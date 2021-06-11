Минобороны Украины внесло изменения в гособоронзаказ на 2021 год

Соответствующим приказом Минобороны Украины внесло изменения в гособоронзаказ (ГОЗ) на 2021 год. Его общая сумма осталась неизменной, составляя 22,74 миллиарда гривен (более 60 миллиардов рублей), но статьи затрат бюджетной программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» было решено перераспределить.Об этом сообщает украинский портал Defense Express.В обновленной программе были незначительно увеличены расходы на закупку и модернизацию. Заметно выросли расходы на создание информационной структуры Минобороны Украины, с 50 миллионов гривен (133 млн руб.) до 79,4 миллиона грн. (211,5 млн. руб.).Также увеличили расходы на капремонт и другие виды восстановительных работ с 5,5 млрд грн. (14,7 млрд руб.) до 5,9 млрд грн. (15,7 млрд руб.).При этом были сокращены затраты на исследовательско-конструкторские и научно-исследовательские работы в сфере вооружений с 1,2 миллиарда гривен (3,2 млрд руб.) до 0,9 млрд грн. (2,4 млрд. руб.). Также немного сократили расходы на создание единой автоматизированной системы управления ВСУ.Помимо этого, почти вдвое уменьшены затраты на обновление вооружения и военной техники по контрактам, заключенным под государственные гарантии. Теперь они составят не 849 млн грн. (2,3 млрд. руб.), а только 490 млн. гон. (1,3 млрд руб.).Ранее согласование гособоронзаказа прошло в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины. Заседание проходило в закрытом режиме.