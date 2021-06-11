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Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 получит новую систему управления бортовым оборудованием

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Российский многоцелевой вертолет Ка-62 получит новую улучшенную систему управления бортовым оборудованием. Новинку представят на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.


Как пояснили в КРЭТ, новая система управления общевертолетным оборудованием (СУОВО) позволит снизить нагрузки на экипаж, уменьшить вес используемого в вертолете оборудования и облегчить обслуживание вертолета. Она является модульной и позволяет легко производить замену блоков. Разработкой СУОВО специально для КА-62 занимался "Аэроприбор-Восход", входящий в состав КРЭТ.

В настоящее время идет изготовление трех экземпляров новой системы, которые до конца года будут переданы для летных и квалификационных испытаний.

Многоцелевой средний вертолет Ка-62 разработан на основе военной модификации Ка-60. Предназначен для транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения.

Крейсерская скорость - 290 км/час, максимальная - 310 км/час, практический потолок - 6100 метров, макс. дальность полета - 760 км, с доп. баками - 1135 км. Макс. взлетная масса - 6800 кг, макс. полезная нагрузка на внешней подвеске - 2500 кг, в кабине - 2000 кг.
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16 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 11:09
    -1
    камовцы отказались от соосности? куда мир катится...
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 11:10
      0
      А мне нравится вертолет, очень красивый.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:11
        -1
        базара нет, но как же принципы
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 11:12
          +2
          Цитата: роман66
          базара нет, но как же принципы

          Принцип один - целесообразности.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 11:14
            -2
            целесообразность - это как раз беспринципность, ей что угодно оправдать можно
            1. НИКНН
              НИКНН Сегодня, 11:29
              +1
              Цитата: роман66
              целесообразность - это как раз беспринципност

              Рома тут видимо вопрос стоимости, соосная схема в производстве существенно дороже, а характеристики..., ну менеджеры это менеджеры, да еще +егэ. Посчитать стоимость последующей эксплуатации в реальном использовании сложно, а вот поставить на ценнике 999.99 это важнее видимо.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 11:45
      0
      камовцы отказались от соосности? куда мир катится...
      Да главное, чтобы вообще от винтов не отказались!? Вот тогда, точно придется ждать Второе....для народа! wink

    3. businessv
      businessv Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: роман66
      камовцы отказались от соосности?

      Мне это тоже интересно! Вроде бы всегда отличались этой схемой винтов и на тебе! Вертолёт симпатичный, но такие же хар-ки есть и у Миля.
  2. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 11:17
    0
    Я что-то пропустил, этот вертолет уже в серии? Его же все по выставкам таскали и как-то заинтересованности не было.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:01
      0
      У него сертифката нет. Переносят сертификацию. Вот сейчас до осени 2021 года. Судя по тому, что позитивных новостей нет, вероятно опять перекатят на 22. Начали в 2018.
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:29
    0
    Ооочень давно было не слышно про этот проект. Интересно насколько он вообще востребован? У европейцев есть свои аналоги, у нас "МИшку" эксплуатируют в основном.
  4. Дмитрий Владимирович
    Дмитрий Владимирович Сегодня, 11:30
    0
    Вертолет, салон - 15 местный.

    Недурно сделан.
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 11:47
      -1
      Особенно красный цвет ремней и потолочные светильники в кабине (в 21 веке)...!? good
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 12:04
        0
        Красный цвет автоматически прибавляет 10% скорости любому транспортному средству!
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:52
    0
    Сделали бы из него какой нибудь "скоростной" вертолёт. Аэродинамика хорошая ....твд , все равно нет пока, время на опыты есть. До 400 км/ч разогнать и выпустить в серию с таким конкурентным преимуществом.
  6. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 12:17
    0
    Разработка Ка-62 началась в 1990 году. Проектировался как гражданская модификация многоцелевого военно-транспортного вертолёта Ка-60, с сохранением конструктивных особенностей военной модели, в том числе и двигателей.Для вертолёта были специально спроектированы и установлены новые двигатели РД-600В производства НПО «Сатурн». Полноразмерный макет вертолёта впервые был показан на авиасалоне МАКС-1995. С тех пор и поныне, с перерывами доводится, хоть до чего нибудь....В 2012—2013 годах планировалось выпустить опытную партию из 4-х машин. В серии ни он, ни Ка-60 так пока и нет. Есть инфа, что производство данных машин разворачивают на Улан-Удэнском авиационном заводе,