Военное обозрение
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Польский генерал: Байден и Путин попытаются заключить сделку по перемирию

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Польский военный атташе в Вашингтоне генерал Ярослав Строжик поделился с прессой Польши о своей встрече с президентом США Джозефом Байденом перед его отлётом в Европу. Строжик поделился своими соображениям на предмет того, как пройдёт российско-американский саммит в Женеве.


По словам польского генерала, «важно понимать, что Джо Байден более предсказуем, чем Дональд Трамп, но при этом не нужно ожидать каких-то прорывов на встрече с Владимиром Путиным».

Из заявления Ярослава Строжика:

Чего ждать от российско-американского саммита? Никакой «перезагрузки» в отношениях США с Россией точно ждать не нужно. При этом оба политика попытаются заключить сделку по перемирию. Байден будет пытаться в определённой степени наладить отношения с Москвой, ведь для США сегодня главным противником является всё-таки Китай, а не Россия.

Польский генерал при этом добавил, что американский президент «не будет идти на дальнейшую конфронтацию, при этом будет наблюдать, готов ли то же самое сделать Путин».

При этом в польской прессе комментируют и участие Джо Байдена в предстоящем саммите НАТО. В материале обозревателя Мацея Чарнецки говорится о том, что «Байден в отличие от Трампа не станет оказывать давление, не будет требовать от всех членов альянса довести военные расходы до 2 процентов». Заявлено, что Байден «дорожит дружбой с европейскими партнёрами США по НАТО».

В то же время указывается на то, что Байден может «попросить европейцев более активно участвовать в развитии НАТО и военных операциях альянса».

Предполагается, что на саммите НАТО будет затронута тема программы «4 по 30». Речь идёт о формировании 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 кораблей НАТО, готовых к развёртыванию в течение 30 суток.
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29 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:28
    +3
    Польский генерал: Байден и Путин попытаются заключить сделку по перемирию
    . Фигня, даже обсуждать бессмысленно. Полосатые признают, выполняют только то, что выгодно им ...
    Наивно будет с нашей стороны хоть в чем то им поверить!
    Вот и посмотрим, у кого что возобладает ... рациональный подход или глупость.
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 10:32
      +7
      На этой встрече не будет решено ровно ничего. Как не было ничего решено на встрече с Трампом до этого.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:36
        +4
        Цитата: military_cat
        На этой встрече не будет решено ровно ничего

        Весьма вероятно! Но вот интересно смотреть, как все обсуждают, а о чем пойдет речь и чем закончится! Украинцы, поляки, индусы...еще бы на ромашке погадали!
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 11:09
          0
          Цитата: Егоза
          Цитата: military_cat
          На этой встрече не будет решено ровно ничего

          Весьма вероятно! Но вот интересно смотреть, как все обсуждают, а о чем пойдет речь и чем закончится! Украинцы, поляки, индусы...еще бы на ромашке погадали!

        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:03
          0
          Цитата: Егоза
          Весьма вероятно! Но вот интересно смотреть, как все обсуждают, а о чем пойдет речь и чем закончится!

          Как будто Путин и Байден нуждаются в советах и мнениях этих недоделанных экспертов.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: military_cat
        На этой встрече не будет решено ровно ничего. Как не было ничего решено на встрече с Трампом до этого.

        Согласен ... серьезные ребята именно это и говорят.
      3. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:46
        +3
        Цитата: military_cat
        На этой встрече не будет решено ровно ничего

        Это так, но будут заброшены пробные мячи на чужую территорию. Например вопросы по климату не такие уж и безобидные, это начало пути к попытке ограничения нашей деятельности в Арктике. Полагаю уступки (якобы уступки) по СП2 это не от доброты душевной, а попытка обмена на уступки в чем то выгодном для них, вопрос тоже будет заброшен, Сдержанное общение с 404ой перед встречей тоже не просто так ,тут встреча интересная намечается. Хотя да, решений не будет, что уже анонсировано с обоих сторон.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:50
          +2
          Коля hi , а вот 4*30, все же маловато, хотя бы 4*100 drinks
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 11:03
            +1
            Привет Рома! hi Трудно не согласиться. smile drinks
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 11:05
              +2
              собственно, к батальонам тоже относится lol
              1. НИКНН
                НИКНН Сегодня, 11:16
                +1
                По ихним штатам батальон , это в среднем человек 500 и того 4*100*500, это литров 200 где то. winked
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 11:28
                  +1
                  уже неплохо!
        2. military_cat
          military_cat Сегодня, 11:13
          -4
          Цитата: НИКНН
          Это так, но будут заброшены пробные мячи на чужую территорию.

          "Заброшены пробные шары" — это формулировка, при помощи которой люди, у которых профессия комментировать события, делают вид, что происходят какие-то события, когда никаких событий не происходит.
        3. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:47
          0
          Холодный саммит для заключения Холодного перемирия в Холодной войне. У Китая уже больше вымпелов, чем у США. Да, они ещё качественно уступают американским. Но американский флот действует по всему Земному шару, а китайский флот более локализован. Российский флот отстает от американского на десятилетия, за исключением арктического флота, где мы опережает их десятка на три лет. Американцы проигрывают Гонку Вооружений по ПРО, ПВО, баллистическим ракетам и ядерным зарядам. Наши танки, как всегда, вне конкуренции. Да и вообще, наши сухопутные силы традиционно сильнее американских. По авиации, мы сильно уступаем американцам количественно, но качественно, первенство новейших авиационных разработок неочевидно. Суммарно США едва ли превосходят РФ и Китай несмотря на НАТО и прочих Табах, тявкающих по всему Миру. Поэтому Байден будет пытаться развести Путина, а Путин будет разводить Байдена. Затянутые с 2014 года пояса плохо влияют на народ, несмотря на глуповатый оптимизм Медведева.
          От встречи не стоит ждать прорывных решений. Стороны обозначат свои позиции и назначат следующую встречу. Спящему Джо деватся некуда, ему нужно маневрировать между РФ и Китаем, пытаясь их развести, но едва ли у него что-то выйдет.
          Распад СССР, утрата стратегического противника крайне негативно сказались на США, его элите, вооруженных силах.
          Запасаем попкорн, будем посмотреть. laughing hi
      4. кредо
        кредо Сегодня, 10:59
        0
        Цитата: military_cat
        На этой встрече не будет решено ровно ничего. Как не было ничего решено на встрече с Трампом до этого.

        "Предсказателей" (это в отношении генерала), как мух на гуано.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: rocket757
      Полосатые признают, выполняют только то, что выгодно им ...

      Вот им сейчас как раз и выгодно ,они вырабатывают общую стратегию борьбы с Китаем.Им не надо еще отвлекаться на Россию
      Цитата: rocket757
      Наивно будет с нашей стороны хоть в чем то им поверить!

      Ну почему ,раз они предлагают передышку,то можно в нее верить ,пака не переступят .Нам то конфронтация как раз не нужна.
      Цитата: rocket757
      Вот и посмотрим, у кого что возобладает ... рациональный подход или глупость.

      Ничего не изменится
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:25
        0
        Можем гадать, можем не гадать ...
        Спорить смысла нет, менять свое мнения, без серьезных причин, не будем.
        Подождем и почитаем/послушаем, как будут интерполировать произошедшие переговоры.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:59
      0
      Все таки я думаю, что ВВП напрямую точно скажет: "Дружище! Украина в НАТО - Вашингтон в ядерном пепле! Выбирай!", а о каком то прорыве, действительно, говорить не приходиться - ведь это англосаксы!
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:49
      +1
      Польский генерал: Байден и Путин...

      Я, вот тоже не пойму request Байден, Путин, но причем тут мнение польского генерала Строжика? Ладно бы он являлся польским атташе в Афганистане..., а то в Вашингтоне.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 10:35
    +1
    Уже столько версий, чего там будут обсуждать, что разговор на эту тему теряет всякий смысл. Если учесть, что встреча будет вестись без протокола, о реальных результатах мы все равно не узнаем.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: BAI
      Если учесть, что встреча будет вестись без протокола, о реальных результатах мы все равно не узнаем.

      Зато что потом в СМИ опишут!!! Фантасты растерянно курят в сторонке
  3. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 10:42
    0
    Для нас простых смертных встреча Путин- бАйден будет освещена лишь как коммюнике. На большее американец не потянет,- в смысле пресс-конференции.
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 10:42
    +1
    И все то генерал знает , наверное Байден у него совета спрашивал .
    На мой взгляд ничего прорываного не произойдет .
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: Кузнец 55
      И все то генерал знает , наверное Байден у него совета спрашивал .

      Ага yes когда Байден у него польские яблоки покупал.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    Строжик поделился своими соображениям на предмет того, как пройдёт российско-американский саммит в Женеве
    Все ломают головы о чем пойдет разговор и какие главные темы будут на встрече, а польский военный атташе (легальный разведчик) знает все, т.к. Байден перед отлетом в Европу поделился секретом именно с ним. Вот и разбери у кого больше праздник - у украинцев в связи с телефонным звонком, или у поляков в связи с разговором.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:08
    +1
    По словам польского генерала, «важно понимать, что Джо Байден более предсказуем, чем Дональд Трамп, но при этом не нужно ожидать каких-то прорывов на встрече с Владимиром Путиным».
    Вот тут он прав. По крайней мере так говорят большинство аналитиков в России. Мерикатосия ни в счёт - если байда о чём то положительном договорится с В. Путиным, назад он может не ехать. Кроме цикад его сожрут свои же соотечественники. Как вариант- попроситься у Темнейшего на ПМЖ где ни будь в Ростове. bully
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот тут он прав. По крайней мере так говорят большинство аналитиков в России. Мерикатосия ни в счёт - если байда о чём то положительном договорится с В. Путиным,

      Да. Это геополитика. Само существование России не позволяет Америке развиваться (грабить и дальше). Тем более сильная Россия это - гибель Америки без всякой войны.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:15
    0
    4 по 40 хорошо. На 3 по сто лучше.
  8. filalex79
    filalex79 Сегодня, 11:42
    0
    Уж эти польские генералы....