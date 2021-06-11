Военное обозрение
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Обнаружено новое семейство электридов, которое можно применить в военно-технической сфере

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Японские учёные из Национального университета Йокогамы открыли новое семейство материалов, которые являются двумерными электридами. В этом семействе электроны занимают пространство, обычно отведенное для атомов или ионов, а не вращаются вокруг них.


Как ожидается, новые стабильные и низкоэнергетические материалы могут иметь потенциальное применение в сфере военных технологий, в том числе при производстве специальных покрытий для средств авиации.

Данное открытие было сделано при изучении свойств 2D-системы, известной как Sc2CO2. Она содержит два атома металлического скандия, один атом углерода и два атома кислорода и принадлежит к семейству химических соединений, называемых MXenes. Обычно они состоят из слоя углерода или азота толщиной в один атом, зажатого между металлическими слоями, которые усеяны атомами кислорода или фтора.

В итоге была обнаружена возможность перехода двумерных соединений на новую структурную фазу и образования новых материалов в группе электридов. Они имеют форму ромба с электронами на вершине и тримером углерода – тремя расположенными в ряд атомами углерода – в середине. В таком виде углерод на планете попадается редко, в основном в этой модификации он встречается в межзвездном пространстве.

Со слов учёных, структура нового материала имеет уникальные характеристики:

Электриды содержат электроны как структурную единицу и часто являются чрезвычайно хорошими электрическими проводниками. При этом могут увеличиваться и их диэлектрические свойства - параметры сопротивления.

При структурировании электридов можно придать им различные свойства, например, регулируемую проводимость, различные формы магнетизма или функцию катализаторов.

В перспективе такие материалы могут быть использованы как особое покрытие для военной техники, которое при её использовании могло бы менять электрическую проводимость, например, для противодействия системам обнаружения (для радиоэлектронной маскировки) с особыми параметрами ЭПР.

Обнаружено новое семейство электридов, которое можно применить в военно-технической сфере
Использованы фотографии:
https://www.eurekalert.org/
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8 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 11:20
    +5
    Если бы не реквизиты ВО, я бы подумал, что попал на страницы журнала "Удивительная химия" laughing
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:32
      +4
      попал на страницы журнала "Удивительная химия"


      Если б сюда выложить чисто военный учебник какой-нибудь академии химзащиты, Вы бы не такое подумали.. laughing
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 11:33
        +2
        С РХБЗ я хотя бы знаком! laughing
        1. Например
          Например Сегодня, 11:39
          +1
          В этом семействе электроны занимают пространство, обычно отведенное для атомов или ионов, а не вращаются вокруг них.


          Это что за бред?

          Атом - мельчайшая частица вещества.
          Нет атома - нет вещества.

          Что еще за
          обычно отведённое пространство для атомов или ионов?

          Кем отведённое?

          Электрон не может быть вместо атома.

          Зачастую журналисты так напишут, что автора открытия взрывается мозг.
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 12:12
            +1
            Словосочетание японский учёный уже вызывает смех. laughing Японцы обычно скупают технологии, патенты, учёных. На память не приходит ни одного имени японского ученого, сделавшего мировое открытие. Вклад японцев в развитии науки близок к нулю. Даже АЭС в Японии построили по американским технологиям. Мозги японцев заточены на анимэ.
          2. dauria
            dauria Сегодня, 12:12
            0
            Атом - мельчайшая частица вещества.
            Нет атома - нет вещества.


            laughing О как... А ионы и свободные электроны не считаются ? А в плазменном состоянии веществу быть запрещено ? А как насчет кристаллических решёток , где и в узлах "недоатомы ", и вокруг шныряет всякая "шушара" ? А если ещё и слоёв подкинуть с какими-то мудрёными потенциальными барьерами да подпереть эту "шушару" ....
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 11:33
      +3
      "Всё в этом мире сравнительно и относительно,мой юный друг..." ! Многие статьи на ВО вызывают впечатление , что их "перепечатали" с журналов:"Техника-молодёжи"..."Моделист -конструктор"... "Юный техник"....!
    3. businessv
      businessv Сегодня, 11:33
      +4
      Цитата: Зяблицев
      попал на страницы журнала "Удивительная химия"

      Дык там они черкнули о покрытиях для военной техники, зачит "наша тема". Непонятно, но интересно. request