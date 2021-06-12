Большая смута: Об организации быта при Лжедмитрии II на Руси

Исторические журналы, публикующие сегодня в сети материалы о событиях прошлого, продолжают попытки разобраться с сюжетами, о которых не напишут в учебниках истории классического толка. У одних пользователей, любителей и знатоков истории это вызывает интерес, у других раздражение. Негатив в первую очередь связан с тем, что часто повествования об истории того или иного периода основываются не на конкретных фактах, а на авторских домыслах. Но так бывает не всегда.
Одно из направлений для исследования, популярное сегодня, связано с эпохой Большой смуты на Руси. Всем известно о том, что на Русь в начале XVII века один за другим приходили лица, выдававшие себя за «чудом выжившего царевича Димитрия».
В классической истории достаточно подробно описываются походы Лжедмитриев на Москву, польская поддержка при венчании на царствование Лжедмитрия II, противодействие со стороны русского ополчения. При этом есть темы, о которых говорится мало или не говорится совсем. Среди таких тем – организация быта и управления на тех территориях Руси, которые оказывались под властью захватчиков.
На историческом канале Proshloe рассматривается жизнь на Руси в эпоху Тушинского вора, как часто называли Лжедмитрия Второго – единственного из всех самозванцев, венчанного на русский престол. В материале рассказывается об организации быта и системе власти в столице Лжедмитрия Второго, о его роли в организации, о том укладе, который пришлыми людьми был выстроен в стране.