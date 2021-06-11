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Атомный подводный крейсер проекта «Борей» впервые покажут широкой публике

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Подводный ракетоносец проекта "Борей" впервые покажут широкой публике во время военно-технического форума "Армия-2021". Показ будет организован на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.


Как заявили в штабе ТОФ, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения планируется показать в статике в Авачинской бухте. При этом подчеркивается, что это будет первый показ "Борея" широкой публике, ранее субмарины этого типа в показах не участвовали.

В сообщении отсутствуют данные, какой именно "Борей" будет продемонстрирован зрителям, но в составе Тихоокеанского флота на сегодняшний день всего два подводных крейсера: К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". Один из них и встанет в акватории Авачинской бухты.

Всего в составе ВМФ РФ несут службу четыре "Борея", из них три проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также один подводный ракетоносец модернизированного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир". "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" входят в состав Северного флота. Еще один "Борей-А" - "Князь Олег" проходит государственные испытания.

Строительство еще трех подводных ракетоносцев "Борей-А" ведется на "Севмаше" - это "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года). Еще два "Борея-А" - "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" планируется заложить в этом году.
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4 комментария
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  1. businessv
    businessv Сегодня, 11:40
    -1
    планируется показать в статике в Авачинской бухте.
    На парад его сгонять дорого, или нецелесообразно? Или и то, и другое? Думаю, что немного людей ринутся в Авачинскую бухту на просмотр, хотя и интересно.
  2. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:43
    +2
    Хорошо, но мало! Надо штук 20 новых стратегов, Штук 20 Ясеней для охраны. Ещё штук 10 с Калибрами/Цирконами на борту. И штук 50 дизелюх с внэу.... Чет я кажись размечтался. wassat
    1. Per se.
      Per se. Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Marachuh
      Хорошо, но мало!

  3. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 12:12
    -1
    Будут электорату показывать, на что налоги их ушли