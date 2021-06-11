Россия отработает скрытое развёртывание войск на учениях «Запад-2021»

Особое внимание уделяем нешаблонному мышлению, уходу от сложившихся стереотипов и использованию нестандартных способов действий при решении генералами и офицерами поставленных задач

Российская армия отработает скрытое развертывание войск в рамках предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Об этом рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.По словам генерала, в рамках учений будут разыграны несколько сценариев, в рамках которых, в том числе, будет отработано скрытное развертывание группировки войск. Кроме того будет отработана совместная работа подразделений РХБЗ, военной полиции и МТО. Особое внимание будет уделяться нестандартным действиям батальонных тактических групп при отражении воздушных и наземных ударов.- заявил Журавлев.Как ранее заявили в Минобороны, совместные учения "Запад-2021" пройдут с учетом опыта последних вооруженных конфликтов. На них обязательно будет отработана защита от беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, подразделения российской и белорусской армии отработают огневое и радиоэлектронное воздействие на противника, применение тактических воздушных десантов, быстрый переход от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, а также других боевых действий в рамках поставленных задач.Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.