Британия не смогла обнаружить «руку Москвы» в посадке лайнера Ryanair в аэропорту Минска

Британское правительство не обнаружило "руку Москвы" в инциденте с посадкой авиалайнера Ryanair в аэропорту Минска и задержании белорусского оппозиционера Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.Отвечая на вопрос Reuters, глава британского МИЛ признался, что правительству Британии не удалось найти "дополнительных" доказательств причастности России к операции белорусских спецслужб с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, хотя все указывало на это.Какие "дополнительные" доказательства искали в Лондоне, глава МИД Британии не пояснил, так как у них то и "первоначальных" доказательств причастности России не было, кроме заявлений все того же Рааба. Ранее он утверждал, что инцидент с посадкой самолета и задержанием белорусского оппозиционера Протасевича, никак не мог быть проведен без участия Москвы, или, в крайнем случае, ее "молчаливого согласия".В то же время британский министр раскритиковал белорусские власти, по его словам, превратившие своими действиями страну "в изгоя".Напомним, что после посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, приведшей к задержанию основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, в Лондоне сразу же обвинили Москву в причастности к операции белорусских спецслужб. Однако отсутствие каких-либо доказательств не позволили Великобритании и Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции.