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Россия отработает скрытое развёртывание войск на учениях «Запад-2021»

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Российская армия отработает скрытое развертывание войск в рамках предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Об этом рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.


По словам генерала, в рамках учений будут разыграны несколько сценариев, в рамках которых, в том числе, будет отработано скрытное развертывание группировки войск. Кроме того будет отработана совместная работа подразделений РХБЗ, военной полиции и МТО. Особое внимание будет уделяться нестандартным действиям батальонных тактических групп при отражении воздушных и наземных ударов.

Особое внимание уделяем нешаблонному мышлению, уходу от сложившихся стереотипов и использованию нестандартных способов действий при решении генералами и офицерами поставленных задач

- заявил Журавлев.

Как ранее заявили в Минобороны, совместные учения "Запад-2021" пройдут с учетом опыта последних вооруженных конфликтов. На них обязательно будет отработана защита от беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, подразделения российской и белорусской армии отработают огневое и радиоэлектронное воздействие на противника, применение тактических воздушных десантов, быстрый переход от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, а также других боевых действий в рамках поставленных задач.

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.
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32 комментария
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  1. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:31
    +9
    А зачем обсуждать в эфире "СКРЫТОЕ" развёртывание войск?! Чтоб показать, как будем это делать? Лучше бы тихо сделали - Бац! И уже в Киеве. wassat
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:33
      +3
      Опять шаровары стирать....
      1. Например
        Например Сегодня, 08:35
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Лучше бы тихо сделали - Бац! И уже в Киеве.

        А я, подумал про Польшу. wassat

        Но мысль в том же направлении, что и у Вас. good
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 09:22
          -1
          Великая Газовая война (ВГВ - Четвертая мировая) закончилась. Причем ее окончанием было соединие нитки Б, Северного потока-2. Но основная битва была в Белорусской операции. Когда войска НАТО под видом учений должны били войти в Минск, где должен свершиться переворот. Причем сам переворот больше медийный, хотя нам все не доложили. Вроде и группа военных арестована. Отвлечь Россию должно было мощное наступление ВСУ на Донбассе, а байден, готовя медийное пространство назвал Путина киллером. Но заговорщиков-переворотчиков нейтрализовали, а ВСУ взяли в котел (при упоминании шаровары всегда коричневые). не переходя границу. Одновременно к границе Белой Руси подошла наша мощная группировка. С учетом ядерного перевооружения РФ и новейших образцов оружия, ребята в Пентагоне дали заднюю и два эсминца просто не пошли в Черноморье. А смысл? По итогам Мировой войны, всегда "Потсдамская конференция", вот встреча Путина с Байденом, ну и там всяких недочерчиллей, собственно готовится. Итог войны - торг и деление Мира. Вот этим и собираются заниматься. Украина и Польша давай умолять намедни о встрече, но даже Блинкин цыкнул Зеленому. Проблема ВГВ, может и главная - землетрясение в 3 с небольшим балла по Рихтеру в Голландии. Что говорит о критической выработке газовых пластов, крупнейшего месторождения в ЕС, а Голландия ниже уровня моря и землетрясения для нее - Всемирный потоп. И здесь СП-2, ТП и пр. просто не имеют смысла. Газ взять в таких объемах просто негде взять, кроме РФ. ГТС Украины изношена чуть не на 90% и спасает резкое падение объемов, но для замещения Голландии потребуется приватизация ГТС и полное восстановление. Приватизировать будет ЕС, США (долю за гегемонию) и РФ. У России к переговорам с "Потсдаме" есть аргумент, как у Трумана ... это Посейдон. Пока абсолютное оружие. Раздел Украины будет, возможно и мирный. Возможно эти учения плавно перейдут к другим действиям. Почему "Потсдам", а не рядовая встреча двух Презиков именно выдают Табаки. Как они завертелись, как на них цыкнули хозяева и пр. Европейские, прежде всего германские газовые компании стали тайным правительством Германии, чуть не ЕС. Они взяли под контроль энергетику, а это сейчас главное и вершина власти. Они старуху сломали и им даже США не указ. Ничего сделать с ними не смогли. Всякую швейцарскую мелочь с трубоукладчиками распугали, а их сломать не смогли. Так поднялись эти газовики из-за РФ и ее газа. Шредер (не путать с врагом черепашек-ниндзя) там спикер. И десятилетия взращивались эти газовые компании и выросли в драконов.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:47
        0
        Кто их пользовал, тот пусть за них и воюет.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:43
      +11
      А зачем обсуждать в эфире "СКРЫТОЕ" развёртывание войск?!

      это как в анекдоте про старого медведя, который учит молодого, как правильно поедать "туристов".

      для начала их нужно напугать, ибо без давна они вкуснее))
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:51
      +1
      полковые разведчики проверят зал музея в Карлсхорсте--это главное.
      подтверждение итогов ВМВ.
      а поляки пусть берегут свои квартиры в Лондоне и Алабаме-на случай "радости"
    4. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:29
      0
      Чтоб показать, как будем это делать? Лучше бы тихо сделали - Бац! И уже в Киеве.
      Это чтобы некоторые, особе впечатлительные НАТОвцы, засекая сосредоточение наших войск с перепугу не объявили боевую (не учебную) тревогу, подумав, что это оно самое - долгожданное вторжение русских. Это я говорю не про публичных их лиц, которые в любом случае портить воздух воплями будут, а про тех, кто непосредственно на боевом дежурстве и занимается военным делом.
  2. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 08:35
    -3
    Что это за структура - "батальонная тактическая группа"? Вроде, раньше у нас были дивизии, бригады, полки... Или все это только на бумаге, а сил хватает только на содержание батальонов?
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:41
      +4
      Сегодня воюют БТГ. Батальонная тактическая группа – это временное подразделение,а в качестве основы используется база батальона. hi
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 08:43
        -4
        Цитата: Зяблицев
        Сегодня воюют БТГ.

        Почему на полками или бригадами? Нет сил подготовить и содержать основные оперативно-тактические части?
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 08:52
          +4
          Да нет. И полки и бригады есть, но для ведения боя из их состава формируют БТГ. Это, можно сказать, современное ноу-хау в военном деле!
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 08:59
            -6
            Цитата: Зяблицев
            Это, можно сказать, современное ноу-хау в военном деле!

            Ничего не выдумывайте, я слегка изучил вопрос, и все оказалось именно так, как я и думал. Назначается один батальон, в него отбирают всех контрактников, придают нештатное вооружение, и делают из этой "сборной солянки" подразделение "постоянной готовности". Остальные подразделения части обеспечивают эту "БТГ". В общем, на бумаге - полк "ПГ", а на самом деле - только усиленный батальон. Ну, как обычно...
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 09:12
              +6
              Да я как бы не придумываю, у меня 25 лет военной службы за плечами...Но считайте, как Вам будет угодно! Мне то что! Под концепцию ведения боевых действий БТГ в неглобальных войнах изменились и все тактические нормативы и нам, связистам, хлопот добавилось по обеспечению управления...Кстати они уже доказали свою высокую эффективность..., но это уже другая история.
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 09:24
                -3
                Цитата: Зяблицев
                Под концепцию ведения боевых действий БТГ

                Понятие "БТГ" в наших Уставах отсутствует, а в жизни появилось во время чеченских войн, когда полноценные части в округах набрать не могли, и посылали на войну "сводные батальоны". Про эффективность - если нет полков "ПГ", то конечно, эффективной будет БТГ, собранная из всех подразделений полка.
                Не пугайте меня своей выслугой, у меня поболее будет.
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Сегодня, 09:27
                  +2
                  Понятие БТГ в том виде, что действует сегодня на официальном уровне в Вооруженных Силах России появилось, если быть совсем точным, в 2014 году! А то о чем Вы пытаетесь мне тут рассказать - это сводные батальоны, которые и были обычными батальонами, только комплектовались из состава различных частей. Что же касается Боевого Устава, то Вы ошибаетесь.Еще в 2016 году была проведена работа по внесению дополнений в боевые уставы Сухопутных войск по применению батальонных тактических групп.

                  И я Вас не пугаю - просто подчеркиваю, что не голословно пишу. А насчет выслуги - может Вы служили во время Первой мировой и гражданской - тогда были другие правила игры!
                  1. Bez 310
                    Bez 310 Сегодня, 09:39
                    0
                    Цитата: Зяблицев
                    Понятие БТГ в том виде, что действует сегодня на официальном уровне в Вооруженных Силах России появилось, если быть совсем точным, в 2014 году!

                    Насколько я понял, вы вопросом не владеете, и делаете вид, что БТГ организованы в связи с новыми веяниями в тактике применения войск. Но все не так, и ларчик открывается очень просто - нет сил и возможностей содержать части в состоянии "ПГ", вот и содержат "усиленные батальоны". Все это началось давным-давно, но продолжается и сейчас, к сожалению.
                    Для сведения:
                    https://vz.ru/society/2012/9/19/598822.html
                    1. Зяблицев
                      Зяблицев Сегодня, 09:41
                      0
                      Повторюсь, считайте и интерпретируйте, как Вам будет угодно, мне от этого не жарко и не холодно!
                      1. Bez 310
                        Bez 310 Сегодня, 09:46
                        0
                        Цитата: Зяблицев
                        мне от этого не жарко и не холодно!

                        Достойный ответ!
              2. abrakadabre
                abrakadabre Сегодня, 09:35
                -1
                Кстати они уже доказали свою высокую эффективность...
                На каком ТВД и для противостояния какому наряду сил противника? Насколько БТГ эффективны против, например, группировки у наших западных границ, собранной на проведение последних учений НАТО? Там вроде писали 20 тыс. "штыков" было собрано.
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Сегодня, 09:37
                  +1
                  Я же написал, что это совсем другая история... hi В интернете много аналитики и рассказов: где, с кем и когда, почему!
        2. konstantin68
          konstantin68 Сегодня, 08:57
          +1
          Локальные небольшие конфликты.
        3. Егоза
          Егоза Сегодня, 09:03
          0
          Цитата: Bez 310
          Почему на полками или бригадами?

          Да для Украины и батальона хватит. Как и для Польши, как и для триебалтов. Вот так, батальон туда, батальон сюда - уже бригада и набралась! )))
  3. V1er
    V1er Сегодня, 09:06
    +1
    Скрытное развёртывание нужно скрытно отрабатывать без учений и сми. А то сейчас наши недруги будут пристально наблюдать и записывать.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:31
      +1
      Всё правильно.
      1. Мы анонсировали.
      2. Они поверили. Создали группировку спутников, распушили все свои локаторы, задействовали всех своих агентов. (а это всё деньги).
      3. Мы анонсировали о завершении учений по скрытому зарвёртыванию.
      4. Они не поверили, т.к. ничего не увидели.
      5. Мы объяснили, что в связи с короновирусом учения были проведены в другом месте и в другое время.
      Вообщем всё по мультику.
      - теперь ты ещё полдня за ним бегать будешь.
      - Это ещё почему?
      - А что б фотографию отдать.
  4. prior
    prior Сегодня, 09:10
    +2
    На учениях "Запад - 2021" Россия совместно с Белоруссией планируют отработать тактический манёвр под названием "Песец подкрался незаметно." laughing
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:37
      +1
      Россия совместно с Белоруссией планируют отработать тактический манёвр под названием "Песец подкрался незаметно."
      Главное - уточнить ареал подкрадывания. А то так вот подкрадутся к Киеву, Варшаве или Риге. Потом разводить руками и оправдяваться: "Черт, заблудились"
      wink wassat
      1. prior
        prior Сегодня, 09:39
        0
        "Правильно" заблудиться тоже наука bully
  5. cniza
    cniza Сегодня, 09:12
    +1
    Российская армия отработает скрытое развертывание войск в рамках предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2021".


    Сейчас НАТушка и скакуны завоют...
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 09:22
    +1
    Особое внимание будет уделяться нестандартным действиям батальонных тактических групп при отражении воздушных и наземных ударов. ...
    "Особое внимание уделяем нешаблонному мышлению, уходу от сложившихся стереотипов и использованию нестандартных способов действий при решении генералами и офицерами поставленных задач"

    what
    Применительно к учениям, всегда смущает вопрос об истинности результатов "импровизаций".
    Объективность оценки онных штука весьма спо-орная...
    В конце-концов, теми самыми "шаблонами" как раз и становились наиболее эффективные "действия", в рамках существовавших "представлений".
    "Представления" сменились?
    Хотелось бы подробностей... request
    what
    А вообще-то...
    Что-то чую...
    Духом партизан Советских повеяло.
    feel
    Часом на территории Белоруссии не такая "погода" ожидается.?.
  7. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 09:30
    0
    Частично оно отработано в 2014 было. Причём в условиях приближенных к боевым, в реальной операции.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:44
    0
    План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран
    . Всё по плану. Так и должно быть.