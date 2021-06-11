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Офицера ЦАХАЛ уволили из армии за обстрел из танка фермеров в Газе

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Офицера ЦАХАЛ уволили из армии и могут отдать под суд за обстрел из танка фермеров в Газе, который произошел в мае во время очередного витка палестино-израильского конфликта. Военнослужащий командовал взводом 50-го батальона 933-й мотопехотной бригады «Нахаль» армии обороны Израиля.


Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Танк, который находился в подчинении офицера, по его приказу обстрелял из пулемёта троих палестинских фермеров, работавших на территории Газы неподалеку от израильской границы. Известно, что пострадал как минимум один человек, но его состояние на данный момент неизвестно. Не сообщается также точная дата инцидента, есть лишь данные о том, что он произошел ближе к концу 11-дневной операции ЦАХАЛ «Страж стен», которая проводилась в мае.

В ходе расследования установлено, что огонь был произведён в нарушение приказов и профессионального протокола.

- заявляет пресс-служба армии обороны Израиля.

Комментируя происшествие, начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави назвал его «серьёзным инцидентом».

Сейчас военная прокуратура решает, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении офицера, отдавшего приказ об обстреле. Помимо него, наказание ждёт и пулемётчика, непосредственно открывшего огонь. Сейчас он отстранен от службы.

В ходе последнего израильско-палестинского конфликта в Газе погибло как минимум 250 человек, из которых не менее 60- дети. Прекращение огня было достигнуто 21 мая, причем посредником в мирных переговорах выступил Египет.
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34 комментария
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 15:13
    +4
    Офицера ЦАХАЛ уволили из армии и могут отдать под суд за обстрел из танка фермеров в Газе

    Таки да, показательно стрелочника нашли!
    1. Torins
      Torins Сегодня, 15:21
      +1
      Открыл огонь в нарушение приказа, т.е. приказ был туда то не стрелять, а он приказал открыть огонь. Хз в чем тут вина пулеметчика, но офицер отдавший приказ однозначно виновен.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 15:28
        -1
        Цитата: Torins
        Открыл огонь в нарушение приказа, т.е. приказ был туда то не стрелять, а он приказал открыть огонь. Хз в чем тут вина пулеметчика, но офицер отдавший приказ однозначно виновен.

        Они были в визуальной видимости пулеметчика, который, соответственно, знал, что речь не идёт о комбатантах.Он выполнил, по цахаловскому определению, «изначально незаконный приказ».
        1. Avior
          Avior Сегодня, 15:50
          +2
          А зачем офицер приказал их обстрелять?
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 16:28
            +3
            Я думаю, офицер решил отогнать их от границы пулеметной очередью.
            Шли военные действия в Газе и работающие крестьяне резонно показались ему
            подозрительными.
            А пулеметчик решил "перевыполнить" задание. И выстрелил на поражение.
            Поэтому судят обоих. Каждого за свое.
            Я был в подобной ситуации. Но никого не убил, к счастью.
          2. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 16:33
            0
            Цитата: Avior
            А зачем офицер приказал их обстрелять?

            Может быть 110 причин. Одну из них назвал Вояка.
    2. VO3A
      VO3A Сегодня, 15:24
      +6
      А сколько этому офицеру оставалось служить ? И пенсия уже давно ему положена ? А с каких это пор в Израиле военных судят ? И каким их судом судят ? Это скорее операция контрразведки по умилению и обману арабов и мировой общественности...Чтобы, так сказать,"пар выпустить"...
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 15:30
        +1
        Цитата: VO3A
        А сколько этому офицеру оставалось служить ? И пенсия уже давно ему положена ? А с каких это пор в Израиле военных судят ? И каким их судом судят ? Это скорее операция контрразведки по умилению и обману арабов и мировой общественности...Чтобы, так сказать,"пар выпустить"...

        Всегда судили и судят. Какая Пенсия, он комвзвода laughing
        Судят военным судом, люди отбывают наказание в армейской тюрьме, откуда, по собственному желанию, могут перевестись в гражданскую.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 15:26
      -2
      Таки да, показательно стрелочника нашли!

      Что то мне подсказывает что на нары поедет боец, офицера отмажут, а поутихнет всё - и пулемётчик займёт прежнее место... lol
      1. Перейра
        Перейра Сегодня, 15:59
        +2
        Араба посадят.
      2. Pandiurin
        Pandiurin Сегодня, 16:29
        +1
        Цитата: isv000
        Таки да, показательно стрелочника нашли!

        Что то мне подсказывает что на нары поедет боец, офицера отмажут, а поутихнет всё - и пулемётчик займёт прежнее место... lol


        Скорее всего т.к. отдавшего приказ не наказывают, виноват в непрофессионализме исполнитель.
        Приказали открыть огонь по трём палестинцам, он смог поразить только одну цель из трёх.
        Всё очень цинично.
        Остались свидетели, что привело к разбирательству.
        Вот за это и наказывают.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 15:17
    +9
    Если пулеметчик получил приказ , то его то за что наказывать ?
    Вот если бы он не выполнил приказа , то понятно .
    Короче в армии Израиля всегда пулеметчик виновен .
    Плохо быть пулеметчиком .
    1. Например
      Например Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: Кузнец 55
      Плохо быть пулеметчиком .

      Лучше быть банкиром. Стопудово. laughing
    2. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 15:48
      +1
      Вопрос: в российском военном кодексе есть обязанность солдата не подчиняться незаконному или незаконному приказу? ... По вашим аргументам, если офицер дает приказ, вы всегда должны его выполнять ....... стрелять безоружные гражданские лица, стреляют в детей, насилуют женщин и так далее
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 16:16
        +1
        Многое зависит от обстоятельств .
        В военное время или мирное . Израиль вроде как то меж двух стульев , не война , и в то же время что то подобное .
        Кроме того есть еще террористы . И офицер всегда знает больше рядового солдата .
        Короче вопрос спорный .
        Как был отдан приказ ?
        Четко и ясно , или офицер сказал : пугни ка тех троих , посмотрим как они бегают .
        В любом случае главную ответственность несет отдавший приказ .
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 16:49
        0
        Цитата: Decimalegio
        Вопрос: в российском военном кодексе есть обязанность солдата не подчиняться незаконному или незаконному приказу?

        Очень любопытный вопрос. Есть кто сведущий на форуме? Кто может внятно ответить? Имеет ли право солдат в российской армии отказаться выполнять преступный приказ? И главное - существует ли такое понятие в армии РФ как преступный приказ? what
    3. Avior
      Avior Сегодня, 15:53
      +2
      Выполнение заведомо преступного приказа - это нарушение Гаагской конвенции.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 16:08
        +1
        - это нарушение Гаагской конвенции.


        Так по ней всех военных сажать надо и войны вести только дерясь подушками, стоя на одной ноге . Она написана , чтобы победители могли расправиться с побеждёнными "цивилизованно", а не просто так повесить . . Не более того. Вспомнить Югославию и подтереться той Гаагской бумажкой.
        1. Decimalegio
          Decimalegio Сегодня, 16:14
          0
          При чем тут бой подушками или одноногий бой с незаконным приказом ??? Так что, если офицер приказывает воровать, насиловать и убивать, означает ли это, что вы выиграете войны
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 16:28
            0
            СТАТЬЯ 42 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

            запятая 2. Каждый, кто совершил умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или приказа, несет уголовную ответственность в целом. Невыполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность
          2. dauria
            dauria Сегодня, 16:29
            +1
            если офицер приказывает воровать, насиловать и убивать,

            Бывают выродки, их судят свои же по своим законам. Или противник по своим. Это нормально. Но причём тут Гаага , или Женева ? По этим конвенциям Трумен должен висеть за Хиросиму и Нагасаки... Да кто ж судит победителей ?
            1. Decimalegio
              Decimalegio Сегодня, 16:33
              -1
              Я неправильно истолковал уголовное законодательство вашей страны? ??
            2. Avior
              Avior Сегодня, 16:40
              +1
              Потому что именно основные положения конвенций включены в уголовный кодекс, но в любом случае Конвенции- часть внутреннего законодательства.
              А про Буданова или Ульриха вы никогда не слышали?
              1. Decimalegio
                Decimalegio Сегодня, 16:46
                0
                Буданов да, другой нет
        2. Avior
          Avior Сегодня, 16:28
          0
          Идеального ничего нет, но в целом ее придерживаются
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:16
      0
      Плохо быть пулеметчиком .
      Плохо исполнять преступные приказы командования ЦАХАЛа.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:20
    -2
    «Нахаль»? Гаденыш, скорее.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:23
    +1
    Помимо него, наказание ждёт и пулемётчика, непосредственно открывшего огонь. Сейчас он отстранен от службы.

    А пулемётчик то при чём? Или паровозом пустить решили, типа неправильно истолковал приказ?.. winked
    1. Например
      Например Сегодня, 15:30
      0
      Нужно еще найти того кто патроны изготовил и его под суд. wassat
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:32
        +1
        Тут такую цепочку можно раскатать - до Вашингтона дойдёт! wink
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:45
    +1
    Ну вот... ахвицера виноватым сделали ! А у него : жена,дети, казённая квартира и невыплаченный кредит в банке ! Ну как воевать после этого ? request Палестинских фермеров много(!).. . а израильских ахвицеров -мало ! stop
    1. andreykolesov123
      andreykolesov123 Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      А у него : жена,дети, казённая квартира и невыплаченный кредит в банке

      вряд ли. офицеру скорее всего лет 20-21.
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 15:46
    0
    Немного не по теме;-в плане указа Президента Украины по борьбе с контрабандой.
    На границе Украины и Румынии "спалились" на контрабанде сигарет.
    ВСЮ румынскую смену уволили,украинская отделалась легким испугом.








    П
  7. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 15:48
    -4
    Что-то не припомню таких новостей. Видимо кого-то серьезно напугало испытание дыря...железного купола.