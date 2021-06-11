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Британия не смогла обнаружить «руку Москвы» в посадке лайнера Ryanair в аэропорту Минска

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Британское правительство не обнаружило "руку Москвы" в инциденте с посадкой авиалайнера Ryanair в аэропорту Минска и задержании белорусского оппозиционера Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.


Отвечая на вопрос Reuters, глава британского МИЛ признался, что правительству Британии не удалось найти "дополнительных" доказательств причастности России к операции белорусских спецслужб с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, хотя все указывало на это.

Какие "дополнительные" доказательства искали в Лондоне, глава МИД Британии не пояснил, так как у них то и "первоначальных" доказательств причастности России не было, кроме заявлений все того же Рааба. Ранее он утверждал, что инцидент с посадкой самолета и задержанием белорусского оппозиционера Протасевича, никак не мог быть проведен без участия Москвы, или, в крайнем случае, ее "молчаливого согласия".

В то же время британский министр раскритиковал белорусские власти, по его словам, превратившие своими действиями страну "в изгоя".

Напомним, что после посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, приведшей к задержанию основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, в Лондоне сразу же обвинили Москву в причастности к операции белорусских спецслужб. Однако отсутствие каких-либо доказательств не позволили Великобритании и Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции.
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6 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:30
    0
    Когда им были нужны какие нибудь доказательства? Со Скрипалями им чего то потребовалось? А сейчас прямо скромняги wassat
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:34
      +1
      По этому поводу в Великобритании объявлен трехдневный траур...А весь состав МИД лишили квартальной премии и реашется вопрос по лишению 13-й зарплаты по итогам года! laughing
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Когда им были нужны какие нибудь доказательства? Со Скрипалями им чего то потребовалось? А сейчас прямо скромняги

      тот случай, когда рааб признал, что враанье уже не приикрыть краасивыми маанерами))
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:30
    0
    Надо было подключить британских ученых, правда они те ещё "ученые" .
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 14:39
    0
    В конце-концов, когда у этих гейропецев моча из мозгов испарится - ещё Российских Джеймс Бондов за уши притяните. Не ужели в гейропе все такие недоумки или они представляются такими? Хотя за бабки и что хочешь сделаешь...
  4. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 14:40
    0
    Что, правда? Даже Петров и Баширов в отпуске были?