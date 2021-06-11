Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 получит новую систему управления бортовым оборудованием

Российский многоцелевой вертолет Ка-62 получит новую улучшенную систему управления бортовым оборудованием. Новинку представят на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.Как пояснили в КРЭТ, новая система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) позволит снизить нагрузки на экипаж, уменьшить вес используемого в вертолете оборудования и облегчить обслуживание вертолета. Она является модульной и позволяет легко производить замену блоков. Разработкой СУОВО специально для КА-62 занимался "Аэроприбор-Восход", входящий в состав КРЭТ.В настоящее время идет изготовление трех экземпляров новой системы, которые до конца года будут переданы для летных и квалификационных испытаний.Многоцелевой средний вертолет Ка-62 разработан на основе военной модификации Ка-60. Предназначен для транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения.Крейсерская скорость - 290 км/час, максимальная - 310 км/час, практический потолок - 6100 метров, макс. дальность полета - 760 км, с доп. баками - 1135 км. Макс. взлетная масса - 6800 кг, макс. полезная нагрузка на внешней подвеске - 2500 кг, в кабине - 2000 кг.