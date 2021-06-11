США обеспокоены возможностью Ирана использовать росийский спутник в военных целях

Соединенные Штаты сильно обеспокоены возможностью Ирана использовать российский спутник для отслеживания потенциальных целей на Ближнем Востоке. Как пишет The Washington Post, соответствующую спутниковую систему Тегеран получит от Москвы.
По данным издания, ссылающегося на несколько источников, Россия продаст Ирану спутник "Канопус-В" гражданского назначения, но который можно использовать и в военных целях. Установленная на спутнике камера с разрешением 1,2 метра значительно превосходит иранские технологии. Кроме того, он оснащен широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата 2000 км.
В США опасаются, что с помощью данного спутника иранские военные смогут следить за военными объектами США и Израиля в данном регионе. Особую тревогу вызывает возможность попадания этих сведений силам, поддерживаемым Ираном. Речь идет о хуситах в Йемене, Хизбалле в Ливии и Сирии и т.д., которые обладают дальнобойным оружием, способным нанести удар по обнаруженным целям.
По словам источников издания, Иран изъявил желание приобрести спутник в 2018 году, представители властей и Корпуса стражей исламской революции неоднократно летали в Москву на переговоры. Весной этого года российские специалисты посетили Иран, где провели обучение наземных специалистов по управлению космическим аппаратом.
Запуск спутника "Канопус-В" произойдет в "ближайшие месяцы", наземная база управления будет находиться недалеко от города Карадж на севере Ирана.