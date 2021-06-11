В ВМС США решили добавить гиперзвуковые ракеты к трем кораблям класса Zumwalt

С предложением о переоснащении кораблей класса Zumwalt ВМС США обратились при составлении бюджетного запроса на 2022 год. Военно-морское командование задумалось об установке 12 ракет на каждый из кораблей класса Zumwalt, что позволило бы последним значительно увеличить свои возможности в плане нанесения ударов по объектам на суше.Для реализации поставленной цели ВМС США просит у Конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году. Эти деньги уйдут на дальнейшие исследования в сфере ракет CPS и постепенную установку ракет на корабли. ВМС собираются поместить двухступенчатую ракету диаметром 35 дюймов в многоцелевые пусковые трубы: такая конструкция напоминает используемую на подводных лодках класса «Вирджиния».Согласно бюджетным документам, первый блок для гиперзвуковых ракет для подводных лодок будет готов уже к 2028 году, но на оснащение кораблей класса Zumwalt потребуется, по мнению экспертов, намного больше времени. По крайней мере, в 2022 году ВМС США будут заниматься вопросами разработки самой ракеты, интеграции платформы с ракетами, решением проблем навигации и средств связи.Гиперзвуковые ракеты настолько велики, что не помещаются ни в вертикальные ракетные пусковые установки Mark 41, которыми оснащены эсминцы класса Arleigh Burke, ни в пусковые установки Mark 57 (по 80 на корабль), которые установлены на кораблях Zumwalt.Как пишет американский обозреватель Дэвид Экс, несмотря на то, что Zumwalt представляют собой корабли с крупным водоизмещением, это не означают, что на кораблях много свободного места. Чтобы установить пусковую установку для гиперзвуковых ракет, придется удалить две 155-миллиметровые пушки, которые в настоящее время размещены в носовой части каждого корабля класса Zumwalt.Между тем, когда-то эти орудия были гордостью существования самой программы Zumwalt. В ВМС США предполагали, что пушки будут стрелять высокоточными снарядами на огромное расстояние, без проблем накрывая своим огнем побережье с укреплениями противника.Однако ВМС США разрабатывали пушки отдельно от боеприпасов, а последние подорожали настолько, что сейчас сравнялись в стоимости с крылатой ракетой, которая обладает куда большей дальностью удара. Получается, что поддерживать существование пушек на борту кораблей данного класса экономически нецелесообразно. Так корабли остались без пушек, но зато их было решено переоснастить ракетами.Как пишет Дэвид Экс, добавление гиперзвуковых ракет усилит возможности кораблей данного класса по проведению атак на наземные цели. Скажем, если американский флот столкнется с китайским в битве за Тайвань, то корабли класса Zumwalt, находящиеся в Филиппинском море к востоку от Тайваня, смогут наносить ракетные удары по китайским портам и аэродромам, а также обстреливать китайский флот в Тайваньском проливе.Понятно, что это намного более впечатляющие возможности, чем те, которыми обладали корабли названного класса прежде. Теперь вопрос лишь в том, заинтересует ли предложение ВМС США конгрессменов и поддержат ли они выделение значительных бюджетных средств на модернизацию вооружения новых американских кораблей.