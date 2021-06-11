ВМС США направили в Чёрное море эсминец УРО USS Laboon (DDG58)

Соединенные Штаты намерены нарастить военное присутствие в Черноморском регионе. Как сообщает Шестой флот на своей странице в Twitter, в Черное море направлен очередной американский эсминец.Согласно сообщению, на этот раз обеспечивать свободное судоходство и безопасность в Черном море будет эсминец ВМС США USS Laboon DDG58. Сроки нахождения корабля и участие в конкретных учениях или мероприятиях не раскрываются, но подчеркивается, что американский флот регулярно проводит операции в Черном море вместе с "союзниками и партнерами".Эсминец УРО USS Laboon (DDG-58) является 8 кораблем в серии из 21 корабля класса "Arleigh Burke". Заложен в марте 1992 года, спущен на воду в феврале 1993, передан ВМС США в марте 1995 года.Водоизмещение полное - 8775 тонн. Длина наибольшая - 154 метра, ширина - 20 метров, осадка - 9,4 метра. Скорость хода более 30 узлов. Дальность плавания 4400 миль при 20 узлах. Экипаж 281 человек, в том числе 33 офицера.Основное вооружение - КР "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC, ПКР "Гарпун". Имеет две универсальные пусковые установки на 29 (нос) и 61 (корма) ячейки. Кроме того, имеется одна АУ Mark 45. Mod. 3/54 калибра 127 мм, два 6-ствольных 20-мм автомата "Фаланкс". Может нести вертолет.Визит в Черное море для этого эсминца не первый, в 2015 году он проводил учения с ВМС Румынии и посещал Грузию, почему-то пройдя мимо Украины. На этот раз, вероятней всего, Одессу он посетит, поскольку Украина и Грузия - это основные партнеры США в Черном море, помогающие "сдерживать агрессию России".