Британия не смогла обнаружить «руку Москвы» в посадке лайнера Ryanair в аэропорту Минска

Британское правительство не обнаружило "руку Москвы" в инциденте с посадкой авиалайнера Ryanair в аэропорту Минска и задержании белорусского оппозиционера Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Отвечая на вопрос Reuters, глава британского МИЛ признался, что правительству Британии не удалось найти "дополнительных" доказательств причастности России к операции белорусских спецслужб с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, хотя все указывало на это.
Какие "дополнительные" доказательства искали в Лондоне, глава МИД Британии не пояснил, так как у них то и "первоначальных" доказательств причастности России не было, кроме заявлений все того же Рааба. Ранее он утверждал, что инцидент с посадкой самолета и задержанием белорусского оппозиционера Протасевича, никак не мог быть проведен без участия Москвы, или, в крайнем случае, ее "молчаливого согласия".
В то же время британский министр раскритиковал белорусские власти, по его словам, превратившие своими действиями страну "в изгоя".
Напомним, что после посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, приведшей к задержанию основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, в Лондоне сразу же обвинили Москву в причастности к операции белорусских спецслужб. Однако отсутствие каких-либо доказательств не позволили Великобритании и Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции.