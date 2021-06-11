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Националистический лозунг «Героям слава» получил официальный статус Украинской ассоциации футбола

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Националистический лозунг «Героям слава» получил официальный статус Украинской ассоциации футбола

Националистический лозунг "Героям слава!" получил официальный статус в качестве лозунга Украинской ассоциации футбола (УАФ). О принятом решении сообщил президент ассоциации Андрей Павелко на своей странице в Facebook.


Исполком УАФ единогласным решением в 45 голосов утвердил в качестве официальных лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Кроме того, принято решение об использовании УАФ в матчах национальных сборных большого герба Украины с картой, включающей Крым вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine.

(...) утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных!

- написал Павелко.

Решение в Украинской ассоциации футбола назвали "историческим", поскольку "украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом" теперь увековечены в футбольной традиции страны.

Накануне УЕФА потребовала убрать с формы украинской футбольной команды политический лозунг украинских националистов "Героям слава!". Данное требование возмутило Киев, который во всем случившемся обвинил Россию. Украинские футбольные функционеры уже отправились в Рим, чтобы уговорить УЕФА отменить свое решение о недопустимости националистического лозунга на футболках.

Как ранее заявил все тот же Павелко, в Киеве надеются, что форма останется с надписью и менять ее будет не надо.
Использованы фотографии:
Андрей Павелко / Facebook
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57 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 13:14
    +2
    Накануне УЕФА потребовала убрать с формы украинской футбольной команды политический лозунг украинских националистов "Героям слава!". Данное требование возмутило Киев, который во всем случившемся обвинил Россию.

    Героям сала недодали а виновата Россия... fool
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:19
      +3
      Цитата: isv000
      Героям сала недодали а виновата Россия...

      Все на Украине хотят сала, А Байден говорит "А сала немае".
      1. Например
        Например Сегодня, 13:21
        +10
        Нацистов нужно уничтожать.
        1. Чеширский
          Чеширский Сегодня, 13:40
          0
          Цитата: Например
          Нацистов нужно уничтожать.

          А пока этого просто на карандаш взять. Вообще всех таких надо вести, надеюсь уже есть специальная картотека художеств данных тел. am
          1. Telakh
            Telakh Сегодня, 13:51
            0
            Ужеб зарегистрировали свою национальную идею как религию, по аналогии с пастафорианством. Все признаки налицо. И был бы повод кричать о притеснении верующих по любому поводу. А заодно в книге рекордов прописались бы как народ с двумя не зависящими друг от друга религиями.
            1. Чеширский
              Чеширский Сегодня, 14:00
              +3
              Если мне предлагаете, то мимо, я за Российскую империю. И считаю, что этим с к о т ством пусть занимаются не на русских землях, заигрались мальца, давно жду решения украинского вопроса.
              Цитата: Telakh
              Ужеб зарегистрировали свою национальную идею как религию, по аналогии с пастафорианством. Все признаки налицо.
              1. Например
                Например Сегодня, 14:37
                -1
                Не понимаю, почему в России не говорят о том, что Одесса русский город?
                Что Киев древний русский город.

                Николаев, Днепропетровск тоже русские города.

                Сколько можно играть в украинство?
          2. фигвам
            фигвам Сегодня, 13:57
            +1
            Цитата: Чеширский
            надеюсь уже есть специальная картотека художеств данных тел.

            Это такой уровень политики на окраине, сельский, и таким останется, вот такая хохлома.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:21
        +2
        А Байден говорит "А сала немае"

        Сальцом помазать будут только любимой жене господина... lol
      3. Анахорет
        Анахорет Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: tihonmarine
        Все на Украине хотят сала

        вот только сало в магазинах украины теперь польское) в лучшем случае))
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:27
      +5
      Третий раз на ВО я этот анекдот привожу:

      На границе Украины и России попал волк в капкан. Сидит уже дня три,
      воет. Украинские погранцы кричат русским-эй, заберите своего волка,
      надоел уже своим вытьем. Российские погранцы - Не, украинцы-это, ваш. - Почему?
      - А он уже три лапы отгрыз и все еще в капкане.       laughing

      Но Украина по-мойму себе уже давно не только лапы, голову отгрызла!
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 13:36
        +5
        Тут вроде Жириновский отжег.
        А в качестве ответной меры я бы предложил использовать на нашей форме карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. А в качестве гимна выбрать имперский гимн «Боже, царя храни!»
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 13:30
      +2
      Не удивлюсь,если следующим решением УАФ будет утверждение Бандеры "почетным" председателем.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: knn54
        Не удивлюсь,если следующим решением УАФ будет утверждение Бандеры "почетным" председателем.

        И почётный номер 21 (очко) будет присвоен ему же! lol
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:33
      +2
      Что теперь УАФ, что УПА... Везде три буквы, да и наполнение становится схожим.
      Местечковый нацизм убедили в его вселенской значимости.

      Предлагается в качестве лозунга известная кричалка:

      Сало уронили!
      Хероям сала...
      Сала нации!
      Смерть творогам...
      laughing
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:30
        +1
        Цитата: RealPilot
        Хероям сала...

        Хероям саван !
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 13:49
      +3
      эта надпись про "героям сала" будет припекать сердце настоящим динамовцам, если таковые есть в сборной Украины? Хотя бы в память о Трусевиче, Кортких, Кузьменко и Клименко которых в Бабьем Яру расстреливали под крики этого лозунга фашистских коллаборационистов? )
      а настоящим донецким шахтерам, родственников которых сегодня убивают на Донбассе под эти же вопли "хероям сала"? или шахтер уже не донецкий? )
    6. dedusik
      dedusik Сегодня, 14:05
      0
      УАФ не есть УЕФА winked
    7. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 14:27
      0
      Не бесите - причём тут САЛО, когда ЙОДА не хватает!
  2. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 13:14
    +1
    Давайте) еще разрещите людей убивать клоуны
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 14:17
      +1
      Давайте) еще разрещите людей убивать клоуны
      Так давно уже разрешили, еще с весны 14.....
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:17
    +5
    Исполком УАФ единогласным решением в 45 голосов утвердил в качестве официальных лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

    Скоро дойдут до того бандеровцы, что футбольная ассоциация Украины примет лозунг - "Бандера придет, порядок наведет".
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Скоро дойдут до того бандеровцы, что футбольная ассоциация Украины примет лозунг - "Бандера придет, порядок наведет".

      скорее всего введут на украине кубок имени бандеры.....упырки
  4. Димка75
    Димка75 Сегодня, 13:18
    +2
    Слава Украине

    Они вроде как чёрное море выкопали
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:27
      -1
      Цитата: Димка75
      Слава Украине

      Они вроде как чёрное море выкопали

      И что ? Им за это сала, отвалить потребно ?
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:30
      +6
      Цитата: Димка75
      Слава Украине

      Они вроде как чёрное море выкопали

      - Слава Украине!
      - Вова России!
      - Какой Вова?
      - Ну, какой Вова - это очевидно. А вот у вас что за Слава? bully
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    0
    Да уж,похоже надо им помочь мозгами раскинуть.Противно ,до чего дошло.Остались что только потомки бандеровцев на украине,сомневаюсь. Или они все у власти? am
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 13:25
      +8
      Цитата: tralflot1832
      Да уж,похоже надо им помочь мозгами раскинуть.

      думаю, если с этим лозунгом на футболке приедут в Питер......там их горячО встретит активная футбольная общественность в виде фанов Спартака, Зенита, ЦСКА и т.д.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 14:05
        0
        Да, ничего не будет. Росгвардия не позволит, да и самим по барабану. Их лечить надо со всей их гнилой державкой, а не по улицам гонять. Они же больные.
        1. Тикси-3
          Тикси-3 Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: Пленник
          Да, ничего не будет. Росгвардия не позволит

          на стадионе и рядом - да, не позволит......а чуть подальше....посмотрим, я уверен, что будет если только припрутся с надписями, время покажет
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Или они все у власти?

      Кто землю пашет, те не у власти, а остальные все при власти.
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:24
    +1
    Даже если члены УАФ сделают себе тату на очень, очень, очень интересном месте, Крым от этого не перестанет быть Российским.
    2. Все помнят про анекдот, где украинец покакал на Красной площади? Тут тоже самое. Я даже представить не могу, что можно будет прочитать на внутренней стороне майке после матча!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: sabakina
      Даже если члены УАФ сделают себе тату на очень, очень, очень интересном месте, Крым от этого не перестанет быть Российским.

      Пусть делают тату на этом месте "Хероям сала !". Может полегчает.
  7. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 13:24
    +1
    Да пусть уже переименуют страну в Славаукараинегероямславию и успокояться wassat
  8. tatra
    tatra Сегодня, 13:27
    0
    Ничего ,УЕФА прогнется перед украинскими нацистами . Чтобы Государству прощали все подлости и преступления ,всего -то и надо ,чтобы власти этого Государства были холуями мирового тоталитариста США .
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:28
    -1
    Главная проблема бандерастов заключается в том, что их мнение УЕФА не интересует вообще, от слова совсем))) если не они не внесут изменения в форму, бандеросборную не допустят к играм, кому будет хуже?)))
    1. Кушка
      Кушка Сегодня, 13:51
      +1
      А Вы думаете все это про футбол?
      Хотя может быть, совсем чуть-чуть, ведь можно вылететь после
      первых матчей, т. е. гастроль будет очень короткой.
      А вот "не про футбол" удалось НА СЛАВУ!.
      Т.е. авторы этой ПР затеи добились почти невозможного-
      Написанный , условно говоря на резинке трусов, слоган
      заработал БУКВАЛЬНО! Везде и всюду -Украина, Украина.
      Але, ВО, где Ламантин, С-500, Булава/Синева и где
      футбольные трусы/воротнички! И такой хайп еще будет
      далее. Да эту ПР акцию и ее автора нужно занести в скрижали и
      внести в программы университетов по специальности
      паблик- релейшин. Это ж надо- тиснуть два слова где-то
      там на белье, сунуть его под нос кому надо и о тебе пишет
      говорит и показывает весь мир! Да больше футбольной аудитории
      вообще ничего не бывает!
      Очень давно читал про некую голливудскую супер-звезду,
      что в начале карьеры ее всюду не брали. Отчаявшись,
      она побрилась наголо, разделась до гола (и это в 60-х!)
      и залезла в городской фонтан среди бела дня. И ее взяли!
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:53
        0
        Да кому он интересен, нищий, коррумпированный, убогий бандерлянд?))) очень слабая попытка, очень убогого пиара и ничего более.
        1. Кушка
          Кушка Сегодня, 14:13
          +1
          А почему тогда ВО(!) об этом второй день пишет?
          И повторюсь -Далi буде! На матч сборной заявиться
          Глава страны с большой делегацией и одеты они все
          будут соответственно, скажем так. Опять хайп?
          Да еще лет 15 назад уже у Ла Манша, не говоря за
          все что после него никто понятия не имел, что Украина,
          где Украина (какой-то хутор в СССР?. Ранчо?).
          Трюк американской барышни тоже можно назвать
          убогим, примитивным. А стала она мультизнаменитой,
          мультимиллионером и вошла в скрижали мирового
          кинематографа. И заметьте - есть ее фильмы, помнят ее роли,
          а примитивный трюк этот забылся давным-давно.
          А если-бы она тогда его не придумала?
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 14:16
            0
            Не заявится туда Зенелох, со своей командой лизоблюдов, кому от того холодно или жарко?))) Зенелох, таким образом, пытается решить свои внутренние проблемы, но думаю не получится, совсем все грустно в бандерлянде)))
  10. RUSЛАН
    RUSЛАН Сегодня, 13:28
    0
    Ну все,теперь всех победят! lol
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:29
    0
    Правую руку не забывают вскидывать говоря это, положено же.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:29
    +4
    Кроме того, принято решение об использовании УАФ в матчах национальных сборных большого герба Украины с картой, включающей Крым вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine.

    Время настало и России выпустить карты, включающие ЛНР, ДНР...Короче так:
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 13:44
      +3
      Сине-жёлтое должно быть красным. Да и серо-голубое сверху тоже. А так в общем-то нормально.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:45
      +1
      Закоышывать надо красным по самый Львов. Это все русская земля, надо возвращать.
  13. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 13:32
    -1
    Героям слава! УАФ, УАФ! Собака лает, но всем пофиг.
  14. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:33
    0
    Слышал месяц назад в Шарме орали вечером. Был конкурс мисс отель. 2 украинки, казашка и моя. Я аж горло сорвал, чтоб переорать украинцев. В итоге 1 место наше! bully К слову сказать, попались и нормальные украинцы. Общались, даже в гости звали. Но про Крым наш каждый сказал, видимо сильно свербит. wassat
  15. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:44
    +2
    Украина под властью нацистов.
  16. cniza
    cniza Сегодня, 13:51
    0
    Как ранее заявил все тот же Павелко, в Киеве надеются, что форма останется с надписью и менять ее будет не надо.


    Всё им сала не хватает , может их исключить из УЕФА за фашистские символы ?
  17. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 13:57
    +1
    Всегда знал. Украинец ето не националност, ето диагноз.
  18. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 14:06
    0
    Ету националистическую чушь нельзя пускать в Европу. Надеюсь что УЕФА запретит ету бредятину сразу. Если Украина хочет держатся как сельский недоумок ето ее дело, но на международный форум ето нельзя пускать.

    Пусть держат все ети герои, херои для внутреннего пользования а другим наплевать на них.
  19. Световит
    Световит Сегодня, 14:13
    0
    Жалко конечно, что в Союзе не добили бандеровцев, как и прибалтийских нацменов, впрочем, теперь всё это @#$* нам расхлёбывать.
  20. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:22
    +1
    Предлагаю на футболках наших, хотя бы болельщиков сделать надпись " За Родину! За Сталина!", а там посмотрим кто кого.
    1. markant1970
      markant1970 Сегодня, 14:39
      0
      На футболки карту РИ и надписи:'за Царя,за Веру!" laughing
  21. markant1970
    markant1970 Сегодня, 14:35
    0
    Фигня это политизированная, вот новость
    "Во Львове болельщикам в фан-зоне Lviv Fan Festival будут бесплатно раздавать 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России." drinks
  22. Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 14:37
    0
    Я вообще удивляюсь таким личностям. Они чё, специально светятся?!!
  23. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:38
    0
    Не надоело ли украинцам слушать мистические победы националистической власти и их приспешников, материализовать которые, для улучшения реальной жизни, невозможно? Сколько можно прятаться по-хаткам, в которых большинству, приходится мириться с моральным уродством и материальным выживанием? Проснитесь, вас много и вы сильнее, чем вам кажется!