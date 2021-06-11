Военное обозрение
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США обеспокоены возможностью Ирана использовать росийский спутник в военных целях

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Соединенные Штаты сильно обеспокоены возможностью Ирана использовать российский спутник для отслеживания потенциальных целей на Ближнем Востоке. Как пишет The Washington Post, соответствующую спутниковую систему Тегеран получит от Москвы.


По данным издания, ссылающегося на несколько источников, Россия продаст Ирану спутник "Канопус-В" гражданского назначения, но который можно использовать и в военных целях. Установленная на спутнике камера с разрешением 1,2 метра значительно превосходит иранские технологии. Кроме того, он оснащен широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата 2000 км.

В США опасаются, что с помощью данного спутника иранские военные смогут следить за военными объектами США и Израиля в данном регионе. Особую тревогу вызывает возможность попадания этих сведений силам, поддерживаемым Ираном. Речь идет о хуситах в Йемене, Хизбалле в Ливии и Сирии и т.д., которые обладают дальнобойным оружием, способным нанести удар по обнаруженным целям.

По словам источников издания, Иран изъявил желание приобрести спутник в 2018 году, представители властей и Корпуса стражей исламской революции неоднократно летали в Москву на переговоры. Весной этого года российские специалисты посетили Иран, где провели обучение наземных специалистов по управлению космическим аппаратом.

Запуск спутника "Канопус-В" произойдет в "ближайшие месяцы", наземная база управления будет находиться недалеко от города Карадж на севере Ирана.
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17 комментариев
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  1. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 07:55
    +15
    Классический пример нынешней низкосортной публицистики. Вместо того, чтоб грамотно составить заголовок "Washington Post: "Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему", а в теле новости разместить перевод текста статьи первоисточника, ВО традиционно лепит желтый заголовок "США обеспокоены/испугались/бояться...", а дальше кривой пересказ.

    Казалось бы, в чем проблема в разделе Новости давать действительно новости. И если они из иностранных СМИ, то давать прямой перевод и ссылку.

    Собсно, кому интересно:
    https://www.washingtonpost.com/national-security/iran-russia-satellite/2021/06/10/d28978f0-c9ab-11eb-81b1-34796c7393af_story.html
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:16
      0
      конечно штатам щекотливо) теперь ведь могут сдачи дать и матрасная безнаказанность в регионе будет ограничена)))
      1. Например
        Например Сегодня, 08:26
        -2
        Цитата: Анахорет
        теперь ведь могут сдачи дать


        Ага спутник получат и станут сверхдержавой.

        Что-то я так и не услышал о "сдаче" о которой иранские вожаки кричали после убийства Сулеймани.

        Сдулись?

        Или у них спутника не было, как у Печкина велосипеда?


        Некоторым хватило ледоруба.

        Видимо наличие фаберже важнее спутника.
        1. Например
          Например Сегодня, 08:30
          -4
          Цитата: Анахорет
          Классический пример нынешней низкосортной публицистики. Вместо того, чтоб грамотно составить заголовок "Washington Post:

          Нашел высокосортный источник.
          Washington Post - помойка.

          Только слепой и глухой может доверять "журналистам" этого издания.

          пример нынешней низкосортной публицистики
          - это тупое перепечатывание статей. Без понимания сути, без комментариев, без выяснения истины.

          А для Вас, важно что бы не исказили слова помойки вашингтон пост
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 09:06
            +1
            А что, сейчас остались независимые издательства или журналисты? Все работают "на дядю". Просто "Вашингтон пост" - одна из наиболее воняющих помоек, на содержании у вашингтонской рейхсканцелярии.
        2. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 08:36
          0
          Что-то я так и не услышал о "сдаче" о которой иранские вожаки кричали после убийства Сулеймани.
          они отбомбились по базам сша в Ираке, если не услышали, почитайте об этом) а в целом эта вся история похожа на договорняк по обрубанию рук влияния третьих стран в регионе) поэтому в бомбежке никто и ничто не пострадало)
          и Сулеймани был выбран, как ключевой компетент, на котором замыкались многие цепочки) вы думаете, у него не было "доброжелателей" в Иране на самом высоком уровне?))
        3. Iris
          Iris Сегодня, 09:17
          0
          Видимо, следующие переговоры будут о поставке Фаберже )))
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:54
      +1
      Что то молчит Израиль и его "представители" на ВО.
    3. v.tochenn
      v.tochenn Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: Инженер Щукин
      Классический пример нынешней низкосортной публицистики. Вместо того, чтоб грамотно составить заголовок "Washington Post: "Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему", а в теле новости разместить перевод текста статьи первоисточника, ВО традиционно лепит желтый заголовок "США обеспокоены/испугались/бояться...", а дальше кривой пересказ.

      Казалось бы, в чем проблема в разделе Новости давать действительно новости. И если они из иностранных СМИ, то давать прямой перевод и ссылку.

      Собсно, кому интересно:
      https://www.washingtonpost.com/national-security/iran-russia-satellite/2021/06/10/d28978f0-c9ab-11eb-81b1-34796c7393af_story.html

      Таки на ВО эт неинтересно, как и многое то, что было в 2011-2017 годах. А далее всё по наклонной, - ближе к мнению эха дождя. ИМХО.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:57
    +3
    Невозможно сдерживать техническое развитие и использование техники.Ведь любое оборудование предназначенное для решения гражданских задач ,можно использовать в других целях.Лопатой ведь можно не только копать.
  3. Волков
    Волков Сегодня, 08:03
    +2
    Их это волновать не должно кто кому и что. Но за поставкой одного спутинка могут последовать другие. + В копилку производителя.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
    0
    Соединенные Штаты сильно обеспокоены возможностью Ирана использовать российский спутник для отслеживания потенциальных целей на Ближнем Востоке.
    отвыкайте от своих имперских замашек, и привыкайте к действительности. laughing
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:08
    +5
    Интересные люди.....оборвали отношения с РФ, с Ираном.....но волнуются о совместной торговле.....между Ираном и РФ.
  6. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:27
    +2
    Давно пора! Я вообще не понимаю, почему мы поддерживаем их санкции! Давно бы уже торговали с Ираном и С.Кореей. И активнее надо сотрудничать с Кубой и Венесуэлой!
  7. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:53
    +2
    Спутник, штука хорошая, только не на что им спутники покупать.
    Не покупка это будет, а как обычно, списание долгов.

    Цена доллара на черном рынке Ирана приближается к 300 000 (триста тысяч!) риалов.
    Официальный курс американского доллара к иранскому риалу составляет около 42 000.
  8. zlinn
    zlinn Сегодня, 09:11
    0
    Установленная на спутнике камера с разрешением 1,2 метра значительно превосходит иранские технологии

    в оригинальной статье и вправду так написано, но реальное разрешение камер спутника 2.1 метр, спутник был разработан для мониторинга катастроф, и спутник шпион из него так себе
    1. Инженер Щукин
      Инженер Щукин Сегодня, 09:38
      0
      Даже не 2,1, а 2,5 метра. И разумеется Канопусы вообще не спутники шпионы, да.
      https://www.roscosmos.ru/24985/