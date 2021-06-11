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Россия прекратила действие российско-американского меморандума по «открытой суше»

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Российско-американский меморандум по "открытой суше" прекратил свое существование. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.


Меморандум по "открытой суше", действующий с 1992 года, имевший уведомительный порядок и позволявший американским дипломатам беспрепятственно разъезжать по всей территории России, "канул в лету". Российскому МИД поручено довести это распоряжение до американских дипломатов.

Теперь вместо уведомительного характера для выезда за пределы 25-мильной зоны города, где находится дипломатическое представительство, американцам придется запрашивать разрешение. А по словам главы МИД Сергея Лаврова, к таким поездкам подход будет "индивидуальный".

Как ранее сообщалось, прекращение действия меморандума вошло в ответные санкции России против США вместе с высылкой американских дипломатов, отправкой домой посла и еще рядом ограничений.

Между тем отправленный в Вашингтон "для консультаций" американский посол в Москве Джон Салливан может вернуться в Россию "в ближайшие недели". Как заявили в Госдепе, он активно участвует в подготовке встречи лидеров США и России, которая пройдет в Женеве 16 июня. По крайней мере, на его возвращение "надеются", как будет на самом деле покажет время.

Ну и напоследок: экс-президент США Дональд Трамп дал Джо Байдену неплохой совет перед встречей последнего с Владимиром Путиным. Он посоветовал американскому президенту на встрече "не засыпать".

Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания

- заявил Трамп.
Использованы фотографии:
http://government.ru/
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20 комментариев
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  1. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 07:03
    +5
    А вот это правильно. Двумя руками за. Еще бы остальных "партнеров" так же ограничить, было бы совсем здорово
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 07:18
      +9
      Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания

      Красавчик laughing . Подколол ,так подколол
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:50
        +1
        Накачают сонного Джо первентином перед встречей с Путиным и не заснёт.
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 08:10
          +2
          На западе еще со времен танкового шоколада научились "незасыпать" клиента сутками) если необходимо)
          1. Например
            Например Сегодня, 08:43
            +1
            Цитата: Mitroha
            Красавчик

            Трамп был бы не плохим министром.
            Например Министр экономического развития.

            Приезжай к нам Трамп.
            Поработай на благо русского народа.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: Дальний В
      А вот это правильно. Двумя руками за. Еще бы остальных "партнеров" так же ограничить, было бы совсем здорово

      Поддерживаю! А нечего по стране шастать! Это вам не бульвар в Париже
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 07:04
    +4
    Давно пора было.
    А наши дипломаты могли ездить по сша по уведомлению? Или как всегда это был прогиб перед светлоокими в 90-х?
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 07:30
      +3
      Вроде бы они отменили когда консульство отжали
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:08
    +2
    Долго же с этим тянули. Нашли тоже мне "друзей"... wassat Ничего хорошего для России от таких поездок разных "господ" ждать не приходится.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
    -1
    30 лет терпели выходки американцев и теперь вдруг решили их наказать what, что такого произошло с руководством России?
    1. Равик
      Равик Сегодня, 08:11
      -1
      Выборы на носу...
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 07:11
    -1
    Цитата: Дальний В
    А вот это правильно. Двумя руками за. Еще бы остальных "партнеров" так же ограничить, было бы совсем здорово

    Осталось прокричать - Ура-а-а... . lol
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:20
      0
      Радикал -ага, и в воздух чепчик бросить lol
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:19
    +3
    Да не 25миль нужна цифра в договоре, а 12-15 километров, под открытым контролем ФСБ!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    +1
    Российские протестуны взгруснули,как же отчитываться.Видео отчеты не прокатывают,Дипломаты голивудских бредней насмотрелись ,знают как это делается.Наконец отменили эту драконвскую договоренность от 1992 года.Можно рассматривать постаовление Мишустина ,как борьбу за экологию,воздух будет чище по стране.Требуется мужчина славянской внешности,должен будет стоять за стулом сидящего Байдена на переговорах с Путиным,в образе красноармейца 30 годов прошлого века.Буденовка обязательно,винтовку со штыком МО выдаст.При малейшей попытке заснуть Байдена,будить последнего уколом в пятую точку.Оплата сдельная ,по договоренности,но впределах разумного.Обращаться посольство США в Швейцарии или к Трампу на прямую. laughing bully
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:07
      +2
      Трамп уже обеспокоился, как бы Байден не заснул перед Путиным.
    2. Shket53
      Shket53 Сегодня, 08:11
      -4
      ЭЭЭ .... не все так просто , в отношении Договора, теперь нашей нелегальной разведке , придется поднапрячься... а там... дети и дети, наших самых, что ни на есть самых... которые, что ни на есть Самые...А что касаемо про штык... так зачем в пятую точку... Штык надо втыкать... Ну это как меня учили... в рукопашном бою надо нанести максимальный ущерб противнику... А проще... УБИТЬ
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:15
      +2
      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 07:27
      НОВЫЙ
      +1
      Российские протестуны взгруснули,как же отчитываться.Видео отчеты не прокатывают,Дипломаты голивудских бредней насмотрелись ,знают как это делается.Наконец отменили эту драконвскую договоренность от 1992 года.Можно рассматривать постаовление Мишустина ,как борьбу за экологию,воздух будет чище по стране.Требуется мужчина славянской внешности,должен будет стоять за стулом сидящего Байдена на переговорах с Путиным,в образе красноармейца 30 годов прошлого века.Буденовка обязательно,винтовку со штыком МО выдаст.При малейшей попытке заснуть Байдена,будить последнего уколом в пятую точку.Оплата сдельная ,по договоренности,но впределах разумного.Обращаться посольство США в Швейцарии или к Трампу на прямую. laughing bully
      Андрей, hi ! Или поставить Петрова с Бошировым перед байдой, тогда уж точно не заснёт! Правда забудет о чём говорить, но это уже столь важно. wink
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:12
    +3
    Нормальный такой документ! good Гасить мерикатосню сразу, и в корне! angry Можно попутно и их союзничков! bully
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:10
    +2
    Ждём заявления от ГосДепа что данная мера является не ОБОСНОВОЙ и США оставляет за собой право ответить санкциями, на наши санкции, которые мы ввели в ответ на их санкции