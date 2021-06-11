Сербия официально ввела в состав ВВС истребители МиГ-29, переданные Белоруссией

ВВС Сербии официально приняли на вооружение четыре истребителя МиГ-29, переданных Белоруссией. Церемония ввода самолетов в состав прошла на авиабазе "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.В церемонии приняли участие заместитель начальника генерального Штаба Армии Сербии генерал-лейтенант Петр Цветкович, заместитель министра обороны по материальным ресурсам Ненад Милорадович, первый зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии генерал-майор Игорь Демиденко и белорусский посол в Белграде Валерий Брилев.Гостям показали модернизированные истребители и ознакомили с возможностями улучшенных машин.На данный момент в составе ВВС Сербии 14 истребителей МиГ-29, шесть из которых передала Россия, четыре - Белоруссия и еще четыре оставались от ВВС Югославии. Все истребители модернизированы до версии МиГ-29SM.При этом "белорусские" МиГи прошли модернизацию на авиационном заводе в Барановичах, тогда как переданные Россией модернизировались в Сербии на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Кроме того, благодаря российской стороне, сербы смогли модернизировать и оставшиеся на вооружении ВВС четыре МиГ-29 (три одноместных МиГ-29B и одна спарка МиГ-29УБ).