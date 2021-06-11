Ближневосточная пресса: В сирийском Идлибе применены высокоточные боеприпасы «Краснополь»

Сирийская провинция Идлиб вновь проявляет себя как одна из самых горячих точек на карте Ближнего Востока. Боестолкновения между правительственными силами и боевиками с новой силой вспыхнули через несколько дней после оглашения итогов президентских выборов САР. Напомним, что, по данным сирийского ЦИК, убедительную победу на них одержал действующий президент страны Башар Асад. За него проголосовали более 95% принявших участие в выборах главы государства граждан. Ближайший конкурент Асада Махмуд Марей из Демократической партии Сирии набрал около 3,5 процентов голосов.Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в районе населённого пункта Аблин в провинции Идлиб. Там в начале недели начала проявлять себя активность террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (переименованная «Джебхат ан-Нусра» - *запрещена в РФ), боевики которой попытались продвинуться в направлении Маарет ан-Нуумана, находящегося под контролем сирийской армии.Как сообщает информационная служба Step News Agency, сирийская армия при взаимодействии с российскими войсками нанесла ответный удар по позициям террористов в районе упомянутого Аблина. Утверждается, что использовалась ствольная артиллерия, причём огонь вёлся с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь».При этом не уточняется, о какой именно версии управляемого снаряда «Краснополь» идёт речь. Зато в сводке говорится, что использование высокоточных боеприпасов позволило уничтожить главаря одной из бандгрупп террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.Официального подтверждения информации о применении крупнокалиберной артиллерии со снарядами «Краснополь» на данный момент нет.Также ближневосточная пресса сообщает, что сирийская армия нанесла удары по боевикам в районе города Аль-Бара в южной части Идлиба, где разведка выявила растущую концентрацию боевиков сразу нескольких террористических группировок.