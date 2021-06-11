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Ближневосточная пресса: В сирийском Идлибе применены высокоточные боеприпасы «Краснополь»

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Сирийская провинция Идлиб вновь проявляет себя как одна из самых горячих точек на карте Ближнего Востока. Боестолкновения между правительственными силами и боевиками с новой силой вспыхнули через несколько дней после оглашения итогов президентских выборов САР. Напомним, что, по данным сирийского ЦИК, убедительную победу на них одержал действующий президент страны Башар Асад. За него проголосовали более 95% принявших участие в выборах главы государства граждан. Ближайший конкурент Асада Махмуд Марей из Демократической партии Сирии набрал около 3,5 процентов голосов.


Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в районе населённого пункта Аблин в провинции Идлиб. Там в начале недели начала проявлять себя активность террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (переименованная «Джебхат ан-Нусра» - *запрещена в РФ), боевики которой попытались продвинуться в направлении Маарет ан-Нуумана, находящегося под контролем сирийской армии.

Как сообщает информационная служба Step News Agency, сирийская армия при взаимодействии с российскими войсками нанесла ответный удар по позициям террористов в районе упомянутого Аблина. Утверждается, что использовалась ствольная артиллерия, причём огонь вёлся с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь».

Ближневосточная пресса: В сирийском Идлибе применены высокоточные боеприпасы «Краснополь»


При этом не уточняется, о какой именно версии управляемого снаряда «Краснополь» идёт речь. Зато в сводке говорится, что использование высокоточных боеприпасов позволило уничтожить главаря одной из бандгрупп террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Официального подтверждения информации о применении крупнокалиберной артиллерии со снарядами «Краснополь» на данный момент нет.



Также ближневосточная пресса сообщает, что сирийская армия нанесла удары по боевикам в районе города Аль-Бара в южной части Идлиба, где разведка выявила растущую концентрацию боевиков сразу нескольких террористических группировок.
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13 комментариев
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  1. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 14:49
    -4
    По опубликованом видео думал што бомбоу или ракетоу из дрона завалили.
    1. VO3A
      VO3A Сегодня, 15:32
      -10
      А не надо думать ! В регулярной Российской Армии не умеют наводить "Краснополь" , точнее подсвечивать цель для него, с помощью БПЛА...Нет в штатном расписании установок и батарей расчётов БПЛА...Только с земли люди подсвечивают, да и то в спецусловиях....Всё новое организуется сверху и для показухи на некоторое время, и перед этим долго тренируются...А результат при боевых действиях как всегда, как в Карабахе, в Сирии , как в ЛДНР.....Т е НИКАК ....В Армении целая база, которая сидит и ничего не видит, ничего не умеет, ничего не может, но сидит...И это в дружественной стране , по приглашению...
      1. Ramzaj99
        Ramzaj99 Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: VO3A
        В регулярной Российской Армии не умеют наводить "Краснополь" , точнее подсвечивать цель для него, с помощью БПЛА..

        Есть куча видео из Сирии где Краснополь наводят именно с БПЛА и именно лазером. С 20 км вполне в бронетехнику попадают......
  2. Skay
    Skay Сегодня, 15:03
    +3
    Нормальный метод дрессировки бабахов. За смерть наших парней головы должны отлетать у главарей бандитов.
    1. Kuroneko
      Kuroneko Сегодня, 15:21
      +5
      Цитата: Skay
      За смерть наших парней головы должны отлетать у главарей бандитов.

      Это как гидре головы рубить. Взамен одной вырастают две. Бороться надо со звёздно-полосатой причиной, а не с бородатым следствием.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:05
      +1
      Они должны постоянно отлетать а не только за что то.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 15:08
    0
    Вот прям сами сирийцы применили, терзают смутные сомнения, а не были ли там товарищи ЛисицЫн и его подчинённые?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:00
      0
      а не были ли там товарищи ЛисицЫн и его подчинённые?

      Только Си Ни Цын... wink
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 16:03
        0
        Точно наши, на троих сообразили.
        С пятницей граждане товарищи! drinks
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:36
    +2
    Ну,какая бы версия не была,всё равно какая нибудь лазерная ! Эх,перестали совершать в военном деле безумства ! То ли дело 50-60е годы прошлого века ! В СССР пытались использовать для наведения бомб и ракет телепатию ! А в США ,в 40е годы в головки ГСН запихивали голубей ! В ВМС США экспериментировали с. червяками ,подобными дождевым...(разрезали червячка пополам...одну "половинку" оставляли на военно-морской базе; а "другую" отправляли в длительное плавание на подлодке ! А затем обменивались депешами с помощью морзянки : встряхивали червячка-половинку электрическим импульсом ; а другая половинка в другом месте(например, на подлодке...) дергалась сама ... Не помню...чем там закончилось ,в конце концов...но безумствовали ведь !!! yes
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 15:58
    +2
    Было как-то видео, как в Сирии за один день разложили кучу тачанок и танков бабаек. Причём 1 выстрел - 1 цель. Тогда говорили, что светили с бпла Орион, а били наши Краснополем
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:12
    0
    применены высокоточные боеприпасы
    Это конечно хорошо, но что в этом нового или удивительного на новостную статью? Из разряда что у РФ снаряд нашелся или нашел тот кто его применять умеет?
  7. Torins
    Torins Сегодня, 16:14
    -2
    За него проголосовали более 95%

    Когда уже научатся цифры по скромнее делать? Ну почему не 58% или на худой конец 65%? Ну на фига подвергать лишним сомнениями результаты? Всем же понятно что 80% и более это не реально))