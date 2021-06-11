Индийская пресса: Может случиться так, что Путин убедит Байдена отказаться от санкций против Индии за покупку С-400

Стрельбы С-400 в Астраханской области

Может случиться так, что Путин убедит Байдена отказаться от санкций против Индии за покупку С-400,

В индийской прессе решили обсудить повестку предстоящей встречи президентов России и США, которая (встреча) состоится 16 июня в Женеве. В Индии считают, что Владимир Путин и Джо Байден «должны поднять и вопрос индийско-российского сотрудничества в военно-технической сфере».Оказалось, что индийские эксперты предполагают затрагивание на встрече Путина с Байденом тематики предстоящих поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Напомним, что такие ЗРК уже законтрактованы, а первые поставки должны быть проведены до конца 2021 года.В индийских медиа напомнили, что США продолжают угрожать Индии санкционными мерами в формате пакета (закона) CAATSA. Этот закон предполагает санкционное воздействие на страны, которые покупают вооружения у Российской Федерации.Когда в Индию свой первый визит совершал министр обороны США Ллойд Остин, его спросили, будут ли санкции против Индии введены в связи с приобретением ЗРК С-400 у России? Остин тогда заявил, что, пока поставки С-400 в Индию не произведены, говорить о санкциях нет смысла. Но поставки в любом случае состоятся, что не так давно подтвердил индийский посол в Москве Венкатеш Варма.Индийские СМИ указывают на то, что «Путин и Байден должны обсудить поставки С-400 в Индию». При этом в Индии выражают надежду на то, что у президента России «найдутся аргументы в отношении американского коллеги по поводу военно-технического сотрудничества с Нью-Дели, которое не может оказываться под внешним давлением».считают в индийских СМИ.Таким образом, в Индии уже открыто возлагают надежды именно на Владимира Путина в том плане, что тот «способен повлиять на Байдена при обсуждении поставок российской военной техники за рубеж».