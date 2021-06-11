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Сенат поручил выплатить сотрудникам дипмиссий США компенсации за «воздействие неизвестного оружия на Кубе, в России и Китае»

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Американские сенаторы одобрили проект закона, на основании которого дипломаты и служащие американских посольств и консульств, «подвергавшиеся воздействию неизвестного оружия», должны получить денежную компенсацию. Законопроект был составлен в связи с заявлениями американских дипломатов, работавших в посольстве в Гаване (Куба). Тогда сотрудники дипмиссии США говорили о «невыносимых головных болях от вероятного акустического воздействия».


Теперь стало известно, что дипломаты заявляли о «воздействии неизвестного оружия» не только на Кубе. В сообщениях, которые распространил Госдепартамент, говорится о «случаях акустического воздействия на сотрудников посольств и консульств США в Китае и России».

При подготовке законопроекта учитывались показания самих американских дипломатов. В одном из показаний отмечалось следующее:

Возникала неожиданно головная боль. Сначала небольшая, потом она становилась невыносимой. Лекарственные препараты не помогали. При этом головную боль ощущали многие сотрудники дипломатической миссии. Были слышны какие-то странные шумы.

Отмечалось, что первые подобные случаи были зафиксированы в 2016 году. Тогда на них обратили внимание. Но, как сообщают в Госдепе, «ранее тоже могло быть воздействие на дипломатов в других странах, просто этому не придавали значения».

Американские сенаторы ранее подали запрос в национальную академию наук с просьбой прояснить ситуацию. Там заявили, что «могло быть применено микроволновое оружие, вызывающее странные симптомы, в том числе пространственную дезориентацию и тошноту».

В прессе США приводится случай с агентом ЦРУ Марком Полимеропулосом, который несколько лет назад находился в российской столице. В декабре 2017 года, находясь в гостиничном номере, Полимеропулос «испытал сильное головокружение, а затем стал страдать от мигреней». В итоге он завершил карьеру в возрасте 48 лет. Эта сводка говорит как минимум о том, что США продолжают активно использовать агентов и сотрудников ЦРУ под видом дипломатических работников на территории России.

На основании таких показаний и было решено, что против американских дипломатов на Кубе, в России и КНР применяли «неизвестное оружие», вызвавшее ухудшение состояния здоровья. Теперь таким пострадавшим, на основании принятого Сенатом США постановления, будут выплачивать компенсации. О том, что мигрени и тошнота могут возникать и без применения «неизвестного оружия», да и вообще без применения хоть какого-то оружия, в США речи, конечно же, не идёт…
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32 комментария
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  1. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:38
    +7
    В прессе США приводится случай с агентом ЦРУ Марком Полимеропулосом, который несколько лет назад находился в российской столице. В декабре 2017 года, находясь в гостиничном номере, Полимеропулос «испытал сильное головокружение, а затем стал страдать от мигреней». В итоге он завершил карьеру в возрасте 48 лет.

    Был уволен из дипломатического корпуса с диагнозом: Цирроз печени.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:12
      +3
      «испытал сильное головокружение, а затем стал страдать от мигреней»

      "просто надо меньше пить" )) классика жанра
      в народе называется "вертолеты"))
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:20
        +3
        У меня сосед тоже плохо себя чувствует его тошнит после вчерашнего,но у меня в квартире ведь никакого оружия нет.Я ни в чём не виноват.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 08:31
          +2
          Цитата: Александр 3
          но у меня в квартире ведь никакого оружия нет.Я ни в чём не виноват.

          Само главное: убедить в этом супругу свою и соседскую.
        2. Богатырев
          Богатырев Сегодня, 08:48
          0
          А почему Вы не учитываете, что могут облучать со спутника? )))
          И не забывайте носить фольгу под штанами и под шапкой )))
        3. venik
          venik Сегодня, 09:33
          0
          Цитата: Александр 3
          У меня сосед тоже плохо себя чувствует его тошнит после вчерашнего,но у меня в квартире ведь никакого оружия нет.Я ни в чём не виноват.

          =======
          Неделю назад отмечали юбилей жены..... На следующий день против меня и половины гостей было применено "неизвестное оружие" вызвавшее временное ухудшение состояния здоровья....... lol
          Может кому-нибудь иск подать? recourse
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 08:29
        +1
        Цитата: Анахорет
        в народе называется "вертолеты"))

        У них "конвертопланы" wink Все-таки технологически развитая держава...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: Вежливый Лось
      Был уволен из дипломатического корпуса с диагнозом: Цирроз печени.

      Скорее как и у нас "За систематическое появление на рабочем месте , в нетрезвом состоянии".
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:27
      +3
      Коль проблема в посольствах, то надо трести свои спецслужбы по защите информации. Кто с этим мало-мальски знаком, то прекрасно знает, как борются со съемом информации с окон (против лазера, направленного микрофона и пр.) и даже стен (против пьезо-детекторов). К окнам и пр., подводится вибрирующее устройство, мешающее съему нужных (голосовых) вибраций. Оно работает ближе к ультрозвуковым частотам, причем перестраивается (стрекочет), чтоб враги не отфильтровали, а стены подчуют инфраразвуком. Если от съема с окон инфракрасным (невидимым) лазером у дипломатов случались повальные проблемы с сетчаткой глаза, вплоть до отслоения. В прессе это освещалось больше десятка лет назад. То теперь своими глушилками глушат бедных дипломатов, которые все по совместительству шпионы wassat Вся эта ранее сверхсекретная и дорогущая лабуда, ныне продается на али-экспресс за копейкиwassat Правда стали последние годы сие пресекать. Вот вспомните комара, мол, да нажрись ты крови и отвали, нет, этот гад своим писком всю ночь будет человека изводить. И если постоянный звук еще терпим, то перестройка частот (стрекотание) просто невыносимо. Поэтому дипломаты на всю башку такие больные wassat
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 09:05
        +1
        Цитата: хрыч
        К окнам и пр., подводится вибрирующее устройство, мешающее съему нужных (голосовых) вибраций.

        Навеяло мне тут Вашим комментарием:
        Одесса. Диалог двух соседей на лестничной клетке:
        - Моня, я чисто по соседски хочу поинтересоваться, почему вы не уделяете внимание своей жене и уклоняетесь от исполнения супружеского долга?
        - Шо?! Яша, если бы ты не был моим соседом, я бы тебе за такой вопрос набил морду. И вообще, какое тебе дело до моих отношений с женой. Это тебя не касается. Понял?!
        - Нет, Моня, касается, да еще как! Дело в том, что из-за ее вибратора совершенно невозможно смотреть телевизор.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:31
      +1
      Цитата: Вежливый Лось
      Был уволен из дипломатического корпуса с диагнозом: Цирроз печени.

      Ради досрочного увольнения и компенсаций у них теперь вал жалоб пойдёт на приступы падучей. laughing
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Ради досрочного увольнения и компенсаций у них теперь вал жалоб пойдёт на приступы падучей

        Ну, а что? Военные себе вон сколько на свои нужды требуют, а дипломатам нельзя? Подсуетились и вот она денюжка в карман. Только такой пример заразителен! Теперь все дипломаты во всех странах начнут жаловаться на головную боль и прочие болячки. Компенсацию всем!
  2. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 07:44
    +2
    Ага, щас ещё репарации удумают с России стребовать, с них станется.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:45
    +3
    А может они беременные,там у них с гендерной классификацией сам черт ногу сломит! wassat
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:49
    +3
    А кто будет выплачивать компенсации тем странам которые пострадали от прямого воздействия ОРУЖИЕМ которое применила Америка для установления своих демократических режимов .Такие страны как Ирак.,Югославию вообще развалили.К такой же процедуре подходит ещё одна страна.
    1. bar
      bar Сегодня, 08:11
      +2
      Цитата: Александр 3
      А кто будет выплачивать компенсации тем странам которые пострадали от прямого воздействия ОРУЖИЕМ которое применила Америка для установления своих демократических режимов

      Эти страны сами должны полосатым компенсировать расходы на импорт демократии. Бомбы и ракеты недешёвые, а за сбитый стелс вообще не расплатятся.
  5. Властор
    Властор Сегодня, 07:52
    +4
    Вот за похмелье уже платят
    1. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 07:58
      +1
      За пьянство при исполнении служебных обязанностей hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:21
      +1
      Цитата: Властор
      Вот за похмелье уже платят

      Это в России за похмелье премии лишают, да и с работы могут уволить, а у них в США ещё за такие действа ещё бонус выплачивают.
  6. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 08:00
    +4
    Возникала неожиданно головная боль. Сначала небольшая, потом она становилась невыносимой. Лекарственные препараты не помогали. При этом головную боль ощущали многие сотрудники дипломатической миссии. Были слышны какие-то странные шумы.

    При всем при этом "неизвестное оружие" уничтожало к утру все спиртосодержащие жидкости в посольствах и дипломатических миссиях. Действия "оружия" усугублялось принятием русскими варварского закона о начале работы "пунктов первой медицинской помощи" аж с 11 часов. Отмечено, что многие, подвергшиеся воздействию "неизвестного оружия", дипломаты стали к месту и не к месту употреблять в своей речи фразы: "Ты меня уважаешь?", "Ну, будь", "Давай на коня".
    Родные и близкие пострадавших всерьез обеспокоены их психическим состоянием. Все "облученные" обратились к сенаторам с просьбой заменить причитающиеся им денежные выплаты на эквивалент, выраженный в декалитрах наиболее популярных национальных напитков.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:20
      +1
      Вежливый Лось (Александр)
      Сегодня, 08:00
      ... Отмечено, что многие, подвергшиеся воздействию "неизвестного оружия", дипломаты стали к месту и не к месту употреблять в своей речи фразы: "Ты меня уважаешь?", "Ну, будь", "Давай на коня".

      good В продолжении Вашего полёта мысли :
      "Стременную!", "На посошок!", "Чтобы все!" и т.д. wink Какой мерикатос после этого сдюжит?! Ему не только приплата будет нужна, но и заранее забить место на кладбище! laughing
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 08:28
        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Какой мерикатос после этого сдюжит?! Ему не только приплата будет нужна, но и заранее забить место на кладбище!

        И на всю оставшуюся жизнь обеспечена жесточайшая ностальгия по работе в России.
  7. Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Сегодня, 08:02
    +1
    Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным…
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:19
    +1
    В декабре 2017 года, находясь в гостиничном номере, Полимеропулос «испытал сильное головокружение, а затем стал страдать от мигреней». В итоге он завершил карьеру в возрасте 48 лет.

    Если бы палёную водку не пил, то и мигрени не было. У моего соседа уже 10 лет мигрени мучают с утра и до открытия ларька с палёной водкой. Так ему то и не 48 лет а уже 72 года.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:50
      +1
      Еще бы по номерам не терся с дамами с низкой социальной и вообще бы был в шоколаде. Это же блеск- они тепрь даже лишний вес на нас повесят))))) охренеть в 48 лет у человека давление) это же нонсенс ))))
  9. knn54
    knn54 Сегодня, 08:23
    +2
    Думаю,что после новости о компенсации число пострадавших возрастет...
    1. слава1974
      слава1974 Сегодня, 08:26
      0
      и всё-таки. Какие-то подтверждения же были? Не на пустом месте всё появилось. Американцы конечно тупые, но чтобы сенат давал команду выплачивать компенсации за алкоголизм на работе? Сомнительно.
  10. Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 08:47
    0
    Мне в университете военные препады очень доходчиво объясняли разницу между психологическим, психотропным и психотронным видом воздействия. Будете смеяться, но они существуют и очень даже широко применяются, причем всеми. Это легко осуществить, сложно распознать и абсурдно пытаться доказать. По многим вопросам мы в начале двухтысячных хихикали, а сейчас я в ужасе, когда вижу как этр все реализованно в СМИ. понимаю что исполнение топорное, но жесткое и результативное
  11. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 08:49
    0
    Совсем ку-ку....
  12. prior
    prior Сегодня, 08:57
    +1
    А проверить, какой аппаратурой ихние ЦРУшники "нафаршировывают" свои посольства, им не приходило в голову ?
    Сначала понаставят всякой излучающей дряни, а потом - цирроз печени laughing

  13. неспич
    неспич Сегодня, 09:07
    +1
    laughing В стране где треть населения алкоголики, треть -- наркоманы и половина -- психопаты(сидят на прозаке) + засилье юристов/адвокатов по другому и быть не могло! Плати, государство, тем кого само взрастило!
    *приведены реальные цифры американской статистики...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: неспич
      В стране где треть населения алкоголики, треть -- наркоманы и половина -- психопаты(сидят на прозаке) + засилье юристов/адвокатов по другому и быть не могло!

      Ещё про цветных забыли и про ЛГБтешников.