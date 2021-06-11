Военное обозрение
Войти Регистрация

ВМС США направили в Чёрное море эсминец УРО USS Laboon (DDG58)

20

Соединенные Штаты намерены нарастить военное присутствие в Черноморском регионе. Как сообщает Шестой флот на своей странице в Twitter, в Черное море направлен очередной американский эсминец.


Согласно сообщению, на этот раз обеспечивать свободное судоходство и безопасность в Черном море будет эсминец ВМС США USS Laboon DDG58. Сроки нахождения корабля и участие в конкретных учениях или мероприятиях не раскрываются, но подчеркивается, что американский флот регулярно проводит операции в Черном море вместе с "союзниками и партнерами".

Эсминец УРО USS Laboon (DDG-58) является 8 кораблем в серии из 21 корабля класса "Arleigh Burke". Заложен в марте 1992 года, спущен на воду в феврале 1993, передан ВМС США в марте 1995 года.

Водоизмещение полное - 8775 тонн. Длина наибольшая - 154 метра, ширина - 20 метров, осадка - 9,4 метра. Скорость хода более 30 узлов. Дальность плавания 4400 миль при 20 узлах. Экипаж 281 человек, в том числе 33 офицера.

Основное вооружение - КР "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC, ПКР "Гарпун". Имеет две универсальные пусковые установки на 29 (нос) и 61 (корма) ячейки. Кроме того, имеется одна АУ Mark 45. Mod. 3/54 калибра 127 мм, два 6-ствольных 20-мм автомата "Фаланкс". Может нести вертолет.

Визит в Черное море для этого эсминца не первый, в 2015 году он проводил учения с ВМС Румынии и посещал Грузию, почему-то пройдя мимо Украины. На этот раз, вероятней всего, Одессу он посетит, поскольку Украина и Грузия - это основные партнеры США в Черном море, помогающие "сдерживать агрессию России".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USNavyEurope
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 09:55
    -4
    А чо, на дональде ихнего куке с прошлого разу с с уборкой от гуавна не справились до сих пор?
    1. Babay Atasovich
      Babay Atasovich Сегодня, 10:42
      0
      У этого команда застраховалась от психологического воздействия самолётов потенциального противника, вот смело и прут. Однако Б и П уже в подводной лодке и теперь будут пужжать , показывая перескоп с флагом ВМФ РФ то по одному борту, то подругому - такой подлости команда не ждёт! laughing
      1. v.tochenn
        v.tochenn Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: Babay Atasovich
        У этого команда застраховалась от психологического воздействия самолётов потенциального противника, вот смело и прут. Однако Б и П уже в подводной лодке и теперь будут пужжать , показывая перескоп с флагом ВМФ РФ то по одному борту, то подругому - такой подлости команда не ждёт! laughing

        Так чо ли:
        wink
        1. Babay Atasovich
          Babay Atasovich Сегодня, 10:51
          0
          Не, кАлибровать не получится точечно , так дубинкой навернём ! fellow laughing
    2. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 10:54
      +2
      непонятно , КТО помешал судоходству в Черном море, что пришлось за несколько ТЫСЯЧ км от США направлять дорогой корабль ?

      Лицемеры...
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:59
    +2
    огласно сообщению, на этот раз обеспечивать свободное судоходство и безопасность в Черном море будет эсминец ВМС США USS Laboon DDG58
    US-анцы и не такую красивую сказку написать могут, "Министерство правды" свои доллары не зря получает.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:02
      +4
      пусть в Азовском попробует обеспечить
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 10:10
        +1
        В Азовском море мы и без них справимся! Да и в Чёрном без них спокойнее.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:13
          +1
          а вот они так не считают
    2. Юрий В.А
      Юрий В.А Сегодня, 10:44
      0
      Любое Министерство Мира любит сказки, через полгода узнаем историю о выдворении очередного корабля.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
    +2
    Согласно сообщению, на этот раз обеспечивать свободное судоходство и безопасность в Черном море будет эсминец ВМС США USS Laboon DDG58.
    Таки да! Без них ни какой "свободы и безопасности", кругом сплошное Сомали)) с пиратами bully И вот они - борцуны! laughing
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:52
      +1
      шериф, мне кажется, Мосфильму давно пора создать трилогию "Пираты Чёрного моря". wink
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:02
        +1
        ВМС собираются поместить двухступенчатую ракету диаметром 35 дюймов в многоцелевые пусковые трубы:
        Вячеслав, идея очень хорошая! good Полагаю, эксперты Мосфильма возьмут на заметку Вашу идею! good
  4. markant1970
    markant1970 Сегодня, 10:21
    +2
    Ещё на подходе британский эсминец и голландский фрегат
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:34
      -1
      Цитата: markant1970
      Ещё на подходе британский эсминец и голландский фрегат

      Эй! Где там Мосфильм? "Летучего голландца" им запустить навстречу нельзя? Живо все выметутся!
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 10:57
        0
        Если мне не изменяет память, фантастикой всегда занималась киностудия им. Горького...
  5. BAI
    BAI Сегодня, 10:33
    +2
    на этот раз обеспечивать свободное судоходство и безопасность в Черном море

    И кто кому там угрожает?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +1
    Соединенные Штаты намерены нарастить военное присутствие в Черноморском регионе
    Все наращивают, противодействуют, стараются присутствовать везде, бряцают оружием и для чего? Воевать в итоге будете или так для проформы с целью укрепления альянса, у которого начали закрадываться сомнения в возможностях Сша по защите его членов?
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 11:07
      +1
      Это не "члены" - это пр...присособленцы...под крик " нас обижают" пытаются высосать как можно больше бабла.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    -1
    Опять все пошло не по плану.Где два англицких эсминца из эскорта Лизки ,получается это был просто пук в Темзу от лорда Англицкого Адмиралтейства.Грозой рубаков ,Черноморский флот пугали! am