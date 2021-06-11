Националистический лозунг «Героям слава» получил официальный статус Украинской ассоциации футбола

(...) утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных!

Националистический лозунг "Героям слава!" получил официальный статус в качестве лозунга Украинской ассоциации футбола (УАФ). О принятом решении сообщил президент ассоциации Андрей Павелко на своей странице в Facebook.Исполком УАФ единогласным решением в 45 голосов утвердил в качестве официальных лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Кроме того, принято решение об использовании УАФ в матчах национальных сборных большого герба Украины с картой, включающей Крым вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine.- написал Павелко.Решение в Украинской ассоциации футбола назвали " историческим ", поскольку "украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом" теперь увековечены в футбольной традиции страны.Накануне УЕФА потребовала убрать с формы украинской футбольной команды политический лозунг украинских националистов "Героям слава!". Данное требование возмутило Киев, который во всем случившемся обвинил Россию. Украинские футбольные функционеры уже отправились в Рим, чтобы уговорить УЕФА отменить свое решение о недопустимости националистического лозунга на футболках.Как ранее заявил все тот же Павелко, в Киеве надеются, что форма останется с надписью и менять ее будет не надо.