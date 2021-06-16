О качестве стрельбы русской эскадры в Цусимском сражении

«Сведения о повреждениях японских кораблей, полученных в Цусимском бою, говорят о том, что русские артиллеристы, за исключением одного эпизода, попадали нечасто и нерегулярно. Этим исключением были первые 15 минут, в течение которых «Микаса» получил 19 попаданий. По многим косвенным признакам удалось определить, что «автором» большинства из этих попаданий был всего лишь один корабль – «Князь Суворов» – единственный, на котором хорошо освоили определение дальности по дальномеру».

Оценка точности русской и японской стрельбы в Цусиме

Статистика попаданий в японские броненосные корабли

Констатируем факты

Слово предоставляется «капитану очевидность»

Почему снижалось количество попаданий в японские корабли?

«Капитан Слейд уже сказал в своей лекции, что защитить свой корабль можно, накрыв сильным огнём корабль врага и подавив его огневые средства.



В первой стадии Цусимского боя русская эскадра, открывшая сильный огонь примерно с 6500 ярдов, всего за несколько минут нанесла «Микасе» сравнительно тяжёлые повреждения: грот-стеньга была сбита, одно 6-дюймовое и два 12-фунтовых орудия были на время выведены из строя, было сделано много пробоин в трубах и т.д. Но как только наши корабли открыли огонь, а точность попаданий стала постепенно расти, соответственно стала снижаться сила вражеского огня.



А в заключительной стадии того же боя, когда главный отряд Того дрался с вражеской эскадрой, многие наши корабли сконцентрировали свой огонь на головном «Бородино», и тогда «Орёл», следующий корабль в строю, начал эффективно поражать «Микасу». Некоторые снаряды взрывались, попадая в борт, другие падали в воду у самого борта, да так, что крышу штурманской рубки (Остров Обезьян) несколько раз вымочило фонтанами брызг, причиняя значительные неудобства, так как часто приходилось протирать залитые водой линзы дальномеров и биноклей. Из-за этого «Микаса» перенёс огонь с «Бородино» на «Орёл», через 10–15 минут стрельбы огонь «Орла» начал постепенно слабеть, и после этого уже не было ни душа от фонтанов брызг, ни попаданий снарядов».

О точности и эффективности японской стрельбы в начале Цусимского сражения

«японцы пристреливались минут около 10-ти: сначала попадали только осколки и брызги от разрывавшихся об воду снарядов, но уже в 2 часа неприятель стал непрерывно попадать».

После двух-трех недолетов и перелетов неприятель пристрелялся, и быстрые, в большом числе, одно за другим, попадания сосредоточились в носу и у боевой рубки «Суворова».

«Дым и пламя от разрыва снарядов и частые возгорания близких предметов не дают возможности видеть через просветы рубки, что делается кругом. Только урывками можно видеть иногда отдельные части горизонта. Никаких правильных наблюдений, да еще в желаемом определенном направлении, не было возможности вести».

«2 часа 11 мин. Ранило в боевой рубке – судового старшего артиллерийского офицера лейтенанта Владимирского – стоявшего у левого дальномера; он ушел на перевязку; дальномер Барра и Струда разбило, его заменили правым, и у него стал полковник К. Мор. Ар. Берсенев. Не прошло и минуты, как осколком в голову убило полковника Берсенева; его заменил у дальномера нижний чин, дальномерщик».

О том, кто попадал в «Микасу» в 13:49–14:10

«Был открыт беглый огонь по тому же «Миказе» фугасными снарядами, пользуясь расстоянием, получаемым от дальномерной станции».

О падении качества русской стрельбы в период 14:10-14:19

«Во время действия по неприятелю пожары на мателотах «Суворове» и «Александре III» сильно мешали нашей стрельбе. Дым густой и длинной полосой ложился между нами и японцами, скрывая их от нас и давая в то же время им возможность, измеряя расстояние по нашим флагштокам стрелять в нас, так как дым стлался близко от нас и не перекрывал мачт».

«…туман и дым часто ухудшали видимость, так, около 14:15 (время русское – Прим. авт.) на отряде Того было отмечено, что видны только боевые флаги на клотиках русских кораблей».

Следующая «десятиминутка» 14:20–14:29

Период с 14:30 до 14:39

О живучести централизованной системы управления огнем (СУО) на русских кораблях

О завершении 1-й фазы

Коротко о главном

Выводы

Немного альтернативы

Так что же получается, что идеальный снаряд – это фугасный?