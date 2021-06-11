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Индийская пресса: Может случиться так, что Путин убедит Байдена отказаться от санкций против Индии за покупку С-400

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Стрельбы С-400 в Астраханской области



В индийской прессе решили обсудить повестку предстоящей встречи президентов России и США, которая (встреча) состоится 16 июня в Женеве. В Индии считают, что Владимир Путин и Джо Байден «должны поднять и вопрос индийско-российского сотрудничества в военно-технической сфере».

Оказалось, что индийские эксперты предполагают затрагивание на встрече Путина с Байденом тематики предстоящих поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Напомним, что такие ЗРК уже законтрактованы, а первые поставки должны быть проведены до конца 2021 года.

В индийских медиа напомнили, что США продолжают угрожать Индии санкционными мерами в формате пакета (закона) CAATSA. Этот закон предполагает санкционное воздействие на страны, которые покупают вооружения у Российской Федерации.

Когда в Индию свой первый визит совершал министр обороны США Ллойд Остин, его спросили, будут ли санкции против Индии введены в связи с приобретением ЗРК С-400 у России? Остин тогда заявил, что, пока поставки С-400 в Индию не произведены, говорить о санкциях нет смысла. Но поставки в любом случае состоятся, что не так давно подтвердил индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

Индийские СМИ указывают на то, что «Путин и Байден должны обсудить поставки С-400 в Индию». При этом в Индии выражают надежду на то, что у президента России «найдутся аргументы в отношении американского коллеги по поводу военно-технического сотрудничества с Нью-Дели, которое не может оказываться под внешним давлением».

Может случиться так, что Путин убедит Байдена отказаться от санкций против Индии за покупку С-400,

считают в индийских СМИ.

Таким образом, в Индии уже открыто возлагают надежды именно на Владимира Путина в том плане, что тот «способен повлиять на Байдена при обсуждении поставок российской военной техники за рубеж».
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12 комментариев
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  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 08:20
    +5
    Может случиться так, что Путин
    убедит Байдена отказаться от санкций
    против Индии за покупку С-400,


    Собственно , а почему это Путин , то есть обобщённо - "Мы" , должны лоббировать то , что в интересах Индии ?

    Или им самим , С-400 , на столько "не слишком то и хотелось" , на фоне противостояния с КНР , что их останавливает перспектива санкций ?

    Вообще , какое нам дело до двухстороних взаимоотношений США и Индии ?

    Цитата: Например
    А с какой радости Путину это делать?

    Сама, сама, сама...
    yes yes yes
    1. Например
      Например Сегодня, 08:21
      +3
      А с какой радости Путину это делать?

      Сама, сама, сама...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:59
        0
        Цитата: Например
        Сама, сама, сама...

        Да ладно! "Народ" высказал робкую надежду, а все набросились! Самим-то боязно рот против США открыть,
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 08:27
    +3
    Что то вспомнил картину "Ходоки у Ленина".
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:30
    +3
    А...мы ещё за индусов и договариваться должны? Не! Спасибо! Закупили у сша Апач, купите ещё и Ф21.(ф16) и ждите теперь когда они вам их отключат от поставки запчастей, обслуживания и вооружения. Далее следует цитата Лаврова....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:49
      +3
      Индусы, как чубатые- и рыбку сьесть, и все остальное..
  4. prior
    prior Сегодня, 08:51
    +2
    Индусам : "Бояться санкций - С-400 не иметь."
    Берите пример с Турции, не такой "ГиГимон" страшный, как СМИ его малюют. bully
  5. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 08:51
    0


    101 удар - за санкции против Индии из-за покупки С-400
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:03
    0
    Теперь ещё и за Индию Их проблему решать???? Самим ссыкотно так пусть мол Путин порешает, дааа и эта страна рвётся в лидеры региона, смешно.
  7. Machete
    Machete Сегодня, 09:16
    0
    Это Путину интересно менее всего.
    За танцоров никто впрягаться не станет.
    Если они не могут контролировать свои бубенцы, то кто за них решит?
  8. venik
    venik Сегодня, 09:18
    0
    "...Индийские СМИ указывают на то, что «Путин и Байден должны обсудить поставки С-400 в Индию»....."
    =======
    Украинские СМИ, из кожи вон лезут, утверждая, что основным на переговорах будет украинский вопрос. Индусы указывают что президентам следует обсудить проблемы поставок оружия в Индию.....
    Кто следующий?
    А на самом деле..... request
  9. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:41
    0
    Ага, каждый ждет от этой встречи своей выгоды! Только у Россия много своих вопрос, касающихся сохранения мира и порядка в нем.