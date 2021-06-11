Офицера ЦАХАЛ уволили из армии за обстрел из танка фермеров в Газе

В ходе расследования установлено, что огонь был произведён в нарушение приказов и профессионального протокола.

Офицера ЦАХАЛ уволили из армии и могут отдать под суд за обстрел из танка фермеров в Газе, который произошел в мае во время очередного витка палестино-израильского конфликта. Военнослужащий командовал взводом 50-го батальона 933-й мотопехотной бригады «Нахаль» армии обороны Израиля.Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.Танк, который находился в подчинении офицера, по его приказу обстрелял из пулемёта троих палестинских фермеров, работавших на территории Газы неподалеку от израильской границы. Известно, что пострадал как минимум один человек, но его состояние на данный момент неизвестно. Не сообщается также точная дата инцидента, есть лишь данные о том, что он произошел ближе к концу 11-дневной операции ЦАХАЛ «Страж стен», которая проводилась в мае.- заявляет пресс-служба армии обороны Израиля.Комментируя происшествие, начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави назвал его «серьёзным инцидентом».Сейчас военная прокуратура решает, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении офицера, отдавшего приказ об обстреле. Помимо него, наказание ждёт и пулемётчика, непосредственно открывшего огонь. Сейчас он отстранен от службы.В ходе последнего израильско-палестинского конфликта в Газе погибло как минимум 250 человек, из которых не менее 60- дети. Прекращение огня было достигнуто 21 мая, причем посредником в мирных переговорах выступил Египет.