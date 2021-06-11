Польский генерал: Байден и Путин попытаются заключить сделку по перемирию

Чего ждать от российско-американского саммита? Никакой «перезагрузки» в отношениях США с Россией точно ждать не нужно. При этом оба политика попытаются заключить сделку по перемирию. Байден будет пытаться в определённой степени наладить отношения с Москвой, ведь для США сегодня главным противником является всё-таки Китай, а не Россия.

Польский военный атташе в Вашингтоне генерал Ярослав Строжик поделился с прессой Польши о своей встрече с президентом США Джозефом Байденом перед его отлётом в Европу. Строжик поделился своими соображениям на предмет того, как пройдёт российско-американский саммит в Женеве.По словам польского генерала, «важно понимать, что Джо Байден более предсказуем, чем Дональд Трамп, но при этом не нужно ожидать каких-то прорывов на встрече с Владимиром Путиным».Из заявления Ярослава Строжика:Польский генерал при этом добавил, что американский президент «не будет идти на дальнейшую конфронтацию, при этом будет наблюдать, готов ли то же самое сделать Путин».При этом в польской прессе комментируют и участие Джо Байдена в предстоящем саммите НАТО. В материале обозревателя Мацея Чарнецки говорится о том, что «Байден в отличие от Трампа не станет оказывать давление, не будет требовать от всех членов альянса довести военные расходы до 2 процентов». Заявлено, что Байден «дорожит дружбой с европейскими партнёрами США по НАТО».В то же время указывается на то, что Байден может «попросить европейцев более активно участвовать в развитии НАТО и военных операциях альянса».Предполагается, что на саммите НАТО будет затронута тема программы «4 по 30». Речь идёт о формировании 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 кораблей НАТО, готовых к развёртыванию в течение 30 суток.