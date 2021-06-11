Военно-воздушные силы США вывели из эксплуатации последний самолет, действовавший согласно Договору по открытому небу (ДОН). В связи с этим на авиабазе Оффатт в штате Небраска 45-я разведывательная эскадрилья 55-го крыла провела торжественную прощальную церемонию.
Об этом сообщает Telegram-канал AviaDrive.
Для использования в рамках ДОН Соединенные Штаты задействовали самолеты OC-135B Open Skies. Они поступили на вооружение ВВС США в 1962 году. Всего таких самолетов было выпущено три единицы. К разведывательным полетам, предусмотренным Договором по открытому небу, эти летательные аппараты подключили с 1996 года.
Для выполнения новых задач в задней части фюзеляжа были установлены четыре камеры типа KS-87E, способные снимать при полете на малых высотах, и панорамную камеру КА-91С, предназначенную для ведения съемки с большой высоты. Обычно персонал самолета во время выполнения миссии состоял из 35 человек, куда входил летный экипаж, сотрудники Агентства боевой поддержки по противодействию оружию массового поражения (DTRA), представители принимающей стороны и команда по обслуживанию технических средств наблюдения.
Помимо работы по ДОН, самолеты OC-135B участвовали в различных исследованиях и гуманитарных миссиях.
Что касается российских Ту-154М ЛК-1, Ту-214ОН и Ан-30Б, также ранее принимавших участие в миссиях по выполнению ДОН, то их пока выводить из эксплуатации не будут, хотя договор и перестал действовать.