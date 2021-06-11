Атомный подводный крейсер проекта «Борей» впервые покажут широкой публике

Подводный ракетоносец проекта "Борей" впервые покажут широкой публике во время военно-технического форума "Армия-2021". Показ будет организован на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
Как заявили в штабе ТОФ, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения планируется показать в статике в Авачинской бухте. При этом подчеркивается, что это будет первый показ "Борея" широкой публике, ранее субмарины этого типа в показах не участвовали.
В сообщении отсутствуют данные, какой именно "Борей" будет продемонстрирован зрителям, но в составе Тихоокеанского флота на сегодняшний день всего два подводных крейсера: К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". Один из них и встанет в акватории Авачинской бухты.
Всего в составе ВМФ РФ несут службу четыре "Борея", из них три проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также один подводный ракетоносец модернизированного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир". "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" входят в состав Северного флота. Еще один "Борей-А" - "Князь Олег" проходит государственные испытания.
Строительство еще трех подводных ракетоносцев "Борей-А" ведется на "Севмаше" - это "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года). Еще два "Борея-А" - "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" планируется заложить в этом году.