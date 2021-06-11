Сенат поручил выплатить сотрудникам дипмиссий США компенсации за «воздействие неизвестного оружия на Кубе, в России и Китае»

Возникала неожиданно головная боль. Сначала небольшая, потом она становилась невыносимой. Лекарственные препараты не помогали. При этом головную боль ощущали многие сотрудники дипломатической миссии. Были слышны какие-то странные шумы.

Американские сенаторы одобрили проект закона, на основании которого дипломаты и служащие американских посольств и консульств, «подвергавшиеся воздействию неизвестного оружия », должны получить денежную компенсацию. Законопроект был составлен в связи с заявлениями американских дипломатов, работавших в посольстве в Гаване (Куба). Тогда сотрудники дипмиссии США говорили о «невыносимых головных болях от вероятного акустического воздействия».Теперь стало известно, что дипломаты заявляли о «воздействии неизвестного оружия» не только на Кубе. В сообщениях, которые распространил Госдепартамент, говорится о «случаях акустического воздействия на сотрудников посольств и консульств США в Китае и России».При подготовке законопроекта учитывались показания самих американских дипломатов. В одном из показаний отмечалось следующее:Отмечалось, что первые подобные случаи были зафиксированы в 2016 году. Тогда на них обратили внимание. Но, как сообщают в Госдепе, «ранее тоже могло быть воздействие на дипломатов в других странах, просто этому не придавали значения».Американские сенаторы ранее подали запрос в национальную академию наук с просьбой прояснить ситуацию. Там заявили, что «могло быть применено микроволновое оружие, вызывающее странные симптомы, в том числе пространственную дезориентацию и тошноту».В прессе США приводится случай с агентом ЦРУ Марком Полимеропулосом, который несколько лет назад находился в российской столице. В декабре 2017 года, находясь в гостиничном номере, Полимеропулос «испытал сильное головокружение, а затем стал страдать от мигреней». В итоге он завершил карьеру в возрасте 48 лет. Эта сводка говорит как минимум о том, что США продолжают активно использовать агентов и сотрудников ЦРУ под видом дипломатических работников на территории России.На основании таких показаний и было решено, что против американских дипломатов на Кубе, в России и КНР применяли «неизвестное оружие», вызвавшее ухудшение состояния здоровья. Теперь таким пострадавшим, на основании принятого Сенатом США постановления, будут выплачивать компенсации. О том, что мигрени и тошнота могут возникать и без применения «неизвестного оружия», да и вообще без применения хоть какого-то оружия, в США речи, конечно же, не идёт…