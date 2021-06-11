Военное обозрение
Войти Регистрация

США вывели из эксплуатации последний самолет, действовавший согласно Договору по открытому небу

5

Военно-воздушные силы США вывели из эксплуатации последний самолет, действовавший согласно Договору по открытому небу (ДОН). В связи с этим на авиабазе Оффатт в штате Небраска 45-я разведывательная эскадрилья 55-го крыла провела торжественную прощальную церемонию.


Об этом сообщает Telegram-канал AviaDrive.

Для использования в рамках ДОН Соединенные Штаты задействовали самолеты OC-135B Open Skies. Они поступили на вооружение ВВС США в 1962 году. Всего таких самолетов было выпущено три единицы. К разведывательным полетам, предусмотренным Договором по открытому небу, эти летательные аппараты подключили с 1996 года.

Для выполнения новых задач в задней части фюзеляжа были установлены четыре камеры типа KS-87E, способные снимать при полете на малых высотах, и панорамную камеру КА-91С, предназначенную для ведения съемки с большой высоты. Обычно персонал самолета во время выполнения миссии состоял из 35 человек, куда входил летный экипаж, сотрудники Агентства боевой поддержки по противодействию оружию массового поражения (DTRA), представители принимающей стороны и команда по обслуживанию технических средств наблюдения.


Помимо работы по ДОН, самолеты OC-135B участвовали в различных исследованиях и гуманитарных миссиях.

Что касается российских Ту-154М ЛК-1, Ту-214ОН и Ан-30Б, также ранее принимавших участие в миссиях по выполнению ДОН, то их пока выводить из эксплуатации не будут, хотя договор и перестал действовать.
Использованы фотографии:
https://t.me/aviadrive/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. businessv
    businessv Сегодня, 11:36
    +1
    Военно-воздушные силы США вывели из эксплуатации последний самолет, действовавший согласно Договору по открытому небу (ДОН).
    Из этого следует, что на переговорах с биденом этот вопрос подниматься, скорее всего, не будет.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:47
      0
      Несколько лет назад американцы выражали неудовольствие модернизацией оборудования на российском самолете Ту-214ОН, утверждая, что он стал современнее их версии разведчика для ДОН.
      Припоминаю такое. У нас была замена камер на цифровые, плюс еще доработки.
      Соответственно, самолеты (2 шт.) прошли повторную сертификацию.

      Технические параметры Ту-214ОН по наблюдению:
      Бортовой комплекс авиационного наблюдения предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.

      Аэрофотокомплекс представлен цифровыми и плёночными фотоаппаратами, расположенными в носовой части фюзеляжа на нижней палубе. РЛС бокового обзора также размещается в передней части фюзеляжа. Полоса захвата РЛС — от 4,7 до 25 км, зона обзора — до 50 км. Инфракрасная аппаратура наблюдения размещена в центроплане. Диапазон углов обзора ИК-аппаратуры составляет 130°, ширина полосы сканирования на местности — 4,6h (где h — высота полёта по радиовысотомеру). В состав телевизионного комплекса наблюдения входят три камеры: центральная широкоугольная КТШ-5 и две боковых КТБО-6. Угол обзора КТШ-5 достигает 148 градусов, ширина сканирования на местности — 6,6h. Угол обзора КТБО-6 — от 8,5° в узком фокусе до 20,1° в широком фокусе с диапазоном углов визирования 60°.

      Самолёт оборудован бортовым счётно-вычислительным комплексом. БЦВК предназначен для управления работой и управления режимом контроля средств наблюдения, а также для отображения в реальном времени информации со средств наблюдения и её записи. В состав БЦВК входят 5 автоматизированных рабочих мест (АРМ), объединённых в локальную сеть: АРМ оператора аэрофотокомплекса, АРМ оператора РЛС, АРМ оператора ИК-аппаратуры, АРМ оператора ТВ-аппаратуры и АРМ старшего лётного представителя.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:14
        +1
        За Договор по открытому небу. Не чокаясь. drinks
  2. businessv
    businessv Сегодня, 11:55
    +1
    Цитата: RealPilot
    Несколько лет назад американцы выражали неудовольствие модернизацией оборудования на российском самолете Ту-214ОН, утверждая, что он стал современнее их версии разведчика для ДОН.
    Не понимаю, чем они недовольны?! Мне нравится! wink Можем, когда хотим! smile
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    0
    45-я разведывательная эскадрилья 55-го крыла провела торжественную прощальную церемонию
    Проводили в последний путь? С 1962 г на вооружении (3 ед), с 1996 начали использовать по ДОН, наверное конечно пора на списание, а тем более ДОН канул в лету.