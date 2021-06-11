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Представители британского Минобороны появились на территории Карабаха

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Иллюстративное фото


Великобритания пытается закрепиться на Кавказе, используя для этого всевозможные средства. Судя по короткой заметке посольства Соединенного Королевства в Азербайджане, представители Минобороны Великобритании появились на территории Карабаха.

Согласно сообщению, в район, часть которого находилась под контролем армии непризнанной республики НКР, прибыли специалисты по минно-взрывному делу Минобороны Великобритании. Заявленная цель - определить возможность разминирования части территории Физулинского района.

Цель визита - определить, каким будет сотрудничество Великобритании и Азербайджана для устранения угрозы, исходящей от этих смертоносных устройств

- говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Представители британского Минобороны появились на территории Карабаха


По имеющейся информации, британцы в дальнейшем намерены направить в Азербайджан военнослужащих инженерных подразделений, которые в сотрудничестве с агентством Азербайджана по разминированию ANAMA, приступят к работе на ранее "оккупированной" территории, возвращенной по итогам войны 2020 года.

В настоящее время очисткой территории от боеприпасов и мин занимаются военные Азербайджана, которым помогают турецкие саперы, военнослужащие непризнанной республики Нагорный Карабах и российского миротворческого контингента. В апреле Москва запросила помощи в разминировании у ООН, но ответ так и не получила. Зато Британия охотно направила в Карабах своих военных, хотя официального заявления о запросе со стороны Баку не публиковалось.
Использованы фотографии:
https://media.az
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4 комментария
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:27
    -1
    В апреле Москва запросила помощи в разминировании у ООН, но ответ так и не получила.
    А кто бы сомневался. Табу наложено госдепом.
  2. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 09:31
    0
    И эта плесень уже здесь negative
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:37
    0
    Помочь в разминировании територии, дело доброе, хотя ...
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:38
    0
    Падальщики прибыли ... некрофаг или трупоед — животное, питающееся мертвечиной, падалью.