило о переносе масштабных военных маневров «как минимум на сентябрь». В китайской прессе отметили важность этого решения.Но с чем оно связано?Если верить официальным заявлениям тайваньских властей, то связан перенос учений с коронавирусной обстановкой на острове. Отмечается, что ситуация с распространением инфекции остаётся сложной, а потому «масштабные военные учения могут привести к возникновению новых очагов с последующим влиянием на общую боеспособность войск». Об этом сообщает Тайваньского центральное телеграфное агентство.Из сообщения:Если говорить о коронавирусной обстановке, то она на острове была относительно спокойной. Но с мая текущего года наблюдается существенный рост заболеваемости в процентном отношении. Если на 14 мая было около 1,5 тысяч заражённых, то на сегодня уже более 12 тысяч.В Китае тем временем указывают на то, что к проведению масштабных маневров Тайбэй подталкивали из Вашингтона. Но, несмотря на давление со стороны США, Тайвань проведение учений решил отложить.