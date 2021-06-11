Россия прекратила действие российско-американского меморандума по «открытой суше»

Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания

Российско-американский меморандум по "открытой суше" прекратил свое существование. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.Меморандум по "открытой суше", действующий с 1992 года, имевший уведомительный порядок и позволявший американским дипломатам беспрепятственно разъезжать по всей территории России, "канул в лету". Российскому МИД поручено довести это распоряжение до американских дипломатов.Теперь вместо уведомительного характера для выезда за пределы 25-мильной зоны города, где находится дипломатическое представительство, американцам придется запрашивать разрешение. А по словам главы МИД Сергея Лаврова, к таким поездкам подход будет "индивидуальный".Как ранее сообщалось, прекращение действия меморандума вошло в ответные санкции России против США вместе с высылкой американских дипломатов, отправкой домой посла и еще рядом ограничений.Между тем отправленный в Вашингтон "для консультаций" американский посол в Москве Джон Салливан может вернуться в Россию "в ближайшие недели". Как заявили в Госдепе, он активно участвует в подготовке встречи лидеров США и России, которая пройдет в Женеве 16 июня. По крайней мере, на его возвращение "надеются", как будет на самом деле покажет время.Ну и напоследок: экс-президент США Дональд Трамп дал Джо Байдену неплохой совет перед встречей последнего с Владимиром Путиным. Он посоветовал американскому президенту на встрече "не засыпать".- заявил Трамп.